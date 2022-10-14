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Чиновник мэрии Москвы, мобилизованный в конце сентября, ликвидирован в Украине
На войне с Украиной погиб чиновник мэрии Москвы, мобилизованный в конце сентября и сразу направленный на фронт.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медуза.
28-летний Алексей Мартынов, возглавлявший один из отделов в правительстве Москвы, был мобилизован 23 сентября и погиб 10 октября.
"В юности служил в Семеновском полку (это где надо маршировать). Боевой опыт ноль. Был отправлен на фронт практически через несколько дней", - говорится в материале.
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+51 Володимир Бондаренко #485330
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а тим часом - що там під Херсоном? орки забетонували оборону і нашому наступу завадила погана погода?
На Украине был убит,
За то, что совесть не послушал.
Такой вот, блин, судьбы кульбит...
Напевно хотів повернутись хєроєм, а повернувся жмуром.
Не дивно, що так рано загинув. Бо окрім кулькової ручки не тримав нічого важче.