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Новости Война Мобилизация в РФ
23 170 56

Чиновник мэрии Москвы, мобилизованный в конце сентября, ликвидирован в Украине

чмобік

На войне с Украиной погиб чиновник мэрии Москвы, мобилизованный в конце сентября и сразу направленный на фронт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медуза.

28-летний Алексей Мартынов, возглавлявший один из отделов в правительстве Москвы, был мобилизован 23 сентября и погиб 10 октября.

"В юности служил в Семеновском полку (это где надо маршировать). Боевой опыт ноль. Был отправлен на фронт практически через несколько дней", - говорится в материале.

Читайте также: В России впервые официально сообщили о смерти на войне в Украине 5 мобилизованных из Челябинской области

Автор: 

армия РФ (19067) потери (4371)


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Топ комментарии
+51
Пішов до пекла "стройовим шагом".
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13.10.2022 23:59
+49
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14.10.2022 00:07
+35
Сльози заважають залишити коммент ...
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14.10.2022 00:01
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13.10.2022 23:56 Ответить
Пішов до пекла "стройовим шагом".
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13.10.2022 23:59 Ответить
Ну а что бедному крестянину остается? Путин с дружками давно скупил у Гундяя все места в раю
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14.10.2022 01:39 Ответить
зараз будуть чмобіками латати діри...аде в листопаді піде вже підготовлене мясо і нам буде гірше.
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13.10.2022 23:59 Ответить
ослолюб особисто підготує мільйон ваньок
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14.10.2022 00:03 Ответить
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14.10.2022 00:07 Ответить
Не нам буде гірше , а московітам буде зле на нашій землі 😡
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14.10.2022 00:22 Ответить
та да...в них вже нема ресурсів і взагалі всі потужно деморалізовані і невиносимо розбігаються...знамо, чули
а тим часом - що там під Херсоном? орки забетонували оборону і нашому наступу завадила погана погода?
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14.10.2022 00:28 Ответить
нєвьіносімо знамо дєло, крітєк.ру?
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14.10.2022 06:17 Ответить
Давай, кацап, тягни і свою бетономішалку.
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14.10.2022 09:13 Ответить
маня, швабра надавила? дуй у військкомат. кадирівці вилікують
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14.10.2022 10:01 Ответить
За місяць підготують? Та ну, як мінімум на весну можливо.
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14.10.2022 00:30 Ответить
Не подготовишь ни хрена - мартышкин труд Это все покойники
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14.10.2022 03:22 Ответить
Ти надієшся що те "м"ясо" зможуть до листопада підготувать?
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14.10.2022 09:38 Ответить
Судячи з його безалаберної пики цей тип не встиг дати потомство. Присилайте ще!
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14.10.2022 00:00 Ответить
Сльози заважають залишити коммент ...
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14.10.2022 00:01 Ответить
Мені також. )
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14.10.2022 00:02 Ответить
Был Алексей, да хер с ним. Руськая почти пословица.
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14.10.2022 00:02 Ответить
Ви впевнені, що той орган з ним і залишився?
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14.10.2022 07:57 Ответить
Пацан до успіху шов.Мартишка не винувата
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14.10.2022 00:04 Ответить
Тільки побільше 200-х та 300-х на раSSiю можуть промити мозки рашистів-путіністів....
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14.10.2022 00:08 Ответить
Швиденько, швиденько... Концерт Кобзона вже в розпалі!
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14.10.2022 00:09 Ответить
явно он из рода абрахамии )
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14.10.2022 00:12 Ответить
По теперішнім міркам довгожитель
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14.10.2022 00:15 Ответить
Ну, как говорится, здоровья ему.
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14.10.2022 00:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uW5oXW4rZFk Tимур Mуцураев "Mама приезжай и меня забери"
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14.10.2022 00:27 Ответить
Був Олексій,остався один гній.
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14.10.2022 00:32 Ответить
Крепкого здоровья, Олексію!
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14.10.2022 00:35 Ответить
А що не так?
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14.10.2022 00:40 Ответить
А шо бабок не было, чтобы "отмазаться"...
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14.10.2022 00:46 Ответить
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14.10.2022 00:53 Ответить
Жизнь Шарикова: Роддом - Армия - Путин - Украина - Удобрение. Таков путь.
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14.10.2022 00:56 Ответить
Ні так не піде, вони так свої кадрові питання за наш кошт вирішуватимуть, треба таких брати у полон і калікою вертати - хай в них макітра вдвічи болиьт куди приткнути "героя"
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14.10.2022 01:00 Ответить
повезло чуваку - мемориальная доска будет прямо на первом этаже мэрии мацквы.
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14.10.2022 01:04 Ответить
Он умер в драке с "дедами" за сухпай и сапоги, или как ?
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14.10.2022 01:14 Ответить
Да, не хило мужик за две недели "капусты бюджетной срубил" себе на крестик с венками. ВСУ предупреждает граждан россии,- туризм опасен для вашего здоровья!"
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14.10.2022 01:47 Ответить
Московской мэрии чинуша
На Украине был убит,
За то, что совесть не послушал.
Такой вот, блин, судьбы кульбит...
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14.10.2022 01:51 Ответить
надо быть последним костромским *********, чтобы с такой фамилией поехать в Украину воевать. Чухлома головного мозга, короче....
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14.10.2022 01:53 Ответить
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14.10.2022 01:59 Ответить
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14.10.2022 02:32 Ответить
шо фамілія, шо назва міста -
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14.10.2022 05:27 Ответить
Лучше подохнуть,чем жить в такой дыре с такой фамилией,разумно рассудил путинец.
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14.10.2022 08:59 Ответить
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14.10.2022 12:49 Ответить
Как филолог- дерматолог, поясняю простым--- ударение то на первом слоге! Ферштейн?
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14.10.2022 16:19 Ответить
Чиновник такого рівня - і не відкупився або не "порішав" з воєнкомом. Значить був z-"патріотом" або дуже любив Путлера...
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14.10.2022 01:54 Ответить
Беруть усіх, мАскофскі не виключення.

Напевно хотів повернутись хєроєм, а повернувся жмуром.
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14.10.2022 02:02 Ответить
То він по полю бою йшов маршем!
Не дивно, що так рано загинув. Бо окрім кулькової ручки не тримав нічого важче.
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14.10.2022 05:25 Ответить
Побільше і найшвидше такого.
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14.10.2022 06:18 Ответить
сдох алексей, да и *** с ним!
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14.10.2022 06:52 Ответить
Земля бетоном, курві!
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14.10.2022 08:16 Ответить
Заслужив гранчак водкі з хлібом на гробу.
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14.10.2022 08:22 Ответить
Йшов до нас капець чухломський, але... Слава ЗСУ!!
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14.10.2022 08:35 Ответить
воно 3доxло
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14.10.2022 08:45 Ответить
СЛАВА ЗСУ!
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14.10.2022 08:53 Ответить
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14.10.2022 09:35 Ответить
Зеки кончаются, взялись за "золотую" молодежь !
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14.10.2022 10:26 Ответить
 
 