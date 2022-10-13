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Росіяни атакували ракетами військовий об’єкт на Львівщині, - ОВА (оновлено)

ракета

У Львівській ОВА повідомили про 3 ракети, випущені росіянами, 2 з яких поцілили у військовий об’єкт на Золочивщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням голову Львівської ОВА Максима Козицького.

"Влучили в один з військових об‘єктів у Львівській області. Це повторне влучання у цей об‘єкт. Знищене військове майно, жертв немає. Об‘єкт у Золочівському районі", - ідеться ва повідомленні.

Козицький зазначив, що було 3 ракети, 2 влучання. 1 ракету збили сили ППО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проліт ракети зафіксовано над Буковиною, - ОДА

Пізніше Козицький уточнив, що "ворог випустив 6 ракет по території Львівської області. На жаль, є два влучання. Чотири ракети воїни ПвК "Захід" збили. Дякую нашій протиповітряній обороні за високопрофесійну роботу".

Автор: 

крилаті ракети (1070) росія (64935) Козицький Максим (126) Львівська область (2418)


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Топ коментарі
+35
Меньше трындеть нашим "блогерам" нужно о получаемой военной помощи.
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13.10.2022 17:05
+14
вот найухя такие заявления делать? уже все кацапские паблики ликуют и преподносят это как великую победу. какие то дыбилы или враги в этх ОВА
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13.10.2022 17:14
+14
Да она уже была опубликована в телеграмм-канале "Днепр оперативный" , Днепр, *****. Все прямо наперебой хотят первыми сообщить новость , независимо хорошая она или плохай. Хайп - наше все.
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13.10.2022 17:14
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Меньше трындеть нашим "блогерам" нужно о получаемой военной помощи.
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13.10.2022 17:05 Відповісти
Ага, я надеюсь это не наше новое западное (не развернутое еще) ПВО там накрыли.
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13.10.2022 17:07 Відповісти
Не дай Бог.
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13.10.2022 17:09 Відповісти
Оно самое похоже...
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13.10.2022 22:23 Відповісти
Не смеши. Какие, нах, "блогеры"
Их помощь - это открытая информация. + спутники, + шпионы.
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13.10.2022 17:22 Відповісти
Тебе смешно? Ты дебил ?
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13.10.2022 17:32 Відповісти
Тупость всегда смешит.
А т.к. по существу моих замечаний тебе сказать нечего, то ты сразу перешел на личный оскорбления. Классический стиль общения всех упоротых ...
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13.10.2022 17:48 Відповісти
Ну туповат то вообще-то ты. Ты пишешь про "открытый доступ". А публикации о военной помощи" всех кому ни лень - это и есть открытый доступ. Может не нужно столько инфы вбрасывать в " открытый доступ ? Ну а уж смайлы в комментах о таком неприятном событии лишний раз подтверждают , что с головой у тебя не все в порядке.
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13.10.2022 18:02 Відповісти
а откуда блогеры могут знать про военную помощь? им что генштаб сливает себе во вред?
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13.10.2022 18:11 Відповісти
Попытка перевода стрелок - не зачетная. "Смеялся" я не над ракетными обстрелами Львова, а над твоей тупостью. Мой коммент не в коренной ветке, а именно под твоим тупым постом.

"Открытый доступ" - это заявления официальных лиц США и Европы. Если ты считаешь себя умнее США и стран Европы, то это уже даже не тупость ... это уже что-то медицинское
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14.10.2022 09:24 Відповісти
Ты не только тупой, но и упоротый , причем хитро упоротый , вчера ты не стал спорить , дождался когда ветку никто не читает. 35 форумчан поддержали мой пост ( т.е. люди согласны и понимают о чем идет речь) и лишь один туповатый додик начал нести ахинею и его отправляют в спам ( это делал не я ) .
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14.10.2022 09:34 Відповісти
"Открытый доступ" - это заявления официальных лиц США и Европы. Если ты считаешь себя умнее США и стран Европы, то это уже даже не тупость ... это уже что-то медицинское (с)

Ну а это просто классика перевода стрелок. Ты либо недавно зареганный тролляка разводящий срач, либо реально больной человек .
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14.10.2022 09:39 Відповісти
" ...тролляка разводящий срач ..." - это ты прямо по Фрейду палишься.
Я всегда аргументирую свою позицию. А ты про "меня тут поддерживают", "перевод стрелок" и переход на личности. Ты не привел ни единого аргумента своей позиции. Ни единым аргументом не опроверг мои доводы. Так кто из нас " ...тролляка разводящий срач ..."? Для таких как ты, я использую более точное определение "клаводрочер-абы шо-то ляпнуть".
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14.10.2022 13:28 Відповісти
И лучше охранять ‼️
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13.10.2022 17:49 Відповісти
Може так потрібно.
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13.10.2022 17:59 Відповісти
Садовый кремлевска консерва ты посмотри что это падла как наводчик говорит в своих тупых видосах - самый бесполезный мэр в Украине
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13.10.2022 18:09 Відповісти
Який взагалі сенс репостити новину з такими деталями? Ну Цензор,ну ви ж грамотні
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13.10.2022 17:10 Відповісти
Да она уже была опубликована в телеграмм-канале "Днепр оперативный" , Днепр, *****. Все прямо наперебой хотят первыми сообщить новость , независимо хорошая она или плохай. Хайп - наше все.
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13.10.2022 17:14 Відповісти
А чому це не може бути деза?
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13.10.2022 17:26 Відповісти
як і 99% всього, що пишуть у неті
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13.10.2022 17:49 Відповісти
вот найухя такие заявления делать? уже все кацапские паблики ликуют и преподносят это как великую победу. какие то дыбилы или враги в этх ОВА
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13.10.2022 17:14 Відповісти
Поймите, что информационная война сейчас очень важна. И победить в ней тоже нужно уметь!!! Вам не кажется, что ещё прилёта толком небыло, а новость уже везде была, по всем пабликам! Без всяких там анализов и разборов!)
А как сделать так, что бы туда больше не стреляли?! Правильно, нужно срочно написать что есть попадание и всё разрушено. И такая риторика, от наших, чётко прослеживается когда русня бьёт или пытается бить по на шим воен. объектам! Так что не всё пропало) А свинособаки пусть радуются, это их миссия хавать то что им сразу вбрасывают!
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13.10.2022 17:56 Відповісти
х.з. может и так . действительно были такие случае в этой войне. эмоции ..
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13.10.2022 20:18 Відповісти
при чому тут репостити чи ні
це все наші соплі по білорусі
накрили б раз всі воєнні об єкти в радіусі 80 км хаймарсами
і ніяких обстрілів не було б
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13.10.2022 17:27 Відповісти
ракети прилетіли з Криму
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13.10.2022 17:33 Відповісти
С Рыму
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13.10.2022 17:46 Відповісти
Цей обєкт кацапи вже третій раз вражають. Отже так має бути
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13.10.2022 17:39 Відповісти
это повторный удар ,там уже все попрятали ,ну орки и тупппыыыеее
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13.10.2022 17:40 Відповісти
Польша передала Украине 150 терминалов Starlink, - министерство цифровой трансформации Украины.
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13.10.2022 17:44 Відповісти
Де ті люди, які думають шо прилітає тіки туди, де не розмовляють українською
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13.10.2022 17:59 Відповісти
Львівське ОВА не було бажання зміцнити ППО.
Зрозуміло, гуманітарка привабливіша.
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13.10.2022 18:18 Відповісти
Богуцька минулого тижня обурювалась - чому обстрілюють Схід, а не Захід України
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13.10.2022 18:34 Відповісти
 
 