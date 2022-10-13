Макрон мне всегда говорит: звони на WhatsUp, - Зеленский про iPhone-дипломатию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для быстрой коммуникации с лидерами европейских стран и США в начале войны ему очень помогала iPhone-дипломатия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в интервью немецкому общественному вещателю ZDF.

"У меня действительно были близкие отношения с Джонсоном, близкие с Дудой, президентами Латвии и Литвы... Это те люди, которым я мог позвонить по телефону. Эммануэль Макрон мне всегда говорит: ты мне звони на WhatsUp. И мы действительно очень много с этими президентами говорим не по протоколу, а быстро. Это было быстрое реагирование… Так получилось вдруг, что у нас появились отношения и с Драги (премьер-министр Италии – ред.)", – сказал Зеленский.

Он добавил, что война, особенно с россиянами, со сложной великой страной, диктует необходимость быстрых решений – прямо сейчас, и здесь история не только о стратегии. Зеленский заметил, что во время войны половина головы занимается стратегией, а половина должна тактически делать ответные шаги: "И вот в этой тактике важно, кто с тобой, потому что: (нужны – ред.) быстрые поставки, нужно политически собраться, обсудить – вот это все предполагает не обычную дипломатию, а ту, которую я бы назвал iPhone-дипломатией, которой не было раньше у нашей страны".

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Зеленский также рассказал, что призвал зарубежных партнеров говорить быстрее: "Я открыт абсолютно. Я просил: давайте разговаривать побыстрее. Не заказывать телефонный разговор, а скорее говорить друг с другом".

Глава государства также отметил, что имеет очень хорошие дипломатические отношения с президентами США, Словакии, федеральным канцлером Германии и другими лидерами.

"Эти отношения такие же крепкие, как и со странами, о которых я уже сказал. Я просто говорю, что еще появилась и вот эта iPhone-дипломатия. Она мне помогала очень сильно в первые дни войны. Я с Дудой говорил и ночью , и когда мне это нужно было. А президент Байден, кстати, первый позвонивший после атаки (24 февраля – ред). Это было, кажется, в 6:20 утра. Кажется, его звонок был первым", - сказал президент.

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