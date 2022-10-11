Зеленський запропонував G7 розмістити на кордоні з Білоруссю місію міжнародних спостерігачів
Президент України Володимир Зеленський запропонував G7 розмістити на кордоні з Білоруссю місію міжнародних спостерігачів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив на відеоконференції лідерів G7.
"Росія намагається прямо втягнути Білорусь у цю війну, розігруючи провокацію про те, що ми нібито готуємо удар по цій країні. Опосередковано – вона вже втягнула їх. А прагне – втягнути безпосереднь... На кордоні України та Білорусі може бути розміщено місію міжнародних спостерігачів з моніторингу безпекової ситуації. Формат може бути розроблений нашими дипломатами. І я прошу вас на рівні G7 підтримати цю нашу ініціативу", — зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+18 Михаил Дужик #512165
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+16 #511418
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+14 Александр Глазков
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Щоб рахувати постріли, як обсє?
Це чергова дурня, що не має жодного сенсу!
Опосередковано, безпосередньо, що за гра слів. Якщо з території білорашки здійснюються обстріли, то це виходить ще не зовсім агресивні дії і тому можна все ігнорувати. У Зелі логіка ще та(
наш президент предлагає якусь дурню
ні щоб вдарити по критичних обєктах білорусі
за обстріл наших міст
ми мовчки терпим цей плювок нам в обличчя
Ми є свідками смердючого договорняку, хлопці, як не сумно це визнавати.
Зараз треба будувати таку лінію захисту як рф будує в Луганській області. Прямо ціла путінська лінія можино. Вже відео є.
Так ось таке нам треба на цілому кордоні із противником якщо ми не плануємо анексувати їх. Замінувати все. Залити бетоном все. Перерити та затопити все. Накопичити на цьому напрямку максимум рсзв та ракет (можна навіть з мінімальним ресурсом, бо не факт що вони ризикнуть але вони там повинні бути) щоб у випадку чого могти анігілювати наступ ворога ще на ворожій території. Пристрілятись по максимум. Підготуватись знищити всю інфраструктуру, енергетику та інше на території Білорусі і чекати нехай вони тільки дадуть нам привід. Щоб якщо що їх напад зразу вмер і вони думали якби зберегти свою цілісність та не подарувати нам області, тоді і тільки тоді нападу не буде.
І коли Муженко прибув на самміт - йому повідомили що він вже звільнений і тому не може представляти Україну.
А потім хтось шукав - мір в очку путена... Хто пам'ятаєте? А потім воно ж верещало - "а чому ми досі не в НАТО?"
Так шо доки зєрмаки при владі, можна очікувати що завгодно.
Цієї війни не було, аби не указ №645/2019.