Німеччина передасть Україні 16 самохідних гаубиць Zuzana, - уряд ФРН

Німеччина надасть Україні 16 самохідних гаубиць Zuzana (у співпраці з Данією та Норвегією), 130 систем опалення та 36 медичних транспортерів.

Про це йдеться на сайті уряду Німеччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Крім того, Україна отримає 100 000 аптечок та 405 000 сухпайків.

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З міркувань безпеки федеральний уряд не надає детальної інформації про способи та дати постачання допомоги.