У НАТО оголосили про початок ядерних навчань "Стійкий полудень" у Бельгії

Військово-повітряні сили країн-членів НАТО проведуть у Європі навчання з ядерного стримування Steadfast Noon, які напередодні анонсував генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Вони відбудуться з 17 до 30 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАТО.

У Steadfast Noon візьмуть участь 14 країн та до 60 літаків різних типів. Зокрема, залучать винищувачі четвертого і п'ятого поколінь, як-от американські дальні бомбардувальники B-52, літаки-розвідники та літаки-заправники. Тренувальні польоти проходитимуть над Бельгією, яка приймає навчання, а також над Північним морем і Сполученим Королівством.

Водночас в Альянсі наголошують, ще ці навчання проводяться щороку і "не пов’язані із поточними світовими подіями", натякаючи на погрози з боку Росії. Бойова зброя не використовується.

"Ці навчання допомагають гарантувати, що ядерне стримування Альянсу залишається безпечним, захищеним і ефективним", — сказала речниця НАТО Оана Лунгеску.

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Зазначимо, що у новій Стратегічній концепції НАТО вказано, що "фундаментальною метою ядерного потенціалу НАТО є збереження миру, запобігання примусу та стримування агресії". У ньому наголошують, що "поки існує ядерна зброя, НАТО залишатиметься ядерним альянсом, адже метою НАТО є безпечніший світ для всіх".