Росіяни атакували ракетами військовий об’єкт на Львівщині, - ОВА (оновлено)
У Львівській ОВА повідомили про 3 ракети, випущені росіянами, 2 з яких поцілили у військовий об’єкт на Золочивщині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням голову Львівської ОВА Максима Козицького.
"Влучили в один з військових об‘єктів у Львівській області. Це повторне влучання у цей об‘єкт. Знищене військове майно, жертв немає. Об‘єкт у Золочівському районі", - ідеться ва повідомленні.
Козицький зазначив, що було 3 ракети, 2 влучання. 1 ракету збили сили ППО.
Пізніше Козицький уточнив, що "ворог випустив 6 ракет по території Львівської області. На жаль, є два влучання. Чотири ракети воїни ПвК "Захід" збили. Дякую нашій протиповітряній обороні за високопрофесійну роботу".
Топ коментарі
+35 Leshek
показати весь коментар13.10.2022 17:05
+14 Вася Путлер
показати весь коментар13.10.2022 17:14
+14 Leshek
показати весь коментар13.10.2022 17:14
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Их помощь - это открытая информация. + спутники, + шпионы.
А т.к. по существу моих замечаний тебе сказать нечего, то ты сразу перешел на личный оскорбления. Классический стиль общения всех упоротых ...
"Открытый доступ" - это заявления официальных лиц США и Европы. Если ты считаешь себя умнее США и стран Европы, то это уже даже не тупость ... это уже что-то медицинское
Ну а это просто классика перевода стрелок. Ты либо недавно зареганный тролляка разводящий срач, либо реально больной человек .
Я всегда аргументирую свою позицию. А ты про "меня тут поддерживают", "перевод стрелок" и переход на личности. Ты не привел ни единого аргумента своей позиции. Ни единым аргументом не опроверг мои доводы. Так кто из нас " ...тролляка разводящий срач ..."? Для таких как ты, я использую более точное определение "клаводрочер-абы шо-то ляпнуть".
А как сделать так, что бы туда больше не стреляли?! Правильно, нужно срочно написать что есть попадание и всё разрушено. И такая риторика, от наших, чётко прослеживается когда русня бьёт или пытается бить по на шим воен. объектам! Так что не всё пропало) А свинособаки пусть радуются, это их миссия хавать то что им сразу вбрасывают!
це все наші соплі по білорусі
накрили б раз всі воєнні об єкти в радіусі 80 км хаймарсами
і ніяких обстрілів не було б
Зрозуміло, гуманітарка привабливіша.