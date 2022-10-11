Зеленский призвал исключить Россию из ЮНЕСКО
Россия должна быть исключена из всех органов ЮНЕСКО и самой Организации.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к ЮНЕСКО, передает Цензор.НЕТ.
"Уважаемые защитницы и защитники образовательных, научных и культурных достижений человечества! Скажите, пожалуйста, почему представители России до сих пор среди вас? Что они делают в ЮНЕСКО? Как вообще могут быть в ЮНЕСКО представители государства-террориста, которое гордится тем, какие разрушения наносит другой стране", - сказал он.
Владимир Зеленский отметил, что государство-террорист точно не имеет права председательствовать в одном из ключевых органов по охране культурного и природного наследия – Комитете Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое российское председательство обесценивает сам институт – его вес, его репутацию.
"Россия своими террористическими ударами разрушила или повредила уже более 2 600 образовательных объектов в Украине", - подчеркнул Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чомусь можновладці тягнуть резину до останнього( Я не розумію чому! Старі маразматики мабуть рахують , що вони мають достатньо досвіду?
***, як вони помиляються, ******** світ їм в дупу!
Помните их лозунг - "можем повторить"? Так это они имели в виду преступления Гитлера, которому они тупо завидуют. Вот и стараются повторить, переплюнуть...
Это синдром *****, синдром рашистов...
Их место не в ЮНЕСКО, а в клинике для психически больных.
Нехай путін сплачує внески. А Україні треба вийти.