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Зеленський запропонував G7 розмістити на кордоні з Білоруссю місію міжнародних спостерігачів

зеленський

Президент України Володимир Зеленський запропонував G7 розмістити на кордоні з Білоруссю місію міжнародних спостерігачів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив на відеоконференції лідерів G7.

"Росія намагається прямо втягнути Білорусь у цю війну, розігруючи провокацію про те, що ми нібито готуємо удар по цій країні. Опосередковано – вона вже втягнула їх. А прагне – втягнути безпосереднь... На кордоні України та Білорусі може бути розміщено місію міжнародних спостерігачів з моніторингу безпекової ситуації. Формат може бути розроблений нашими дипломатами. І я прошу вас на рівні G7 підтримати цю нашу ініціативу", — зазначив Зеленський.

Також читайте: Путін, відчуваючи наближення свого фіналу, намагається терористичним ривком примусити демократичний світ здатися, - Зеленський

Автор: 

Білорусь (7922) Зеленський (23667) спостерігач (397)


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Топ коментарі
+18
В цьому сенс є. Як би ж тільки це не були ті самі люди з ОБСЕ що вісім років просиділи в донецьких готелях та були невиліковно хворими інвалідами по зору і слуху.
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11.10.2022 17:56
+16
Это на случай провокаций картофельного фюрера. Неплохая идея, если нормально реализуют без предателей из ОП. Хуже Украине от этого не будет.
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11.10.2022 18:09
+14
Гарна думка. Підтримую. Хай уся спільнота побачить хто , та на кого збирається напасти. Та з якого боку летять ракети , та безпілотники.
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11.10.2022 17:53
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Це буде виконуватись за гроші Бені чи України ?
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11.10.2022 17:44 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3926374.html А мы не забудем, кто вместо ПВО, закатывал деньги в асфальт...

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12.10.2022 00:28 Відповісти
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11.10.2022 17:44 Відповісти
Фантазьор ти мєня називала
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11.10.2022 19:41 Відповісти
А смисл? вони просто будуть драпати за день-два до потенційного нападу бульбафюрера...
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11.10.2022 17:44 Відповісти
...чтобы Лука Мудищев на карте показывал откуда "миротворцы" готовят на ********* нападением?
Чтобы что?
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11.10.2022 17:49 Відповісти
Розмісти там своїх москворотих друзів, яким ти пораздавав медальки за жирні сраки.
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11.10.2022 17:49 Відповісти
не дуже там ***** по роялю - кловани.. -зима на носі.
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11.10.2022 17:52 Відповісти
буба зрадник перекрашений
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11.10.2022 18:15 Відповісти
Гарна думка. Підтримую. Хай уся спільнота побачить хто , та на кого збирається напасти. Та з якого боку летять ракети , та безпілотники.
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11.10.2022 17:53 Відповісти
Вангую: G7 жиденько дриснут желтым в штанишки. "Это жиж может быть прямое столкновение с роzzией, и ваще мы за все хорошее против всего плохого и высказываем глубокую (подчеркнуто) озабоченность против грубого нарушения прав человека в Украине режимом Вовки Х@йла" (из стенограммы заседания G7).
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11.10.2022 18:09 Відповісти
Судя по нику, Ванга с тебя ещё та.
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11.10.2022 18:24 Відповісти
белые сказки
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11.10.2022 17:56 Відповісти
В цьому сенс є. Як би ж тільки це не були ті самі люди з ОБСЕ що вісім років просиділи в донецьких готелях та були невиліковно хворими інвалідами по зору і слуху.
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11.10.2022 17:56 Відповісти
Непогано хіба що для того,щоб лукамудіщєв пащу свою брудну заткнув. Примусить ***** напасти-нехай нападає. Тільки без пиз###жа про "провокації" та "козні" з боку України.
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11.10.2022 17:58 Відповісти
Навіщо?
Щоб рахувати постріли, як обсє?
Це чергова дурня, що не має жодного сенсу!
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11.10.2022 18:05 Відповісти
Это на случай провокаций картофельного фюрера. Неплохая идея, если нормально реализуют без предателей из ОП. Хуже Украине от этого не будет.
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11.10.2022 18:09 Відповісти
Можна ще здати в оренду США, Великій британії, Німетчині периметр українського кордону з оркістаном для "гуманітарних інвестицій", років на 5+.
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11.10.2022 18:18 Відповісти
какой пепел? ты о чем звиздишь руснявое? куйло только жопу успеет почесать и половина его армии будет уничтожена обычным оружием. предупредили вас уже , ублюдков, американские генералы. ваши вожди вняли предупреждениям.
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11.10.2022 21:13 Відповісти
НАТО вже втягнуте. Світова співдружність не може ігнорувати скажених росіян які як любі паразити підтримують свою життєдіяльність захоплюючи чуже
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11.10.2022 23:29 Відповісти
І до чого тут НАТО? Мова про "місію міжнародних спостерігачів" на кордоні з Білоруссю, серед яких можуть бути представники різних держав, крім РФ.
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12.10.2022 01:35 Відповісти
"Росія намагається прямо втягнути Білорусь у цю війну, розігруючи провокацію про те, що ми нібито готуємо удар по цій країні. Опосередковано - вона вже втягнула їх. А прагне - втягнути безпосереднь... Джерело:
Опосередковано, безпосередньо, що за гра слів. Якщо з території білорашки здійснюються обстріли, то це виходить ще не зовсім агресивні дії і тому можна все ігнорувати. У Зелі логіка ще та(
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11.10.2022 18:33 Відповісти
Я вас прошу. Цей писюн газірований боїться напряму назвати п*тіна ворогом.
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11.10.2022 18:57 Відповісти
Хитро, ми звільняємо як мінімум три бригади для Херсона.
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11.10.2022 18:52 Відповісти
А вот это ход хороший! Почему бы и нет.
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11.10.2022 18:57 Відповісти
Вони з території Білорусі нас обстрілюватимуть усіма видами зброї, зате сині каски сторожуватимуть їхні кордони.
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11.10.2022 20:06 Відповісти
Які "їхні" кордони? Які сині каски? Мова про міжнародних спостерігачів на українській стороні кордону з Білоруссю.
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12.10.2022 01:43 Відповісти
Сам себе удивляюсь,но поддерживаю....
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11.10.2022 19:00 Відповісти
Ага это будет аля ОБСЕ номер 2. Опыт есть с 2014 года на Донбассе
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11.10.2022 19:16 Відповісти
Навіщо пропонувати те на що ніколи ніхто не погодиться.
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11.10.2022 19:18 Відповісти
Зеля робить так, щоб весь світ ще умовлял Путлера на розміщення місії міжнародних спостерігачів.
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11.10.2022 21:50 Відповісти
Для чого згода якогось там пуйла щоби розмістити міжнародних спостерігачів на стороні українського кордону з Білоруссю?
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12.10.2022 01:49 Відповісти
Хороший ход, зрадое...ы позатыкали пыз...кы
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11.10.2022 19:24 Відповісти
Головне - шоссе побудувати. Якісні дороги до біловсрусії
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11.10.2022 19:26 Відповісти
Будуть дивитися як в наш бік летять ракети пора відправляти ракети в зворотньому напрямку по раші та білорусі для чого в світі НАТО ЄС чи вони лише для споглядання.
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11.10.2022 19:56 Відповісти
Клован збирається опять в глазах ху#ла шукати миру, и расказивать, що він не лох...їбл@н.
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11.10.2022 20:02 Відповісти
Він може пропонувати тільки якесь марення.
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11.10.2022 20:03 Відповісти
маючи таку сильну і безстрашну армію
наш президент предлагає якусь дурню
ні щоб вдарити по критичних обєктах білорусі
за обстріл наших міст
ми мовчки терпим цей плювок нам в обличчя
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11.10.2022 20:18 Відповісти
Якщо у тебе особисто є заводи які щоденно виробляють саме для України снаряди і ракети (бо в України їх нема), і ти нам їх поставляєш, - тоді в твоїх словах буде сенс. Якщо немає - йди до біса, тролль.
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12.10.2022 01:56 Відповісти
Зелебоб, чому південь було здано за 3 дні?
Ми є свідками смердючого договорняку, хлопці, як не сумно це визнавати.
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11.10.2022 20:29 Відповісти
что ты ************ сцыкун делаешь?
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11.10.2022 20:36 Відповісти
ВСУ не доверяешь гнида
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11.10.2022 20:37 Відповісти
Звичайно що цього не станеться. Про це треба було думати в 2019 коли вже майже почалась реалізація плану миротворців на кордоні із ОРДЛО.

Зараз треба будувати таку лінію захисту як рф будує в Луганській області. Прямо ціла путінська лінія можино. Вже відео є.

Так ось таке нам треба на цілому кордоні із противником якщо ми не плануємо анексувати їх. Замінувати все. Залити бетоном все. Перерити та затопити все. Накопичити на цьому напрямку максимум рсзв та ракет (можна навіть з мінімальним ресурсом, бо не факт що вони ризикнуть але вони там повинні бути) щоб у випадку чого могти анігілювати наступ ворога ще на ворожій території. Пристрілятись по максимум. Підготуватись знищити всю інфраструктуру, енергетику та інше на території Білорусі і чекати нехай вони тільки дадуть нам привід. Щоб якщо що їх напад зразу вмер і вони думали якби зберегти свою цілісність та не подарувати нам області, тоді і тільки тоді нападу не буде.
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11.10.2022 23:10 Відповісти
Пригадайте.... Три роки тому був самміт НАТО, на який поїхав Віктор Муженко та повіз заявку від України на вступ до НАТО!!!!! Як тільки Муженко виїхав з України до того саміту, новоспечений президент зелупа, його звільнив. Це сталося 2 вересня 2019 року (указ №645/2019 звільнення Віктора Муженка з військової служби у зв'язку з проведенням організаційних заходів, посилання: https://www.president.gov.ua/documents/6452019-29437 )

І коли Муженко прибув на самміт - йому повідомили що він вже звільнений і тому не може представляти Україну.

А потім хтось шукав - мір в очку путена... Хто пам'ятаєте? А потім воно ж верещало - "а чому ми досі не в НАТО?"

Так шо доки зєрмаки при владі, можна очікувати що завгодно.

Цієї війни не було, аби не указ №645/2019.
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12.10.2022 08:26 Відповісти
Саму эту симпатию тварь надо поставить на границе с Белорашкой вместе с Дермаками ,Татаровыми и тимошенками.Мразота
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12.10.2022 12:46 Відповісти
 
 