Президент Украины Владимир Зеленский предложил G7 разместить на границе с Беларусью миссию международных наблюдателей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил на видеоконференции лидеров G7.

"Россия пытается прямо вовлечь Беларусь в эту войну, разыгрывая провокацию о том, что мы якобы готовим удар по этой стране. Косвенно – она уже втянула их. А стремится – втянуть непосредственно... На границе Украины и Беларуси может быть размещена миссия международных наблюдателей по мониторингу ситуации безопасности. Формат может быть разработан нашими дипломатами. И я прошу вас на уровне G7 поддержать эту нашу инициативу", - отметил Зеленский.

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