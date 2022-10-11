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Жительница Санкт-Петербурга оставила на могиле родителей Путина записку с "пожеланием сдохнуть", в отношении нее возбудили уголовное дело

путін

В отношении жительницы Санкт-Петербурга Ирины Цыбаневой возбуждено уголовное дело из-за записки, оставленной на могиле родителей президента РФ Владимира Путина, рассказал ее сын Максим Цыбанев.

По его словам, 60-летняя Ирина Цыбанева побывала на кладбище, где похоронены родители Путина, 6 октября, и оставила записку на могиле, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.

Что в записке, точно не известно. Но она сказала, что там пожелание сдохнуть.

Утром 10 октября в квартиру Цыбаневой пришел полицейский и забрал ее в отдел полиции. 11 октября Ирину Цыбаневу доставили в Приморский районный суд. По словам адвоката по назначению Сергея Трусова, который защищает Цыбаневу, дело в отношении него возбудили по части 2 пункта "б" статьи 244 УК (надругательство над телами умерших и местами их захоронения, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти) или вражды).

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Следствие, рассказал адвокат, просит заключить ее под стражу. Однако суд 11 октября рассматривать ходатайство следствия не стал, срок задержания Цыбаневой продлили на 48 часов.

путин (31211) россия (95361) Санкт-Петербург (486)


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Топ комментарии
+13
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11.10.2022 19:46
+12
Это не родители этого байстрюка.
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11.10.2022 19:38
+11
Кацапія найбільший дурдом у світі.
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11.10.2022 19:46
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Это не родители этого байстрюка.
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11.10.2022 19:38 Ответить
ху*ло - це антихрист, як у фільмі Омен, 1976-го року
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11.10.2022 20:00 Ответить
***** то *****. На його фоні навіть антихрист нормальний пацан...
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11.10.2022 20:02 Ответить
Справжні ФІО *****, - Прівалов Владімір Платоновіч.

https://www.zeit.de/feature/vladimir-putin-mat

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11.10.2022 20:55 Ответить
Та невже клаптик паперу це наруга над могилою!
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11.10.2022 19:41 Ответить
в них за чистий клаптик паперу у одиночному пікеті справу шиють, а тутка сама могила самого батька самого путі

самі викохали таке - тепер нікого з них не шкода, якщо правду сказати
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11.10.2022 19:46 Ответить
не розумію кацяпів,як можна жити у країні ,фактично, зоні суворого режиму і боятися тюрми?
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11.10.2022 19:43 Ответить
Кацапія найбільший дурдом у світі.
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11.10.2022 19:46 Ответить
Выученная беспомощность. Все их попытки что-то изменить в строгом соответствии по методичке ФСБ пресекались на корню и им делалось только хуже. То есть просто психологические больной народ, кого заразили искусственно созданными ситуациями и превратили в безвольных рабов. Как непременно следствие этого: 15-20% их производительность труда от той, что могла бы быть. Если не меньше. Поэтому никто так в здравом уме не делает, а те кто делал, разваливался очень быстро, ну вот режим Чмони даже 25 лет не продержался по итогу.

На деле это довольно легко лечится за пару лет. Вот сделать ситуацию, что кацапы вышли на митинги, побили мусоров (то есть им команду такую дать получать по лицу), добились успеха. Потом еще, еще и еще. И они в среднем станут лучше, инициативнее, будет гражданское общество. Шансов довольно много, если конечно стереть с лица землю все КГБшное дерьмо раз и навсегда, и тогда у нас не будет врага под боком. Будут платить репарации и ездить 3 раза на наши мемориалы, на коленях прося прощения следующие 100 лет. Это все вполне возможно, но не обязательно конечно будет, Северная Корея 2.0 или ваххабитский Афганистан вполне с такими же шансами возможны.
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11.10.2022 19:54 Ответить
Боюсь, этот народец не изменится. Большинство плотно заzомбировано телевизором. Да и рабский дух на протяжении поколений у большинства уже в крови - "мы простые люди, власть лучше знает, что нам надо", "кто мы такие, чтобы что-то решать и думать, государству виднее". Есть некоторое количество нормальных, но их настолько мало, что погоды не сделают.
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11.10.2022 21:16 Ответить
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11.10.2022 19:46 Ответить
Прилепили статью УК РФ, которая никак не лепится ..записка не может быть составом преступления кацапам абы как прилепить и не выходит такие дела возбуждаются по жалобе потерпевшего Путина или прокурора если имеется общественный резонанс а так глупость аллогичность ещё больше вызывает вопросов адекватности самого ***** и его окружения...
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11.10.2022 19:50 Ответить
Паперову фабрику, яка виготовила папір, на якому була написана записка, вже оштрафували? Ручку, якою було написано текст, вже вилучили та засудили до знищення? Продавців паперу та ручки вже заарештували? Перевізники, працівники складів, через які цей папер та ручка проходили вже допитані і мобілізовані?

Недопрацьовує московитська машинка енкаведистів, ох недопрацьовує!
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11.10.2022 19:51 Ответить
Ещё должны арестовать директора кладбища. Как он такое допустил.
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11.10.2022 19:55 Ответить
https://meduza.io/live/2022/10/11/voyna Як повідомляє одне касапське ЗМІ , Ілон Маск перед тим, як запропонувати умови капітуляції України, отримав консультацію в *****, Американський політолог Ян Бреммер про це випитав в самого Маска. Бреммер розповів про зміст мвоєї розмови з Маском у розсилці своєї конс.компанії Eurasia Group.
Ілон Маск сказав Бреммеру, що ***** «готовий до переговорів» (про капітуляцію України), але з попередніми умовами:
- анексований Крим залишиться в складі касапстану;
- Україна визнає анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей (в яких межах? - не сказав) - тобто, визнати лаптєстанськими ще й ці території;
- Україна буде "нейтральною" (тобто, забути про НАТО).
За словами Бреммера, Маск стверджує, що ***** сказав йому, цих умов він доб'ється, «попри все». Він також згадав можливий ядерний удар у разі вторгнення України до анексованого Криму. Маск сказав Бреммеру, що "потрібно зробити все, щоб уникнути такого результату".
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11.10.2022 19:52 Ответить
Макса надо поймать и отправить на передовую или отрезать маланскому ****** бошку...
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11.10.2022 19:54 Ответить
"На кол посадіть! Пєрвоє дєло!" (с)

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11.10.2022 20:58 Ответить
Краще пізно... прокинулась!
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11.10.2022 19:54 Ответить
https://twitter.com/antiputler_news/status/1579871912909758471 1 ч Сегодня в районе оккупированного Токмака ВСУ накрыли 6 установок оккупантов С-300 вместе с БК. Это произошло во время перезарядки. Именно эти установки вели обстрелы жилых домов Запорожья.
https://pbs.twimg.com/media/FezVIcHXkAEjelG?format=jpg&name=small
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11.10.2022 20:03 Ответить
Респект мужній мешканці Санкт-Петербурга.
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11.10.2022 20:05 Ответить
Та в ***** не має батьків.Це жертва невдачного алкоголічного аборту.
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11.10.2022 20:08 Ответить
Останнім часом по інтернету гуляє історія,що то зовсім не батьки пуйла.Він байстрюк,від якого відмовилася мати,а ті люди ,що на кладовищі, його виростили.Про це є книга польської письменниці Кристини Курчаб-Редліх "Вова.Володя.Владимир.Тайны россии путина".Вона говорить,що журналіст Генріх Боровик розкрив таємницю біоргафії пуйла,за що його і вбили
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11.10.2022 20:54 Ответить
Не Генріх, а його син Артем Боровик. Загинув під час підстроєної авіакатастрофи.

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11.10.2022 21:01 Ответить
Так,вибачаюсь,на автоматі писала.То був Артем Боровик.Там ще про якогось чеченця мова була,він теж загинув в тому літаку
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11.10.2022 21:05 Ответить
Зія Бажаєв. Тут коротко є ця історія, - https://www.zeit.de/feature/vladimir-putin-mat
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11.10.2022 21:10 Ответить
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11.10.2022 20:43 Ответить
Скоро почнуть срати на могилах всіх, хто мав причетніть до цього вбивці.
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11.10.2022 20:48 Ответить
там что камера наблюдения за этой могилой ???
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11.10.2022 21:48 Ответить
почти наверняка
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11.10.2022 22:01 Ответить
С четырех сторон и несколько на подходах.
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12.10.2022 12:28 Ответить
путінські судді нехай подивляться фільм "Я ПЛЮЮ НА ВАШІ МОГИЛИ" 1ч.2ч.
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12.10.2022 00:55 Ответить
 
 