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Новости Война
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Международный уголовный суд будет расследовать ракетную атаку РФ, - CNN

суд,мкс,гаага,кримінальний,міжнародний

Международный уголовный суд (МУС) намерен провести расследование массовой ракетной атаки, совершенной Россией по территории Украины.

Об этом сообщает CNN, передаёт Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Международное право обеспечит наказание виновных и всех тех, кто с помощью оружия и ракет способен напугать самых уязвимых", - сказал прокурор международного уголовного суда Карим Хан.

По его словам, закон может быть не таким сильным, как бы хотелось многим, но он и не так слаб, как многие думают.

"Сотрудники моего офиса минувшей ночью были в бункерах вместе со многими другими гражданскими. Украинские дети, женщины и мужчины. Это вопрос, затрагивающий вопросы морали, вопросы прав и вопросы эмпатии и человечности. Мы должны быть там, чтобы докопаться до истины", – подчеркнул Хан.

Читайте также: Генпрокурор Костин надеется на увеличение количества стран в Совместной следственной группе, расследующей военные преступления россиян в Украине

Автор: 

Гаага (298) обстрел (26891) Международный уголовный суд (233) прокурор Хан (23)


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Топ комментарии
+19
А чего там искать? Сантехник из жэка вряд ли имеет права отдавать приказ на использование крылатых ракет. Ну, так мне по крайней мере сдается.
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11.10.2022 15:16
+18
малазійский боинг вже розлідува . клоуни . нема нікого оон та суду. єсть право сильного та зброї
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11.10.2022 15:16
+12
Років зо двадцять будуть розслідувати із пшиком у фіналі.
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11.10.2022 15:19
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малазійский боинг вже розлідува . клоуни . нема нікого оон та суду. єсть право сильного та зброї
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11.10.2022 15:16 Ответить
в кого зброя в того сила,а хто замість НАТО обрав пустий меморандум той... і має колосальні матеріальні втрати та неповоротні людські, доведено на прикладі України.
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11.10.2022 18:51 Ответить
А чего там искать? Сантехник из жэка вряд ли имеет права отдавать приказ на использование крылатых ракет. Ну, так мне по крайней мере сдается.
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11.10.2022 15:16 Ответить
Років зо двадцять будуть розслідувати із пшиком у фіналі.
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11.10.2022 15:19 Ответить
А что,"глубокая озабоченность" уже ничего не стоит?
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11.10.2022 15:22 Ответить
Міжнародне право забезпечить покарання винних... Далі можна не читати.
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11.10.2022 15:21 Ответить
а нехай працівники його офісу як більшість українців не в бункері, а на поверхні переживає ракетні удари..а то наш бункерний Боневтк Оманович з бункеру теж добре казки розповідає..

он гроші отримав бюджет на соцвиплати, а пенсій сказали не чекати - грошей немає, все застряло на рівні кабміну і ОПи..
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11.10.2022 15:25 Ответить
А що,з 24 лютого все людяно було,аж тільки зараз стало не людяно?
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11.10.2022 15:25 Ответить
До сраки кари очи. Все т.н. международные институты себя изжили и маст дай. На примере ООН, МАГАТЭ пр. можно сделать определенный вывод, что там одни трусливые ******
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11.10.2022 15:26 Ответить
Ці імпотентні міжнародні організації як ООН, ОБСЄ, міжнародні суди і т.д. стосовно кацапів вже нічого не рішають крім занепокоєння. Лише одна річ може вирішити - це адекватний удар в відповідь. Гопник ***** боїться лише удару в відповідь як і остальні злочинці. Тільки сила в відповідь і не інакше.
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11.10.2022 15:28 Ответить
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11.10.2022 16:02 Ответить
У Суровикина должна быть 100% уверенность в том, что он сядет
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11.10.2022 16:46 Ответить
Напевно так і завчасно як рослідування МН777 8 років пролетіли незамітно
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11.10.2022 17:38 Ответить
"Э,нет, торопиться не надо,торопиться не надо. Важно вернуть обществу полноценного человека." (с) Це я,власне,про потуги Гааги...
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11.10.2022 18:07 Ответить
Поки рф займає місце у радбезі ООН довіри до цих структур немає..Під дахом ООН всі ці МАГАТЕ МКС. Червоний хрест.ЮНЕСКО та інші дармоїди,просто роками задурно отримують чималеньки гроші.
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11.10.2022 18:46 Ответить
 
 