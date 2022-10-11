Жительница Санкт-Петербурга оставила на могиле родителей Путина записку с "пожеланием сдохнуть", в отношении нее возбудили уголовное дело

В отношении жительницы Санкт-Петербурга Ирины Цыбаневой возбуждено уголовное дело из-за записки, оставленной на могиле родителей президента РФ Владимира Путина, рассказал ее сын Максим Цыбанев.

По его словам, 60-летняя Ирина Цыбанева побывала на кладбище, где похоронены родители Путина, 6 октября, и оставила записку на могиле, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.

Что в записке, точно не известно. Но она сказала, что там пожелание сдохнуть.

Утром 10 октября в квартиру Цыбаневой пришел полицейский и забрал ее в отдел полиции. 11 октября Ирину Цыбаневу доставили в Приморский районный суд. По словам адвоката по назначению Сергея Трусова, который защищает Цыбаневу, дело в отношении него возбудили по части 2 пункта "б" статьи 244 УК (надругательство над телами умерших и местами их захоронения, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти) или вражды).

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Следствие, рассказал адвокат, просит заключить ее под стражу. Однако суд 11 октября рассматривать ходатайство следствия не стал, срок задержания Цыбаневой продлили на 48 часов.