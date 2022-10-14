Чиновник мэрии Москвы, мобилизованный в конце сентября, ликвидирован в Украине

На войне с Украиной погиб чиновник мэрии Москвы, мобилизованный в конце сентября и сразу направленный на фронт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медуза.

28-летний Алексей Мартынов, возглавлявший один из отделов в правительстве Москвы, был мобилизован 23 сентября и погиб 10 октября.

"В юности служил в Семеновском полку (это где надо маршировать). Боевой опыт ноль. Был отправлен на фронт практически через несколько дней", - говорится в материале.

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