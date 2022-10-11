Зеленський закликав виключити Росію з ЮНЕСКО
Росія має бути виключена з усіх органів ЮНЕСКО й із самої Організації.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні до ЮНЕСКО, інформує Цензор.НЕТ.
"Шановні захисниці й захисники освітніх, наукових і культурних здобутків людства! Скажіть, будь ласка, чому представники Росії досі серед вас? Що вони роблять у ЮНЕСКО? Як взагалі можуть бути в ЮНЕСКО представники держави-терориста, яка пишається тим, які руйнування спричиняє в іншій країні", - сказав він.
Володимир Зеленський зазначив, що держава-терорист точно не має права головувати в одному з ключових органів з охорони культурної та природної спадщини – Комітеті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Таке російське головування знецінює саму інституцію – її вагу, її репутацію.
"Росія своїми терористичними ударами зруйнувала або пошкодила вже більш ніж 2 600 освітніх обʼєктів в Україні", - наголосив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чомусь можновладці тягнуть резину до останнього( Я не розумію чому! Старі маразматики мабуть рахують , що вони мають достатньо досвіду?
***, як вони помиляються, ******** світ їм в дупу!
Помните их лозунг - "можем повторить"? Так это они имели в виду преступления Гитлера, которому они тупо завидуют. Вот и стараются повторить, переплюнуть...
Это синдром *****, синдром рашистов...
Их место не в ЮНЕСКО, а в клинике для психически больных.
Нехай путін сплачує внески. А Україні треба вийти.