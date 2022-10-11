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За минувшие сутки Сумщина подверглась 38 ударам российских войск, - МВД Украины

область,сумська

За сутки 10 октября войска РФ совершили ракетные, артиллерийские и минометные обстрелы территорий области. В общей сложности насчитано 38 ударов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

"В результате обстрелов повреждены два многоквартирных дома, мастерская школы, два гаража и столько же транспортных средств. Также произошло возгорание электроподстанции. Травмы получили двое гражданских граждан", - говорится в сообщении.

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МВД (9316) обстрел (26891) Сумская область (2996)


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