Белый дом о "переговорах" Маска: Путин ничего не делает для завершения войны
В Белом доме отреагировали на информацию о якобы "переговорах" основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и президента РФ Владимира Путина перед тем, как бизнесмен опубликовал свой "мирный план" для прекращения войны в Украине.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Суспільне.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер процитировала президента США Джо Байдена, который сказал, что решение о ведении переговоров должно быть только в Украине.
"Сегодня мы увидели четкое желание Зеленского к миру. Он рассказал свой план. Но завершение войны требует коммуникации обеих сторон. Но Путин ничего не делает. Это война, которую начал Путин, и он может ее завершить уже сегодня. Украина борется за свою демократию, за свою свободу. И мы будем поддерживать ее храбрость в этой борьбе. Эта война слишком затянулась", - сказала она.
Ранее The Guardian сообщила, что американский бизнесмен Илон Маск перед тем как опубликовать "мирный план" с признанием российской аннексии территорий Украины беседовал с Владимиром Путиным. Маск отрицает разговор с Путиным.
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коли треба, гєбня сіпає кого потрібно і через його пащу передають месіджи!
бо для того, щоб написати те що написав маск (про помилки хрущева), треба бути в контексті!
дуже сумніваюся, що зайнятий бізнесмен, який веде кілька бізнесів, має час щоб поглиблюватися в нюанси рашистської гівнопропаганди
Це їхнє криваве суспільство, виховане на жадобі панування над іншими народами. рашизм це ******** фашизм.
"Маск-і-Шоу".
Не ставтеся до його слів серйозно. Він просто приколюється, не розуміючи, що від його приколів комусь боляче. Не всякий блискучий бізнесмен обов'язково мудрий у житті. І мотив якоїсь матеріальної залежності від кремлівського Карла також заздалегідь можна відкинути. З його найбільшим в історії особистим капіталом 250 млрд. він може говорити те, що думає (навіть якщо і думає зовсім неправильно), а не те, що йому хтось шепоче на вухо