Украина просит у Запада больше РСЗО, артиллерии и средств ПВО, - CNN
По данным CNN, Украина хочет получить от западных партнеров больше ракетных систем, артиллерии и систем противовоздушной обороны. Список пожеланий был включен в раздаточный материал для участников коалиции Рамштайн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
По данным журналистов CNN, в разделе "РСЗО "Украина просит дополнительные системы и снаряды стандартов НАТО. В разделе "артиллерия" указано, что ВСУ нужно больше буксируемых гаубиц, САУ, нестандартных гаубиц и большее количество дополнительных боеприпасов калибра 155-мм, 152-мм и 122-мм.
Еще одним приоритетом является ПВО: Украина просит ракеты для советских систем "Бук" и С-300. Также говорится о необходимости перехода на многоуровневые западные системы ПВО и поставки дополнительных западных и советских систем ближнего радиуса действия.
Среди других приоритетов указаны радары, средства береговой обороны, танки и средства радиоэлектронной борьбы.
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https://www.youtube.com/watch?v=7eOfCdw-JGE
Сарказм.
враховуваючи скільки тут пасеться кацяпських пацюків.
Ім скоро і контррозвідка не знадобиться,ми їм все сами розкажемо.
для стратегічних цілей було б що треба
а не можна їх якось купити?
розробники байрактара своїх дронів не розробляють, по ті ж самі причині
Юзік налагоджує сьому чи десяту дробілку в кар,єрі брата,
замовлення Є!!!!!
https://root-nation.com/ua/articles-ua/weapons-ua/ua-zrk-aspide/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
ЯК ЯКАСЬ ПЕРЕМОГА, ТО ЦЕ ЗАСЛУГА Зе, А ЯК ЗБРОЮ ПРОСИТИ, ТО ЦЕ УКРАЇНА ПРОСИТЬ 🤣