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Новости Агрессия России против Украины Война
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У 90% освобожденных из плена украинцев диагностирована анорексия, - офис омбудсмена

полон,полонені,обмін

Украинцы в российском плену подвергаются издевательствам, а 90% вернувшихся благодаря обмену имеют очень существенную потерю веса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Волынской службе новостей" сказал глава Секретариата уполномоченного ВР по правам человека Роман Романюк.

"90% всех вернувшихся пленных имеют сумасшедшую потерю веса, над ними просто издевались, избивали. Можно много ужасных вещей рассказать, но элементарно – их не кормили или кормили водой. Это ужас. 90% всех военнопленных страдают анорексией – это ненормально и является нарушением всех прав", - рассказал Романюк.

По его словам, Офис омбудсмена активно вовлечен и включен в переговорные процессы по обмену пленными, они проходят при поддержке и содействии Дмитрия Лубинца.

Смотрите также: Украина провела очередной обмен пленными: домой вернулись 20 военных. ВИДЕО+ФОТО

Романюк констатировал, что переговоры по обмену идут очень сложно: "Был период - почти больше половины лета - когда не было никаких обменов, потому что та сторона категорически отказывается от любых обменов и процессов. Именно благодаря, скажу откровенно, большому старанию лично президента Зеленского этот обмен 215 человек состоялся".

Глава Секретариата омбудсмена также отметил, что в связи с контрнаступлением ВСУ обменный фонд увеличился на тысячи человек: "Вооруженные силы вели активные наступательные операции: Изюм, Лиман, Балаклея. Понятно, что большое количество уничтожили, но также многих захватили в плен. Россияне сдаются, бродят по полям 3-5 суток и не понимая, кто они и что они".

Смотрите также: Украина провела новый обмен пленными: еще 32 воина дома. ФОТОрепортаж

Автор: 

омбудсмен (594) плен (2594) пленные (2127) Лубинец Дмитрий (453)


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Топ комментарии
+17
Опять автора Цензора путает дистрофию, вызванной потерей веса из-за недоедания с анорексией. Анорексия - это болезненное нежелание принимать пищу как такую. А тут людей просто не кормили.
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13.10.2022 23:48
+15
Це в першу чергу треба демонструвати всьому світу і всім міжнародним організаціям, щоб краще думалось їм, закликати до переговорів чи зброю давати.
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13.10.2022 23:13
+8
.
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13.10.2022 23:16
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Правила форума Совет форумчан
Це в першу чергу треба демонструвати всьому світу і всім міжнародним організаціям, щоб краще думалось їм, закликати до переговорів чи зброю давати.
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13.10.2022 23:13 Ответить
Проте у нас зелений годує орків як в ресторані, ми платимо кожному орку по 3000грн, коли наші люди отримують по 2000грн й зубожіють
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14.10.2022 00:50 Ответить
.
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13.10.2022 23:16 Ответить
😁
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14.10.2022 00:33 Ответить
Хто вони і що вони?
Довбойоби і гімно!
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13.10.2022 23:19 Ответить
Путлер путлер путлер ні тут те що він харкотня одне, а те самі путінскі тварі фашисти це явність ! Тому немає ніяких добрих думаючих або підримаючих руських це все сволота! Мінімум на 20 років заборонити всім без виключення росіянам перетенати наші кордони.Недавати громадянств України їм і всім країнам ворожих до нас.
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13.10.2022 23:20 Ответить
🤣
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13.10.2022 23:25 Ответить
цікаво, за скільки хвилин тебе з форуму у мусорку викинуть
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13.10.2022 23:26 Ответить
Потухни перхоть путина между ног
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13.10.2022 23:30 Ответить
Тебе виднее ти спец видимо по течке на своё лицо.
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13.10.2022 23:41 Ответить
Ти прям я вижу єксперт в данной теме Каждий день на заглоте?.
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13.10.2022 23:48 Ответить
Ты лишь подтвердил что ты опущенный ******** у друзей на остосе.
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13.10.2022 23:54 Ответить
У нас, в освобожденных от рашистов городах, используют вздутую дохлую рашистню в качестве ориентира. Приезжай на фронт, станешь новым вздутым ориентиром.
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13.10.2022 23:51 Ответить
Видно чмошник, что ты в рабсейской армии не служил и волосатое сало не жрал с кислой капустой.
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13.10.2022 23:59 Ответить
Щось в хаті кацапом засмерділо. Ану сів на пляшку і поскакав за обрій.
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14.10.2022 00:08 Ответить
" Завдяки великим старанням особисто президента " Зе , г н и д и , вони туди попали - 2 з половиною тисячі, десятки загинули!... А ці, с р а н і , звільнили 20 людей, і аж із штанів вискакують!...
А герої ЗЕ і дЄрмак , і ця шістка- омбудсмен, якому язик в д у п у затягнуло - ніяких заяв гучних про звірства ворогів!...
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13.10.2022 23:30 Ответить
100%.... сами сдали сами обменивают....классическая двоечка разводняк.....такими темпами по 20-30 человек зельцы могут себе рейтинг поднимать ещё раз 100 не меньше.....так что второй срок просто очевиден....мудрый народ ЗеБенят обязательно поддержит своего кормчего боневтика.
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13.10.2022 23:43 Ответить
Опять автора Цензора путает дистрофию, вызванной потерей веса из-за недоедания с анорексией. Анорексия - это болезненное нежелание принимать пищу как такую. А тут людей просто не кормили.
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13.10.2022 23:48 Ответить
Очередное подтверждение что Рашка- фашистская страна
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14.10.2022 00:06 Ответить
Ми кацапських полонених годуємо , лікуємо , а рашинська гопота
морить голодом наших полонених 😡
Бидло є бидло і тут нічого не поробиш , а поскоріше треба визволяти наших
Людей !!
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14.10.2022 00:17 Ответить
Яка анорексія????🤬 ДИСТРОФІЯ!!!
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14.10.2022 04:08 Ответить
Кахексія, а не анорексія. УП і Цензоор переписують одну й ту саму помилку вдруге.
Анорексія-психологічний розлад, коли дівчата викликають в себе рвоту, аби схуднути.
Кахексія-стан виснаження від дефіциту харчування.
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14.10.2022 05:59 Ответить
Ну як же без "великої допомоги шановного Zeсранця"! Це ж він особисто домовлявся із таким самим великим Ху і тільки завдяки цьому відбувся обмін. Тьху....
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14.10.2022 10:01 Ответить
Они своих в тюрьмах не кормят.... а вы хотели......
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14.10.2022 11:14 Ответить
 
 