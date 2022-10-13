УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10267 відвідувачів онлайн
Новини
13 555 59

Португалія передає Україні шість транспортних гелікоптерів

гелікоптер,ка-32а11вс

Португалія вирішила передати Україні шість гелікоптерів "Камов" радянського виробництва, які були позбавлені ліцензії на експлуатацію через запроваджені проти Росії санкції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Observador.

Про це в четвер оголосила міністерка оборони Португалії Елена Каррейрас за підсумками міністерської зустрічі НАТО в Брюсселі.

"На прохання України і в координації з міністерством внутрішніх справ ми надамо в розпорядження України наш парк вертольотів "Камов", які через нинішній сценарій, санкції, накладені на Росію, ми більше не можемо експлуатувати, фактично вони не мають сертифікатів льотної придатності і ми навіть не зможемо їх відремонтувати", - сказала Каррейрас.

Вона підкреслила, що вертольоти будуть "надзвичайно корисними для України, і наші українські колеги були дуже вдячні за надану допомогу". Один із гелікоптерів зламався внаслідок аварії, тож українська сторона має відремонувати його, уточнила глава португальського Міноборони.

Ідея полягає в тому, щоб передача техніки відбулася "якнайшвидше", зазначила Каррейрас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США хочуть наростити виробництво Stinger та Javelin, які постачають Україні

Також вона підтвердила готовність Португалії брати участь у тренувальній місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні, але форми такої участі ще обговорюються.

Португалія вже передала Україні певні види техніки, озброєння, боєприпаси, бронетехніку, системи зв'язку та безпілотники, медичні засоби, а також висловила готовність приймати біженців та поранених бійців і тренувати українських військовослужбовців.

Також читайте: Естонія схвалила новий пакет військової допомоги Україні

Автор: 

допомога (8295) Португалія (206) вертоліт (875)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+31
НАТО в скором времени передаст Украине сотню станций глушения беспилотников, - Столтенберг.👌
показати весь коментар
13.10.2022 20:18
+22
Нєєє, то нехай "барига" Порох купляє дрони, броньовані машини, позашляховики, снайперські гвинтівки, засоби зв"язку, евакуаційні машини та іншу снарягу для ЗСУ... А Боневтік та його "слугі крємля" не для того 30 оманських ********* отримували від Патрушева, щоб ЗСУ особисто допомагати...
показати весь коментар
13.10.2022 20:29
+21
З миру по нитцi - москалю мотузка.
показати весь коментар
13.10.2022 20:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
НАТО в скором времени передаст Украине сотню станций глушения беспилотников, - Столтенберг.👌
показати весь коментар
13.10.2022 20:18 Відповісти
показати весь коментар
13.10.2022 20:27 Відповісти
Росія кинула на фронт у великій кількості гармати д-1, виробництва 1943-1946 рр.
показати весь коментар
13.10.2022 20:27 Відповісти
скоро тачанки підуть
показати весь коментар
13.10.2022 20:28 Відповісти
Все одно, цей металобрухт місце якому лише в музеї, все одно стріляє та вбиває
показати весь коментар
13.10.2022 20:34 Відповісти
Где столько лошадей взять... ах да, в МИДе же целый табун!
показати весь коментар
13.10.2022 20:42 Відповісти
деды воевали=)
показати весь коментар
13.10.2022 20:43 Відповісти
Прикол в тому що Гіацинтів на складах в три рази більше ніж Д-1(а ще Д-20 Акації Мсти) - ну одне пояснення чому Гіацинти не використовують є це нестача снарядів( у Гіацинтів хоч калібр з наведеними мною артсистем одинаковий снаряди не взаємозамінні) а що інших артсистем проблем не має бути китайці можуть підкинути .
показати весь коментар
13.10.2022 21:38 Відповісти
А шо такое, ви ж проти санкцій ...були...
показати весь коментар
13.10.2022 20:19 Відповісти
а вы за "какая разница!"
показати весь коментар
13.10.2022 23:36 Відповісти
ну, ну...не передергивай - хочешь прямее, пжлста - дед немножко наклонил всяких - так устаривает?
показати весь коментар
14.10.2022 00:21 Відповісти
"дед", ты за последнии три года:

- под оп выходил(прекратить стрелять и т.п.)?

-на майдан выходил?

-под дачу детей в кончазаспу ездил?

- сын/зять/внук служить побежали?

Значит деда наклонили и стоит он наклоненый, как кацап на кацапии.

Другие дают оружие, деньги, социалку переселенцам, а тут "дед" красавец:

- нам этого мало! вы должны!!

Зеля, ты чтоли?))
показати весь коментар
14.10.2022 00:59 Відповісти
1.Брат(родной) в 19 там остался навсегда позывной могу сказать
2."Дед" - дед Байден. Тебе импонируют другие сильные мира сего? Пжлста
3.Внимательно читай...или не читай
4.Не хами встречным и поперечным
5.Будь здоров
показати весь коментар
14.10.2022 01:13 Відповісти
в 14-м был, не остался.

изображай воспитанго
показати весь коментар
14.10.2022 01:33 Відповісти
Боневтик со своим ОП, скинувшись и сами могли бы купить транспортные и медицинские вертолеты.
показати весь коментар
13.10.2022 20:21 Відповісти
не для того он в опу шел, что бы заниматься расточительством
показати весь коментар
13.10.2022 20:23 Відповісти
урод
показати весь коментар
13.10.2022 20:36 Відповісти
співчуваю
показати весь коментар
13.10.2022 20:38 Відповісти
Нєєє, то нехай "барига" Порох купляє дрони, броньовані машини, позашляховики, снайперські гвинтівки, засоби зв"язку, евакуаційні машини та іншу снарягу для ЗСУ... А Боневтік та його "слугі крємля" не для того 30 оманських ********* отримували від Патрушева, щоб ЗСУ особисто допомагати...
показати весь коментар
13.10.2022 20:29 Відповісти
Интересно сколько у Ленки зелевской уходит вертолетов в год на скумбрию?)
показати весь коментар
13.10.2022 20:37 Відповісти
на тобі боже що мені негоже...
показати весь коментар
13.10.2022 20:23 Відповісти
Бачу ви вже заїлися, тепер харчами перебираєте..
показати весь коментар
13.10.2022 20:24 Відповісти
я теж бачу що вас з німеччини палками не виженеш с суппорту ... вертайтеся та поговоримо під час алармів кожен час...мовчав би вже урюк
показати весь коментар
13.10.2022 20:32 Відповісти
обычно люди благодарят за помощь - а не хрюкают как кацапская свинья
показати весь коментар
13.10.2022 22:19 Відповісти
логічно. вони не можуть їми оперувати, тому передають країні, для якою сертифікат експлуатанта не є важливим, у якою є ремонтна база та морська авіація, що скаладається з трьох Мі-14. В чому питання?
показати весь коментар
13.10.2022 20:50 Відповісти
Даже если их склепали в 1989г, то им полных 34г. Вроде так. Врядли будут летать, специфичная модель. Но скорее сделаны ранее даже.
показати весь коментар
13.10.2022 21:14 Відповісти
гоша, отколупывай асфальта кусок и лети на нем
показати весь коментар
13.10.2022 23:37 Відповісти
На тобі боже, що нам не гоже.....
Ну спасибі португальцям, хоч щось.......
показати весь коментар
13.10.2022 20:23 Відповісти
Отличные медэваки с прифронтовой зоны, в которые легко поместятся четверо лежачих и широкий комплекс реанимационного оборудования. И через час небольшим борт сядет в Киеве, или через сорок минут в Днепре.
Что не так?
показати весь коментар
13.10.2022 20:58 Відповісти
Звісно португальці нам нічого не винні. Вроді й дали техніку, за що їм спасибі, але якийсь присамак від цього залишився.
".....які через нинішній сценарій, санкції, накладені на Росію, ми більше не можемо експлуатувати, фактично вони не мають сертифікатів льотної придатності і ми навіть не зможемо їх відремонтувати..... ......Один із гелікоптерів зламався внаслідок аварії, тож українська сторона має відремонувати його, уточнила глава португальського Міноборони.......
показати весь коментар
13.10.2022 21:08 Відповісти
если проголодавшегося бесплатно угощают бигусом, то нормальный человек не будет пытаться распознать в нем вкус говна.
показати весь коментар
13.10.2022 21:11 Відповісти
неблагодарная кацапская свиньяя тебе что все должны? ты сам то что следал для обороноспособности?
показати весь коментар
13.10.2022 22:20 Відповісти
на тобi кацапе хаймарсом
показати весь коментар
13.10.2022 22:22 Відповісти
Вполне). Ноющим и стонущим не беспокоить.
показати весь коментар
13.10.2022 20:27 Відповісти
З миру по нитцi - москалю мотузка.
показати весь коментар
13.10.2022 20:29 Відповісти
беріть поки дають..а то передумають
показати весь коментар
13.10.2022 20:32 Відповісти
А Португалія?
показати весь коментар
13.10.2022 20:34 Відповісти
Muito obrigado Sr Carlos.
показати весь коментар
13.10.2022 22:26 Відповісти
А вот если бы дохлыми касапами набили..
показати весь коментар
13.10.2022 20:34 Відповісти
руки-ноги есть? вперед
показати весь коментар
13.10.2022 22:23 Відповісти
"які через нинішній сценарій, санкції, накладені на Росію, ми більше не можемо експлуатувати" Джерело:

Дякуємо - нам зараз потрібна будь-яка допомога, але...
Це дуже схоже на фразу: "На тобі, Боже, що мені не гоже"... Сподіваюсь це не стане трендом на заході...
показати весь коментар
13.10.2022 20:37 Відповісти
Найс
показати весь коментар
13.10.2022 20:38 Відповісти
very nice
показати весь коментар
13.10.2022 20:48 Відповісти
Ка-27
показати весь коментар
13.10.2022 20:46 Відповісти
Это только ты умный, а Я так - погулять вышел.
показати весь коментар
13.10.2022 20:58 Відповісти
Маєте рацію. Перепрошую
показати весь коментар
13.10.2022 21:32 Відповісти
Отличные беспилотники камикадзе!
показати весь коментар
13.10.2022 21:11 Відповісти
так вы твари уже побежали - ваших чмобиков по 4-е сотни кладут
показати весь коментар
13.10.2022 22:25 Відповісти
ну вообще-то было 401 - но одна **** ********* за американский vpn
показати весь коментар
13.10.2022 22:28 Відповісти
да херачу в бан кацапских троллей типа тебя
показати весь коментар
13.10.2022 22:40 Відповісти
а уже в твой рот потыкал кацапский ублюдок
не отвлекайся заглатывай глубже Ruska kurva и да передай куратору что тебя спалили деньги больше не получишь падло
показати весь коментар
13.10.2022 22:49 Відповісти
Именно шести вертолетов нехватало для защиты Украины. Та да… ссут все нас , расию, гы-г
показати весь коментар
13.10.2022 21:18 Відповісти
Ruska kurva
показати весь коментар
13.10.2022 22:16 Відповісти
Щиро дякуємо, Португаліє.
показати весь коментар
13.10.2022 21:23 Відповісти
 
 