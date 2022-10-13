У 90% освобожденных из плена украинцев диагностирована анорексия, - офис омбудсмена

Украинцы в российском плену подвергаются издевательствам, а 90% вернувшихся благодаря обмену имеют очень существенную потерю веса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Волынской службе новостей" сказал глава Секретариата уполномоченного ВР по правам человека Роман Романюк.

"90% всех вернувшихся пленных имеют сумасшедшую потерю веса, над ними просто издевались, избивали. Можно много ужасных вещей рассказать, но элементарно – их не кормили или кормили водой. Это ужас. 90% всех военнопленных страдают анорексией – это ненормально и является нарушением всех прав", - рассказал Романюк.

По его словам, Офис омбудсмена активно вовлечен и включен в переговорные процессы по обмену пленными, они проходят при поддержке и содействии Дмитрия Лубинца.

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Романюк констатировал, что переговоры по обмену идут очень сложно: "Был период - почти больше половины лета - когда не было никаких обменов, потому что та сторона категорически отказывается от любых обменов и процессов. Именно благодаря, скажу откровенно, большому старанию лично президента Зеленского этот обмен 215 человек состоялся".

Глава Секретариата омбудсмена также отметил, что в связи с контрнаступлением ВСУ обменный фонд увеличился на тысячи человек: "Вооруженные силы вели активные наступательные операции: Изюм, Лиман, Балаклея. Понятно, что большое количество уничтожили, но также многих захватили в плен. Россияне сдаются, бродят по полям 3-5 суток и не понимая, кто они и что они".

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