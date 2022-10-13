Росіяни атакували ракетами військовий об’єкт на Львівщині, - ОВА (оновлено)

У Львівській ОВА повідомили про 3 ракети, випущені росіянами, 2 з яких поцілили у військовий об’єкт на Золочивщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням голову Львівської ОВА Максима Козицького.

"Влучили в один з військових об‘єктів у Львівській області. Це повторне влучання у цей об‘єкт. Знищене військове майно, жертв немає. Об‘єкт у Золочівському районі", - ідеться ва повідомленні.

Козицький зазначив, що було 3 ракети, 2 влучання. 1 ракету збили сили ППО.

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Пізніше Козицький уточнив, що "ворог випустив 6 ракет по території Львівської області. На жаль, є два влучання. Чотири ракети воїни ПвК "Захід" збили. Дякую нашій протиповітряній обороні за високопрофесійну роботу".