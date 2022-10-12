В результате удара РФ по Никополю 6-летняя девочка осталась без ног, ее мама - тяжело ранена

Россияне продолжают терроризировать мирный Никополь и Никопольский район. 6-летняя девочка осталась без ног. Ее мама и еще одна жительница Никополя тяжело ранены.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.

"Всю ночь российские оккупационные войска били из "Градов" и тяжелой артиллерии. Лишь по Никополю выпустили более 100 снарядов.

Тяжело ранили 6-летнюю девочку и ее 33-летнюю маму. Девочка осталась без ног. Семья госпитализирована. Спасатели достали из-под завалов 42-летнюю жительницу Никополя. Она также находится в тяжелом состоянии в больнице", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обстрелы Никополя: ранены три человека, в том числе 6-летний ребенок. ФОТОрепортаж

Отмечается, что сейчас состояние ребенка стабильное. Об этом на брифинге сообщил врач-анестезиолог. По его словам, в дальнейшем девочке понадобится операция, реабилитация и протезирование.

В ГСЧС добавляют, что в городе повреждено более 30 многоэтажек и частных домов, 2 детсада, школа, 2 предприятия, 3 магазина, кафе, офис благотворительного фонда, газопроводы и электросеть.