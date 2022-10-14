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Путін "не бачить необхідності" у переговорах із Байденом

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путин,байден,путін

Російський диктатор Путін заявив, що для переговорів із президентом США Джо Байденом "немає платформи".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Я не бачу необхідності за великим рахунком", - сказав президент країни-окупанта.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що не планує зустрічатися з російським диктатором Путіним на саміті G20.

Також читайте: "Гірше бути вже не може", тому відмова Байдена від переговорів з Путіним не ускладнить міжнародну обстановку, - Лавров

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+26
США не веде переговори з терористами.
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14.10.2022 15:50
+26
- Можно я к вам зайду поговорить?
- Иди на ........уй.
- Ну нет так нет. Я и сам не хотел.
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14.10.2022 15:52
+25
- давайтє перєгаварівтся
- пішов нхй
- в цих переговорах не бачу необхідності за великим рахунком
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14.10.2022 15:52
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США не веде переговори з терористами.
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14.10.2022 15:50 Відповісти
Президент США Джо Байден заявив, що не бачить сенсу у зустрічі з Володимиром Путіним на саміті G20 в Індонезії, але все залежатиме від того, про що захоче говорити російський диктатор. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу CNN.


За його словами, він не бачить "вагомих причин" для зустрічі з путіним в Індонезії.

"Це залежатиме від того, про що саме він хоче поговорити. Якщо путін захоче обговорити ув'язнену у в'язниці зірку американського баскетболу Брітні Грінер, то я буду відкритий для розмови", - сказав Байден.

Він зазначив, що утін "діяв жорстоко" і скоїв воєнні злочини, а тому він не бачить сенсу зустрічатися з ним зараз. (11 10 22 )
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14.10.2022 16:16 Відповісти
- давайтє перєгаварівтся
- пішов нхй
- в цих переговорах не бачу необхідності за великим рахунком
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14.10.2022 15:52 Відповісти
- Можно я к вам зайду поговорить?
- Иди на ........уй.
- Ну нет так нет. Я и сам не хотел.
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14.10.2022 15:52 Відповісти
Як колись говорили
Ми хотели нам не дали
Ми просили нас послали
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14.10.2022 17:56 Відповісти
Так тебя никто и не приглашал, гопник-террорист ты обосраный
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14.10.2022 15:53 Відповісти
Ну так тому воно і "не бачить необхідності".
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14.10.2022 15:54 Відповісти
Пхахаха.
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14.10.2022 15:53 Відповісти
Когда Байден послал нах, - дедушка прокашлял "А не очень то и хотелось" =)
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14.10.2022 15:54 Відповісти
Щось послідовність подій, трохи незрозуміла…
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14.10.2022 15:54 Відповісти
"Да, нас послали за хрюске кораблем с пе-ре-говорами! Но они нам не очень то и нужны были" Какая же кацапня ублюдочная и ничтожная.
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14.10.2022 15:54 Відповісти
Байден сказав: fak you, яка вже там платхворма
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14.10.2022 15:55 Відповісти
Коли пуйло не досягнув бажаного то почав робити вигляд, що бажав досягнутого і ніхто йому не потрібен в пішій прогулянці.
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14.10.2022 15:55 Відповісти
Вопрос переговоров с американцами о разделе сфер влияния - это КЛЮЧЕВАЯ тема последних лет 10, если не больше. И когда дед Байден отморозился, пока во всяком случае, от переговоров, то и бункерный фюрерок совершенно предсказуемо тут-же в ответ: "а и не сильно то хотелось"...
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14.10.2022 15:56 Відповісти
Типу "Нікто са мной нє жєлаєт разгаварівать... Да нє очєнь-то і хатєлось!.. Ето я ні скєм нє жєлаю!"
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14.10.2022 15:57 Відповісти
Даже платформу скомунидзили у путина русские воры....
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14.10.2022 15:58 Відповісти
"та що той виноград, він же зелений!" (тм)
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14.10.2022 15:59 Відповісти
Жалюгідний опущенний блазень...
На нього вже мабудь і мухи не сідають - гидують...))
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14.10.2022 16:00 Відповісти
"етА я нє хАчу! я! я! я!"
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14.10.2022 16:02 Відповісти
с нацистской za..пой нормальные люди видеться не должны, только тотальный игнор
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14.10.2022 16:02 Відповісти
Байден послал нахер карлика.. в ответ х.уйло сглотнуло и промямлило типа "не очень то и хотелось..." ЧМО рашистське обтікає
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14.10.2022 16:02 Відповісти
Флажки вже поставили --- ше б якись капкан иому .
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14.10.2022 16:05 Відповісти
...За великим рахунком...тебе падло вже й діти знають (шо ти Х...ло), ти нам ще за це відповідь даси, що матюкаться дошкільнят навчив
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14.10.2022 16:08 Відповісти
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14.10.2022 16:12 Відповісти
Коли ***** привселюдно послали, воно перестало бачити необхідність у переговорах.

А якщо ще й обісцють, то воно і пити більше не буде хотіти. 😁
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14.10.2022 16:14 Відповісти
Во-первых, кремлёвское сцыкло туда не полетит !
Во-вторых, где Президент страны лидера демократии и экономики, а где диктатор террористического режима !?
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14.10.2022 16:17 Відповісти
Ах, моська, знать она сильна, что лает на слона»
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14.10.2022 16:22 Відповісти
Заявил с чувством собственного достоинства через три дня, как Байден послал его ***** Россия вперди.
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14.10.2022 16:24 Відповісти
А про що їм, дійсно, балакати? Байден його попередив один раз, повторятись не буде.
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14.10.2022 16:29 Відповісти
То есть признал, что Украина не марионетка Запада и договариваться надо именно с Украиной. Вот лошара.
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14.10.2022 16:49 Відповісти
Як це нема платформи ?!
Орудійний лафет - найкраща платформа для пу...
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14.10.2022 16:54 Відповісти
Люто плюсую. Краще не скажеш.
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14.10.2022 17:02 Відповісти
А може бути як з Гітлером, тільки зуби знайдуть
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14.10.2022 18:17 Відповісти
З кремлівським гопніком вже ніхто не буде розмовляти,поїзд уїхав...
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14.10.2022 17:02 Відповісти
от пиз дун, от пиз дун...
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14.10.2022 17:05 Відповісти
Це добре !
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14.10.2022 17:21 Відповісти
Переговори:

інших не буде.
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14.10.2022 17:25 Відповісти
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14.10.2022 18:45 Відповісти
Мал клопов, да вонюч. В твоём существовании никто не видит необходимости.
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14.10.2022 19:26 Відповісти
 
 