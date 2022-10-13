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Новини
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Хлопчик, якого дістали зранку з-під завалів у Миколаєві, помер

миколаїв

У лікарні помер хлопчик, якого врятували зранку з-під завалів обстріляного ракетами будинку в Миколаєві працівники ДСНС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Хлопчик, якого дістали – помер. Привезли на діаліз до обласної лікарні і там зупинка серця", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, після нічного обстрілу Миколаєва росіянами хлопець пробув під завалами понад 6 годин, і о 07:50 підрозділи ДСНС деблоковали Артема та доправили до лікарні.

Таким чином кількість загиблих від нічного обстрілу Миколаєва зросла до 6 осіб. Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих, тіла яких дістали вдень з-під завалів. Ще один загиблий - через обстріл рятувальної станції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Порятунок 12-річного хлопця з-під завалів багатоповерхівки у Миколаєві. ВIДЕО

Автор: 

Миколаїв (1793) обстріл (28250) Кім Віталій (471)


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Топ коментарі
+29
Покойся с миром маленький ангелочек.
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13.10.2022 22:08
+26
Світла пам'ять світлому ангелочку 😪😪😪
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13.10.2022 22:11
+24
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13.10.2022 22:11
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Якого *** діти роблять у прифронтових містах?
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13.10.2022 21:57 Відповісти
у Львові обстрілів в сто разів менше, а якщо ти у прифронтовому місті знаходишся то вірогідність того,що прилетить щось на голву дуже висока
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13.10.2022 22:09 Відповісти
у нас всі міста прифронтові. Сьогодні у Львові бахнуло. Якщо ці расійські смердюхи зрозуміють, що всі діти виїхали на західну Україну, будуть лупити туди ще більше
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13.10.2022 22:50 Відповісти
Александр Иванович Лебедь
Самые замечательные солдаты получаются из людей, которые, уходя из дома с утра, даже не помышляли о войне, а вечером, вернувшись, нашли на месте собственного дома воронку, в которой испарились жена, дети и родители. И вот это уже не человек, а волк, который будет рвать столько, сколько будет жить, а жить он будет долго, ибо он не ценит собственную жизнь: она ему не нужна, ему не нужны деньги, ему не нужны ордена, ему вообще ничего не надо. У него есть только одно - месть. Именно поэтому он будет жить долго. Жизнь ему будет в тягость, но он будет жить.
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13.10.2022 22:08 Відповісти
Покойся с миром маленький ангелочек.
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13.10.2022 22:08 Відповісти
Світла пам'ять світлому ангелочку 😪😪😪
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13.10.2022 22:11 Відповісти
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13.10.2022 22:11 Відповісти
як же так, він же вижив... це несправедливо...
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13.10.2022 22:14 Відповісти
Він попросить Бога (як колись сирійська дівчинка), щоб той покарав путіна.
........от,тільки Бог,або спить, .....або його нема.
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13.10.2022 22:24 Відповісти
Покарання (помста) повинна відповідати скоєному. Злочини кардупель почав давно, проте й покарання вже почалось: азіати на останній зустрічи ШОС його добряче принизили. Далі буде. Можливо й до страти дійде.
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13.10.2022 22:38 Відповісти
"Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отоді я
І лани і гори -
Все покину і полину
До самого бога
Молитися... А до того -
Я не знаю бога."

Т.Г.Шевченко
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13.10.2022 22:45 Відповісти
Бог є, і Він не спить, Бог діє руками людей, а кацап Він ввімкнув режим самознищення на максимум.
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13.10.2022 22:58 Відповісти
"Бог є, і Він не спить, Бог діє руками людей,"
Ага! А де був ваш бог!? Чому не врятував цього хлопчика?
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13.10.2022 23:11 Відповісти
Бляха... здавалося, що вижив...((
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13.10.2022 22:26 Відповісти
Не на ту країну США атомні бомби зкинули...
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13.10.2022 22:31 Відповісти
Яке горе, за що?
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13.10.2022 22:35 Відповісти
Кто еще рассказывает про хороших русских? Кто хочет и дальше заглядывать в глазки *****?
Просто молча убивайте их, если хотите спасти своих детей.
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13.10.2022 22:37 Відповісти
Спи моя радість засни В будинку згасали вогні Бджоли замовкли в саду
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13.10.2022 22:38 Відповісти
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13.10.2022 22:49 Відповісти
Що б ви виздихали рашиська мерзота ,в чому вина дитини ?скільки ви біди принесли будьте прокляті всі і кацапське бидло підтримує навіженого ката.
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13.10.2022 22:38 Відповісти
біль...як батько біля нього бігав((
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13.10.2022 22:47 Відповісти
Царство небесне, боляче.
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13.10.2022 22:53 Відповісти
так зрадів вдень за хлопчика, що його врятували... а ввечері таке ....
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13.10.2022 22:54 Відповісти
Я теж так зраділа зранку. Болить мені дуже, словами не сказати
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13.10.2022 23:57 Відповісти
Царство Небесне...

кацапам смерть...
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13.10.2022 22:58 Відповісти
Синдром длительного сдавливания
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13.10.2022 23:02 Відповісти
Благання до Бога.https://www.youtube.com/watch?v=RaKgwkmVZUw

Ich ruf' zu Dir, Herr Jesu Christ (BWV 639) - J. S. Bach
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13.10.2022 23:02 Відповісти
Es gibt keinen Gott!
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13.10.2022 23:15 Відповісти
россияне, вы не люди, вы твари ублюдочные
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13.10.2022 23:16 Відповісти
Смотрел видео днём, как его спасали. Радовался. Вечером прочитал это и . . .

Когда такие новости идут, так много всего хочется сказать - и в результате сказать нечего.
И мстить охота, и с другой стороны понимаешь, что ковровая бомбардировка Москвы означает уподобиться самому путину, убивая таких же детей (что неприемлемо), а целевое уничтожение только военных объектов врага не даст того чувства осуществлённой мести, потому что это причинит врагу не такую боль, как данная новость . . .

Мрази.

Когда выиграем войну (а выиграем), - никакой амнистии. Украинский Моссад должен на территории нынешней россии (не знаю, сколько там стран будет в будущем) тупо убивать всех, кто принимал участие в этой войне. За сам факт участия. Независимо от роли, хоть на переднем краю, хоть водителем в тыловых частях работал. Служил в русской армии на территории Украины - смерть. В первую очередь расправляться с офицерским составом, потому что эти уроды с высшим образованием понимали всё + отдавали приказы. Ну а потом спускаться ниже, вплоть до рядовых. И так, пока не будут перебиты все 300 или сколько их там тысяч, до одного.
ЗА САМ ФАКТ УЧАСТИЯ В ЭТОЙ ВОЙНЕ ПРОТИВ УКРАИНСКИХ ДЕТЕЙ.
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13.10.2022 23:21 Відповісти
сантименты - в сторону
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13.10.2022 23:48 Відповісти
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13.10.2022 23:31 Відповісти
Суки ви кончені рашисти, вам пізда, будете дохнути пачками, ніхто вас жаліти не буде, шакали *****🤬
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14.10.2022 00:21 Відповісти
Казалось бы, жертвы этой войны уже превращаются в статистику - но когда видишь воочию каждую такую историю, понимаешь какая это жестокая трагедия в каждом отдельном случае.
Отец, которого еще утром приобнял чудом выживший сын, который благодарил Бога что его сын спасен и говорит с ним - спустя какие-то часы теряет его уже навсегда...
Пусть будут прокляты все рашистские виновники этой войны. Прочувствовать на себе то, что родители погибших детей - это меньшее на что они заслужили.
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14.10.2022 01:36 Відповісти
Царство Небесне 😭😭😭
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14.10.2022 02:23 Відповісти
 
 