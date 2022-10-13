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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Макрон мені завжди каже: телефонуй на WhatsUp, - Зеленський про iPhone-дипломатію

телефон,зе

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для налагодження швидкої комунікації з лідерами європейських країн та США на початку війни йому дуже допомагала iPhone-дипломатія.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у інтерв’ю німецькому суспільному мовнику ZDF.

"У мене справді були близькі відносини з Джонсоном, близькі з Дудою, президентами Латвії та Литви... Це ті люди, яким я міг зателефонувати. Еммануель Макрон мені завжди каже: ти мені телефонуй на WhatsUp. І ми дійсно дуже багато з цими президентами говоримо не за протоколом, а швидко. Це було швидке реагування… Так вийшло раптом, що у нас з'явилися відносини і з Драгі (прем'єр-міністр Італії – ред.)", – сказав Зеленський.

Він додав, що війна, особливо з росіянами, зі складною великою країною, диктує необхідність швидких рішень - просто зараз, і тут історія не лише про стратегію. Зеленський зауважив, що під час війни половина голови займається стратегією, а половина повинна тактично робити кроки у відповідь: "І ось у цій тактиці важливо, хто з тобою, тому що: (потрібні – ред.) швидкі поставки, потрібно політично зібратися, обговорити – ось це все передбачає не звичайну дипломатію, а ту, яку я назвав би iPhone-дипломатією, якої не було раніше у нашої країни".

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Зеленський також розповів, що закликав закордонних партнерів говорити швидше: "Я відкритий абсолютно. Я просив: давайте розмовляти швидше. Не замовляти телефонну розмову, а швидше говорити один з одним".

Глава держави також зазначив, що має дуже добрі дипломатичні відносини з президентами США, Словаччини, федеральним канцлером Німеччини та іншими лідерами.

"Ці відносини такі ж міцні, як і з країнами, про які я вже сказав. Я просто говорю, що ще з'явилася і ось ця iPhone-дипломатія. Вона мені допомагала дуже сильно в перші дні війни. Я з Дудою говорив і вночі, і коли мені це потрібно було. А президент Байден, до речі, перший, хто зателефонував після атаки (24 лютого – ред). Це було, здається, о 6:20 ранку. Здається, його дзвінок був перший", - сказав президент.

Також дивіться: Тихановська пропонує Зеленському встановити дипвідносини з перехідним урядом Білорусі. ВIДЕО

Автор: 

дипломатія (710) Зеленський Володимир (23691) телефон (532)


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Топ коментарі
+11
Ватсап стрьомний додаток.
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13.10.2022 21:06
+11
...С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: «Ну что, брат Пушкин?» - «Да так, брат, - отвечает, бывало, - так как-то всё...(с)
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13.10.2022 21:10
+10
Щоб і кацапи послухали
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13.10.2022 21:03
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Щоб і кацапи послухали
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13.10.2022 21:03 Відповісти
Бжонсону і меми можна покидати,думаю він зрозумів би
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13.10.2022 21:05 Відповісти
Европейські політики несуть певну провину/відповідальність за злочини раши. Спілкування з зе - це частина спокути. Але яка гідка! Співчуваю Макрону, Джонсону, Шольцу ....
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13.10.2022 21:06 Відповісти
Ватсап стрьомний додаток.
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13.10.2022 21:06 Відповісти
найкращий месенджер
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13.10.2022 21:14 Відповісти
а..
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13.10.2022 21:32 Відповісти
Користуюсь тільки Telegram
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13.10.2022 21:15 Відповісти
и что хорошего?? кацапы вам рады
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13.10.2022 22:00 Відповісти
т.е. напрямую сливаешь в ФСБ?
или ты думаешь что ФСБ зря запускало о том что телеграмм безопасен - пользуйтесь чтобы мы ничего не знали...
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13.10.2022 22:01 Відповісти
Ти просто трохи тупенький мабуть. А шо я такого знаю, шо можить зацікавити кацапсяче фсб? Шо путьєн - *****, чи те шо кацапські покидьки вбивці, мародери та гвалтівники? Так, це вони й без мене знають.
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14.10.2022 09:53 Відповісти
було сказано не більше ніж що Telegram прослуховується ФСБ. І сказано це для тих людей, кому ця інфа важлива. Бо ФСБ втюхало багато в те, щоб люди помилково вважали його захищеним. (один з моїх знайомих з гордістю розповідав що службову інфу гонять по телеграм)

Було сказано для свідомих людей.
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14.10.2022 10:03 Відповісти
Ти хоч спати лягав з учаора чи ні?
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14.10.2022 10:06 Відповісти
Чи це друга зміна під одним ніком?
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14.10.2022 10:08 Відповісти
Якщо ти це побачив - то сам пильнуєш без відпочинку...
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14.10.2022 10:10 Відповісти
Так, а шо тут бачити? Відкрив Цензор прочитати новини, подивився відповіді вчорашні і все.
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14.10.2022 10:14 Відповісти
Та ото-ж. За вами i поспати нiколи...
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14.10.2022 11:38 Відповісти
Ой не кажи... Робота в тебе **************...
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14.10.2022 15:16 Відповісти
"...**************" - ось ти і спалився, москалику.
що було й очікувано...
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14.10.2022 15:20 Відповісти
Так я ж на твоїй рідній, шоб зрозуміло було без перекладача гуглі
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14.10.2022 15:31 Відповісти
А ты любитель кацапского телеграма или белорусского Вайбера? Они не стремные?
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13.10.2022 22:10 Відповісти
Mda , ploha kagda kuharka v roli prezidenta , i tam i tut .....
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13.10.2022 21:07 Відповісти
Може все таки WhatApp?
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13.10.2022 21:09 Відповісти
Может, все-таки WhatsApp?
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13.10.2022 22:11 Відповісти
тем временем плеснявая слуги непонятно чьего народа готовят нам очередной сюрприз..... почитайте - *******.....
https://tehnofan.com.ua/2022/10/10/v-********-subota-teper-bude-robochym-dnem/
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13.10.2022 21:09 Відповісти
Да, днями читал про это. По закону военного времени такое реально. Особенно работа ночью, но на оборону, для маскировки и по энергетике причина эта. Та и бюджет пустой. Война только начинается ведь.
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13.10.2022 22:32 Відповісти
сейчас для этого самое удобное и подходящее время.
Завтра все проснулись - а голова в тумбочке.
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13.10.2022 22:44 Відповісти
и опзж-оперы вонючие зелень поддержат..... сомнений нет.....
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14.10.2022 02:24 Відповісти
трансформация монобольшинства - теперь они с латентными колаборантами боками срослись. Но как известно, такие политические сиамские близнецы нежизнеспособны, особенно если их разделить.
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14.10.2022 02:32 Відповісти
пох#й, я по графіку
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13.10.2022 23:33 Відповісти
Если это только в военного время - ну не знаю , а если нет то старая пословица работает чётко" Ты работай дурачок. Мы дадим тебе значок"
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14.10.2022 08:12 Відповісти
Шо воно несе?
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13.10.2022 21:09 Відповісти
Одна половина головы здесь, другая там
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13.10.2022 21:52 Відповісти
Если маленькие карлики отбрасывают длинные тени, значит, вы живете при закате Империи /Ежи Лец/ зараз вони - господарі життя
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13.10.2022 23:08 Відповісти
Skoka znaju u vas parlamentsaka prezidentska vlada , no inagda kazhetsa na abarot.
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13.10.2022 21:10 Відповісти
тому що парламент, Верховна Рада -- маріонетка блаЗЄнського. Він там має більшість і всі його забаганки виконуються.

Утім, тут ідеться про зовнішню політику, яка в нас за Конституцією належить до компетенції президента.
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13.10.2022 21:12 Відповісти
...С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: «Ну что, брат Пушкин?» - «Да так, брат, - отвечает, бывало, - так как-то всё...(с)
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13.10.2022 21:10 Відповісти
Ну отняли кусочек хлеба! не прощу. Хотел блеснуть этой фразой с Ревизора! Старый стал, не поспеваю.
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13.10.2022 21:31 Відповісти
Там ще достатньо тексту, щоб цитувати про нього принагідно
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13.10.2022 21:33 Відповісти
Та хотел про 10000 курьеров, что скачут по с. Петербургу, да поздно конечно, или где Осип про верёвочку, что в дороге пригодится итд. Великая повесть, а Гоголь ещё выше!
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13.10.2022 22:25 Відповісти
Радій! Достойна зміна росте!
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14.10.2022 07:29 Відповісти
Браво, смеялся все утро.
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14.10.2022 06:12 Відповісти
- Куме! А знаєте чому "Блазень" так кріпко сидить у кріслі президента і кожен день виголошує патріотичні промови?
- Знаю! Бо патріоти України йому яйця покрівельними цвяхами до крісла прибили і кінці позагинали - щоб не втік!
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14.10.2022 07:36 Відповісти
Новость не про куйшо.
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13.10.2022 21:11 Відповісти
А начинают разговор с сообщения "спишь?"
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13.10.2022 21:11 Відповісти
WhatsApp
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13.10.2022 21:13 Відповісти
а з беней по радіоняні общаеться кожен вечір
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13.10.2022 21:14 Відповісти
Обидва клоуна, а зрадник з них тільки один.
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13.10.2022 21:14 Відповісти
два ватцапа
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13.10.2022 21:15 Відповісти
І скільки отримав за рекламу "ватсапа"?

А якщо по темі, то...
"половина голови займається стратегією, а половина повинна тактично робити кроки у відповідь" Джерело:

Але ж (за його ж словами) він не може мислити стратегічно! А якщо відсутня стратегія, то які тактичні кроки будуть для досягнення стратегічної мети, якої не існує???? Про що це?

Може то я пам'ятаю вислови найвеличнішого з паралельного всесвіту, а може то він там живе і сподівається, що "пам'ять рибки гуппі" охоплює увесь світ?

Зупиніть планету, я зійду!
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13.10.2022 21:16 Відповісти
защищенные линии - не не слышали. ещё по телеграму обсуждайте
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13.10.2022 21:19 Відповісти
Спецзв'язок? Захищений супутниковий канал з наскрізним шифруванням? Нє, не чули про таке.
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13.10.2022 21:23 Відповісти
там не цікаво)) той бус з супутниковою антеною у його кортежі - на його думку підсилювач величніших думок..
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13.10.2022 21:37 Відповісти
Чесно, що відчула я- це здача. Потім, це потім влада відчула які ми, наро
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13.10.2022 21:23 Відповісти
У Вас не якісний перекладач



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Реєстрація: 13.10.2022
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13.10.2022 21:33 Відповісти
Чому ви, господа, не допускаєте мене в загал?
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13.10.2022 21:25 Відповісти
Ну ось вам трохи прогресивних соціалістів з Нью Йорка які кричать що Америка роз'вязала війну в Україні (на дев'ятнадцятій секунді.)

https://www.foxnews.com/politics/protesters-interrupt-aoc-town-hall-speak-against-vote-ukraine-aid-youre-liar-here Protesters interrupt AOC town hall, speak against vote for Ukraine aid: 'You're the liar here'
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13.10.2022 21:27 Відповісти
И к чему это все? Я со всеми дружу, звоню когда мне тяжело принять решение😣😣😣какой то бред, не президент а разговор домохозяйки
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13.10.2022 21:34 Відповісти
)))
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13.10.2022 21:34 Відповісти
касапутин вышел из чата..
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13.10.2022 21:37 Відповісти
Переписувався б уже прямо в рашистському телеграмі!
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13.10.2022 21:39 Відповісти
по мэйл ру
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13.10.2022 22:01 Відповісти
Пану Зеленському ще VK не пропонували?
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13.10.2022 22:57 Відповісти
Людина може піти з Кварталу, а Квартал з людини ніколи.
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13.10.2022 23:05 Відповісти
касаби як там квіп?
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13.10.2022 23:35 Відповісти
Що за маячня? Чому вони балакають по відкритих каналах?
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13.10.2022 23:49 Відповісти
 
 