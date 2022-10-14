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У НАТО оголосили про початок ядерних навчань "Стійкий полудень" у Бельгії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нато

Військово-повітряні сили країн-членів НАТО проведуть у Європі навчання з ядерного стримування Steadfast Noon, які напередодні анонсував генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Вони відбудуться з 17 до 30 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАТО.

У Steadfast Noon візьмуть участь 14 країн та до 60 літаків різних типів. Зокрема, залучать винищувачі четвертого і п'ятого поколінь, як-от американські дальні бомбардувальники B-52, літаки-розвідники та літаки-заправники. Тренувальні польоти проходитимуть над Бельгією, яка приймає навчання, а також над Північним морем і Сполученим Королівством.

Водночас в Альянсі наголошують, ще ці навчання проводяться щороку і "не пов’язані із поточними світовими подіями", натякаючи на погрози з боку Росії. Бойова зброя не використовується.

"Ці навчання допомагають гарантувати, що ядерне стримування Альянсу залишається безпечним, захищеним і ефективним", — сказала речниця НАТО Оана Лунгеску.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО невдовзі проведе планові навчання ядерних сил стримування, - Столтенберг

Зазначимо, що у новій Стратегічній концепції НАТО вказано, що "фундаментальною метою ядерного потенціалу НАТО є збереження миру, запобігання примусу та стримування агресії". У ньому наголошують, що "поки існує ядерна зброя, НАТО залишатиметься ядерним альянсом, адже метою НАТО є безпечніший світ для всіх".

 

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
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14.10.2022 17:27
+3
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14.10.2022 17:23
+3
Украина готова предоставить территорию для учений... Мы даже будем не против, если после учений вы у нас что-то можете забыть... то, чего у нас нет, но если надо - мы его применим
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14.10.2022 17:26
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14.10.2022 17:23 Відповісти
Шось ви не там навчання проводите.
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14.10.2022 17:25 Відповісти
Украина готова предоставить территорию для учений... Мы даже будем не против, если после учений вы у нас что-то можете забыть... то, чего у нас нет, но если надо - мы его применим
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14.10.2022 17:26 Відповісти
Че ты мелеш - територия для ядерных учений начинатется от волги до енисея.
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14.10.2022 17:36 Відповісти
Внимательнее нужны быть, читая текст, а не заголовки. Проводятся учения по ядерному сдерживанию, т.е. направлены на защиту той территории, на которой они проводятся. Учитывая выше сказанное, а также коммент под поим постом, делаю вывод - автор коммента предлагает защитить территорию от волги до енисея? С хера ли?
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14.10.2022 18:58 Відповісти
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14.10.2022 17:27 Відповісти
Сюжет для "мастера и маргариты - 2"
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14.10.2022 17:37 Відповісти
скоріше з "Отелло" ---молилась ли ти на ньочь дездемона
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14.10.2022 17:49 Відповісти
Российский диктатор Владимир Путин хочет предложить Украине режим прекращения огня, чтобы подготовить новое наступление в феврале-марте 2023 года, сообщает российский оппозиционный ресурс «Медуза» со ссылкой на собственные источники близкие к Кремлю.Сейчас Кремль, по данным российского СМИ, пытается «повлиять на западных лидеров» и президента Турции Реджепа Эрдогана, чтобы те «убедили» Украину вернуться к переговорам с РФ, и приводит «простой аргумент - нужно избежать жертв среди мирного населения».
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14.10.2022 17:30 Відповісти
сьогодні пуйло був радий і веселий на пресконференції в Астані
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14.10.2022 17:47 Відповісти
Первый признак того, что его пора в дурку!
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14.10.2022 18:16 Відповісти
Ніякої дурки, тiльки це

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14.10.2022 19:28 Відповісти
скабеева подумает шо стояк в полдень...
чы то в полдник...вмиють наши туману напустыты...
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14.10.2022 17:45 Відповісти
..у мстятильного хйла есть чем ответить на вызов бандеровско-фошиздскага Запада
- оно, плешивое, может распечатать и расплескать содержимое своего, уже давно полного, тревожного чемоданчика со стратегических бомбадрищиков Мокши, если они взлетят
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14.10.2022 18:29 Відповісти
Виконають пару пробних залпів з метою пристрілки по Кремлю та бункеру?
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14.10.2022 19:44 Відповісти
 
 