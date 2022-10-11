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Німеччина передасть Україні 16 самохідних гаубиць Zuzana, - уряд ФРН

zuzana

Німеччина надасть Україні 16 самохідних гаубиць Zuzana (у співпраці з Данією та Норвегією), 130 систем опалення та 36 медичних транспортерів.

Про це йдеться на сайті уряду Німеччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Крім того, Україна отримає 100 000 аптечок та 405 000 сухпайків.

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З міркувань безпеки федеральний уряд не надає детальної інформації про способи та дати постачання допомоги.

Автор: 

Німеччина (7318) зброя (7435)


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Топ коментарі
+22
Німці справляються на очах. Не узнати просто.
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11.10.2022 22:51
+15
Дуже дякуємо Німеччині,нарешті "крига" скресає.👍
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11.10.2022 22:52
+15
Подождём, пока они окажутся в Украине. Доверяй, но проверяй.
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11.10.2022 22:55
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Так,а то Тимошенко поїде піариться а потім прилетить. Береженого і Бог береже
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11.10.2022 22:50 Відповісти
До чого тут Тимошенко? Що то за нісенітниця?
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11.10.2022 22:55 Відповісти
Так і я про це. При чому тут ця нісенітниця Тимошенко, коли грузи для ЗСУ
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11.10.2022 23:01 Відповісти
Може ви мали на увазі Порошенко?
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12.10.2022 19:01 Відповісти
Тимошенко, слуга-піарщик,а Порошенко, то Гетьман
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12.10.2022 23:01 Відповісти
Конфєток переїла?
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12.10.2022 23:09 Відповісти
Нема більших все і всіхобсиральщиків чим секта конфєткіна
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12.10.2022 23:12 Відповісти
Кому шо, а куркі просо))
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12.10.2022 09:59 Відповісти
Німці справляються на очах. Не узнати просто.
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11.10.2022 22:51 Відповісти
Подождём, пока они окажутся в Украине. Доверяй, но проверяй.
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11.10.2022 22:55 Відповісти
Дуже дякуємо Німеччині,нарешті "крига" скресає.👍
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11.10.2022 22:52 Відповісти
Дякуємо ! Відправляйте Новою поштою,не чекайте поки Санта Клаус на санках притягне !
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11.10.2022 22:52 Відповісти
О, це те що треба для теплої зустрічі мобіків.
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11.10.2022 22:54 Відповісти
Щиро дякуємо Німеччину за допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼‼️
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11.10.2022 22:55 Відповісти
Очень классная штука.
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11.10.2022 22:55 Відповісти
А все що перед тим обіцяли,вже передали?
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11.10.2022 22:56 Відповісти
Звільнені території - тому доказ. Не бзді - передадуть дальше - териториї звільнять дальше.
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12.10.2022 10:45 Відповісти
Ти щось знаєш чого я не знаю? Чи просто аби повітря зіпсувати пхаєш пятак?
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12.10.2022 18:59 Відповісти
Звільняли переданою зброєю. Ну не твоєю ж голою дупою.
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12.10.2022 21:10 Відповісти
Телефонна розмова Байдена і Шольца - обговорили допомогу Україні, ринок енергоресурсів і зустріч G20

09 жовтня 2022, 17:51
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11.10.2022 22:56 Відповісти
Коли? Найважливіше питання
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11.10.2022 22:58 Відповісти
Военная тайна
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12.10.2022 10:58 Відповісти
Є така пісня у виконанні Андріано Челентано -
Susanna, Susanna, Susanna, Susanna
Mon amour
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11.10.2022 22:58 Відповісти
завтра окажется, что их ещё нужно произвести, сертифицировать, обучить экипажи, накатить прошивку.. ожидайте примерно в одно время с постройкой звезды смерти
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11.10.2022 22:59 Відповісти
С Германией всегда какие то ребусы. Немцы вместе С Норвегией и Данией передают нам словацкие гаубицы. Статья бы могла раскрыть занавес тайны, но авторы умалчивают)
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11.10.2022 23:00 Відповісти
Ці три країни профінансували випуск цього озброєння ,а другі виготовили. Думаю,що зрозуміло
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11.10.2022 23:05 Відповісти
Какие другие? Производство Словакия. У вас ссылка есть на разъяснение? Ваш комментарий без смысла.
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11.10.2022 23:46 Відповісти
,без сенсу пишите ви,перейдіть на ресурс ,інформацію якого використав не зовсім повно Цензор. Чого верещати,коли інформація є
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12.10.2022 01:48 Відповісти
Вам надо учится выражать свою мысль, пока вы этого не умеете. А потом, в обиду хамите взрослым. Идите к папе пусть он вас поставит в угол.
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12.10.2022 02:19 Відповісти
А ти знаєш, що ти хам вже тільки тому, що ти старе кацапидло?
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12.10.2022 10:59 Відповісти
Обіцянка цяцянка. НЕ ВІРЮ! Брешуть. Повірю тільки нашим рідним воїнам з передової.
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11.10.2022 23:03 Відповісти
Журавель в небі.
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11.10.2022 23:11 Відповісти
Дякуємо. Це вже краще. Але є питання коли це буде...

Зразу згадуються ЗАК які їхали пів року.
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11.10.2022 23:24 Відповісти
Мабуть чергова брехня...
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11.10.2022 23:30 Відповісти
Німеччина передасть Україні словацькі гаубиці??
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11.10.2022 23:50 Відповісти
а хто каже, що Німеччина їх не купувала у Словаччини? Це просто хороший знак. Німець не купує барахла.
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12.10.2022 01:29 Відповісти
ніколи не купувала
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12.10.2022 11:21 Відповісти
профинансипует производство в Словакии. Этих гаубиц еще нет.
"журналисты", - такие журналисты...
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12.10.2022 11:19 Відповісти
профинансирует производство гаубиц которые уже устаревшие и сейчас производится вторая версия? неплохо
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12.10.2022 13:06 Відповісти
Zuzana, I'm crazy loving you!
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12.10.2022 07:20 Відповісти
З півроку тому я думав про німців, що у них є шанс позбутися справедливого клейма нацизму, адже рашисти не були засуджені за комунізм, а зараз стали нацистами. Схоже, що до німців, хоч і не так швидко, доходить ідея про їх історичний шанс. Правда побороти корупцію Шредерів-Меркелів буде важко.
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12.10.2022 07:33 Відповісти
Через рік, чи два?
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12.10.2022 08:33 Відповісти
Тут некоторые околодиванные воины сомневаются и проводят свои околодиванные анализы что поставит ли Германия оружия или нет а если поставят то быстро или нет. Чем заниматься гнилыми замечаниями возьмите оружия и идите на передовую. Но нет. Вы никогда и не помышляли защищать Родину. Ваше занятие только сидеть возле теплой печи и писать и шуметь как базарные бабы. Одевайте юбки! Вы противные!
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12.10.2022 08:37 Відповісти
казах, ты часом не заблудился? или мамкин провокатор с впн в деле?
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12.10.2022 13:05 Відповісти
Це словацька? У німців нібито немає таких?
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12.10.2022 09:08 Відповісти
три європейські країни , Німеччина в тому числі, взялися профінансувати виробництво цих САУ які були законтрактовані для Бельгії. вони мають певні відмінності від звичайних. збільшений бронезахист, вага. наскільки відомо,чотири одиниці мають поставити найближчим часом, а про решта невідомі терміни поставки.
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12.10.2022 12:38 Відповісти
машинки зачетные кацапинов в труху превращать в самый раз
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12.10.2022 09:09 Відповісти
Баба Меркель получит инфаркт.
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12.10.2022 10:02 Відповісти
Не "передаст", а профинансирует производство, - немного разные вещи, не находите?
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12.10.2022 11:18 Відповісти
Німеччина надасть Україні 16 самохідних гаубиць Zuzana (у співпраці з Данією та Норвегією) Джерело:
Де там про фінансування виробництва? Мабуть, у датчан та норвежців є такі, їх передадуть нам за круговою схемою, а німці нададуть на заміну щось інше.
Думаю, якось так.
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12.10.2022 11:29 Відповісти
немає і ніколи не було!
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12.10.2022 13:28 Відповісти
КОЛИ?
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12.10.2022 13:01 Відповісти
тамн е вистачає класичного уточнення від німців "першу поставимо до кінця року, всі інші в наступні роки"
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12.10.2022 13:08 Відповісти
 
 