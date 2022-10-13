Хлопчик, якого дістали зранку з-під завалів у Миколаєві, помер

У лікарні помер хлопчик, якого врятували зранку з-під завалів обстріляного ракетами будинку в Миколаєві працівники ДСНС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Хлопчик, якого дістали – помер. Привезли на діаліз до обласної лікарні і там зупинка серця", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, після нічного обстрілу Миколаєва росіянами хлопець пробув під завалами понад 6 годин, і о 07:50 підрозділи ДСНС деблоковали Артема та доправили до лікарні.

Таким чином кількість загиблих від нічного обстрілу Миколаєва зросла до 6 осіб. Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих, тіла яких дістали вдень з-під завалів. Ще один загиблий - через обстріл рятувальної станції.

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