Россияне атаковали ракетами военный объект во Львовской области, - ОВА (обновлено)

Во Львовской ОВА сообщили о 3 ракетах, выпущенных россиянами, 2 из которых попали в военный объект на Золочивщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на председателя Львовской ОВА Максима Козицкого.

"Попали в один из военных объектов во Львовской области. Это повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество, жертв нет. Объект в Золочевском районе", - говорится в сообщении.

Козицкий отметил, что было 3 ракеты, 2 попадания. 1 ракету сбили силы ПВО.

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Позже Козицкий уточнил, что "враг выпустил 6 ракет по территории Львовской области. К сожалению, есть два попадания. Четыре ракеты воины ПВК "Запад" сбили. Спасибо нашей противовоздушной обороне за высокопрофессиональную работу".