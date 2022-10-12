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Новости Война
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Украина просит у Запада больше РСЗО, артиллерии и средств ПВО, - CNN

гаубиця,м777

По данным CNN, Украина хочет получить от западных партнеров больше ракетных систем, артиллерии и систем противовоздушной обороны. Список пожеланий был включен в раздаточный материал для участников коалиции Рамштайн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

По данным журналистов CNN, в разделе "РСЗО "Украина просит дополнительные системы и снаряды стандартов НАТО. В разделе "артиллерия" указано, что ВСУ нужно больше буксируемых гаубиц, САУ, нестандартных гаубиц и большее количество дополнительных боеприпасов калибра 155-мм, 152-мм и 122-мм.

Еще одним приоритетом является ПВО: Украина просит ракеты для советских систем "Бук" и С-300. Также говорится о необходимости перехода на многоуровневые западные системы ПВО и поставки дополнительных западных и советских систем ближнего радиуса действия.

Среди других приоритетов указаны радары, средства береговой обороны, танки и средства радиоэлектронной борьбы.

Читайте также: НАТО трудно найти системы ПВО для Украины, такое оружие в дефиците, - Financial Times

Автор: 

оружие (10198)


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Топ комментарии
+24
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12.10.2022 19:35
+15
вторая армия третьего мира скатилась до гаубиц Д-1 времен WWII
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12.10.2022 19:41
+12
Же треба мадярiв обвести червоним.
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12.10.2022 19:38
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а головне побажання- дві атомних бомби для мацкви і членінграда
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12.10.2022 19:33 Ответить
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12.10.2022 19:35 Ответить
Казахов на карте тоже к нормальным
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12.10.2022 19:39 Ответить
Же треба мадярiв обвести червоним.
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12.10.2022 19:38 Ответить
I написали уйобiкi.
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12.10.2022 19:40 Ответить
вторая армия третьего мира скатилась до гаубиц Д-1 времен WWII
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12.10.2022 19:41 Ответить
Я сьогодні бачила у тік току як наші хлопці на позиціях орків-новобранців знайшли діючий кулемет "максим" , ото був регіт.
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12.10.2022 19:44 Ответить
думаю, что штыки и сабли мы тоже еще увидим..... )
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12.10.2022 19:49 Ответить
кавалерія...
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12.10.2022 19:56 Ответить
но самі страшні війська ще попереду,це кавалерія кадірковців на баранах та ішаках. Ото буде страх...
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12.10.2022 19:57 Ответить
Наши вовсю используют чешские и югославские клоны МГ-42. Классные машинки, только тяжелые, шо холера.
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12.10.2022 19:51 Ответить
циркулярка гітлера.. називали
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12.10.2022 19:57 Ответить
Угу. Вот тут "Хлопцi з лiсу" дают обзор этой машинки.
https://www.youtube.com/watch?v=7eOfCdw-JGE
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12.10.2022 20:02 Ответить
мурза тут того печенег есть а половец убег но не далеко
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12.10.2022 20:27 Ответить
ну еще и итал.59 тоже есть как и мг 3 зоопарк в плане с бк
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12.10.2022 20:06 Ответить
Ви здивуєтесь, в наших теж є.
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12.10.2022 20:07 Ответить
А чого дивуватися, ми і починали з таких кулеметів ,коли на нас навалилася"друга армія світу" , але в нас тоді арміі не було.Але як в "першої арміі" світу таке снарядження ,оце прикол.
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12.10.2022 20:12 Ответить
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12.10.2022 20:25 Ответить
І не відкривати до прильоту, а то зіпсується!

Сарказм.
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12.10.2022 20:46 Ответить
Кум на Сумщині теж з «Максимом»
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12.10.2022 21:38 Ответить
Я чогось не розумію а де 4400 Д-30 ну гаразд це 122мм а деж тоді 1075 Д-20 1100 Гіацинт-Б 850 Гіацінт-С ?
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12.10.2022 23:02 Ответить
Захід здивований?
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12.10.2022 19:42 Ответить
Чи є необхідність усе це виставляти у СМІ ?
враховуваючи скільки тут пасеться кацяпських пацюків.
Ім скоро і контррозвідка не знадобиться,ми їм все сами розкажемо.
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12.10.2022 19:42 Ответить
Сподіваємося, що масовані ракетні теракти нарешті остаточно переконають зажирівший Захід, що х**о божевільний та існування рф - загроза для світу. Напавши на Україну бункерний чорт намагається відновити ссср, а потім у чорта може виникнути бажання відновити і Східний блок.
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12.10.2022 19:42 Ответить
Несмотря на ежедневные ракетные обстрелы и нехватку на передовой артиллерии и РСЗО я бы на первое место ставил авиацию. Нужно усиливать именно ВВС. И Запад надо давить каждый раз на передачу авиационной техники и обучающих программ для летчиков.
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12.10.2022 19:47 Ответить
Передача авиации и подготовка летного состава занимает приличное время. А во время наших наступательных действий и активных действий противника(Бахмут, Авдеевка) авиация незаменима. Без нее не обойтись ну никак. Я не говорю что другие средства(бронетехника, артиллерия, ПВО, радиосредства)не нужны, но авиация в современных условиях войны стоит на первом месте.
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12.10.2022 20:12 Ответить
да нам би хоть 5 літачків F-16
для стратегічних цілей було б що треба
а не можна їх якось купити?
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12.10.2022 22:03 Ответить
У меня есть слабая надежда, что возможно наших летчиков обучают и тренируют на F-16. Но неизвестно передадут ли сами самолеты.
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12.10.2022 22:10 Ответить
Yes of cause.
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13.10.2022 01:12 Ответить
кузня на рибальському кулеметів не випускає, нема замовлень
розробники байрактара своїх дронів не розробляють, по ті ж самі причині
Юзік налагоджує сьому чи десяту дробілку в кар,єрі брата,
замовлення Є!!!!!
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12.10.2022 19:50 Ответить

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13.10.2022 01:11 Ответить
В ОП анонсировали закрытие неба над Украиной
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12.10.2022 19:52 Ответить
Встреча Рамштайн-6 стала исторической, поскольку на ней было принято решение, которое поможет Украине закрыть небо.
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12.10.2022 19:53 Ответить
Зброя української перемоги: зенітно-ракетний комплекс Aspide
https://root-nation.com/ua/articles-ua/weapons-ua/ua-zrk-aspide/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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12.10.2022 19:54 Ответить
Если рассекретить телефоногоаммы Сралина Рузвельту и Черчиллю с июля по декабрь 1941 года,вы многому удивитесь, там такой списочек,что хватит на 10 армий всего Мира вооружить и накомить...,и что самое интересное..Рузвельт и Черчилль выполняли все до маленького болтика и пуговиц до гимнастерки краснопузой...☎️и простых армейских телефонов...
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12.10.2022 19:55 Ответить
не враховуючи скільки конвоїв було потоплено Кріґсмаріне в Атлантиці
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12.10.2022 19:59 Ответить
а де ж ленд ліз з 1 жовтня, як розказував папаусам, крашений кгб-ст швець?(((( ніякого ленд лізу нема і не буде! байден **** ******, як і його адміністрація(((((
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12.10.2022 20:15 Ответить
Франція передасть 3 системи LRU MLRS (модифікація M270) з 12 наявних на озброєнні
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12.10.2022 20:21 Ответить
Ну якщо так... то у такому випадку Макрон не такий вже й передасть...
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12.10.2022 21:10 Ответить
Україна просить у Заходу більше РСЗВ, артилерії та засобів ППО, - CNN Джерело:
ЯК ЯКАСЬ ПЕРЕМОГА, ТО ЦЕ ЗАСЛУГА Зе, А ЯК ЗБРОЮ ПРОСИТИ, ТО ЦЕ УКРАЇНА ПРОСИТЬ 🤣
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13.10.2022 01:09 Ответить
 
 