В НАТО объявили о начале ядерных учений "Стойкий полдень" в Бельгии
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Военно-воздушные силы стран-членов НАТО проведут в Европе учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon, которые накануне анонсировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Они пройдут с 17 по 30 октября.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАТО.
В Steadfast Noon примут участие 14 стран и до 60 самолетов разных типов. В частности, привлекут истребители четвертого и пятого поколений, таких как американские дальние бомбардировщики B-52, самолеты-разведчики и самолеты-заправщики. Тренировочные полеты будут проходить над принимающей обучение Бельгией, а также над Северным морем и Соединенным Королевством.
В то же время в Альянсе отмечают, что эти учения проводятся ежегодно и "не связаны с текущими мировыми событиями", намекая на угрозы со стороны России. Боевое оружие не используется.
"Эти учения помогают гарантировать, что ядерное сдерживание Альянса остается безопасным, защищенным и эффективным", - сказала представитель НАТО Оана Лунгеску.
Отметим, что в новой Стратегической концепции НАТО отмечено, что "фундаментальной целью ядерного потенциала НАТО является сохранение мира, предотвращение принуждения и сдерживание агрессии". В нем отмечают, что "пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным альянсом, ведь целью НАТО является более безопасный мир для всех".
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чы то в полдник...вмиють наши туману напустыты...
- оно, плешивое, может распечатать и расплескать содержимое своего, уже давно полного, тревожного чемоданчика со стратегических бомбадрищиков Мокши, если они взлетят