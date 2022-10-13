Чиновника мерії Москви, якого мобілізували наприкінці вересня, ліквідували в Україні

На війні з Україною загинув чиновник мерії Москви, якого мобілізували наприкінці вересня і одразу направили на фронт.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Медуза.

28-річний Олексій Мартинов, який очолював один із відділів в уряді Москви, був мобілізований 23 вересня і загинув 10 жовтня.

"У юності служив у Семенівському полку (це де треба маршувати). Бойовий досвід нуль. Було відправлено на фронт практично за кілька днів", - йдеться у матеріалі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії вперше офіційно повідомили про смерть на війні в Україні 5 мобілізованих з Челябінської області