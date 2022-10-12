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Новости
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Белый дом о "переговорах" Маска: Путин ничего не делает для завершения войны

путін

В Белом доме отреагировали на информацию о якобы "переговорах" основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и президента РФ Владимира Путина перед тем, как бизнесмен опубликовал свой "мирный план" для прекращения войны в Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Суспільне.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер процитировала президента США Джо Байдена, который сказал, что решение о ведении переговоров должно быть только в Украине.

"Сегодня мы увидели четкое желание Зеленского к миру. Он рассказал свой план. Но завершение войны требует коммуникации обеих сторон. Но Путин ничего не делает. Это война, которую начал Путин, и он может ее завершить уже сегодня. Украина борется за свою демократию, за свою свободу. И мы будем поддерживать ее храбрость в этой борьбе. Эта война слишком затянулась", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск отрицает, что разговаривал с Путиным перед публикацией "мирного плана" для Украины

Ранее The Guardian сообщила, что американский бизнесмен Илон Маск перед тем как опубликовать "мирный план" с признанием российской аннексии территорий Украины беседовал с Владимиром Путиным. Маск отрицает разговор с Путиным.

путин (31211) США (26401) Маск Илон (213) Жан-Пьер-Карин (56)


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Топ комментарии
+18
гєбня працює по сталеній формулі: море бабла в обмін на пожиттєву лояльність!
коли треба, гєбня сіпає кого потрібно і через його пащу передають месіджи!
бо для того, щоб написати те що написав маск (про помилки хрущева), треба бути в контексті!
дуже сумніваюся, що зайнятий бізнесмен, який веде кілька бізнесів, має час щоб поглиблюватися в нюанси рашистської гівнопропаганди
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12.10.2022 07:58
+12
Так давай атакамс и будем уже заканчивать с этим орочьем безмозглым
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12.10.2022 07:39
+9
Маск просто наївний, він думає, що путін керується логікою і вигодою. Хло просто злобний і ненавистний карлик, що хоче знищити Україну і захопити весь світ.
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12.10.2022 08:06
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Так давай атакамс и будем уже заканчивать с этим орочьем безмозглым
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12.10.2022 07:39 Ответить
Так уже дає.
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12.10.2022 08:09 Ответить
Задовбали вже своїми перемовинами ... Не на часі.
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12.10.2022 07:42 Ответить
Спочатку нехай Маск розбереться у чому різниця між козячим горошком і коровячим лайняком а потім лізе в політику
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12.10.2022 08:55 Ответить
Как то я про Маську, был лучшего мнения.. Ну занялся ты HiTech технологиями, ну молодец, честь тебе и хвала!!! Какого ты хера лезешь туда куда собака ху.. не сует??? Оно тебе надо?? В говне обваляют и еще виноватым сделают. Или корона на мозги уже давит??
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12.10.2022 10:51 Ответить
В мене закрадались сумніви по поводу того що маск просто дурачок.
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12.10.2022 07:55 Ответить
гєбня працює по сталеній формулі: море бабла в обмін на пожиттєву лояльність!
коли треба, гєбня сіпає кого потрібно і через його пащу передають месіджи!
бо для того, щоб написати те що написав маск (про помилки хрущева), треба бути в контексті!
дуже сумніваюся, що зайнятий бізнесмен, який веде кілька бізнесів, має час щоб поглиблюватися в нюанси рашистської гівнопропаганди
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12.10.2022 07:58 Ответить
Маск не дурачек, но "Беда, коль пироги начнет печи сапожник...".
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12.10.2022 08:25 Ответить
Я слышала ( может это и ложь) что перед тем как Маск выступил со своими идеями Мира путин у него купил акций Тесла на миллиард . Кстати Маск выдал такую же хрень про Тайвань , что надо отдть Тайвань Китаю. Чтобы не было войны .
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12.10.2022 08:57 Ответить
Маск просто наївний, він думає, що путін керується логікою і вигодою. Хло просто злобний і ненавистний карлик, що хоче знищити Україну і захопити весь світ.
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12.10.2022 08:06 Ответить
В тому і проблема, що треба бути українцем або хоч знати нашу історію, щоб зрозуміти це. Думаю, пересічна людина ніколи не усвідомить логіку бажання знищити націю тільки за те, що вони існують
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12.10.2022 08:17 Ответить
людина, яка змогла заробити мільярди, ніяк не може бути наївною. наївність, я би сказав грубіше, але нехай буде наївність, думати таким чином.
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12.10.2022 09:09 Ответить
***** намагається мати вигляд переможця сидячі у калюжі багна... це щур у куті що сподівається залякати світ рашистьским террором.. Сдохне падла але рашисти ще довго будуть вигрибате свое лайно та жилітися на русофобію
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12.10.2022 08:07 Ответить
Не він один, за ним ціла зграя яструбів. На мою думку, хутін сам ніколи не наважився б на таку безглузду авантюру.
Це їхнє криваве суспільство, виховане на жадобі панування над іншими народами. рашизм це ******** фашизм.
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12.10.2022 08:24 Ответить
Якщо хтось ще не зрозумів лінію поведінки Маска, то це просто 120-а серія всіма відомого і улюбленого розважального серіалу 90-х років
"Маск-і-Шоу".
Не ставтеся до його слів серйозно. Він просто приколюється, не розуміючи, що від його приколів комусь боляче. Не всякий блискучий бізнесмен обов'язково мудрий у житті. І мотив якоїсь матеріальної залежності від кремлівського Карла також заздалегідь можна відкинути. З його найбільшим в історії особистим капіталом 250 млрд. він може говорити те, що думає (навіть якщо і думає зовсім неправильно), а не те, що йому хтось шепоче на вухо
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12.10.2022 08:16 Ответить
У Маска 250млрд на рахунках чи це сукупна сума власне готівки і вартості акцій і активів якими він володіє ? Не міг Маск заробити чверть тріліона на Tesla і SpaceX , Tesla не є лідером по кількості вироблених автомобілів плюс в розвиток технологій як Tesla так і SpaceX треба вкладати немалі гроші. Щось мені здається найбільш багатою людиною є Білл Гейтс - міг би бути точніше якби не потратив свої статки на благодійність різноманітні фонди і подібне.
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12.10.2022 09:10 Ответить
Маска на смереку. Поряд з ******. Нехай там перемовляються.
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12.10.2022 08:34 Ответить
Звичайно ця війна затягнулась, якщо в нас не має ні ******** далекобійної ракети, ні літака ні танка. Не довіряєте зелі - після перемоги зміните (штати можуть це зробити просто натякнувши). Але якщо Україна програє чи війна затягнеться на роки проблеми будуть набагато гірші і не тільки для України.
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12.10.2022 08:35 Ответить
Рашка стала на віиськові реики вже 30 років а ше зброя Союзу.
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12.10.2022 08:52 Ответить
Пишуть, що, скоріше за все, Маск таки дійсно не розмовляв з ****** чи кимось із його посіпак, АЛЕ він республіканець і піддався впливу трампістського крила партії... Там є низка прихильників перемовин із ******. Наприклад, про це постійно талдичать сенатор Рендал Пол та телеведучий-трампіст Такер Карлсон (погугліть цього ідіота), який раніше ***** дифірамби співав...
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12.10.2022 09:19 Ответить
Надо держать строй. И четко и активно всех посылать, невзирая на лица. Будет масса Масков, Папа Римских, Расмуссенов с Ермаками, китайцев и индусов, американских конгрессменов и всяких там Нью-Йорк Таймсов. Может подключат нобелевских лауреатов, артистов и спортсменов.
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12.10.2022 09:23 Ответить
Маск занимается стратегическими для своей страны разработками и не просто так, а потому что правительство это ему разрешает, если всплывет его заигрывание с кацапами, денежный поток может и прекратиться. Это вопрос нацбезопасности, что еще может взболтнуть любитель х.йла?
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12.10.2022 10:27 Ответить
Путин сдохни
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12.10.2022 10:37 Ответить
а что оно такое чтобы вести переговоры на правительственном уровне?!кусок говна смердящего и больше ничего!
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12.10.2022 17:30 Ответить
Якщо Маск реально підпустив до себе орків, то нехай прощається з ексклюзивністю своїх винайдених технологій. Орки все вкрадуть.
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13.10.2022 10:44 Ответить
 
 