Россияне атаковали ракетами военный объект во Львовской области, - ОВА (обновлено)
Во Львовской ОВА сообщили о 3 ракетах, выпущенных россиянами, 2 из которых попали в военный объект на Золочивщине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на председателя Львовской ОВА Максима Козицкого.
"Попали в один из военных объектов во Львовской области. Это повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество, жертв нет. Объект в Золочевском районе", - говорится в сообщении.
Козицкий отметил, что было 3 ракеты, 2 попадания. 1 ракету сбили силы ПВО.
Позже Козицкий уточнил, что "враг выпустил 6 ракет по территории Львовской области. К сожалению, есть два попадания. Четыре ракеты воины ПВК "Запад" сбили. Спасибо нашей противовоздушной обороне за высокопрофессиональную работу".
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+35 Leshek
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+14 Вася Путлер
показать весь комментарий13.10.2022 17:14
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показать весь комментарий13.10.2022 17:14
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Их помощь - это открытая информация. + спутники, + шпионы.
А т.к. по существу моих замечаний тебе сказать нечего, то ты сразу перешел на личный оскорбления. Классический стиль общения всех упоротых ...
"Открытый доступ" - это заявления официальных лиц США и Европы. Если ты считаешь себя умнее США и стран Европы, то это уже даже не тупость ... это уже что-то медицинское
Ну а это просто классика перевода стрелок. Ты либо недавно зареганный тролляка разводящий срач, либо реально больной человек .
Я всегда аргументирую свою позицию. А ты про "меня тут поддерживают", "перевод стрелок" и переход на личности. Ты не привел ни единого аргумента своей позиции. Ни единым аргументом не опроверг мои доводы. Так кто из нас " ...тролляка разводящий срач ..."? Для таких как ты, я использую более точное определение "клаводрочер-абы шо-то ляпнуть".
А как сделать так, что бы туда больше не стреляли?! Правильно, нужно срочно написать что есть попадание и всё разрушено. И такая риторика, от наших, чётко прослеживается когда русня бьёт или пытается бить по на шим воен. объектам! Так что не всё пропало) А свинособаки пусть радуются, это их миссия хавать то что им сразу вбрасывают!
це все наші соплі по білорусі
накрили б раз всі воєнні об єкти в радіусі 80 км хаймарсами
і ніяких обстрілів не було б
Зрозуміло, гуманітарка привабливіша.