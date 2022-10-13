Португалия передает Украине шесть транспортных вертолетов
Португалия решила передать Украине шесть вертолетов "Камов" советского производства, которые были лишены лицензии на эксплуатацию из-за введенных против России санкций.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Observador.
Об этом в четверг объявила объявила министр обороны Португалии Елена Каррейрас по итогам министерской встречи НАТО в Брюсселе.
"По просьбе Украины и в координации с министерством внутренних дел мы предоставим в распоряжение Украины наш парк вертолетов "Камов", которые из-за нынешнего сценария, санкций, наложенных на Россию, мы больше не можем эксплуатировать, фактически они не имеют сертификатов летной годности и мы даже не сможем их отремонтировать", - сказала Каррейрас.
Она подчеркнула, что вертолеты будут "чрезвычайно полезными для Украины, и наши украинские коллеги были очень благодарны за оказанную помощь". Один из вертолетов сломался в результате аварии, поэтому украинская сторона должна отремонтировать его, уточнила глава португальского Минобороны.
Идея состоит в том, чтобы передача техники состоялась "быстрее", отметила Каррейрас.
Также она подтвердила готовность Португалии участвовать в тренировочной миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине, но формы такого участия еще не обсуждаются.
Португалия уже передала Украине некоторые виды техники, вооружения, боеприпасы, бронетехнику, системы связи и беспилотники, медицинские средства, а также выразила готовность принимать беженцев и раненых бойцов и тренировать украинских военнослужащих.
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- под оп выходил(прекратить стрелять и т.п.)?
-на майдан выходил?
-под дачу детей в кончазаспу ездил?
- сын/зять/внук служить побежали?
Значит деда наклонили и стоит он наклоненый, как кацап на кацапии.
Другие дают оружие, деньги, социалку переселенцам, а тут "дед" красавец:
- нам этого мало! вы должны!!
Зеля, ты чтоли?))
2."Дед" - дед Байден. Тебе импонируют другие сильные мира сего? Пжлста
3.Внимательно читай...или не читай
4.Не хами встречным и поперечным
5.Будь здоров
изображай воспитанго
Ну спасибі португальцям, хоч щось.......
Что не так?
".....які через нинішній сценарій, санкції, накладені на Росію, ми більше не можемо експлуатувати, фактично вони не мають сертифікатів льотної придатності і ми навіть не зможемо їх відремонтувати..... ......Один із гелікоптерів зламався внаслідок аварії, тож українська сторона має відремонувати його, уточнила глава португальського Міноборони.......
Дякуємо - нам зараз потрібна будь-яка допомога, але...
Це дуже схоже на фразу: "На тобі, Боже, що мені не гоже"... Сподіваюсь це не стане трендом на заході...
не отвлекайся заглатывай глубже Ruska kurva и да передай куратору что тебя спалили деньги больше не получишь падло