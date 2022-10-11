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Зеленський закликав виключити Росію з ЮНЕСКО

зеленський

Росія має бути виключена з усіх органів ЮНЕСКО й із самої Організації.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні до ЮНЕСКО, інформує Цензор.НЕТ. 

"Шановні захисниці й захисники освітніх, наукових і культурних здобутків людства! Скажіть, будь ласка, чому представники Росії досі серед вас? Що вони роблять у ЮНЕСКО? Як взагалі можуть бути в ЮНЕСКО представники держави-терориста, яка пишається тим, які руйнування спричиняє в іншій країні", - сказав він.

Володимир Зеленський зазначив, що держава-терорист точно не має права головувати в одному з ключових органів з охорони культурної та природної спадщини – Комітеті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Таке російське головування знецінює саму інституцію – її вагу, її репутацію.

"Росія своїми терористичними ударами зруйнувала або пошкодила вже більш ніж 2 600 освітніх обʼєктів в Україні", - наголосив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 48 зі 120 учасників конференції ЮНЕСКО засудили агресію РФ проти України та не стали слухати відповідь російської делегації

Автор: 

Зеленський (23667) росія (64911) Україна (5861) ЮНЕСКО (164)


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Топ коментарі
+12
Шото так
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11.10.2022 21:23
+12
РФ страна ворья и самозванцев. Название Русь украдено, Томос от Сталина, в ООН да еще и правом вето вообще ни с хера оказалась.
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11.10.2022 21:25
+8
Лучше выключить её с планеты Земля.
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11.10.2022 21:20
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Оце кацапня зажуриться😆
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11.10.2022 21:20 Відповісти
А вони знають, що то за юнєска?
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11.10.2022 21:49 Відповісти
Лучше выключить её с планеты Земля.
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11.10.2022 21:20 Відповісти
Шото так
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11.10.2022 21:23 Відповісти
Рідненька Софіє! так буває тільки у мультіках(
Чомусь можновладці тягнуть резину до останнього( Я не розумію чому! Старі маразматики мабуть рахують , що вони мають достатньо досвіду?
***, як вони помиляються, ******** світ їм в дупу!
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11.10.2022 21:30 Відповісти
РФ страна ворья и самозванцев. Название Русь украдено, Томос от Сталина, в ООН да еще и правом вето вообще ни с хера оказалась.
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11.10.2022 21:25 Відповісти
О ні, хай там сидять - буде на кому усьому світу вчитися (показово) на століття як не можна робити, там всебічно можна вивчити (кому ще не дійшло) що то за утворення
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11.10.2022 21:27 Відповісти
Так,варварам,які нищать музеї,палять книги,грабують все,і навіть історію,не місце в ЮНЕСКО
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11.10.2022 21:32 Відповісти
Нехай в Київ викличе,заодно і в очі подивиться.
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11.10.2022 21:33 Відповісти
И шо это даст? Ты сейчас день и ночь должен подчеркивать критическую важность поставки нам дальнобойных ракет (даже не атакмс) и самолетов. Критическую важность, вопрос цены миллионов жизней. Даже больше, чем погибнет от нескольких ядерных ударов. Сейчас кацапы фактически атакуют нас сильнее, чем ядерным оружием. И какой ответ? Вообще ты должен просить томагавки с ядерной боеголовкой, которыми ты нанесешь удар по кацапским аэродромам. Есть такое право у нашей страны вне всяких сомнений. Этого не дадут, но дадут чуть меньше. Не попросишь - не получишь. Надо вести себя агрессивно и настойчиво, а не соблюдать какие-то приличия. Там понимают только язык силы.
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11.10.2022 21:36 Відповісти
Согласен абсолютно. Рашисты хвастаются и гордятся убийствами гражданских, разрушениями цивильних объектов.
Помните их лозунг - "можем повторить"? Так это они имели в виду преступления Гитлера, которому они тупо завидуют. Вот и стараются повторить, переплюнуть...
Это синдром *****, синдром рашистов...
Их место не в ЮНЕСКО, а в клинике для психически больных.
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11.10.2022 21:37 Відповісти
Це треба було робити ще рік тому, а говорити Зеля про це мав почати в 2019 році.
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11.10.2022 21:39 Відповісти
8.08.2008
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11.10.2022 21:48 Відповісти
П#здіти можно що завгодно,але 90 млрд на дороги в воюючій країні розкривають всю сутність зе.
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11.10.2022 21:48 Відповісти
Нормальні країни звідти самі виходять.
Нехай путін сплачує внески. А Україні треба вийти.
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11.10.2022 22:04 Відповісти
Мені ці всі рєзкиє воїнскіє волання Зе нагадують прозріння новічка з шоу бізу який три роки підставлял дупу авторітетному і досвідченому "колєгє" який його просто використував і прокинув. Ну що там Вова вже не бачиш міру в глазах, і пора прєкратіть просто пєрєстать стрєлять 😀
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12.10.2022 00:34 Відповісти
Вы вот это здесь рассказываете на полном серьезе? Ничем не рискуя? Нет, Вы мне просто начинаете нравиться!
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12.10.2022 06:13 Відповісти
 
 