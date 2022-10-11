Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме ракетну атаку РФ, - CNN

Міжнародний кримінальний суд (МКС) має намір провести розслідування масової ракетної атаки, що була завдана Росією по території України.

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міжнародне право забезпечить покарання винних і всіх тих, хто за допомогою зброї та ракет здатний налякати найуразливіших", - сказав прокурор міжнародного кримінального суду Карім Хан.

За його словами, закон може бути не таким сильним, як би хотілося багатьом, але він і не такий слабкий, як багато хто думає.

"Співробітники мого офісу минулої ночі були в бункерах разом з багатьма іншими цивільними. Українські діти, жінки та чоловіки. Це питання, яке торкається питань моралі, питань прав і питань емпатії та людяності. Ми повинні бути там, щоб докопатися до істини", - наголосив Хан.

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