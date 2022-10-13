Хлопчик, якого дістали зранку з-під завалів у Миколаєві, помер
У лікарні помер хлопчик, якого врятували зранку з-під завалів обстріляного ракетами будинку в Миколаєві працівники ДСНС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Хлопчик, якого дістали – помер. Привезли на діаліз до обласної лікарні і там зупинка серця", - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, після нічного обстрілу Миколаєва росіянами хлопець пробув під завалами понад 6 годин, і о 07:50 підрозділи ДСНС деблоковали Артема та доправили до лікарні.
Таким чином кількість загиблих від нічного обстрілу Миколаєва зросла до 6 осіб. Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих, тіла яких дістали вдень з-під завалів. Ще один загиблий - через обстріл рятувальної станції.
Топ коментарі
+29 Саша Пончик
показати весь коментар13.10.2022 22:08
+26 Amber
показати весь коментар13.10.2022 22:11
+24 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар13.10.2022 22:11
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Самые замечательные солдаты получаются из людей, которые, уходя из дома с утра, даже не помышляли о войне, а вечером, вернувшись, нашли на месте собственного дома воронку, в которой испарились жена, дети и родители. И вот это уже не человек, а волк, который будет рвать столько, сколько будет жить, а жить он будет долго, ибо он не ценит собственную жизнь: она ему не нужна, ему не нужны деньги, ему не нужны ордена, ему вообще ничего не надо. У него есть только одно - месть. Именно поэтому он будет жить долго. Жизнь ему будет в тягость, но он будет жить.
........от,тільки Бог,або спить, .....або його нема.
У синєє море
Кров ворожу... отоді я
І лани і гори -
Все покину і полину
До самого бога
Молитися... А до того -
Я не знаю бога."
Т.Г.Шевченко
Ага! А де був ваш бог!? Чому не врятував цього хлопчика?
Просто молча убивайте их, если хотите спасти своих детей.
кацапам смерть...
Ich ruf' zu Dir, Herr Jesu Christ (BWV 639) - J. S. Bach
Когда такие новости идут, так много всего хочется сказать - и в результате сказать нечего.
И мстить охота, и с другой стороны понимаешь, что ковровая бомбардировка Москвы означает уподобиться самому путину, убивая таких же детей (что неприемлемо), а целевое уничтожение только военных объектов врага не даст того чувства осуществлённой мести, потому что это причинит врагу не такую боль, как данная новость . . .
Мрази.
Когда выиграем войну (а выиграем), - никакой амнистии. Украинский Моссад должен на территории нынешней россии (не знаю, сколько там стран будет в будущем) тупо убивать всех, кто принимал участие в этой войне. За сам факт участия. Независимо от роли, хоть на переднем краю, хоть водителем в тыловых частях работал. Служил в русской армии на территории Украины - смерть. В первую очередь расправляться с офицерским составом, потому что эти уроды с высшим образованием понимали всё + отдавали приказы. Ну а потом спускаться ниже, вплоть до рядовых. И так, пока не будут перебиты все 300 или сколько их там тысяч, до одного.
ЗА САМ ФАКТ УЧАСТИЯ В ЭТОЙ ВОЙНЕ ПРОТИВ УКРАИНСКИХ ДЕТЕЙ.
Отец, которого еще утром приобнял чудом выживший сын, который благодарил Бога что его сын спасен и говорит с ним - спустя какие-то часы теряет его уже навсегда...
Пусть будут прокляты все рашистские виновники этой войны. Прочувствовать на себе то, что родители погибших детей - это меньшее на что они заслужили.