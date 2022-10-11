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Німеччина передасть Україні 16 самохідних гаубиць Zuzana, - уряд ФРН
Німеччина надасть Україні 16 самохідних гаубиць Zuzana (у співпраці з Данією та Норвегією), 130 систем опалення та 36 медичних транспортерів.
Про це йдеться на сайті уряду Німеччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Крім того, Україна отримає 100 000 аптечок та 405 000 сухпайків.
З міркувань безпеки федеральний уряд не надає детальної інформації про способи та дати постачання допомоги.
Топ коментарі
+22 Elvis2
показати весь коментар11.10.2022 22:51
+15 Алекс Ков
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+15 Nikolay Ivankov #508849
показати весь коментар11.10.2022 22:55
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09 жовтня 2022, 17:51
Susanna, Susanna, Susanna, Susanna
Mon amour
Зразу згадуються ЗАК які їхали пів року.
"журналисты", - такие журналисты...
Де там про фінансування виробництва? Мабуть, у датчан та норвежців є такі, їх передадуть нам за круговою схемою, а німці нададуть на заміну щось інше.
Думаю, якось так.