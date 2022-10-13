Португалія передає Україні шість транспортних гелікоптерів
Португалія вирішила передати Україні шість гелікоптерів "Камов" радянського виробництва, які були позбавлені ліцензії на експлуатацію через запроваджені проти Росії санкції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Observador.
Про це в четвер оголосила міністерка оборони Португалії Елена Каррейрас за підсумками міністерської зустрічі НАТО в Брюсселі.
"На прохання України і в координації з міністерством внутрішніх справ ми надамо в розпорядження України наш парк вертольотів "Камов", які через нинішній сценарій, санкції, накладені на Росію, ми більше не можемо експлуатувати, фактично вони не мають сертифікатів льотної придатності і ми навіть не зможемо їх відремонтувати", - сказала Каррейрас.
Вона підкреслила, що вертольоти будуть "надзвичайно корисними для України, і наші українські колеги були дуже вдячні за надану допомогу". Один із гелікоптерів зламався внаслідок аварії, тож українська сторона має відремонувати його, уточнила глава португальського Міноборони.
Ідея полягає в тому, щоб передача техніки відбулася "якнайшвидше", зазначила Каррейрас.
Також вона підтвердила готовність Португалії брати участь у тренувальній місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні, але форми такої участі ще обговорюються.
Португалія вже передала Україні певні види техніки, озброєння, боєприпаси, бронетехніку, системи зв'язку та безпілотники, медичні засоби, а також висловила готовність приймати біженців та поранених бійців і тренувати українських військовослужбовців.
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- под оп выходил(прекратить стрелять и т.п.)?
-на майдан выходил?
-под дачу детей в кончазаспу ездил?
- сын/зять/внук служить побежали?
Значит деда наклонили и стоит он наклоненый, как кацап на кацапии.
Другие дают оружие, деньги, социалку переселенцам, а тут "дед" красавец:
- нам этого мало! вы должны!!
Зеля, ты чтоли?))
2."Дед" - дед Байден. Тебе импонируют другие сильные мира сего? Пжлста
3.Внимательно читай...или не читай
4.Не хами встречным и поперечным
5.Будь здоров
изображай воспитанго
Ну спасибі португальцям, хоч щось.......
Что не так?
".....які через нинішній сценарій, санкції, накладені на Росію, ми більше не можемо експлуатувати, фактично вони не мають сертифікатів льотної придатності і ми навіть не зможемо їх відремонтувати..... ......Один із гелікоптерів зламався внаслідок аварії, тож українська сторона має відремонувати його, уточнила глава португальського Міноборони.......
Дякуємо - нам зараз потрібна будь-яка допомога, але...
Це дуже схоже на фразу: "На тобі, Боже, що мені не гоже"... Сподіваюсь це не стане трендом на заході...
не отвлекайся заглатывай глубже Ruska kurva и да передай куратору что тебя спалили деньги больше не получишь падло