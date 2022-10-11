УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3988 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 195 0

За минулу добу Сумщина зазнала 38 ударів російських військ, - МВС України

область,сумська

За добу 10 жовтня війська РФ здійснили ракетний, артилерійський та мінометний обстріли територій області. Загалом нараховано 38 ударів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС України

"Внаслідок обстрілів пошкоджено два багатоквартирні будинки, майстерню школи, два гаражі та стільки ж транспортних засобів. Також сталося загорання електропідстанції.Травми отримали двоє цивільних громадян", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме ракетну атаку РФ, - CNN

Автор: 

МВС (3499) обстріл (28196) Сумська область (3541)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 