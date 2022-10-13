В Харькове и области прогремели взрывы: повреждена инфраструктура, возможны обесточивания (обновлено)
В Харьковской ОВА сообщили об обстреле Харькова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Обращаемся к жителям Харькова: оставайтесь в укрытиях! Враг наносит удары по областному центру", – отметил он в сообщении.
Мэр Игорь Терехов также написал в телеграм-канале: "Минимум два прилета по Харькову. В некоторых районах города проблемы с электроснабжением".
Позже Синегубов добавил, что оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову и области. Есть попадания в Холодногорском районе - без пострадавших.
Он отметил, что по области есть повреждения критической инфраструктуры, возможны временные обесточивания.
Также попросил сохранять спокойствие, поскольку энергетики уже трудятся над восстановлением света. И отметил, что последствия российского очередного террора еще обследуются, на местах работают профильные службы и правоохранители.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ранный паникёр...
Ось зараз мій стан.
Я розумію, що московитам треба "перемога" для внутрішнього сопживання, бо "скрєпи" втратять "вялічіє"...
Але я не розумію ЯКИМ ЧИНОМ Харків та область, які не в росії (відповідно до дибільних постанов держдури та інших) підніме ту потенцію недопалку, яку він втратив разом зі "скрєпним вялічієм" в Україні...
Зрозуміло, що ботоксне непорозуміння буде щасливе своєму аквафрешу і над пустелею, якщо там не буде українців. Але ж ми не даремно і Чорне море викопали, і гори Криму та Кавказу насипали, поки копали (якщо вірити кремлівським сявкам)...
Ми і двоголову курку під аквафрешним соусом перетравимо... Потрібен тільки час, вугілля та гарна компанія. "Вугілля" нам надають (може скоро і на 500км буде), гарна компанія є (143 країни відповідно до останнього голосування в ООН), а двоголова курка сама прибігла - хто ж їй винен?