Зеленский предложил G7 разместить на границе с Беларусью миссию международных наблюдателей
Президент Украины Владимир Зеленский предложил G7 разместить на границе с Беларусью миссию международных наблюдателей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил на видеоконференции лидеров G7.
"Россия пытается прямо вовлечь Беларусь в эту войну, разыгрывая провокацию о том, что мы якобы готовим удар по этой стране. Косвенно – она уже втянула их. А стремится – втянуть непосредственно... На границе Украины и Беларуси может быть размещена миссия международных наблюдателей по мониторингу ситуации безопасности. Формат может быть разработан нашими дипломатами. И я прошу вас на уровне G7 поддержать эту нашу инициативу", - отметил Зеленский.
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+18 Михаил Дужик #512165
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+16 #511418
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+14 Александр Глазков
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Щоб рахувати постріли, як обсє?
Це чергова дурня, що не має жодного сенсу!
Опосередковано, безпосередньо, що за гра слів. Якщо з території білорашки здійснюються обстріли, то це виходить ще не зовсім агресивні дії і тому можна все ігнорувати. У Зелі логіка ще та(
наш президент предлагає якусь дурню
ні щоб вдарити по критичних обєктах білорусі
за обстріл наших міст
ми мовчки терпим цей плювок нам в обличчя
Ми є свідками смердючого договорняку, хлопці, як не сумно це визнавати.
Зараз треба будувати таку лінію захисту як рф будує в Луганській області. Прямо ціла путінська лінія можино. Вже відео є.
Так ось таке нам треба на цілому кордоні із противником якщо ми не плануємо анексувати їх. Замінувати все. Залити бетоном все. Перерити та затопити все. Накопичити на цьому напрямку максимум рсзв та ракет (можна навіть з мінімальним ресурсом, бо не факт що вони ризикнуть але вони там повинні бути) щоб у випадку чого могти анігілювати наступ ворога ще на ворожій території. Пристрілятись по максимум. Підготуватись знищити всю інфраструктуру, енергетику та інше на території Білорусі і чекати нехай вони тільки дадуть нам привід. Щоб якщо що їх напад зразу вмер і вони думали якби зберегти свою цілісність та не подарувати нам області, тоді і тільки тоді нападу не буде.
І коли Муженко прибув на самміт - йому повідомили що він вже звільнений і тому не може представляти Україну.
А потім хтось шукав - мір в очку путена... Хто пам'ятаєте? А потім воно ж верещало - "а чому ми досі не в НАТО?"
Так шо доки зєрмаки при владі, можна очікувати що завгодно.
Цієї війни не було, аби не указ №645/2019.