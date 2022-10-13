Макрон мені завжди каже: телефонуй на WhatsUp, - Зеленський про iPhone-дипломатію
Президент України Володимир Зеленський заявив, що для налагодження швидкої комунікації з лідерами європейських країн та США на початку війни йому дуже допомагала iPhone-дипломатія.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у інтерв’ю німецькому суспільному мовнику ZDF.
"У мене справді були близькі відносини з Джонсоном, близькі з Дудою, президентами Латвії та Литви... Це ті люди, яким я міг зателефонувати. Еммануель Макрон мені завжди каже: ти мені телефонуй на WhatsUp. І ми дійсно дуже багато з цими президентами говоримо не за протоколом, а швидко. Це було швидке реагування… Так вийшло раптом, що у нас з'явилися відносини і з Драгі (прем'єр-міністр Італії – ред.)", – сказав Зеленський.
Він додав, що війна, особливо з росіянами, зі складною великою країною, диктує необхідність швидких рішень - просто зараз, і тут історія не лише про стратегію. Зеленський зауважив, що під час війни половина голови займається стратегією, а половина повинна тактично робити кроки у відповідь: "І ось у цій тактиці важливо, хто з тобою, тому що: (потрібні – ред.) швидкі поставки, потрібно політично зібратися, обговорити – ось це все передбачає не звичайну дипломатію, а ту, яку я назвав би iPhone-дипломатією, якої не було раніше у нашої країни".
Зеленський також розповів, що закликав закордонних партнерів говорити швидше: "Я відкритий абсолютно. Я просив: давайте розмовляти швидше. Не замовляти телефонну розмову, а швидше говорити один з одним".
Глава держави також зазначив, що має дуже добрі дипломатичні відносини з президентами США, Словаччини, федеральним канцлером Німеччини та іншими лідерами.
"Ці відносини такі ж міцні, як і з країнами, про які я вже сказав. Я просто говорю, що ще з'явилася і ось ця iPhone-дипломатія. Вона мені допомагала дуже сильно в перші дні війни. Я з Дудою говорив і вночі, і коли мені це потрібно було. А президент Байден, до речі, перший, хто зателефонував після атаки (24 лютого – ред). Це було, здається, о 6:20 ранку. Здається, його дзвінок був перший", - сказав президент.
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или ты думаешь что ФСБ зря запускало о том что телеграмм безопасен - пользуйтесь чтобы мы ничего не знали...
Було сказано для свідомих людей.
що було й очікувано...
https://tehnofan.com.ua/2022/10/10/v-********-subota-teper-bude-robochym-dnem/
Завтра все проснулись - а голова в тумбочке.
Утім, тут ідеться про зовнішню політику, яка в нас за Конституцією належить до компетенції президента.
- Знаю! Бо патріоти України йому яйця покрівельними цвяхами до крісла прибили і кінці позагинали - щоб не втік!
А якщо по темі, то...
"половина голови займається стратегією, а половина повинна тактично робити кроки у відповідь" Джерело:
Але ж (за його ж словами) він не може мислити стратегічно! А якщо відсутня стратегія, то які тактичні кроки будуть для досягнення стратегічної мети, якої не існує???? Про що це?
Може то я пам'ятаю вислови найвеличнішого з паралельного всесвіту, а може то він там живе і сподівається, що "пам'ять рибки гуппі" охоплює увесь світ?
Зупиніть планету, я зійду!
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Реєстрація: 13.10.2022
https://www.foxnews.com/politics/protesters-interrupt-aoc-town-hall-speak-against-vote-ukraine-aid-youre-liar-here Protesters interrupt AOC town hall, speak against vote for Ukraine aid: 'You're the liar here'