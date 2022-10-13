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Новости Агрессия России против Украины Война
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Макрон мне всегда говорит: звони на WhatsUp, - Зеленский про iPhone-дипломатию

телефон,зе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для быстрой коммуникации с лидерами европейских стран и США в начале войны ему очень помогала iPhone-дипломатия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в интервью немецкому общественному вещателю ZDF.

"У меня действительно были близкие отношения с Джонсоном, близкие с Дудой, президентами Латвии и Литвы... Это те люди, которым я мог позвонить по телефону. Эммануэль Макрон мне всегда говорит: ты мне звони на WhatsUp. И мы действительно очень много с этими президентами говорим не по протоколу, а быстро. Это было быстрое реагирование… Так получилось вдруг, что у нас появились отношения и с Драги (премьер-министр Италии – ред.)", – сказал Зеленский.

Он добавил, что война, особенно с россиянами, со сложной великой страной, диктует необходимость быстрых решений – прямо сейчас, и здесь история не только о стратегии. Зеленский заметил, что во время войны половина головы занимается стратегией, а половина должна тактически делать ответные шаги: "И вот в этой тактике важно, кто с тобой, потому что: (нужны – ред.) быстрые поставки, нужно политически собраться, обсудить – вот это все предполагает не обычную дипломатию, а ту, которую я бы назвал iPhone-дипломатией, которой не было раньше у нашей страны".

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Зеленский также рассказал, что призвал зарубежных партнеров говорить быстрее: "Я открыт абсолютно. Я просил: давайте разговаривать побыстрее. Не заказывать телефонный разговор, а скорее говорить друг с другом".

Глава государства также отметил, что имеет очень хорошие дипломатические отношения с президентами США, Словакии, федеральным канцлером Германии и другими лидерами.

"Эти отношения такие же крепкие, как и со странами, о которых я уже сказал. Я просто говорю, что еще появилась и вот эта iPhone-дипломатия. Она мне помогала очень сильно в первые дни войны. Я с Дудой говорил и ночью , и когда мне это нужно было. А президент Байден, кстати, первый позвонивший после атаки (24 февраля – ред). Это было, кажется, в 6:20 утра. Кажется, его звонок был первым", - сказал президент.

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дипломатия (1462) Зеленский Владимир (20234) телефон (251)


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Топ комментарии
+11
Ватсап стрьомний додаток.
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13.10.2022 21:06
+11
...С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: «Ну что, брат Пушкин?» - «Да так, брат, - отвечает, бывало, - так как-то всё...(с)
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13.10.2022 21:10
+10
Щоб і кацапи послухали
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13.10.2022 21:03
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Щоб і кацапи послухали
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13.10.2022 21:03 Ответить
Бжонсону і меми можна покидати,думаю він зрозумів би
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13.10.2022 21:05 Ответить
Европейські політики несуть певну провину/відповідальність за злочини раши. Спілкування з зе - це частина спокути. Але яка гідка! Співчуваю Макрону, Джонсону, Шольцу ....
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13.10.2022 21:06 Ответить
Ватсап стрьомний додаток.
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13.10.2022 21:06 Ответить
найкращий месенджер
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13.10.2022 21:14 Ответить
а..
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13.10.2022 21:32 Ответить
Користуюсь тільки Telegram
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13.10.2022 21:15 Ответить
и что хорошего?? кацапы вам рады
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13.10.2022 22:00 Ответить
т.е. напрямую сливаешь в ФСБ?
или ты думаешь что ФСБ зря запускало о том что телеграмм безопасен - пользуйтесь чтобы мы ничего не знали...
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13.10.2022 22:01 Ответить
Ти просто трохи тупенький мабуть. А шо я такого знаю, шо можить зацікавити кацапсяче фсб? Шо путьєн - *****, чи те шо кацапські покидьки вбивці, мародери та гвалтівники? Так, це вони й без мене знають.
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14.10.2022 09:53 Ответить
було сказано не більше ніж що Telegram прослуховується ФСБ. І сказано це для тих людей, кому ця інфа важлива. Бо ФСБ втюхало багато в те, щоб люди помилково вважали його захищеним. (один з моїх знайомих з гордістю розповідав що службову інфу гонять по телеграм)

Було сказано для свідомих людей.
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14.10.2022 10:03 Ответить
Ти хоч спати лягав з учаора чи ні?
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14.10.2022 10:06 Ответить
Чи це друга зміна під одним ніком?
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14.10.2022 10:08 Ответить
Якщо ти це побачив - то сам пильнуєш без відпочинку...
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14.10.2022 10:10 Ответить
Так, а шо тут бачити? Відкрив Цензор прочитати новини, подивився відповіді вчорашні і все.
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14.10.2022 10:14 Ответить
Та ото-ж. За вами i поспати нiколи...
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14.10.2022 11:38 Ответить
Ой не кажи... Робота в тебе **************...
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14.10.2022 15:16 Ответить
"...**************" - ось ти і спалився, москалику.
що було й очікувано...
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14.10.2022 15:20 Ответить
Так я ж на твоїй рідній, шоб зрозуміло було без перекладача гуглі
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14.10.2022 15:31 Ответить
А ты любитель кацапского телеграма или белорусского Вайбера? Они не стремные?
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13.10.2022 22:10 Ответить
Mda , ploha kagda kuharka v roli prezidenta , i tam i tut .....
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13.10.2022 21:07 Ответить
Може все таки WhatApp?
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13.10.2022 21:09 Ответить
Может, все-таки WhatsApp?
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13.10.2022 22:11 Ответить
тем временем плеснявая слуги непонятно чьего народа готовят нам очередной сюрприз..... почитайте - *******.....
https://tehnofan.com.ua/2022/10/10/v-********-subota-teper-bude-robochym-dnem/
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13.10.2022 21:09 Ответить
Да, днями читал про это. По закону военного времени такое реально. Особенно работа ночью, но на оборону, для маскировки и по энергетике причина эта. Та и бюджет пустой. Война только начинается ведь.
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13.10.2022 22:32 Ответить
сейчас для этого самое удобное и подходящее время.
Завтра все проснулись - а голова в тумбочке.
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13.10.2022 22:44 Ответить
и опзж-оперы вонючие зелень поддержат..... сомнений нет.....
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14.10.2022 02:24 Ответить
трансформация монобольшинства - теперь они с латентными колаборантами боками срослись. Но как известно, такие политические сиамские близнецы нежизнеспособны, особенно если их разделить.
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14.10.2022 02:32 Ответить
пох#й, я по графіку
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13.10.2022 23:33 Ответить
Если это только в военного время - ну не знаю , а если нет то старая пословица работает чётко" Ты работай дурачок. Мы дадим тебе значок"
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14.10.2022 08:12 Ответить
Шо воно несе?
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13.10.2022 21:09 Ответить
Одна половина головы здесь, другая там
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13.10.2022 21:52 Ответить
Если маленькие карлики отбрасывают длинные тени, значит, вы живете при закате Империи /Ежи Лец/ зараз вони - господарі життя
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13.10.2022 23:08 Ответить
Skoka znaju u vas parlamentsaka prezidentska vlada , no inagda kazhetsa na abarot.
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13.10.2022 21:10 Ответить
тому що парламент, Верховна Рада -- маріонетка блаЗЄнського. Він там має більшість і всі його забаганки виконуються.

Утім, тут ідеться про зовнішню політику, яка в нас за Конституцією належить до компетенції президента.
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13.10.2022 21:12 Ответить
...С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: «Ну что, брат Пушкин?» - «Да так, брат, - отвечает, бывало, - так как-то всё...(с)
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13.10.2022 21:10 Ответить
Ну отняли кусочек хлеба! не прощу. Хотел блеснуть этой фразой с Ревизора! Старый стал, не поспеваю.
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13.10.2022 21:31 Ответить
Там ще достатньо тексту, щоб цитувати про нього принагідно
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13.10.2022 21:33 Ответить
Та хотел про 10000 курьеров, что скачут по с. Петербургу, да поздно конечно, или где Осип про верёвочку, что в дороге пригодится итд. Великая повесть, а Гоголь ещё выше!
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13.10.2022 22:25 Ответить
Радій! Достойна зміна росте!
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14.10.2022 07:29 Ответить
Браво, смеялся все утро.
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14.10.2022 06:12 Ответить
- Куме! А знаєте чому "Блазень" так кріпко сидить у кріслі президента і кожен день виголошує патріотичні промови?
- Знаю! Бо патріоти України йому яйця покрівельними цвяхами до крісла прибили і кінці позагинали - щоб не втік!
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14.10.2022 07:36 Ответить
Новость не про куйшо.
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13.10.2022 21:11 Ответить
А начинают разговор с сообщения "спишь?"
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13.10.2022 21:11 Ответить
WhatsApp
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13.10.2022 21:13 Ответить
а з беней по радіоняні общаеться кожен вечір
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13.10.2022 21:14 Ответить
Обидва клоуна, а зрадник з них тільки один.
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13.10.2022 21:14 Ответить
два ватцапа
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13.10.2022 21:15 Ответить
І скільки отримав за рекламу "ватсапа"?

А якщо по темі, то...
"половина голови займається стратегією, а половина повинна тактично робити кроки у відповідь" Джерело:

Але ж (за його ж словами) він не може мислити стратегічно! А якщо відсутня стратегія, то які тактичні кроки будуть для досягнення стратегічної мети, якої не існує???? Про що це?

Може то я пам'ятаю вислови найвеличнішого з паралельного всесвіту, а може то він там живе і сподівається, що "пам'ять рибки гуппі" охоплює увесь світ?

Зупиніть планету, я зійду!
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13.10.2022 21:16 Ответить
защищенные линии - не не слышали. ещё по телеграму обсуждайте
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13.10.2022 21:19 Ответить
Спецзв'язок? Захищений супутниковий канал з наскрізним шифруванням? Нє, не чули про таке.
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13.10.2022 21:23 Ответить
там не цікаво)) той бус з супутниковою антеною у його кортежі - на його думку підсилювач величніших думок..
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13.10.2022 21:37 Ответить
Чесно, що відчула я- це здача. Потім, це потім влада відчула які ми, наро
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13.10.2022 21:23 Ответить
У Вас не якісний перекладач



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Реєстрація: 13.10.2022
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13.10.2022 21:33 Ответить
Чому ви, господа, не допускаєте мене в загал?
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13.10.2022 21:25 Ответить
Ну ось вам трохи прогресивних соціалістів з Нью Йорка які кричать що Америка роз'вязала війну в Україні (на дев'ятнадцятій секунді.)

https://www.foxnews.com/politics/protesters-interrupt-aoc-town-hall-speak-against-vote-ukraine-aid-youre-liar-here Protesters interrupt AOC town hall, speak against vote for Ukraine aid: 'You're the liar here'
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13.10.2022 21:27 Ответить
И к чему это все? Я со всеми дружу, звоню когда мне тяжело принять решение😣😣😣какой то бред, не президент а разговор домохозяйки
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13.10.2022 21:34 Ответить
)))
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13.10.2022 21:34 Ответить
касапутин вышел из чата..
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13.10.2022 21:37 Ответить
Переписувався б уже прямо в рашистському телеграмі!
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13.10.2022 21:39 Ответить
по мэйл ру
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13.10.2022 22:01 Ответить
Пану Зеленському ще VK не пропонували?
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13.10.2022 22:57 Ответить
Людина може піти з Кварталу, а Квартал з людини ніколи.
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13.10.2022 23:05 Ответить
касаби як там квіп?
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13.10.2022 23:35 Ответить
Що за маячня? Чому вони балакають по відкритих каналах?
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13.10.2022 23:49 Ответить
 
 