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Новости
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Россия признана постоянной угрозой новой стратегии нацбезопасности США

путин,байден

В среду, 12 октября, Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой говорится, в частности, об отношениях с Российской Федерацией, ставшей государством, где объединяют "авторитарное управление с ревизионистской внешней политикой".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

В стратегии нацбезопасности США, в частности, говорится, что в последнее десятилетие "российское правительство решило проводить империалистическую внешнюю политику", кульминацией которой стало "полномасштабное вторжение в Украину с целью свержения ее правительства и покорения России".

"Этому предшествовало вторжение России в 2014 году в Украину, ее военное вмешательство в Сирию, ее многолетние попытки дестабилизировать своих соседей, используя разведывательные данные и киберспособности, а также откровенные попытки подорвать внутренние демократические процессы в странах Европы, Центральной Азии и во всем мире. Россия также нагло вмешивалась в политику США и работала, чтобы посеять разногласия среди американцев", — отмечает администрация президента Байдена.

В стратегии нацбезопасности США подчеркнули, что российское правительство под руководством президента Путина нарушает также права человека внутри своей страны, подавляет свою оппозицию и закрывает независимые СМИ. Это привело к тому, что в России возник застой политической системы, не реагирующей на нужды своих людей.

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В документе подчеркнули, что США прилагали усилия, чтобы ограничить соперничество и определить прагматические сферы сотрудничества, но президент Путин отверг их. "Теперь ясно, что он не изменится. Россия сейчас представляет непосредственную и постоянную угрозу международному миру и стабильности. Это не о борьбе между Западом и Россией. Речь идет о фундаментальных принципах Устава ООН, участником которой является Россия, в частности, уважение суверенитета, территориальной целостности и запрет захвата территории путем войны", - сказано в документе.

В новой стратегии нацбезопасности США говорится о дальнейшей поддержке Украины, которая дает отпор российской агрессии, помощь ее экономическому восстановлению, поощрение реинтеграции в Европейский Союз, а также сплочение мирового сообщества, чтобы привлечь Россию к ответственности за зверства, которые она совершила в Украине.

"Мы сдерживаем стратегические отрасли экономики России, включая оборону и аэрокосмическую сферу, и мы будем продолжать противодействовать попыткам России ослабить, дестабилизировать суверенные страны и подорвать многосторонние институты. Вместе с другими членами НАТО мы укрепляем нашу оборону и сдерживание, особенно на восточном фланге", — говорится в документе.

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Соединенные Штаты также будут сдерживать и, если необходимо, отвечать на действия России, представляющие угрозу основным интересам США, включая нападения России на американскую инфраструктуру и демократию.

"Обычные военные силы России будут ослаблены, что, вероятно, усилит попытки Москвы опираться на ядерное оружие в своем военном планировании. Соединенные Штаты не позволят России или любому другому государству добиваться своих целей путем использования или угрозы применения ядерного оружия", — говорится в документе.

В Белом доме подчеркнули, что из-за действий России современные механизмы безопасности пришли в упадок.

Автор: 

россия (95381) США (26439)


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Топ комментарии
+15
Максим Мирович

@MirovichMedia

·

https://twitter.com/MirovichMedia/status/1580247113988182018 2 ч

Однажды ватники включат телевизор - а там только украинские телеканалы да какой-то бесконечный процесс над военными преступниками.
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12.10.2022 22:38
+13
Цим баранам, росіянам, 30 років давали, щоб цивілізованими стати.
Вони все одно скотились у свинособачий стан!

Це як у романі "Остров доктора Моро", де доктор заставляв тварин вести себе по людськи, стримувати тваринні інстинкти. Але в кінці тваринні інстинкти таки перемогли.

В росіян теж тваринні інстинкти перемогли.
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12.10.2022 22:42
+5
дошло,блеать...не проще ли было загандошить уйопков ещё при нарушении границ Грузии?
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12.10.2022 22:50
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Правила форума Совет форумчан
Так і є.Треба міжнародний вирок діям путіна і росії.
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12.10.2022 22:38 Ответить
Максим Мирович

@MirovichMedia

·

https://twitter.com/MirovichMedia/status/1580247113988182018 2 ч

Однажды ватники включат телевизор - а там только украинские телеканалы да какой-то бесконечный процесс над военными преступниками.
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12.10.2022 22:38 Ответить
Ото я посмеюсь
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12.10.2022 22:40 Ответить
Цим баранам, росіянам, 30 років давали, щоб цивілізованими стати.
Вони все одно скотились у свинособачий стан!

Це як у романі "Остров доктора Моро", де доктор заставляв тварин вести себе по людськи, стримувати тваринні інстинкти. Але в кінці тваринні інстинкти таки перемогли.

В росіян теж тваринні інстинкти перемогли.
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12.10.2022 22:42 Ответить
Собаче серце Булгакова - там навіть мозок пересадили.
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12.10.2022 23:04 Ответить
"А вот если бы президентом США был Трамп, он бы пососал путлеру выразил уважение путину и войны бы не было, ко-ко-ко" (с) любой тупой противник Байдена и любой тупой кацапский тролль.
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12.10.2022 22:48 Ответить
дошло,блеать...не проще ли было загандошить уйопков ещё при нарушении границ Грузии?
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12.10.2022 22:50 Ответить
якщо зовсім точно - це потрібно було робити ще рівно 29років тому, після розстрілу Білого дому (касапського парламенту) в жовтні 1993року.
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12.10.2022 22:54 Ответить
Вы действительно думаете, что в кацапском "белом доме" в 1993 году был парламент? Там был "Верховный Совет", сборище совковое, официально обладающее единоличной полнотой власти, а не парламент, который обладает только законодательной властью. Это сборище уже тогда стремилось восстановить сов. союз и вернуть всё взад. За сохранение его у власти выступали и коммуняки, и свежеиспеченные нацисты типа РНЕ. Если бы их тогда не разогнали, то активная фаза восстановления былого вяличия началось бы лет на 10 раньше, чем это произошло сейчас.
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13.10.2022 01:07 Ответить
США ( і Байден, зокрема) в лютому-березні ц.р. поставили перед собою мету розвалити касапію наподобі як був розвалений совок (коли таку мету поставив Рейган в січні 1980р.). І поки що така мета виконується. Цей документ - один з кроків на досягнення цієї мети.
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12.10.2022 22:50 Ответить
Ще кілька масованих атак на енергосистеми і Україна буде в 19 столітті.Скільки чекати на розвал совка? Як саме він має бути розвал? Зброю,щоб нищити москальські бази,на їхній території нам не дають.
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12.10.2022 23:17 Ответить
Скільки треба чекатимемо. Це того варте.
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12.10.2022 23:22 Ответить
Це дурея. Тому що нашу коаїну можуть розбити.Відповідв то все одно по москалям не має.
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12.10.2022 23:30 Ответить
Вбито десятки тисяч громадян, а ви за трансформатори переживаєте? Відремонтують/замінять, перетерпимо.
а москалі, не хвилюйтесь, своє отримають обов'язково, так чи інакше
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12.10.2022 23:45 Ответить
Від того що не буле інфраструктури люди також будуть помирати. Якщо її знишать, то відновити дуже важко. Крім того, від ударів по критичній інфраструктурі, одразу і люди гинуть. У вас які в думках рожеві окуляри.
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12.10.2022 23:50 Ответить
Далі, пропозиції? Які окуляри, йде війна, що вам не зрозуміло? Ви самі в окулярах, якщо думали, що так не буде.
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12.10.2022 23:53 Ответить
Так йде війна,нищать нас на нашій території,а в москалів то все ціле.Заспокоювати себе,що в москалів закінчаться ракети,чи колись там вони розваляться,це якраз рожеві окуляри.
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12.10.2022 23:56 Ответить
Що б потішити імператора *****-путіна для нього надрукували нові мапи рф
https://t.me/rian_ru/181508
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12.10.2022 22:56 Ответить
Упссс...... такого кажется не было. Во всяком случае не помню даже с совком такой формулировки.
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12.10.2022 23:05 Ответить
всё это хрень и словоблудие...Байден упорно не хочет предоставлять стату террориста этой помойке. а так же не дают нам дальнобойных ракет.
да и ленд-лиз где то потерялся...
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12.10.2022 23:24 Ответить
Зерніться для початку до Верховної Ради. Що там зі статусом по тероризму?
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12.10.2022 23:50 Ответить
Вот как раз объявление "статуса террориста" и есть словоблудие. Потому что после наделения этим статусом надо практические меры типа санкций вводить, которые сейчас вводить пока что не получится, ибо себе дороже обойдется, чем путлеру, и, кроме того, введение таких санкций СЕЙЧАС поставит страны типа Индии и южной америки в положение выбора, с кем они - с рашкой или с остальным миром, при этом для них порвать экономические связи с рашкой - это выстрелить себе в ногу. Получается, что вместо постепенного и планомерного избавления этих стран от их зависимости от рашки и перетаскивания их на сторону цивилизованного мира будет увеличение их мотивации еще крепче связываться с рашкой, назло америке.
А если статус объявить, а санкции не вводить, то зачем вообще его объявлять. Чтобы обесценить вес слова америнки в мировой политике, чтобы вместо "последнего китайского" стало "последнее американское" предупреждение? Это к ОП и Подоляку, они там мастера словоблудить без подкрепления слов материальными процессами.
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13.10.2022 01:17 Ответить
а вот эти как то не побоялись...
https://censor.net/ru/news/3373506/pase_priznala_rossiyu_gosudarstvom_s_terroristicheskim_rejimom
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13.10.2022 15:30 Ответить
Ага, не побоялись рекомендовать. Потому что это рекомендательная контора, их дело - выражать озабоченности и принимать рекомендательные резолюции. А Байден - контора исполнительная. Тот, кто рекомендует, за результат не отвечает. А исполнитель - отвечает. Так что то, что я написал, остается в силе.
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13.10.2022 17:14 Ответить
 
 