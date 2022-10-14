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Новости За рубежом
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В НАТО объявили о начале ядерных учений "Стойкий полдень" в Бельгии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

нато

Военно-воздушные силы стран-членов НАТО проведут в Европе учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon, которые накануне анонсировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Они пройдут с 17 по 30 октября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАТО.

В Steadfast Noon примут участие 14 стран и до 60 самолетов разных типов. В частности, привлекут истребители четвертого и пятого поколений, таких как американские дальние бомбардировщики B-52, самолеты-разведчики и самолеты-заправщики. Тренировочные полеты будут проходить над принимающей обучение Бельгией, а также над Северным морем и Соединенным Королевством.

В то же время в Альянсе отмечают, что эти учения проводятся ежегодно и "не связаны с текущими мировыми событиями", намекая на угрозы со стороны России. Боевое оружие не используется.

"Эти учения помогают гарантировать, что ядерное сдерживание Альянса остается безопасным, защищенным и эффективным", - сказала представитель НАТО Оана Лунгеску.

Отметим, что в новой Стратегической концепции НАТО отмечено, что "фундаментальной целью ядерного потенциала НАТО является сохранение мира, предотвращение принуждения и сдерживание агрессии". В нем отмечают, что "пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным альянсом, ведь целью НАТО является более безопасный мир для всех".

Читайте также: НАТО вскоре проведет плановые учения ядерных сил сдерживания, - Столтенберг
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Топ комментарии
+9
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14.10.2022 17:27
+3
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14.10.2022 17:23
+3
Украина готова предоставить территорию для учений... Мы даже будем не против, если после учений вы у нас что-то можете забыть... то, чего у нас нет, но если надо - мы его применим
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14.10.2022 17:26
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14.10.2022 17:23 Ответить
Шось ви не там навчання проводите.
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14.10.2022 17:25 Ответить
Украина готова предоставить территорию для учений... Мы даже будем не против, если после учений вы у нас что-то можете забыть... то, чего у нас нет, но если надо - мы его применим
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14.10.2022 17:26 Ответить
Че ты мелеш - територия для ядерных учений начинатется от волги до енисея.
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14.10.2022 17:36 Ответить
Внимательнее нужны быть, читая текст, а не заголовки. Проводятся учения по ядерному сдерживанию, т.е. направлены на защиту той территории, на которой они проводятся. Учитывая выше сказанное, а также коммент под поим постом, делаю вывод - автор коммента предлагает защитить территорию от волги до енисея? С хера ли?
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14.10.2022 18:58 Ответить
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14.10.2022 17:27 Ответить
Сюжет для "мастера и маргариты - 2"
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14.10.2022 17:37 Ответить
скоріше з "Отелло" ---молилась ли ти на ньочь дездемона
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14.10.2022 17:49 Ответить
Российский диктатор Владимир Путин хочет предложить Украине режим прекращения огня, чтобы подготовить новое наступление в феврале-марте 2023 года, сообщает российский оппозиционный ресурс «Медуза» со ссылкой на собственные источники близкие к Кремлю.Сейчас Кремль, по данным российского СМИ, пытается «повлиять на западных лидеров» и президента Турции Реджепа Эрдогана, чтобы те «убедили» Украину вернуться к переговорам с РФ, и приводит «простой аргумент - нужно избежать жертв среди мирного населения».
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14.10.2022 17:30 Ответить
сьогодні пуйло був радий і веселий на пресконференції в Астані
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14.10.2022 17:47 Ответить
Первый признак того, что его пора в дурку!
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14.10.2022 18:16 Ответить
Ніякої дурки, тiльки це

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14.10.2022 19:28 Ответить
скабеева подумает шо стояк в полдень...
чы то в полдник...вмиють наши туману напустыты...
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14.10.2022 17:45 Ответить
..у мстятильного хйла есть чем ответить на вызов бандеровско-фошиздскага Запада
- оно, плешивое, может распечатать и расплескать содержимое своего, уже давно полного, тревожного чемоданчика со стратегических бомбадрищиков Мокши, если они взлетят
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14.10.2022 18:29 Ответить
Виконають пару пробних залпів з метою пристрілки по Кремлю та бункеру?
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14.10.2022 19:44 Ответить
 
 