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Новости Агрессия России против Украины Война
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Зеленский призвал исключить Россию из ЮНЕСКО

зеленський

Россия должна быть исключена из всех органов ЮНЕСКО и самой Организации.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к ЮНЕСКО, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые защитницы и защитники образовательных, научных и культурных достижений человечества! Скажите, пожалуйста, почему представители России до сих пор среди вас? Что они делают в ЮНЕСКО? Как вообще могут быть в ЮНЕСКО представители государства-террориста, которое гордится тем, какие разрушения наносит другой стране", - сказал он.

Владимир Зеленский отметил, что государство-террорист точно не имеет права председательствовать в одном из ключевых органов по охране культурного и природного наследия – Комитете Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое российское председательство обесценивает сам институт – его вес, его репутацию.

"Россия своими террористическими ударами разрушила или повредила уже более 2 600 образовательных объектов в Украине", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: 48 из 120 участников конференции ЮНЕСКО осудили агрессию РФ против Украины и не стали слушать ответ российской делегации

Автор: 

Зеленский (20224) россия (95361) Украина (44914) ЮНЕСКО (213)


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Топ комментарии
+12
Шото так
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11.10.2022 21:23
+12
РФ страна ворья и самозванцев. Название Русь украдено, Томос от Сталина, в ООН да еще и правом вето вообще ни с хера оказалась.
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11.10.2022 21:25
+8
Лучше выключить её с планеты Земля.
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11.10.2022 21:20
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Оце кацапня зажуриться😆
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11.10.2022 21:20 Ответить
А вони знають, що то за юнєска?
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11.10.2022 21:49 Ответить
Лучше выключить её с планеты Земля.
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11.10.2022 21:20 Ответить
Шото так
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11.10.2022 21:23 Ответить
Рідненька Софіє! так буває тільки у мультіках(
Чомусь можновладці тягнуть резину до останнього( Я не розумію чому! Старі маразматики мабуть рахують , що вони мають достатньо досвіду?
***, як вони помиляються, ******** світ їм в дупу!
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11.10.2022 21:30 Ответить
РФ страна ворья и самозванцев. Название Русь украдено, Томос от Сталина, в ООН да еще и правом вето вообще ни с хера оказалась.
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11.10.2022 21:25 Ответить
О ні, хай там сидять - буде на кому усьому світу вчитися (показово) на століття як не можна робити, там всебічно можна вивчити (кому ще не дійшло) що то за утворення
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11.10.2022 21:27 Ответить
Так,варварам,які нищать музеї,палять книги,грабують все,і навіть історію,не місце в ЮНЕСКО
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11.10.2022 21:32 Ответить
Нехай в Київ викличе,заодно і в очі подивиться.
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11.10.2022 21:33 Ответить
И шо это даст? Ты сейчас день и ночь должен подчеркивать критическую важность поставки нам дальнобойных ракет (даже не атакмс) и самолетов. Критическую важность, вопрос цены миллионов жизней. Даже больше, чем погибнет от нескольких ядерных ударов. Сейчас кацапы фактически атакуют нас сильнее, чем ядерным оружием. И какой ответ? Вообще ты должен просить томагавки с ядерной боеголовкой, которыми ты нанесешь удар по кацапским аэродромам. Есть такое право у нашей страны вне всяких сомнений. Этого не дадут, но дадут чуть меньше. Не попросишь - не получишь. Надо вести себя агрессивно и настойчиво, а не соблюдать какие-то приличия. Там понимают только язык силы.
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11.10.2022 21:36 Ответить
Согласен абсолютно. Рашисты хвастаются и гордятся убийствами гражданских, разрушениями цивильних объектов.
Помните их лозунг - "можем повторить"? Так это они имели в виду преступления Гитлера, которому они тупо завидуют. Вот и стараются повторить, переплюнуть...
Это синдром *****, синдром рашистов...
Их место не в ЮНЕСКО, а в клинике для психически больных.
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11.10.2022 21:37 Ответить
Це треба було робити ще рік тому, а говорити Зеля про це мав почати в 2019 році.
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11.10.2022 21:39 Ответить
8.08.2008
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11.10.2022 21:48 Ответить
П#здіти можно що завгодно,але 90 млрд на дороги в воюючій країні розкривають всю сутність зе.
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11.10.2022 21:48 Ответить
Нормальні країни звідти самі виходять.
Нехай путін сплачує внески. А Україні треба вийти.
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11.10.2022 22:04 Ответить
Мені ці всі рєзкиє воїнскіє волання Зе нагадують прозріння новічка з шоу бізу який три роки підставлял дупу авторітетному і досвідченому "колєгє" який його просто використував і прокинув. Ну що там Вова вже не бачиш міру в глазах, і пора прєкратіть просто пєрєстать стрєлять 😀
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12.10.2022 00:34 Ответить
Вы вот это здесь рассказываете на полном серьезе? Ничем не рискуя? Нет, Вы мне просто начинаете нравиться!
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12.10.2022 06:13 Ответить
 
 