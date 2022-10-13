"Дипломатії сьогодні з Росією не може бути", - Зеленський
Президент Володимир Зеленський під час виступу перед депутатами ПАРЄ заявив, що не вважає за можливе дипломатію з Росією за нинішніх умов.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Дипломатія - найпотужніший інструмент, коли не працює зброя. Дипломатії сьогодні з Росією не може бути. Не може бути такої дипломатії, яка була. Не може бути поваги до керівництва, яке вбиває, захоплює, не поважає міжнародне право", - зазначив глава держави.
Президент наголосив, що не може бути такої ситуації, коли провідні європейські держави та світ підтримують територіальну цілісність України та ізолюють Росію, а "деякі держави продовжують розмовляти, немов нічого не відбувається".
"Тому мені здається, що на сьогодні дипломатична ізоляція Росії - це важливий тиск", - сказав Зеленський, додавши, що росіяни повинні знати, що ця війна відбувається в Україні через те керівництво, яке вони обрали.
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Тому розмовляти з тоталітарною країною можна тільки зброєю
Просто по другому Зеле сейчас нельзя говорить.