РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4861 посетитель онлайн
Новости
22 970 32

Россияне атаковали ракетами военный объект во Львовской области, - ОВА (обновлено)

ракета

Во Львовской ОВА сообщили о 3 ракетах, выпущенных россиянами, 2 из которых попали в военный объект на Золочивщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на председателя Львовской ОВА Максима Козицкого.

"Попали в один из военных объектов во Львовской области. Это повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество, жертв нет. Объект в Золочевском районе", - говорится в сообщении.

Козицкий отметил, что было 3 ракеты, 2 попадания. 1 ракету сбили силы ПВО.

Читайте: Пролет ракеты зафиксирован над Буковиной, - ОГА

Позже Козицкий уточнил, что "враг выпустил 6 ракет по территории Львовской области. К сожалению, есть два попадания. Четыре ракеты воины ПВК "Запад" сбили. Спасибо нашей противовоздушной обороне за высокопрофессиональную работу".

крылатые ракеты (878) россия (95372) Козицкий Максим (98) Львовская область (2895)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+35
Меньше трындеть нашим "блогерам" нужно о получаемой военной помощи.
показать весь комментарий
13.10.2022 17:05
+14
вот найухя такие заявления делать? уже все кацапские паблики ликуют и преподносят это как великую победу. какие то дыбилы или враги в этх ОВА
показать весь комментарий
13.10.2022 17:14
+14
Да она уже была опубликована в телеграмм-канале "Днепр оперативный" , Днепр, *****. Все прямо наперебой хотят первыми сообщить новость , независимо хорошая она или плохай. Хайп - наше все.
показать весь комментарий
13.10.2022 17:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Меньше трындеть нашим "блогерам" нужно о получаемой военной помощи.
показать весь комментарий
13.10.2022 17:05 Ответить
Ага, я надеюсь это не наше новое западное (не развернутое еще) ПВО там накрыли.
показать весь комментарий
13.10.2022 17:07 Ответить
Не дай Бог.
показать весь комментарий
13.10.2022 17:09 Ответить
Оно самое похоже...
показать весь комментарий
13.10.2022 22:23 Ответить
Не смеши. Какие, нах, "блогеры"
Их помощь - это открытая информация. + спутники, + шпионы.
показать весь комментарий
13.10.2022 17:22 Ответить
Тебе смешно? Ты дебил ?
показать весь комментарий
13.10.2022 17:32 Ответить
Тупость всегда смешит.
А т.к. по существу моих замечаний тебе сказать нечего, то ты сразу перешел на личный оскорбления. Классический стиль общения всех упоротых ...
показать весь комментарий
13.10.2022 17:48 Ответить
Ну туповат то вообще-то ты. Ты пишешь про "открытый доступ". А публикации о военной помощи" всех кому ни лень - это и есть открытый доступ. Может не нужно столько инфы вбрасывать в " открытый доступ ? Ну а уж смайлы в комментах о таком неприятном событии лишний раз подтверждают , что с головой у тебя не все в порядке.
показать весь комментарий
13.10.2022 18:02 Ответить
а откуда блогеры могут знать про военную помощь? им что генштаб сливает себе во вред?
показать весь комментарий
13.10.2022 18:11 Ответить
Попытка перевода стрелок - не зачетная. "Смеялся" я не над ракетными обстрелами Львова, а над твоей тупостью. Мой коммент не в коренной ветке, а именно под твоим тупым постом.

"Открытый доступ" - это заявления официальных лиц США и Европы. Если ты считаешь себя умнее США и стран Европы, то это уже даже не тупость ... это уже что-то медицинское
показать весь комментарий
14.10.2022 09:24 Ответить
Ты не только тупой, но и упоротый , причем хитро упоротый , вчера ты не стал спорить , дождался когда ветку никто не читает. 35 форумчан поддержали мой пост ( т.е. люди согласны и понимают о чем идет речь) и лишь один туповатый додик начал нести ахинею и его отправляют в спам ( это делал не я ) .
показать весь комментарий
14.10.2022 09:34 Ответить
"Открытый доступ" - это заявления официальных лиц США и Европы. Если ты считаешь себя умнее США и стран Европы, то это уже даже не тупость ... это уже что-то медицинское (с)

Ну а это просто классика перевода стрелок. Ты либо недавно зареганный тролляка разводящий срач, либо реально больной человек .
показать весь комментарий
14.10.2022 09:39 Ответить
" ...тролляка разводящий срач ..." - это ты прямо по Фрейду палишься.
Я всегда аргументирую свою позицию. А ты про "меня тут поддерживают", "перевод стрелок" и переход на личности. Ты не привел ни единого аргумента своей позиции. Ни единым аргументом не опроверг мои доводы. Так кто из нас " ...тролляка разводящий срач ..."? Для таких как ты, я использую более точное определение "клаводрочер-абы шо-то ляпнуть".
показать весь комментарий
14.10.2022 13:28 Ответить
И лучше охранять ‼️
показать весь комментарий
13.10.2022 17:49 Ответить
Може так потрібно.
показать весь комментарий
13.10.2022 17:59 Ответить
Садовый кремлевска консерва ты посмотри что это падла как наводчик говорит в своих тупых видосах - самый бесполезный мэр в Украине
показать весь комментарий
13.10.2022 18:09 Ответить
Який взагалі сенс репостити новину з такими деталями? Ну Цензор,ну ви ж грамотні
показать весь комментарий
13.10.2022 17:10 Ответить
Да она уже была опубликована в телеграмм-канале "Днепр оперативный" , Днепр, *****. Все прямо наперебой хотят первыми сообщить новость , независимо хорошая она или плохай. Хайп - наше все.
показать весь комментарий
13.10.2022 17:14 Ответить
А чому це не може бути деза?
показать весь комментарий
13.10.2022 17:26 Ответить
як і 99% всього, що пишуть у неті
показать весь комментарий
13.10.2022 17:49 Ответить
вот найухя такие заявления делать? уже все кацапские паблики ликуют и преподносят это как великую победу. какие то дыбилы или враги в этх ОВА
показать весь комментарий
13.10.2022 17:14 Ответить
Поймите, что информационная война сейчас очень важна. И победить в ней тоже нужно уметь!!! Вам не кажется, что ещё прилёта толком небыло, а новость уже везде была, по всем пабликам! Без всяких там анализов и разборов!)
А как сделать так, что бы туда больше не стреляли?! Правильно, нужно срочно написать что есть попадание и всё разрушено. И такая риторика, от наших, чётко прослеживается когда русня бьёт или пытается бить по на шим воен. объектам! Так что не всё пропало) А свинособаки пусть радуются, это их миссия хавать то что им сразу вбрасывают!
показать весь комментарий
13.10.2022 17:56 Ответить
х.з. может и так . действительно были такие случае в этой войне. эмоции ..
показать весь комментарий
13.10.2022 20:18 Ответить
при чому тут репостити чи ні
це все наші соплі по білорусі
накрили б раз всі воєнні об єкти в радіусі 80 км хаймарсами
і ніяких обстрілів не було б
показать весь комментарий
13.10.2022 17:27 Ответить
ракети прилетіли з Криму
показать весь комментарий
13.10.2022 17:33 Ответить
С Рыму
показать весь комментарий
13.10.2022 17:46 Ответить
Цей обєкт кацапи вже третій раз вражають. Отже так має бути
показать весь комментарий
13.10.2022 17:39 Ответить
это повторный удар ,там уже все попрятали ,ну орки и тупппыыыеее
показать весь комментарий
13.10.2022 17:40 Ответить
Польша передала Украине 150 терминалов Starlink, - министерство цифровой трансформации Украины.
показать весь комментарий
13.10.2022 17:44 Ответить
Де ті люди, які думають шо прилітає тіки туди, де не розмовляють українською
показать весь комментарий
13.10.2022 17:59 Ответить
Львівське ОВА не було бажання зміцнити ППО.
Зрозуміло, гуманітарка привабливіша.
показать весь комментарий
13.10.2022 18:18 Ответить
Богуцька минулого тижня обурювалась - чому обстрілюють Схід, а не Захід України
показать весь комментарий
13.10.2022 18:34 Ответить
 
 