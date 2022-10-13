Макрон мне всегда говорит: звони на WhatsUp, - Зеленский про iPhone-дипломатию
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для быстрой коммуникации с лидерами европейских стран и США в начале войны ему очень помогала iPhone-дипломатия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в интервью немецкому общественному вещателю ZDF.
"У меня действительно были близкие отношения с Джонсоном, близкие с Дудой, президентами Латвии и Литвы... Это те люди, которым я мог позвонить по телефону. Эммануэль Макрон мне всегда говорит: ты мне звони на WhatsUp. И мы действительно очень много с этими президентами говорим не по протоколу, а быстро. Это было быстрое реагирование… Так получилось вдруг, что у нас появились отношения и с Драги (премьер-министр Италии – ред.)", – сказал Зеленский.
Он добавил, что война, особенно с россиянами, со сложной великой страной, диктует необходимость быстрых решений – прямо сейчас, и здесь история не только о стратегии. Зеленский заметил, что во время войны половина головы занимается стратегией, а половина должна тактически делать ответные шаги: "И вот в этой тактике важно, кто с тобой, потому что: (нужны – ред.) быстрые поставки, нужно политически собраться, обсудить – вот это все предполагает не обычную дипломатию, а ту, которую я бы назвал iPhone-дипломатией, которой не было раньше у нашей страны".
Зеленский также рассказал, что призвал зарубежных партнеров говорить быстрее: "Я открыт абсолютно. Я просил: давайте разговаривать побыстрее. Не заказывать телефонный разговор, а скорее говорить друг с другом".
Глава государства также отметил, что имеет очень хорошие дипломатические отношения с президентами США, Словакии, федеральным канцлером Германии и другими лидерами.
"Эти отношения такие же крепкие, как и со странами, о которых я уже сказал. Я просто говорю, что еще появилась и вот эта iPhone-дипломатия. Она мне помогала очень сильно в первые дни войны. Я с Дудой говорил и ночью , и когда мне это нужно было. А президент Байден, кстати, первый позвонивший после атаки (24 февраля – ред). Это было, кажется, в 6:20 утра. Кажется, его звонок был первым", - сказал президент.
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или ты думаешь что ФСБ зря запускало о том что телеграмм безопасен - пользуйтесь чтобы мы ничего не знали...
Було сказано для свідомих людей.
що було й очікувано...
https://tehnofan.com.ua/2022/10/10/v-********-subota-teper-bude-robochym-dnem/
Завтра все проснулись - а голова в тумбочке.
Утім, тут ідеться про зовнішню політику, яка в нас за Конституцією належить до компетенції президента.
- Знаю! Бо патріоти України йому яйця покрівельними цвяхами до крісла прибили і кінці позагинали - щоб не втік!
А якщо по темі, то...
"половина голови займається стратегією, а половина повинна тактично робити кроки у відповідь" Джерело:
Але ж (за його ж словами) він не може мислити стратегічно! А якщо відсутня стратегія, то які тактичні кроки будуть для досягнення стратегічної мети, якої не існує???? Про що це?
Може то я пам'ятаю вислови найвеличнішого з паралельного всесвіту, а може то він там живе і сподівається, що "пам'ять рибки гуппі" охоплює увесь світ?
Зупиніть планету, я зійду!
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Реєстрація: 13.10.2022
https://www.foxnews.com/politics/protesters-interrupt-aoc-town-hall-speak-against-vote-ukraine-aid-youre-liar-here Protesters interrupt AOC town hall, speak against vote for Ukraine aid: 'You're the liar here'