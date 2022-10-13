Макрон мені завжди каже: телефонуй на WhatsUp, - Зеленський про iPhone-дипломатію

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для налагодження швидкої комунікації з лідерами європейських країн та США на початку війни йому дуже допомагала iPhone-дипломатія.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у інтерв’ю німецькому суспільному мовнику ZDF.

"У мене справді були близькі відносини з Джонсоном, близькі з Дудою, президентами Латвії та Литви... Це ті люди, яким я міг зателефонувати. Еммануель Макрон мені завжди каже: ти мені телефонуй на WhatsUp. І ми дійсно дуже багато з цими президентами говоримо не за протоколом, а швидко. Це було швидке реагування… Так вийшло раптом, що у нас з'явилися відносини і з Драгі (прем'єр-міністр Італії – ред.)", – сказав Зеленський.

Він додав, що війна, особливо з росіянами, зі складною великою країною, диктує необхідність швидких рішень - просто зараз, і тут історія не лише про стратегію. Зеленський зауважив, що під час війни половина голови займається стратегією, а половина повинна тактично робити кроки у відповідь: "І ось у цій тактиці важливо, хто з тобою, тому що: (потрібні – ред.) швидкі поставки, потрібно політично зібратися, обговорити – ось це все передбачає не звичайну дипломатію, а ту, яку я назвав би iPhone-дипломатією, якої не було раніше у нашої країни".

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Зеленський також розповів, що закликав закордонних партнерів говорити швидше: "Я відкритий абсолютно. Я просив: давайте розмовляти швидше. Не замовляти телефонну розмову, а швидше говорити один з одним".

Глава держави також зазначив, що має дуже добрі дипломатичні відносини з президентами США, Словаччини, федеральним канцлером Німеччини та іншими лідерами.

"Ці відносини такі ж міцні, як і з країнами, про які я вже сказав. Я просто говорю, що ще з'явилася і ось ця iPhone-дипломатія. Вона мені допомагала дуже сильно в перші дні війни. Я з Дудою говорив і вночі, і коли мені це потрібно було. А президент Байден, до речі, перший, хто зателефонував після атаки (24 лютого – ред). Це було, здається, о 6:20 ранку. Здається, його дзвінок був перший", - сказав президент.

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