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Зеленский предложил G7 разместить на границе с Беларусью миссию международных наблюдателей

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский предложил G7 разместить на границе с Беларусью миссию международных наблюдателей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил на видеоконференции лидеров G7.

"Россия пытается прямо вовлечь Беларусь в эту войну, разыгрывая провокацию о том, что мы якобы готовим удар по этой стране. Косвенно – она уже втянула их. А стремится – втянуть непосредственно... На границе Украины и Беларуси может быть размещена миссия международных наблюдателей по мониторингу ситуации безопасности. Формат может быть разработан нашими дипломатами. И я прошу вас на уровне G7 поддержать эту нашу инициативу", - отметил Зеленский.

Читайте: Путин, чувствуя приближение своего финала, пытается террористическим рывком заставить демократический мир сдаться, - Зеленский

Беларусь (7886) Зеленский (20224) наблюдатель (844)


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Топ комментарии
+18
В цьому сенс є. Як би ж тільки це не були ті самі люди з ОБСЕ що вісім років просиділи в донецьких готелях та були невиліковно хворими інвалідами по зору і слуху.
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11.10.2022 17:56
+16
Это на случай провокаций картофельного фюрера. Неплохая идея, если нормально реализуют без предателей из ОП. Хуже Украине от этого не будет.
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11.10.2022 18:09
+14
Гарна думка. Підтримую. Хай уся спільнота побачить хто , та на кого збирається напасти. Та з якого боку летять ракети , та безпілотники.
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11.10.2022 17:53
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Це буде виконуватись за гроші Бені чи України ?
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11.10.2022 17:44 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3926374.html А мы не забудем, кто вместо ПВО, закатывал деньги в асфальт...

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12.10.2022 00:28 Ответить
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11.10.2022 17:44 Ответить
Фантазьор ти мєня називала
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11.10.2022 19:41 Ответить
А смисл? вони просто будуть драпати за день-два до потенційного нападу бульбафюрера...
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11.10.2022 17:44 Ответить
...чтобы Лука Мудищев на карте показывал откуда "миротворцы" готовят на ********* нападением?
Чтобы что?
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11.10.2022 17:49 Ответить
Розмісти там своїх москворотих друзів, яким ти пораздавав медальки за жирні сраки.
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11.10.2022 17:49 Ответить
не дуже там ***** по роялю - кловани.. -зима на носі.
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11.10.2022 17:52 Ответить
буба зрадник перекрашений
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11.10.2022 18:15 Ответить
Гарна думка. Підтримую. Хай уся спільнота побачить хто , та на кого збирається напасти. Та з якого боку летять ракети , та безпілотники.
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11.10.2022 17:53 Ответить
Вангую: G7 жиденько дриснут желтым в штанишки. "Это жиж может быть прямое столкновение с роzzией, и ваще мы за все хорошее против всего плохого и высказываем глубокую (подчеркнуто) озабоченность против грубого нарушения прав человека в Украине режимом Вовки Х@йла" (из стенограммы заседания G7).
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11.10.2022 18:09 Ответить
Судя по нику, Ванга с тебя ещё та.
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11.10.2022 18:24 Ответить
белые сказки
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11.10.2022 17:56 Ответить
В цьому сенс є. Як би ж тільки це не були ті самі люди з ОБСЕ що вісім років просиділи в донецьких готелях та були невиліковно хворими інвалідами по зору і слуху.
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11.10.2022 17:56 Ответить
Непогано хіба що для того,щоб лукамудіщєв пащу свою брудну заткнув. Примусить ***** напасти-нехай нападає. Тільки без пиз###жа про "провокації" та "козні" з боку України.
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11.10.2022 17:58 Ответить
Навіщо?
Щоб рахувати постріли, як обсє?
Це чергова дурня, що не має жодного сенсу!
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11.10.2022 18:05 Ответить
Это на случай провокаций картофельного фюрера. Неплохая идея, если нормально реализуют без предателей из ОП. Хуже Украине от этого не будет.
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11.10.2022 18:09 Ответить
Можна ще здати в оренду США, Великій британії, Німетчині периметр українського кордону з оркістаном для "гуманітарних інвестицій", років на 5+.
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11.10.2022 18:18 Ответить
какой пепел? ты о чем звиздишь руснявое? куйло только жопу успеет почесать и половина его армии будет уничтожена обычным оружием. предупредили вас уже , ублюдков, американские генералы. ваши вожди вняли предупреждениям.
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11.10.2022 21:13 Ответить
НАТО вже втягнуте. Світова співдружність не може ігнорувати скажених росіян які як любі паразити підтримують свою життєдіяльність захоплюючи чуже
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11.10.2022 23:29 Ответить
І до чого тут НАТО? Мова про "місію міжнародних спостерігачів" на кордоні з Білоруссю, серед яких можуть бути представники різних держав, крім РФ.
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12.10.2022 01:35 Ответить
"Росія намагається прямо втягнути Білорусь у цю війну, розігруючи провокацію про те, що ми нібито готуємо удар по цій країні. Опосередковано - вона вже втягнула їх. А прагне - втягнути безпосереднь... Джерело:
Опосередковано, безпосередньо, що за гра слів. Якщо з території білорашки здійснюються обстріли, то це виходить ще не зовсім агресивні дії і тому можна все ігнорувати. У Зелі логіка ще та(
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11.10.2022 18:33 Ответить
Я вас прошу. Цей писюн газірований боїться напряму назвати п*тіна ворогом.
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11.10.2022 18:57 Ответить
Хитро, ми звільняємо як мінімум три бригади для Херсона.
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11.10.2022 18:52 Ответить
А вот это ход хороший! Почему бы и нет.
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11.10.2022 18:57 Ответить
Вони з території Білорусі нас обстрілюватимуть усіма видами зброї, зате сині каски сторожуватимуть їхні кордони.
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11.10.2022 20:06 Ответить
Які "їхні" кордони? Які сині каски? Мова про міжнародних спостерігачів на українській стороні кордону з Білоруссю.
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12.10.2022 01:43 Ответить
Сам себе удивляюсь,но поддерживаю....
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11.10.2022 19:00 Ответить
Ага это будет аля ОБСЕ номер 2. Опыт есть с 2014 года на Донбассе
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11.10.2022 19:16 Ответить
Навіщо пропонувати те на що ніколи ніхто не погодиться.
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11.10.2022 19:18 Ответить
Зеля робить так, щоб весь світ ще умовлял Путлера на розміщення місії міжнародних спостерігачів.
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11.10.2022 21:50 Ответить
Для чого згода якогось там пуйла щоби розмістити міжнародних спостерігачів на стороні українського кордону з Білоруссю?
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12.10.2022 01:49 Ответить
Хороший ход, зрадое...ы позатыкали пыз...кы
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11.10.2022 19:24 Ответить
Головне - шоссе побудувати. Якісні дороги до біловсрусії
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11.10.2022 19:26 Ответить
Будуть дивитися як в наш бік летять ракети пора відправляти ракети в зворотньому напрямку по раші та білорусі для чого в світі НАТО ЄС чи вони лише для споглядання.
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11.10.2022 19:56 Ответить
Клован збирається опять в глазах ху#ла шукати миру, и расказивать, що він не лох...їбл@н.
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11.10.2022 20:02 Ответить
Він може пропонувати тільки якесь марення.
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11.10.2022 20:03 Ответить
маючи таку сильну і безстрашну армію
наш президент предлагає якусь дурню
ні щоб вдарити по критичних обєктах білорусі
за обстріл наших міст
ми мовчки терпим цей плювок нам в обличчя
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11.10.2022 20:18 Ответить
Якщо у тебе особисто є заводи які щоденно виробляють саме для України снаряди і ракети (бо в України їх нема), і ти нам їх поставляєш, - тоді в твоїх словах буде сенс. Якщо немає - йди до біса, тролль.
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12.10.2022 01:56 Ответить
Зелебоб, чому південь було здано за 3 дні?
Ми є свідками смердючого договорняку, хлопці, як не сумно це визнавати.
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11.10.2022 20:29 Ответить
что ты ************ сцыкун делаешь?
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11.10.2022 20:36 Ответить
ВСУ не доверяешь гнида
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11.10.2022 20:37 Ответить
Звичайно що цього не станеться. Про це треба було думати в 2019 коли вже майже почалась реалізація плану миротворців на кордоні із ОРДЛО.

Зараз треба будувати таку лінію захисту як рф будує в Луганській області. Прямо ціла путінська лінія можино. Вже відео є.

Так ось таке нам треба на цілому кордоні із противником якщо ми не плануємо анексувати їх. Замінувати все. Залити бетоном все. Перерити та затопити все. Накопичити на цьому напрямку максимум рсзв та ракет (можна навіть з мінімальним ресурсом, бо не факт що вони ризикнуть але вони там повинні бути) щоб у випадку чого могти анігілювати наступ ворога ще на ворожій території. Пристрілятись по максимум. Підготуватись знищити всю інфраструктуру, енергетику та інше на території Білорусі і чекати нехай вони тільки дадуть нам привід. Щоб якщо що їх напад зразу вмер і вони думали якби зберегти свою цілісність та не подарувати нам області, тоді і тільки тоді нападу не буде.
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11.10.2022 23:10 Ответить
Пригадайте.... Три роки тому був самміт НАТО, на який поїхав Віктор Муженко та повіз заявку від України на вступ до НАТО!!!!! Як тільки Муженко виїхав з України до того саміту, новоспечений президент зелупа, його звільнив. Це сталося 2 вересня 2019 року (указ №645/2019 звільнення Віктора Муженка з військової служби у зв'язку з проведенням організаційних заходів, посилання: https://www.president.gov.ua/documents/6452019-29437 )

І коли Муженко прибув на самміт - йому повідомили що він вже звільнений і тому не може представляти Україну.

А потім хтось шукав - мір в очку путена... Хто пам'ятаєте? А потім воно ж верещало - "а чому ми досі не в НАТО?"

Так шо доки зєрмаки при владі, можна очікувати що завгодно.

Цієї війни не було, аби не указ №645/2019.
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12.10.2022 08:26 Ответить
Саму эту симпатию тварь надо поставить на границе с Белорашкой вместе с Дермаками ,Татаровыми и тимошенками.Мразота
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12.10.2022 12:46 Ответить
 
 