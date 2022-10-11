15 796 55
Германия передаст Украине 16 самоходных гаубиц Zuzana, - правительство ФРГ
Германия предоставит Украине 16 самоходных гаубиц Zuzana (в сотрудничестве с Данией и Норвегией), 130 систем отопления и 36 медицинских транспортеров.
Об этом идет речь на сайте правительства Германии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Кроме того, Украина получит 100 000 аптечек и 405 000 сухпайков.
Из соображений безопасности федеральное правительство не предоставляет подробной информации о способах и предоставлении помощи.
Топ комментарии
+22 Elvis2
показать весь комментарий11.10.2022 22:51
+15 Алекс Ков
показать весь комментарий11.10.2022 22:52
+15 Nikolay Ivankov #508849
показать весь комментарий11.10.2022 22:55
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
09 жовтня 2022, 17:51
Susanna, Susanna, Susanna, Susanna
Mon amour
Зразу згадуються ЗАК які їхали пів року.
"журналисты", - такие журналисты...
Де там про фінансування виробництва? Мабуть, у датчан та норвежців є такі, їх передадуть нам за круговою схемою, а німці нададуть на заміну щось інше.
Думаю, якось так.