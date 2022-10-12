Белый дом о "переговорах" Маска: Путин ничего не делает для завершения войны

В Белом доме отреагировали на информацию о якобы "переговорах" основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и президента РФ Владимира Путина перед тем, как бизнесмен опубликовал свой "мирный план" для прекращения войны в Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Суспільне.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер процитировала президента США Джо Байдена, который сказал, что решение о ведении переговоров должно быть только в Украине.

"Сегодня мы увидели четкое желание Зеленского к миру. Он рассказал свой план. Но завершение войны требует коммуникации обеих сторон. Но Путин ничего не делает. Это война, которую начал Путин, и он может ее завершить уже сегодня. Украина борется за свою демократию, за свою свободу. И мы будем поддерживать ее храбрость в этой борьбе. Эта война слишком затянулась", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск отрицает, что разговаривал с Путиным перед публикацией "мирного плана" для Украины

Ранее The Guardian сообщила, что американский бизнесмен Илон Маск перед тем как опубликовать "мирный план" с признанием российской аннексии территорий Украины беседовал с Владимиром Путиным. Маск отрицает разговор с Путиным.