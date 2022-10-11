Зеленский призвал исключить Россию из ЮНЕСКО

Россия должна быть исключена из всех органов ЮНЕСКО и самой Организации.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к ЮНЕСКО, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые защитницы и защитники образовательных, научных и культурных достижений человечества! Скажите, пожалуйста, почему представители России до сих пор среди вас? Что они делают в ЮНЕСКО? Как вообще могут быть в ЮНЕСКО представители государства-террориста, которое гордится тем, какие разрушения наносит другой стране", - сказал он.

Владимир Зеленский отметил, что государство-террорист точно не имеет права председательствовать в одном из ключевых органов по охране культурного и природного наследия – Комитете Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое российское председательство обесценивает сам институт – его вес, его репутацию.

"Россия своими террористическими ударами разрушила или повредила уже более 2 600 образовательных объектов в Украине", - подчеркнул Зеленский.

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