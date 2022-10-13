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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У 90% визволених з полону українців діагностована анорексія, - офіс омбудсмена

полон,полонені,обмін

Українці в російському полоні зазнають знущань, а 90% тих, хто повернувся завдяки обміну, мають дуже істотну втрату ваги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Волинській службі новин" сказав очільник Секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини Роман Романюк.

"90% усіх полонених, які повернулися, мають шалену втрату ваги, з них просто знущалися, били. Можна багато жахливих речей говорити, але елементарно – їх не годували, чи годували водою. Це жах. 90% усіх військовополонених страждають на анорексію – це ненормально і є порушенням усіх прав", - розповів Романюк.

За його словами, Офіс омбудсмена активно залучений і включений в переговорні процеси щодо обміну полоненими, вони відбуваються за підтримки та сприяння Дмитра Лубінця.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна провела черговий обмін полоненими: додому повернулися 20 військових. ВІДЕО+ФОТО

Романюк констатував, що переговори щодо обміну йдуть дуже складно: "Був період - майже більша половина літа, - коли не було жодних обмінів, тому що та сторона категорично відмовляється від будь-яких обмінів і процесів. Саме завдяки, скажу відверто, великому старанню особисто Президента Зеленського цей обмін 215 осіб відбувся".

Керівник Секретаріату омбудсмена також зазначив, що у зв’язку з контрнаступом ЗСУ обмінний фонд збільшився на тисячі осіб: "Збройні сили вели активні наступальні операції: Ізюм, Лиман, Балаклія. Зрозуміло, що велику кількість знищили, але теж багато захопили в полон. росіяни здаються, бродячи по полях три-п’ять діб і не розуміючи, хто вони і що вони".

Також дивіться: Україна провела новий обмін полоненими: ще 32 воїни вдома. ФОТОрепортаж

Автор: 

омбудсмен (471) полон (1546) полонені (2251) Лубінець Дмитро (587)


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Топ коментарі
+17
Опять автора Цензора путает дистрофию, вызванной потерей веса из-за недоедания с анорексией. Анорексия - это болезненное нежелание принимать пищу как такую. А тут людей просто не кормили.
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13.10.2022 23:48
+15
Це в першу чергу треба демонструвати всьому світу і всім міжнародним організаціям, щоб краще думалось їм, закликати до переговорів чи зброю давати.
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13.10.2022 23:13
+8
.
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13.10.2022 23:16
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Це в першу чергу треба демонструвати всьому світу і всім міжнародним організаціям, щоб краще думалось їм, закликати до переговорів чи зброю давати.
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13.10.2022 23:13 Відповісти
Проте у нас зелений годує орків як в ресторані, ми платимо кожному орку по 3000грн, коли наші люди отримують по 2000грн й зубожіють
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14.10.2022 00:50 Відповісти
.
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13.10.2022 23:16 Відповісти
😁
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14.10.2022 00:33 Відповісти
Хто вони і що вони?
Довбойоби і гімно!
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13.10.2022 23:19 Відповісти
Путлер путлер путлер ні тут те що він харкотня одне, а те самі путінскі тварі фашисти це явність ! Тому немає ніяких добрих думаючих або підримаючих руських це все сволота! Мінімум на 20 років заборонити всім без виключення росіянам перетенати наші кордони.Недавати громадянств України їм і всім країнам ворожих до нас.
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13.10.2022 23:20 Відповісти
🤣
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13.10.2022 23:25 Відповісти
цікаво, за скільки хвилин тебе з форуму у мусорку викинуть
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13.10.2022 23:26 Відповісти
Потухни перхоть путина между ног
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13.10.2022 23:30 Відповісти
Тебе виднее ти спец видимо по течке на своё лицо.
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13.10.2022 23:41 Відповісти
Ти прям я вижу єксперт в данной теме Каждий день на заглоте?.
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13.10.2022 23:48 Відповісти
Ты лишь подтвердил что ты опущенный ******** у друзей на остосе.
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13.10.2022 23:54 Відповісти
У нас, в освобожденных от рашистов городах, используют вздутую дохлую рашистню в качестве ориентира. Приезжай на фронт, станешь новым вздутым ориентиром.
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13.10.2022 23:51 Відповісти
Видно чмошник, что ты в рабсейской армии не служил и волосатое сало не жрал с кислой капустой.
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13.10.2022 23:59 Відповісти
Щось в хаті кацапом засмерділо. Ану сів на пляшку і поскакав за обрій.
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14.10.2022 00:08 Відповісти
" Завдяки великим старанням особисто президента " Зе , г н и д и , вони туди попали - 2 з половиною тисячі, десятки загинули!... А ці, с р а н і , звільнили 20 людей, і аж із штанів вискакують!...
А герої ЗЕ і дЄрмак , і ця шістка- омбудсмен, якому язик в д у п у затягнуло - ніяких заяв гучних про звірства ворогів!...
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13.10.2022 23:30 Відповісти
100%.... сами сдали сами обменивают....классическая двоечка разводняк.....такими темпами по 20-30 человек зельцы могут себе рейтинг поднимать ещё раз 100 не меньше.....так что второй срок просто очевиден....мудрый народ ЗеБенят обязательно поддержит своего кормчего боневтика.
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13.10.2022 23:43 Відповісти
Опять автора Цензора путает дистрофию, вызванной потерей веса из-за недоедания с анорексией. Анорексия - это болезненное нежелание принимать пищу как такую. А тут людей просто не кормили.
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13.10.2022 23:48 Відповісти
Очередное подтверждение что Рашка- фашистская страна
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14.10.2022 00:06 Відповісти
Ми кацапських полонених годуємо , лікуємо , а рашинська гопота
морить голодом наших полонених 😡
Бидло є бидло і тут нічого не поробиш , а поскоріше треба визволяти наших
Людей !!
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14.10.2022 00:17 Відповісти
Яка анорексія????🤬 ДИСТРОФІЯ!!!
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14.10.2022 04:08 Відповісти
Кахексія, а не анорексія. УП і Цензоор переписують одну й ту саму помилку вдруге.
Анорексія-психологічний розлад, коли дівчата викликають в себе рвоту, аби схуднути.
Кахексія-стан виснаження від дефіциту харчування.
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14.10.2022 05:59 Відповісти
Ну як же без "великої допомоги шановного Zeсранця"! Це ж він особисто домовлявся із таким самим великим Ху і тільки завдяки цьому відбувся обмін. Тьху....
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14.10.2022 10:01 Відповісти
Они своих в тюрьмах не кормят.... а вы хотели......
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14.10.2022 11:14 Відповісти
 
 