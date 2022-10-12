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Новости Война
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В результате удара РФ по Никополю 6-летняя девочка осталась без ног, ее мама - тяжело ранена

швидка

Россияне продолжают терроризировать мирный Никополь и Никопольский район. 6-летняя девочка осталась без ног. Ее мама и еще одна жительница Никополя тяжело ранены.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.

"Всю ночь российские оккупационные войска били из "Градов" и тяжелой артиллерии. Лишь по Никополю выпустили более 100 снарядов.

Тяжело ранили 6-летнюю девочку и ее 33-летнюю маму. Девочка осталась без ног. Семья госпитализирована. Спасатели достали из-под завалов 42-летнюю жительницу Никополя. Она также находится в тяжелом состоянии в больнице", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обстрелы Никополя: ранены три человека, в том числе 6-летний ребенок. ФОТОрепортаж

Отмечается, что сейчас состояние ребенка стабильное. Об этом на брифинге сообщил врач-анестезиолог. По его словам, в дальнейшем девочке понадобится операция, реабилитация и протезирование.

В ГСЧС добавляют, что в городе повреждено более 30 многоэтажек и частных домов, 2 детсада, школа, 2 предприятия, 3 магазина, кафе, офис благотворительного фонда, газопроводы и электросеть.

дети (6469) обстрел (26891) Никополь (1003) Днепропетровская область (3853)


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Топ комментарии
+26
ЗА 18 ХВИЛИН ПОВІТРЯНІ СИЛИ ЗБИЛИ ЩОНАЙМЕНШЕ ЧОТИРИ УДАРНИХ ВЕРТОЛЬОТИ РОСІЙСЬКИХ ОКУПАНТІВ..БРАВО!!!!!
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12.10.2022 13:28
+25
Боже, як жалко дитятко! Треба всьому світові показувати , кричати - щоб у всяких " пап" і др. відпало бажання спілкуватися з сатаною втіленим !!!...
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12.10.2022 13:42
+12
В Токмаке уничтожили 6 установок ЗРК С-300, которыми военные России обстреливают Запорожье и Днепр
https://ria-m.tv/news/300874/****************************************************************************************************.html
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12.10.2022 13:37
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ЗА 18 ХВИЛИН ПОВІТРЯНІ СИЛИ ЗБИЛИ ЩОНАЙМЕНШЕ ЧОТИРИ УДАРНИХ ВЕРТОЛЬОТИ РОСІЙСЬКИХ ОКУПАНТІВ..БРАВО!!!!!
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12.10.2022 13:28 Ответить
вылетели прямо на позицию "Стормера"? ))
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12.10.2022 13:35 Ответить
👍🏼👍🏼👍🏼👏🏽👏🏽👏🏽
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12.10.2022 21:30 Ответить
В Токмаке уничтожили 6 установок ЗРК С-300, которыми военные России обстреливают Запорожье и Днепр
https://ria-m.tv/news/300874/****************************************************************************************************.html
показать весь комментарий
12.10.2022 13:37 Ответить
Боже, як жалко дитятко! Треба всьому світові показувати , кричати - щоб у всяких " пап" і др. відпало бажання спілкуватися з сатаною втіленим !!!...
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12.10.2022 13:42 Ответить
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12.10.2022 13:45 Ответить
Майору Чернобаеву респект! Ждем видео.
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12.10.2022 17:44 Ответить
у хюстона реально проблеми
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12.10.2022 19:08 Ответить
Путину нужно ноги и руки отрезать и язык и глаза выколоть!
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12.10.2022 14:02 Ответить
И в жопу зонт
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12.10.2022 17:30 Ответить
І залишти живим щоб мучився не один день поки не здохне в муках!
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12.10.2022 17:57 Ответить
я гадаю треба осудити в Гаазі, а потім випустити в Нью-Йоркському Бронсі... без грошей та документів.. нехай прогуляється і насправді посмакує те, що називає "загнівающим западом" (територію де не хоче ступати нога демократії, бо її там не хочуть розуміти)
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12.10.2022 21:03 Ответить
Нужно все фото детей без ног отправлять во все СМИ мира!!!
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12.10.2022 14:04 Ответить
З таким ходом подій і такими жертвами ,
ми маємо на цілі покоління з кожної праски оголошувати :
кацап - найлютіший ворог і його знищення будь-де - це обов*язок кожного громадянина .
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12.10.2022 14:08 Ответить
Запустили с Крыма козлов в огород. Будет такая фигня, если расстояние РЗСО и орудиям бурятам позволяет.
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12.10.2022 14:12 Ответить
Хай буде проклято росію!
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12.10.2022 14:22 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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12.10.2022 14:34 Ответить
Це найжахливіше, скалічені та загиблі діти, сироти.....палайте в пеклі росіяни....
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12.10.2022 14:36 Ответить
Які звірства рашистів ,Боже покарай цих варварів.
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12.10.2022 15:19 Ответить
😥
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12.10.2022 17:46 Ответить
Не називайте ціх покидьків ,, російськими військовими !!! Це злочинці і терористи !
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12.10.2022 20:57 Ответить
 
 