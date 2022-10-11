Зеленський закликав виключити Росію з ЮНЕСКО

Росія має бути виключена з усіх органів ЮНЕСКО й із самої Організації.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні до ЮНЕСКО, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні захисниці й захисники освітніх, наукових і культурних здобутків людства! Скажіть, будь ласка, чому представники Росії досі серед вас? Що вони роблять у ЮНЕСКО? Як взагалі можуть бути в ЮНЕСКО представники держави-терориста, яка пишається тим, які руйнування спричиняє в іншій країні", - сказав він.

Володимир Зеленський зазначив, що держава-терорист точно не має права головувати в одному з ключових органів з охорони культурної та природної спадщини – Комітеті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Таке російське головування знецінює саму інституцію – її вагу, її репутацію.

"Росія своїми терористичними ударами зруйнувала або пошкодила вже більш ніж 2 600 освітніх обʼєктів в Україні", - наголосив Зеленський.

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