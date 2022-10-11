За минулу добу Сумщина зазнала 38 ударів російських військ, - МВС України
За добу 10 жовтня війська РФ здійснили ракетний, артилерійський та мінометний обстріли територій області. Загалом нараховано 38 ударів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС України.
"Внаслідок обстрілів пошкоджено два багатоквартирні будинки, майстерню школи, два гаражі та стільки ж транспортних засобів. Також сталося загорання електропідстанції.Травми отримали двоє цивільних громадян", - йдеться в повідомленні.
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