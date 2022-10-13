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Новости Война
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"Дипломатии сегодня с Россией не может быть", - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский во время выступления перед депутатами ПАСЕ заявил, что не считает возможной дипломатию с Россией в нынешних условиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Дипломатия - самый мощный инструмент, когда не работает оружие. Дипломатии сегодня с Россией быть не может. Не может быть такой дипломатии, которая была. Не может быть уважения к руководству, которое убивает, захватывает, не уважает международное право", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что не может быть такой ситуации, когда ведущие европейские государства и мир поддерживают территориальную целостность Украины и изолируют Россию, а "некоторые государства продолжают разговаривать, словно ничего не происходит".

"Поэтому мне кажется, что на сегодня дипломатическая изоляция России - это важное давление", - сказал президент, добавив, что россияне должны знать, что эта война происходит в Украине из-за того руководства, которое они выбрали.

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Зеленский Владимир (20234) россия (95372) переговоры с Россией (945)


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Топ комментарии
+17
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13.10.2022 12:26
+16
Нічому він не навчився, просто зараз за інші слова яйця відірвуть.
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13.10.2022 12:31
+13
"Не може бути поваги до керівництва, яке вбиває, захоплює, не поважає міжнародне право." Пане Президенте, карлік це робив в Україні з 2014 року. А до вас доходить лише через 8 років.
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13.10.2022 12:19
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А ты быстро учишься, зеля. Каких-то три с половиной года и до тебя дошло что тогда, в 2019, в кукурузе на востоке Украины были слышны вовсе не раскаты грома... И как ты исправишь все свои косяки за оставшиеся полтора года?
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13.10.2022 12:16 Ответить
Нічому він не навчився, просто зараз за інші слова яйця відірвуть.
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13.10.2022 12:31 Ответить
Та и так было понятно что зеля обычный малоросс. А вот кто такие 73%, которые за него голосовали?
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13.10.2022 12:46 Ответить
Дипломатії з ними не буде але будівництво доріг продовжимо.
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13.10.2022 12:16 Ответить
"Не може бути поваги до керівництва, яке вбиває, захоплює, не поважає міжнародне право." Пане Президенте, карлік це робив в Україні з 2014 року. А до вас доходить лише через 8 років.
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13.10.2022 12:19 Ответить
Ага, зараз обісцяний сціярто повернеться з москови до свого пєшта (до речі, англійською pest = шкідник ) і почне розказувати про дипломатію і про газ.
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13.10.2022 12:24 Ответить
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13.10.2022 12:26 Ответить
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13.10.2022 12:27 Ответить
Росія не дипломатична країна а тоталітарна де вирішує все військова сила а не дипломатія.
Тому розмовляти з тоталітарною країною можна тільки зброєю
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13.10.2022 12:27 Ответить
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13.10.2022 12:30 Ответить
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13.10.2022 12:34 Ответить
Зазирнути ***** вглаз вже зникло бажання?
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13.10.2022 12:35 Ответить
Скорее нет.
Просто по другому Зеле сейчас нельзя говорить.
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13.10.2022 15:04 Ответить
А де він буде купувати бітум. Торік викупив весь бітум в Білорусі. Писали, що і російський через Білорусь купляв.
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13.10.2022 17:49 Ответить
"Не може бути такої дипломатії, яка була." А яка була? Звідси, будь ласка, детальніше.
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13.10.2022 13:34 Ответить
Не сьогодні з Росією, а з сьогоднішньою Кацапією, рівно як і з вчорашньою і завтрашньою.
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13.10.2022 13:35 Ответить
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13.10.2022 13:46 Ответить
🤣
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13.10.2022 14:07 Ответить
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13.10.2022 14:11 Ответить
"Дипломатия исключается"... Этот человек очень странный. Эти слова он употреблял вот уже сотый раз. Очень странный человек.
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13.10.2022 15:04 Ответить
А як же "відвести війська і просто зазирнути в очі", чи вже ніт?
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13.10.2022 15:42 Ответить
Вместе демократические страны - это огромная сила! Зеленский, Украине нужно заключать союзы двухсторонние со всеми странами! Потому что союзы - это взаимный ресурс. И чем больше союзов двухсторонних, тем мы вместе становимся сильнее! Нужно заключить союзы со всеми странами мира! И союзы в долгую играют огромную роль в развитии человечества! Украина должна собрать пазл и каждая деталь в пазле - это страны мира. И когда будет собран пазл, тогда все возможности человечества будут собраны в один агрегат, который даст максимальные возможности в науке, и практически во всех сферах. Заключать союзы - это главнейшая задача и в долгую это даст огромную силу государству и всему человечеству ибо когда у тебя есть все детали мира, ты можешь из них складывать все возможные вариации и создавать абсолютно все!
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13.10.2022 16:28 Ответить
Ну вот видите, а вы говорили клоун, блазень, не такой он и безнадёжный, всего то три года понадобилось, чтобы он дошел до смысла слов "армія", "мова", "віра".
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13.10.2022 17:14 Ответить
він не дійшов до смислу. Просто, нарешті, вивчив ці слова.
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13.10.2022 17:53 Ответить
Невже з гітлером так панькалися і намагалися про щось домовлятися ??? Чи щось у Світі змінилося на цю тему ???
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13.10.2022 17:51 Ответить
ермак об этом знает?
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13.10.2022 19:55 Ответить
 
 