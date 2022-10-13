23 170 56
Чиновника мерії Москви, якого мобілізували наприкінці вересня, ліквідували в Україні
На війні з Україною загинув чиновник мерії Москви, якого мобілізували наприкінці вересня і одразу направили на фронт.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Медуза.
28-річний Олексій Мартинов, який очолював один із відділів в уряді Москви, був мобілізований 23 вересня і загинув 10 жовтня.
"У юності служив у Семенівському полку (це де треба маршувати). Бойовий досвід нуль. Було відправлено на фронт практично за кілька днів", - йдеться у матеріалі.
Топ коментарі
+51 Володимир Бондаренко #485330
показати весь коментар13.10.2022 23:59
+49 vitaliymkua
показати весь коментар14.10.2022 00:07
+35 Алекс Ростиков
показати весь коментар14.10.2022 00:01
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а тим часом - що там під Херсоном? орки забетонували оборону і нашому наступу завадила погана погода?
На Украине был убит,
За то, что совесть не послушал.
Такой вот, блин, судьбы кульбит...
Напевно хотів повернутись хєроєм, а повернувся жмуром.
Не дивно, що так рано загинув. Бо окрім кулькової ручки не тримав нічого важче.