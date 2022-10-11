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Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме ракетну атаку РФ, - CNN

суд,мкс,гаага,кримінальний,міжнародний

Міжнародний кримінальний суд (МКС) має намір провести розслідування масової ракетної атаки, що була завдана Росією по території України.

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міжнародне право забезпечить покарання винних і всіх тих, хто за допомогою зброї та ракет здатний налякати найуразливіших", - сказав прокурор міжнародного кримінального суду Карім Хан.

За його словами, закон може бути не таким сильним, як би хотілося багатьом, але він і не такий слабкий, як багато хто думає.

"Співробітники мого офісу минулої ночі були в бункерах разом з багатьма іншими цивільними. Українські діти, жінки та чоловіки. Це питання, яке торкається питань моралі, питань прав і питань емпатії та людяності. Ми повинні бути там, щоб докопатися до істини", - наголосив Хан.

Також читайте: Президенти 11 країн Європи вимагають від РФ припинити атаки на цивільні об’єкти України

Автор: 

Гаага (315) обстріл (28196) Міжнародний кримінальний суд (327) Хан (35)


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Топ коментарі
+19
А чего там искать? Сантехник из жэка вряд ли имеет права отдавать приказ на использование крылатых ракет. Ну, так мне по крайней мере сдается.
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11.10.2022 15:16
+18
малазійский боинг вже розлідува . клоуни . нема нікого оон та суду. єсть право сильного та зброї
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11.10.2022 15:16
+12
Років зо двадцять будуть розслідувати із пшиком у фіналі.
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11.10.2022 15:19
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малазійский боинг вже розлідува . клоуни . нема нікого оон та суду. єсть право сильного та зброї
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11.10.2022 15:16 Відповісти
в кого зброя в того сила,а хто замість НАТО обрав пустий меморандум той... і має колосальні матеріальні втрати та неповоротні людські, доведено на прикладі України.
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11.10.2022 18:51 Відповісти
А чего там искать? Сантехник из жэка вряд ли имеет права отдавать приказ на использование крылатых ракет. Ну, так мне по крайней мере сдается.
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11.10.2022 15:16 Відповісти
Років зо двадцять будуть розслідувати із пшиком у фіналі.
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11.10.2022 15:19 Відповісти
А что,"глубокая озабоченность" уже ничего не стоит?
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11.10.2022 15:22 Відповісти
Міжнародне право забезпечить покарання винних... Далі можна не читати.
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11.10.2022 15:21 Відповісти
а нехай працівники його офісу як більшість українців не в бункері, а на поверхні переживає ракетні удари..а то наш бункерний Боневтк Оманович з бункеру теж добре казки розповідає..

он гроші отримав бюджет на соцвиплати, а пенсій сказали не чекати - грошей немає, все застряло на рівні кабміну і ОПи..
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11.10.2022 15:25 Відповісти
А що,з 24 лютого все людяно було,аж тільки зараз стало не людяно?
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11.10.2022 15:25 Відповісти
До сраки кари очи. Все т.н. международные институты себя изжили и маст дай. На примере ООН, МАГАТЭ пр. можно сделать определенный вывод, что там одни трусливые ******
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11.10.2022 15:26 Відповісти
Ці імпотентні міжнародні організації як ООН, ОБСЄ, міжнародні суди і т.д. стосовно кацапів вже нічого не рішають крім занепокоєння. Лише одна річ може вирішити - це адекватний удар в відповідь. Гопник ***** боїться лише удару в відповідь як і остальні злочинці. Тільки сила в відповідь і не інакше.
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11.10.2022 15:28 Відповісти
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11.10.2022 16:02 Відповісти
У Суровикина должна быть 100% уверенность в том, что он сядет
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11.10.2022 16:46 Відповісти
Напевно так і завчасно як рослідування МН777 8 років пролетіли незамітно
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11.10.2022 17:38 Відповісти
"Э,нет, торопиться не надо,торопиться не надо. Важно вернуть обществу полноценного человека." (с) Це я,власне,про потуги Гааги...
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11.10.2022 18:07 Відповісти
Поки рф займає місце у радбезі ООН довіри до цих структур немає..Під дахом ООН всі ці МАГАТЕ МКС. Червоний хрест.ЮНЕСКО та інші дармоїди,просто роками задурно отримують чималеньки гроші.
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11.10.2022 18:46 Відповісти
 
 