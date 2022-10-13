"Дипломатии сегодня с Россией не может быть", - Зеленский
Президент Владимир Зеленский во время выступления перед депутатами ПАСЕ заявил, что не считает возможной дипломатию с Россией в нынешних условиях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Дипломатия - самый мощный инструмент, когда не работает оружие. Дипломатии сегодня с Россией быть не может. Не может быть такой дипломатии, которая была. Не может быть уважения к руководству, которое убивает, захватывает, не уважает международное право", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что не может быть такой ситуации, когда ведущие европейские государства и мир поддерживают территориальную целостность Украины и изолируют Россию, а "некоторые государства продолжают разговаривать, словно ничего не происходит".
"Поэтому мне кажется, что на сегодня дипломатическая изоляция России - это важное давление", - сказал президент, добавив, что россияне должны знать, что эта война происходит в Украине из-за того руководства, которое они выбрали.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тому розмовляти з тоталітарною країною можна тільки зброєю
Просто по другому Зеле сейчас нельзя говорить.