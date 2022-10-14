Путин "не видит необходимости" в переговорах с Байденом

Российский диктатор Путин заявил, что для переговоров с президентом США Джо Байденом "нет платформы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Я не вижу необходимости по большому счету", - сказал президент страны-оккупанта.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что не собирается встречаться с российским диктатором Путиным на саммите G20.

Читайте: Зеленский о переговорах с Путиным: Договариваться с неадекватными людьми сложно