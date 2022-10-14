Путін "не бачить необхідності" у переговорах із Байденом

Російський диктатор Путін заявив, що для переговорів із президентом США Джо Байденом "немає платформи".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Я не бачу необхідності за великим рахунком", - сказав президент країни-окупанта.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що не планує зустрічатися з російським диктатором Путіним на саміті G20.

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