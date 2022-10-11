Жительница Санкт-Петербурга оставила на могиле родителей Путина записку с "пожеланием сдохнуть", в отношении нее возбудили уголовное дело
В отношении жительницы Санкт-Петербурга Ирины Цыбаневой возбуждено уголовное дело из-за записки, оставленной на могиле родителей президента РФ Владимира Путина, рассказал ее сын Максим Цыбанев.
По его словам, 60-летняя Ирина Цыбанева побывала на кладбище, где похоронены родители Путина, 6 октября, и оставила записку на могиле, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.
Что в записке, точно не известно. Но она сказала, что там пожелание сдохнуть.
Утром 10 октября в квартиру Цыбаневой пришел полицейский и забрал ее в отдел полиции. 11 октября Ирину Цыбаневу доставили в Приморский районный суд. По словам адвоката по назначению Сергея Трусова, который защищает Цыбаневу, дело в отношении него возбудили по части 2 пункта "б" статьи 244 УК (надругательство над телами умерших и местами их захоронения, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти) или вражды).
Следствие, рассказал адвокат, просит заключить ее под стражу. Однако суд 11 октября рассматривать ходатайство следствия не стал, срок задержания Цыбаневой продлили на 48 часов.
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https://www.zeit.de/feature/vladimir-putin-mat
самі викохали таке - тепер нікого з них не шкода, якщо правду сказати
На деле это довольно легко лечится за пару лет. Вот сделать ситуацию, что кацапы вышли на митинги, побили мусоров (то есть им команду такую дать получать по лицу), добились успеха. Потом еще, еще и еще. И они в среднем станут лучше, инициативнее, будет гражданское общество. Шансов довольно много, если конечно стереть с лица землю все КГБшное дерьмо раз и навсегда, и тогда у нас не будет врага под боком. Будут платить репарации и ездить 3 раза на наши мемориалы, на коленях прося прощения следующие 100 лет. Это все вполне возможно, но не обязательно конечно будет, Северная Корея 2.0 или ваххабитский Афганистан вполне с такими же шансами возможны.
Недопрацьовує московитська машинка енкаведистів, ох недопрацьовує!
Ілон Маск сказав Бреммеру, що ***** «готовий до переговорів» (про капітуляцію України), але з попередніми умовами:
- анексований Крим залишиться в складі касапстану;
- Україна визнає анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей (в яких межах? - не сказав) - тобто, визнати лаптєстанськими ще й ці території;
- Україна буде "нейтральною" (тобто, забути про НАТО).
За словами Бреммера, Маск стверджує, що ***** сказав йому, цих умов він доб'ється, «попри все». Він також згадав можливий ядерний удар у разі вторгнення України до анексованого Криму. Маск сказав Бреммеру, що "потрібно зробити все, щоб уникнути такого результату".
https://pbs.twimg.com/media/FezVIcHXkAEjelG?format=jpg&name=small