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Новости
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Португалия передает Украине шесть транспортных вертолетов

гелікоптер,ка-32а11вс

Португалия решила передать Украине шесть вертолетов "Камов" советского производства, которые были лишены лицензии на эксплуатацию из-за введенных против России санкций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Observador.

Об этом в четверг объявила объявила министр обороны Португалии Елена Каррейрас по итогам министерской встречи НАТО в Брюсселе.

"По просьбе Украины и в координации с министерством внутренних дел мы предоставим в распоряжение Украины наш парк вертолетов "Камов", которые из-за нынешнего сценария, санкций, наложенных на Россию, мы больше не можем эксплуатировать, фактически они не имеют сертификатов летной годности и мы даже не сможем их отремонтировать", - сказала Каррейрас.

Она подчеркнула, что вертолеты будут "чрезвычайно полезными для Украины, и наши украинские коллеги были очень благодарны за оказанную помощь". Один из вертолетов сломался в результате аварии, поэтому украинская сторона должна отремонтировать его, уточнила глава португальского Минобороны.

Идея состоит в том, чтобы передача техники состоялась "быстрее", отметила Каррейрас.

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Также она подтвердила готовность Португалии участвовать в тренировочной миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине, но формы такого участия еще не обсуждаются.

Португалия уже передала Украине некоторые виды техники, вооружения, боеприпасы, бронетехнику, системы связи и беспилотники, медицинские средства, а также выразила готовность принимать беженцев и раненых бойцов и тренировать украинских военнослужащих.

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Автор: 

помощь (7764) Португалия (197) вертолёт (1102)


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Топ комментарии
+31
НАТО в скором времени передаст Украине сотню станций глушения беспилотников, - Столтенберг.👌
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13.10.2022 20:18
+22
Нєєє, то нехай "барига" Порох купляє дрони, броньовані машини, позашляховики, снайперські гвинтівки, засоби зв"язку, евакуаційні машини та іншу снарягу для ЗСУ... А Боневтік та його "слугі крємля" не для того 30 оманських ********* отримували від Патрушева, щоб ЗСУ особисто допомагати...
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13.10.2022 20:29
+21
З миру по нитцi - москалю мотузка.
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13.10.2022 20:29
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НАТО в скором времени передаст Украине сотню станций глушения беспилотников, - Столтенберг.👌
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13.10.2022 20:18 Ответить
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13.10.2022 20:27 Ответить
Росія кинула на фронт у великій кількості гармати д-1, виробництва 1943-1946 рр.
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13.10.2022 20:27 Ответить
скоро тачанки підуть
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13.10.2022 20:28 Ответить
Все одно, цей металобрухт місце якому лише в музеї, все одно стріляє та вбиває
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13.10.2022 20:34 Ответить
Где столько лошадей взять... ах да, в МИДе же целый табун!
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13.10.2022 20:42 Ответить
деды воевали=)
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13.10.2022 20:43 Ответить
Прикол в тому що Гіацинтів на складах в три рази більше ніж Д-1(а ще Д-20 Акації Мсти) - ну одне пояснення чому Гіацинти не використовують є це нестача снарядів( у Гіацинтів хоч калібр з наведеними мною артсистем одинаковий снаряди не взаємозамінні) а що інших артсистем проблем не має бути китайці можуть підкинути .
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13.10.2022 21:38 Ответить
А шо такое, ви ж проти санкцій ...були...
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13.10.2022 20:19 Ответить
а вы за "какая разница!"
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13.10.2022 23:36 Ответить
ну, ну...не передергивай - хочешь прямее, пжлста - дед немножко наклонил всяких - так устаривает?
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14.10.2022 00:21 Ответить
"дед", ты за последнии три года:

- под оп выходил(прекратить стрелять и т.п.)?

-на майдан выходил?

-под дачу детей в кончазаспу ездил?

- сын/зять/внук служить побежали?

Значит деда наклонили и стоит он наклоненый, как кацап на кацапии.

Другие дают оружие, деньги, социалку переселенцам, а тут "дед" красавец:

- нам этого мало! вы должны!!

Зеля, ты чтоли?))
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14.10.2022 00:59 Ответить
1.Брат(родной) в 19 там остался навсегда позывной могу сказать
2."Дед" - дед Байден. Тебе импонируют другие сильные мира сего? Пжлста
3.Внимательно читай...или не читай
4.Не хами встречным и поперечным
5.Будь здоров
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14.10.2022 01:13 Ответить
в 14-м был, не остался.

изображай воспитанго
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14.10.2022 01:33 Ответить
Боневтик со своим ОП, скинувшись и сами могли бы купить транспортные и медицинские вертолеты.
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13.10.2022 20:21 Ответить
не для того он в опу шел, что бы заниматься расточительством
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13.10.2022 20:23 Ответить
урод
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13.10.2022 20:36 Ответить
співчуваю
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13.10.2022 20:38 Ответить
Нєєє, то нехай "барига" Порох купляє дрони, броньовані машини, позашляховики, снайперські гвинтівки, засоби зв"язку, евакуаційні машини та іншу снарягу для ЗСУ... А Боневтік та його "слугі крємля" не для того 30 оманських ********* отримували від Патрушева, щоб ЗСУ особисто допомагати...
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13.10.2022 20:29 Ответить
Интересно сколько у Ленки зелевской уходит вертолетов в год на скумбрию?)
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13.10.2022 20:37 Ответить
на тобі боже що мені негоже...
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13.10.2022 20:23 Ответить
Бачу ви вже заїлися, тепер харчами перебираєте..
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13.10.2022 20:24 Ответить
я теж бачу що вас з німеччини палками не виженеш с суппорту ... вертайтеся та поговоримо під час алармів кожен час...мовчав би вже урюк
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13.10.2022 20:32 Ответить
обычно люди благодарят за помощь - а не хрюкают как кацапская свинья
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13.10.2022 22:19 Ответить
логічно. вони не можуть їми оперувати, тому передають країні, для якою сертифікат експлуатанта не є важливим, у якою є ремонтна база та морська авіація, що скаладається з трьох Мі-14. В чому питання?
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13.10.2022 20:50 Ответить
Даже если их склепали в 1989г, то им полных 34г. Вроде так. Врядли будут летать, специфичная модель. Но скорее сделаны ранее даже.
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13.10.2022 21:14 Ответить
гоша, отколупывай асфальта кусок и лети на нем
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13.10.2022 23:37 Ответить
На тобі боже, що нам не гоже.....
Ну спасибі португальцям, хоч щось.......
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13.10.2022 20:23 Ответить
Отличные медэваки с прифронтовой зоны, в которые легко поместятся четверо лежачих и широкий комплекс реанимационного оборудования. И через час небольшим борт сядет в Киеве, или через сорок минут в Днепре.
Что не так?
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13.10.2022 20:58 Ответить
Звісно португальці нам нічого не винні. Вроді й дали техніку, за що їм спасибі, але якийсь присамак від цього залишився.
".....які через нинішній сценарій, санкції, накладені на Росію, ми більше не можемо експлуатувати, фактично вони не мають сертифікатів льотної придатності і ми навіть не зможемо їх відремонтувати..... ......Один із гелікоптерів зламався внаслідок аварії, тож українська сторона має відремонувати його, уточнила глава португальського Міноборони.......
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13.10.2022 21:08 Ответить
если проголодавшегося бесплатно угощают бигусом, то нормальный человек не будет пытаться распознать в нем вкус говна.
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13.10.2022 21:11 Ответить
неблагодарная кацапская свиньяя тебе что все должны? ты сам то что следал для обороноспособности?
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13.10.2022 22:20 Ответить
на тобi кацапе хаймарсом
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13.10.2022 22:22 Ответить
Вполне). Ноющим и стонущим не беспокоить.
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13.10.2022 20:27 Ответить
З миру по нитцi - москалю мотузка.
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13.10.2022 20:29 Ответить
беріть поки дають..а то передумають
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13.10.2022 20:32 Ответить
А Португалія?
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13.10.2022 20:34 Ответить
Muito obrigado Sr Carlos.
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13.10.2022 22:26 Ответить
А вот если бы дохлыми касапами набили..
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13.10.2022 20:34 Ответить
руки-ноги есть? вперед
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13.10.2022 22:23 Ответить
"які через нинішній сценарій, санкції, накладені на Росію, ми більше не можемо експлуатувати" Джерело:

Дякуємо - нам зараз потрібна будь-яка допомога, але...
Це дуже схоже на фразу: "На тобі, Боже, що мені не гоже"... Сподіваюсь це не стане трендом на заході...
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13.10.2022 20:37 Ответить
Найс
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13.10.2022 20:38 Ответить
very nice
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13.10.2022 20:48 Ответить
Ка-27
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13.10.2022 20:46 Ответить
Это только ты умный, а Я так - погулять вышел.
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13.10.2022 20:58 Ответить
Маєте рацію. Перепрошую
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13.10.2022 21:32 Ответить
Отличные беспилотники камикадзе!
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13.10.2022 21:11 Ответить
так вы твари уже побежали - ваших чмобиков по 4-е сотни кладут
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13.10.2022 22:25 Ответить
ну вообще-то было 401 - но одна **** ********* за американский vpn
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13.10.2022 22:28 Ответить
да херачу в бан кацапских троллей типа тебя
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13.10.2022 22:40 Ответить
а уже в твой рот потыкал кацапский ублюдок
не отвлекайся заглатывай глубже Ruska kurva и да передай куратору что тебя спалили деньги больше не получишь падло
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13.10.2022 22:49 Ответить
Именно шести вертолетов нехватало для защиты Украины. Та да… ссут все нас , расию, гы-г
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13.10.2022 21:18 Ответить
Ruska kurva
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13.10.2022 22:16 Ответить
Щиро дякуємо, Португаліє.
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13.10.2022 21:23 Ответить
 
 