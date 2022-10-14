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Путін "не бачить необхідності" у переговорах із Байденом
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Російський диктатор Путін заявив, що для переговорів із президентом США Джо Байденом "немає платформи".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"Я не бачу необхідності за великим рахунком", - сказав президент країни-окупанта.
Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що не планує зустрічатися з російським диктатором Путіним на саміті G20.
Топ коментарі
+26 A San
показати весь коментар14.10.2022 15:50
+26 Старый зольдат
показати весь коментар14.10.2022 15:52
+25 акаб акабіч
показати весь коментар14.10.2022 15:52
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За його словами, він не бачить "вагомих причин" для зустрічі з путіним в Індонезії.
"Це залежатиме від того, про що саме він хоче поговорити. Якщо путін захоче обговорити ув'язнену у в'язниці зірку американського баскетболу Брітні Грінер, то я буду відкритий для розмови", - сказав Байден.
Він зазначив, що утін "діяв жорстоко" і скоїв воєнні злочини, а тому він не бачить сенсу зустрічатися з ним зараз. (11 10 22 )
- пішов нхй
- в цих переговорах не бачу необхідності за великим рахунком
- Иди на ........уй.
- Ну нет так нет. Я и сам не хотел.
Ми хотели нам не дали
Ми просили нас послали
На нього вже мабудь і мухи не сідають - гидують...))
А якщо ще й обісцють, то воно і пити більше не буде хотіти. 😁
Во-вторых, где Президент страны лидера демократии и экономики, а где диктатор террористического режима !?
Орудійний лафет - найкраща платформа для пу...
інших не буде.