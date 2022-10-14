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Путин "не видит необходимости" в переговорах с Байденом
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Российский диктатор Путин заявил, что для переговоров с президентом США Джо Байденом "нет платформы".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Я не вижу необходимости по большому счету", - сказал президент страны-оккупанта.
Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что не собирается встречаться с российским диктатором Путиным на саммите G20.
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показать весь комментарий14.10.2022 15:52
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За його словами, він не бачить "вагомих причин" для зустрічі з путіним в Індонезії.
"Це залежатиме від того, про що саме він хоче поговорити. Якщо путін захоче обговорити ув'язнену у в'язниці зірку американського баскетболу Брітні Грінер, то я буду відкритий для розмови", - сказав Байден.
Він зазначив, що утін "діяв жорстоко" і скоїв воєнні злочини, а тому він не бачить сенсу зустрічатися з ним зараз. (11 10 22 )
- пішов нхй
- в цих переговорах не бачу необхідності за великим рахунком
- Иди на ........уй.
- Ну нет так нет. Я и сам не хотел.
Ми хотели нам не дали
Ми просили нас послали
На нього вже мабудь і мухи не сідають - гидують...))
А якщо ще й обісцють, то воно і пити більше не буде хотіти. 😁
Во-вторых, где Президент страны лидера демократии и экономики, а где диктатор террористического режима !?
Орудійний лафет - найкраща платформа для пу...
інших не буде.