Мальчик, которого достали утром из-под завалов в Николаеве, умер

В больнице скончался мальчик, которого спасли утром из-под завалов обстрелянного ракетами дома в Николаеве работники ГСЧС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Мальчик, которого достали, умер. Привезли на диализ в областную больницу, и там остановка сердца", - говорится в сообщении.

Напомним, после ночного обстрела Николаева россиянами парень пробыл под завалами более 6 часов, и в 07:50 подразделения ГСЧС деблокировали Артема и доставили в больницу.

Таким образом, количество погибших от ночного обстрела Николаева возросло до 6 человек. Ранее сообщалось о четырех погибших, тела которых извлекли днем ​​из-под завалов. Еще один погибший - из-за обстрела спасательной станции.

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