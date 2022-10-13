В Харькове и области прогремели взрывы: повреждена инфраструктура, возможны обесточивания (обновлено)

В Харьковской ОВА сообщили об обстреле Харькова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Обращаемся к жителям Харькова: оставайтесь в укрытиях! Враг наносит удары по областному центру", – отметил он в сообщении.

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Мэр Игорь Терехов также написал в телеграм-канале: "Минимум два прилета по Харькову. В некоторых районах города проблемы с электроснабжением".

Позже Синегубов добавил, что оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову и области. Есть попадания в Холодногорском районе - без пострадавших.

Он отметил, что по области есть повреждения критической инфраструктуры, возможны временные обесточивания.

Также попросил сохранять спокойствие, поскольку энергетики уже трудятся над восстановлением света. И отметил, что последствия российского очередного террора еще обследуются, на местах работают профильные службы и правоохранители.