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Новости За рубежом
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Путин "не видит необходимости" в переговорах с Байденом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путин,байден,путін

Российский диктатор Путин заявил, что для переговоров с президентом США Джо Байденом "нет платформы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Я не вижу необходимости по большому счету", - сказал президент страны-оккупанта.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что не собирается встречаться с российским диктатором Путиным на саммите G20.

Читайте: Зеленский о переговорах с Путиным: Договариваться с неадекватными людьми сложно
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Топ комментарии
+26
США не веде переговори з терористами.
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14.10.2022 15:50
+26
- Можно я к вам зайду поговорить?
- Иди на ........уй.
- Ну нет так нет. Я и сам не хотел.
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14.10.2022 15:52
+25
- давайтє перєгаварівтся
- пішов нхй
- в цих переговорах не бачу необхідності за великим рахунком
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14.10.2022 15:52
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США не веде переговори з терористами.
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14.10.2022 15:50 Ответить
Президент США Джо Байден заявив, що не бачить сенсу у зустрічі з Володимиром Путіним на саміті G20 в Індонезії, але все залежатиме від того, про що захоче говорити російський диктатор. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу CNN.


За його словами, він не бачить "вагомих причин" для зустрічі з путіним в Індонезії.

"Це залежатиме від того, про що саме він хоче поговорити. Якщо путін захоче обговорити ув'язнену у в'язниці зірку американського баскетболу Брітні Грінер, то я буду відкритий для розмови", - сказав Байден.

Він зазначив, що утін "діяв жорстоко" і скоїв воєнні злочини, а тому він не бачить сенсу зустрічатися з ним зараз. (11 10 22 )
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14.10.2022 16:16 Ответить
- давайтє перєгаварівтся
- пішов нхй
- в цих переговорах не бачу необхідності за великим рахунком
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14.10.2022 15:52 Ответить
- Можно я к вам зайду поговорить?
- Иди на ........уй.
- Ну нет так нет. Я и сам не хотел.
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14.10.2022 15:52 Ответить
Як колись говорили
Ми хотели нам не дали
Ми просили нас послали
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14.10.2022 17:56 Ответить
Так тебя никто и не приглашал, гопник-террорист ты обосраный
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14.10.2022 15:53 Ответить
Ну так тому воно і "не бачить необхідності".
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14.10.2022 15:54 Ответить
Пхахаха.
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14.10.2022 15:53 Ответить
Когда Байден послал нах, - дедушка прокашлял "А не очень то и хотелось" =)
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14.10.2022 15:54 Ответить
Щось послідовність подій, трохи незрозуміла…
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14.10.2022 15:54 Ответить
"Да, нас послали за хрюске кораблем с пе-ре-говорами! Но они нам не очень то и нужны были" Какая же кацапня ублюдочная и ничтожная.
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14.10.2022 15:54 Ответить
Байден сказав: fak you, яка вже там платхворма
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14.10.2022 15:55 Ответить
Коли пуйло не досягнув бажаного то почав робити вигляд, що бажав досягнутого і ніхто йому не потрібен в пішій прогулянці.
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14.10.2022 15:55 Ответить
Вопрос переговоров с американцами о разделе сфер влияния - это КЛЮЧЕВАЯ тема последних лет 10, если не больше. И когда дед Байден отморозился, пока во всяком случае, от переговоров, то и бункерный фюрерок совершенно предсказуемо тут-же в ответ: "а и не сильно то хотелось"...
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14.10.2022 15:56 Ответить
Типу "Нікто са мной нє жєлаєт разгаварівать... Да нє очєнь-то і хатєлось!.. Ето я ні скєм нє жєлаю!"
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14.10.2022 15:57 Ответить
Даже платформу скомунидзили у путина русские воры....
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14.10.2022 15:58 Ответить
"та що той виноград, він же зелений!" (тм)
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14.10.2022 15:59 Ответить
Жалюгідний опущенний блазень...
На нього вже мабудь і мухи не сідають - гидують...))
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14.10.2022 16:00 Ответить
"етА я нє хАчу! я! я! я!"
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14.10.2022 16:02 Ответить
с нацистской za..пой нормальные люди видеться не должны, только тотальный игнор
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14.10.2022 16:02 Ответить
Байден послал нахер карлика.. в ответ х.уйло сглотнуло и промямлило типа "не очень то и хотелось..." ЧМО рашистське обтікає
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14.10.2022 16:02 Ответить
Флажки вже поставили --- ше б якись капкан иому .
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14.10.2022 16:05 Ответить
...За великим рахунком...тебе падло вже й діти знають (шо ти Х...ло), ти нам ще за це відповідь даси, що матюкаться дошкільнят навчив
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14.10.2022 16:08 Ответить
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14.10.2022 16:12 Ответить
Коли ***** привселюдно послали, воно перестало бачити необхідність у переговорах.

А якщо ще й обісцють, то воно і пити більше не буде хотіти. 😁
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14.10.2022 16:14 Ответить
Во-первых, кремлёвское сцыкло туда не полетит !
Во-вторых, где Президент страны лидера демократии и экономики, а где диктатор террористического режима !?
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14.10.2022 16:17 Ответить
Ах, моська, знать она сильна, что лает на слона»
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14.10.2022 16:22 Ответить
Заявил с чувством собственного достоинства через три дня, как Байден послал его ***** Россия вперди.
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14.10.2022 16:24 Ответить
А про що їм, дійсно, балакати? Байден його попередив один раз, повторятись не буде.
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14.10.2022 16:29 Ответить
То есть признал, что Украина не марионетка Запада и договариваться надо именно с Украиной. Вот лошара.
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14.10.2022 16:49 Ответить
Як це нема платформи ?!
Орудійний лафет - найкраща платформа для пу...
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14.10.2022 16:54 Ответить
Люто плюсую. Краще не скажеш.
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14.10.2022 17:02 Ответить
А може бути як з Гітлером, тільки зуби знайдуть
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14.10.2022 18:17 Ответить
З кремлівським гопніком вже ніхто не буде розмовляти,поїзд уїхав...
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14.10.2022 17:02 Ответить
от пиз дун, от пиз дун...
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14.10.2022 17:05 Ответить
Це добре !
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14.10.2022 17:21 Ответить
Переговори:

інших не буде.
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14.10.2022 17:25 Ответить
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14.10.2022 18:45 Ответить
Мал клопов, да вонюч. В твоём существовании никто не видит необходимости.
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14.10.2022 19:26 Ответить
 
 