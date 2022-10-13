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В Харькове и области прогремели взрывы: повреждена инфраструктура, возможны обесточивания (обновлено)

синєгубов

В Харьковской ОВА сообщили об обстреле Харькова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Обращаемся к жителям Харькова: оставайтесь в укрытиях! Враг наносит удары по областному центру", – отметил он в сообщении.

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Мэр Игорь Терехов также написал в телеграм-канале: "Минимум два прилета по Харькову. В некоторых районах города проблемы с электроснабжением".

Позже Синегубов добавил, что оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову и области. Есть попадания в Холодногорском районе - без пострадавших.

Он отметил, что по области есть повреждения критической инфраструктуры, возможны временные обесточивания.

Также попросил сохранять спокойствие, поскольку энергетики уже трудятся над восстановлением света. И отметил, что последствия российского очередного террора еще обследуются, на местах работают профильные службы и правоохранители.

Автор: 

обстрел (26928) Харьков (7450) Терехов Игорь (255) Синегубов Олег (558)


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Топ комментарии
+17
Передсмертні судоми *****.
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13.10.2022 21:09
+12
самоутверждаются дикие племена, мирный город каждый Божий день обстреливая..
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13.10.2022 21:08
+12
Але все одно вони передсмертні.
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13.10.2022 21:19
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самоутверждаются дикие племена, мирный город каждый Божий день обстреливая..
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13.10.2022 21:08 Ответить
Передсмертні судоми *****.
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13.10.2022 21:09 Ответить
я би не називав їх передсмертними, бо ці судоми можуть розтягтися ще на роки.
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13.10.2022 21:16 Ответить
Але все одно вони передсмертні.
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13.10.2022 21:19 Ответить
Капец ты страшный! А не, не страшный- тупой. Во ,точно, тупой
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13.10.2022 21:37 Ответить
так ты и есть терпила- иди уже сдавайся - иначе к чему твой высер?
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13.10.2022 21:48 Ответить
да это новорожденный заслранный паникёр...
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13.10.2022 21:53 Ответить
не ссцы кацап - хаймарс тебя не больно убьет
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13.10.2022 22:01 Ответить
Я розумію, але я не розумію.
Ось зараз мій стан.
Я розумію, що московитам треба "перемога" для внутрішнього сопживання, бо "скрєпи" втратять "вялічіє"...
Але я не розумію ЯКИМ ЧИНОМ Харків та область, які не в росії (відповідно до дибільних постанов держдури та інших) підніме ту потенцію недопалку, яку він втратив разом зі "скрєпним вялічієм" в Україні...
Зрозуміло, що ботоксне непорозуміння буде щасливе своєму аквафрешу і над пустелею, якщо там не буде українців. Але ж ми не даремно і Чорне море викопали, і гори Криму та Кавказу насипали, поки копали (якщо вірити кремлівським сявкам)...
Ми і двоголову курку під аквафрешним соусом перетравимо... Потрібен тільки час, вугілля та гарна компанія. "Вугілля" нам надають (може скоро і на 500км буде), гарна компанія є (143 країни відповідно до останнього голосування в ООН), а двоголова курка сама прибігла - хто ж їй винен?
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13.10.2022 22:09 Ответить
Молілась лі ти на ночь, дездемона? 😁
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13.10.2022 22:23 Ответить
З фокі подвійний кал, нездала руснявая операцьія?
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13.10.2022 22:29 Ответить
Щось кацапи ******** тільки по Холодній Горі, інщі райони не чіпають, навіть Салтівку.
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13.10.2022 22:48 Ответить
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13.10.2022 23:21 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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13.10.2022 23:25 Ответить
 
 