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Германия передаст Украине 16 самоходных гаубиц Zuzana, - правительство ФРГ

zuzana

Германия предоставит Украине 16 самоходных гаубиц Zuzana (в сотрудничестве с Данией и Норвегией), 130 систем отопления и 36 медицинских транспортеров.

Об этом идет речь на сайте правительства Германии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Кроме того, Украина получит 100 000 аптечек и 405 000 сухпайков.

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Из соображений безопасности федеральное правительство не предоставляет подробной информации о способах и предоставлении помощи.

Автор: 

Германия (6927) оружие (10198)


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Топ комментарии
+22
Німці справляються на очах. Не узнати просто.
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11.10.2022 22:51
+15
Дуже дякуємо Німеччині,нарешті "крига" скресає.👍
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11.10.2022 22:52
+15
Подождём, пока они окажутся в Украине. Доверяй, но проверяй.
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11.10.2022 22:55
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Так,а то Тимошенко поїде піариться а потім прилетить. Береженого і Бог береже
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11.10.2022 22:50 Ответить
До чого тут Тимошенко? Що то за нісенітниця?
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11.10.2022 22:55 Ответить
Так і я про це. При чому тут ця нісенітниця Тимошенко, коли грузи для ЗСУ
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11.10.2022 23:01 Ответить
Може ви мали на увазі Порошенко?
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12.10.2022 19:01 Ответить
Тимошенко, слуга-піарщик,а Порошенко, то Гетьман
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12.10.2022 23:01 Ответить
Конфєток переїла?
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12.10.2022 23:09 Ответить
Нема більших все і всіхобсиральщиків чим секта конфєткіна
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12.10.2022 23:12 Ответить
Кому шо, а куркі просо))
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12.10.2022 09:59 Ответить
Німці справляються на очах. Не узнати просто.
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11.10.2022 22:51 Ответить
Подождём, пока они окажутся в Украине. Доверяй, но проверяй.
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11.10.2022 22:55 Ответить
Дуже дякуємо Німеччині,нарешті "крига" скресає.👍
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11.10.2022 22:52 Ответить
Дякуємо ! Відправляйте Новою поштою,не чекайте поки Санта Клаус на санках притягне !
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11.10.2022 22:52 Ответить
О, це те що треба для теплої зустрічі мобіків.
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11.10.2022 22:54 Ответить
Щиро дякуємо Німеччину за допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼‼️
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11.10.2022 22:55 Ответить
Очень классная штука.
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11.10.2022 22:55 Ответить
А все що перед тим обіцяли,вже передали?
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11.10.2022 22:56 Ответить
Звільнені території - тому доказ. Не бзді - передадуть дальше - териториї звільнять дальше.
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12.10.2022 10:45 Ответить
Ти щось знаєш чого я не знаю? Чи просто аби повітря зіпсувати пхаєш пятак?
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12.10.2022 18:59 Ответить
Звільняли переданою зброєю. Ну не твоєю ж голою дупою.
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12.10.2022 21:10 Ответить
Телефонна розмова Байдена і Шольца - обговорили допомогу Україні, ринок енергоресурсів і зустріч G20

09 жовтня 2022, 17:51
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11.10.2022 22:56 Ответить
Коли? Найважливіше питання
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11.10.2022 22:58 Ответить
Военная тайна
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12.10.2022 10:58 Ответить
Є така пісня у виконанні Андріано Челентано -
Susanna, Susanna, Susanna, Susanna
Mon amour
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11.10.2022 22:58 Ответить
завтра окажется, что их ещё нужно произвести, сертифицировать, обучить экипажи, накатить прошивку.. ожидайте примерно в одно время с постройкой звезды смерти
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11.10.2022 22:59 Ответить
С Германией всегда какие то ребусы. Немцы вместе С Норвегией и Данией передают нам словацкие гаубицы. Статья бы могла раскрыть занавес тайны, но авторы умалчивают)
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11.10.2022 23:00 Ответить
Ці три країни профінансували випуск цього озброєння ,а другі виготовили. Думаю,що зрозуміло
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11.10.2022 23:05 Ответить
Какие другие? Производство Словакия. У вас ссылка есть на разъяснение? Ваш комментарий без смысла.
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11.10.2022 23:46 Ответить
,без сенсу пишите ви,перейдіть на ресурс ,інформацію якого використав не зовсім повно Цензор. Чого верещати,коли інформація є
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12.10.2022 01:48 Ответить
Вам надо учится выражать свою мысль, пока вы этого не умеете. А потом, в обиду хамите взрослым. Идите к папе пусть он вас поставит в угол.
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12.10.2022 02:19 Ответить
А ти знаєш, що ти хам вже тільки тому, що ти старе кацапидло?
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12.10.2022 10:59 Ответить
Обіцянка цяцянка. НЕ ВІРЮ! Брешуть. Повірю тільки нашим рідним воїнам з передової.
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11.10.2022 23:03 Ответить
Журавель в небі.
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11.10.2022 23:11 Ответить
Дякуємо. Це вже краще. Але є питання коли це буде...

Зразу згадуються ЗАК які їхали пів року.
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11.10.2022 23:24 Ответить
Мабуть чергова брехня...
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11.10.2022 23:30 Ответить
Німеччина передасть Україні словацькі гаубиці??
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11.10.2022 23:50 Ответить
а хто каже, що Німеччина їх не купувала у Словаччини? Це просто хороший знак. Німець не купує барахла.
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12.10.2022 01:29 Ответить
ніколи не купувала
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12.10.2022 11:21 Ответить
профинансипует производство в Словакии. Этих гаубиц еще нет.
"журналисты", - такие журналисты...
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12.10.2022 11:19 Ответить
профинансирует производство гаубиц которые уже устаревшие и сейчас производится вторая версия? неплохо
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12.10.2022 13:06 Ответить
Zuzana, I'm crazy loving you!
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12.10.2022 07:20 Ответить
З півроку тому я думав про німців, що у них є шанс позбутися справедливого клейма нацизму, адже рашисти не були засуджені за комунізм, а зараз стали нацистами. Схоже, що до німців, хоч і не так швидко, доходить ідея про їх історичний шанс. Правда побороти корупцію Шредерів-Меркелів буде важко.
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12.10.2022 07:33 Ответить
Через рік, чи два?
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12.10.2022 08:33 Ответить
Тут некоторые околодиванные воины сомневаются и проводят свои околодиванные анализы что поставит ли Германия оружия или нет а если поставят то быстро или нет. Чем заниматься гнилыми замечаниями возьмите оружия и идите на передовую. Но нет. Вы никогда и не помышляли защищать Родину. Ваше занятие только сидеть возле теплой печи и писать и шуметь как базарные бабы. Одевайте юбки! Вы противные!
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12.10.2022 08:37 Ответить
казах, ты часом не заблудился? или мамкин провокатор с впн в деле?
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12.10.2022 13:05 Ответить
Це словацька? У німців нібито немає таких?
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12.10.2022 09:08 Ответить
три європейські країни , Німеччина в тому числі, взялися профінансувати виробництво цих САУ які були законтрактовані для Бельгії. вони мають певні відмінності від звичайних. збільшений бронезахист, вага. наскільки відомо,чотири одиниці мають поставити найближчим часом, а про решта невідомі терміни поставки.
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12.10.2022 12:38 Ответить
машинки зачетные кацапинов в труху превращать в самый раз
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12.10.2022 09:09 Ответить
Баба Меркель получит инфаркт.
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12.10.2022 10:02 Ответить
Не "передаст", а профинансирует производство, - немного разные вещи, не находите?
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12.10.2022 11:18 Ответить
Німеччина надасть Україні 16 самохідних гаубиць Zuzana (у співпраці з Данією та Норвегією) Джерело:
Де там про фінансування виробництва? Мабуть, у датчан та норвежців є такі, їх передадуть нам за круговою схемою, а німці нададуть на заміну щось інше.
Думаю, якось так.
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12.10.2022 11:29 Ответить
немає і ніколи не було!
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12.10.2022 13:28 Ответить
КОЛИ?
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12.10.2022 13:01 Ответить
тамн е вистачає класичного уточнення від німців "першу поставимо до кінця року, всі інші в наступні роки"
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12.10.2022 13:08 Ответить
 
 