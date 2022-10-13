УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10245 відвідувачів онлайн
Новини Війна Мобілізація в РФ
23 170 56

Чиновника мерії Москви, якого мобілізували наприкінці вересня, ліквідували в Україні

чмобік

На війні з Україною загинув чиновник мерії Москви, якого мобілізували наприкінці вересня і одразу направили на фронт.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Медуза.

28-річний Олексій Мартинов, який очолював один із відділів в уряді Москви, був мобілізований 23 вересня і загинув 10 жовтня.

"У юності служив у Семенівському полку (це де треба маршувати). Бойовий досвід нуль. Було відправлено на фронт практично за кілька днів", - йдеться у матеріалі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії вперше офіційно повідомили про смерть на війні в Україні 5 мобілізованих з Челябінської області

Автор: 

армія рф (17216) втрати (4385)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+51
Пішов до пекла "стройовим шагом".
показати весь коментар
13.10.2022 23:59
+49
показати весь коментар
14.10.2022 00:07
+35
Сльози заважають залишити коммент ...
показати весь коментар
14.10.2022 00:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
13.10.2022 23:56 Відповісти
Пішов до пекла "стройовим шагом".
показати весь коментар
13.10.2022 23:59 Відповісти
Ну а что бедному крестянину остается? Путин с дружками давно скупил у Гундяя все места в раю
показати весь коментар
14.10.2022 01:39 Відповісти
зараз будуть чмобіками латати діри...аде в листопаді піде вже підготовлене мясо і нам буде гірше.
показати весь коментар
13.10.2022 23:59 Відповісти
ослолюб особисто підготує мільйон ваньок
показати весь коментар
14.10.2022 00:03 Відповісти
показати весь коментар
14.10.2022 00:07 Відповісти
Не нам буде гірше , а московітам буде зле на нашій землі 😡
показати весь коментар
14.10.2022 00:22 Відповісти
та да...в них вже нема ресурсів і взагалі всі потужно деморалізовані і невиносимо розбігаються...знамо, чули
а тим часом - що там під Херсоном? орки забетонували оборону і нашому наступу завадила погана погода?
показати весь коментар
14.10.2022 00:28 Відповісти
нєвьіносімо знамо дєло, крітєк.ру?
показати весь коментар
14.10.2022 06:17 Відповісти
Давай, кацап, тягни і свою бетономішалку.
показати весь коментар
14.10.2022 09:13 Відповісти
маня, швабра надавила? дуй у військкомат. кадирівці вилікують
показати весь коментар
14.10.2022 10:01 Відповісти
За місяць підготують? Та ну, як мінімум на весну можливо.
показати весь коментар
14.10.2022 00:30 Відповісти
Не подготовишь ни хрена - мартышкин труд Это все покойники
показати весь коментар
14.10.2022 03:22 Відповісти
Ти надієшся що те "м"ясо" зможуть до листопада підготувать?
показати весь коментар
14.10.2022 09:38 Відповісти
Судячи з його безалаберної пики цей тип не встиг дати потомство. Присилайте ще!
показати весь коментар
14.10.2022 00:00 Відповісти
Сльози заважають залишити коммент ...
показати весь коментар
14.10.2022 00:01 Відповісти
Мені також. )
показати весь коментар
14.10.2022 00:02 Відповісти
Был Алексей, да хер с ним. Руськая почти пословица.
показати весь коментар
14.10.2022 00:02 Відповісти
Ви впевнені, що той орган з ним і залишився?
показати весь коментар
14.10.2022 07:57 Відповісти
Пацан до успіху шов.Мартишка не винувата
показати весь коментар
14.10.2022 00:04 Відповісти
Тільки побільше 200-х та 300-х на раSSiю можуть промити мозки рашистів-путіністів....
показати весь коментар
14.10.2022 00:08 Відповісти
Швиденько, швиденько... Концерт Кобзона вже в розпалі!
показати весь коментар
14.10.2022 00:09 Відповісти
явно он из рода абрахамии )
показати весь коментар
14.10.2022 00:12 Відповісти
По теперішнім міркам довгожитель
показати весь коментар
14.10.2022 00:15 Відповісти
Ну, как говорится, здоровья ему.
показати весь коментар
14.10.2022 00:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uW5oXW4rZFk Tимур Mуцураев "Mама приезжай и меня забери"
показати весь коментар
14.10.2022 00:27 Відповісти
Був Олексій,остався один гній.
показати весь коментар
14.10.2022 00:32 Відповісти
Крепкого здоровья, Олексію!
показати весь коментар
14.10.2022 00:35 Відповісти
А що не так?
показати весь коментар
14.10.2022 00:40 Відповісти
А шо бабок не было, чтобы "отмазаться"...
показати весь коментар
14.10.2022 00:46 Відповісти
показати весь коментар
14.10.2022 00:53 Відповісти
Жизнь Шарикова: Роддом - Армия - Путин - Украина - Удобрение. Таков путь.
показати весь коментар
14.10.2022 00:56 Відповісти
Ні так не піде, вони так свої кадрові питання за наш кошт вирішуватимуть, треба таких брати у полон і калікою вертати - хай в них макітра вдвічи болиьт куди приткнути "героя"
показати весь коментар
14.10.2022 01:00 Відповісти
повезло чуваку - мемориальная доска будет прямо на первом этаже мэрии мацквы.
показати весь коментар
14.10.2022 01:04 Відповісти
Он умер в драке с "дедами" за сухпай и сапоги, или как ?
показати весь коментар
14.10.2022 01:14 Відповісти
Да, не хило мужик за две недели "капусты бюджетной срубил" себе на крестик с венками. ВСУ предупреждает граждан россии,- туризм опасен для вашего здоровья!"
показати весь коментар
14.10.2022 01:47 Відповісти
Московской мэрии чинуша
На Украине был убит,
За то, что совесть не послушал.
Такой вот, блин, судьбы кульбит...
показати весь коментар
14.10.2022 01:51 Відповісти
надо быть последним костромским *********, чтобы с такой фамилией поехать в Украину воевать. Чухлома головного мозга, короче....
показати весь коментар
14.10.2022 01:53 Відповісти
показати весь коментар
14.10.2022 01:59 Відповісти
показати весь коментар
14.10.2022 02:32 Відповісти
шо фамілія, шо назва міста -
показати весь коментар
14.10.2022 05:27 Відповісти
Лучше подохнуть,чем жить в такой дыре с такой фамилией,разумно рассудил путинец.
показати весь коментар
14.10.2022 08:59 Відповісти
показати весь коментар
14.10.2022 12:49 Відповісти
Как филолог- дерматолог, поясняю простым--- ударение то на первом слоге! Ферштейн?
показати весь коментар
14.10.2022 16:19 Відповісти
Чиновник такого рівня - і не відкупився або не "порішав" з воєнкомом. Значить був z-"патріотом" або дуже любив Путлера...
показати весь коментар
14.10.2022 01:54 Відповісти
Беруть усіх, мАскофскі не виключення.

Напевно хотів повернутись хєроєм, а повернувся жмуром.
показати весь коментар
14.10.2022 02:02 Відповісти
То він по полю бою йшов маршем!
Не дивно, що так рано загинув. Бо окрім кулькової ручки не тримав нічого важче.
показати весь коментар
14.10.2022 05:25 Відповісти
Побільше і найшвидше такого.
показати весь коментар
14.10.2022 06:18 Відповісти
сдох алексей, да и *** с ним!
показати весь коментар
14.10.2022 06:52 Відповісти
Земля бетоном, курві!
показати весь коментар
14.10.2022 08:16 Відповісти
Заслужив гранчак водкі з хлібом на гробу.
показати весь коментар
14.10.2022 08:22 Відповісти
Йшов до нас капець чухломський, але... Слава ЗСУ!!
показати весь коментар
14.10.2022 08:35 Відповісти
воно 3доxло
показати весь коментар
14.10.2022 08:45 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!
показати весь коментар
14.10.2022 08:53 Відповісти
показати весь коментар
14.10.2022 09:35 Відповісти
Зеки кончаются, взялись за "золотую" молодежь !
показати весь коментар
14.10.2022 10:26 Відповісти
 
 