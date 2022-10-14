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Герой_Украины (397) награда (1672) УПА (627)

99-летнему сотнику УПА Мирославу Симчичу присвоено звание Героя Украины

Новости Цензор.НЕТ Общество

симчич

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины сотнику УПА, политзаключенному Мирославу Симчичу. Соответствующий указ президент подписал в пятницу, 14 октября, в День защитников и защитниц Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно указу, звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено украинскому военному и общественному деятелю, сотенному Украинской повстанческой армии, политзаключенному советских концлагерей Мирославу Симчичу.

Сотник УПА отмечен высшей наградой "за героизм, проявленный в борьбе за независимость Украины, выдающиеся личные заслуги в становлении Украинской государственности, многолетнюю плодотворную общественную деятельность".

99-летний Мирослав Симчич (псевдо "Кривонос") был сотенным УПА, за что отбыл 32 года в советских концлагерях. Самое известное его участие в бою за Космач в январе 1945 года, когда повстанцы уничтожили целый карательный полк НКВД – более 400 человек. Мирослав Симчич также является кавалером орденов "Свободы" и "За заслуги", почетным гражданином Львова и Коломыи.

Читайте также: Сегодня отмечает 99 лет легендарный командир УПА Мирослав Симчич. ФОТО
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Топ комментарии
+58
СЛАВА ГЕРОЮ! СЛАВА УКРАЇНІ!! ЖИВІТЬ ЯК НАЙДОВШЕ ПАНЕ ВОЇНЕ!
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14.10.2022 22:00
+49
«За попередньою інформацією, в районі залізничної станції в місті Антрацит Луганської області, наші воїни знищили значну частину озброєння та військової техніки противника, що транспортувалася залізничним транспортом. Кількість та характер ушкоджень уточнюються»,
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14.10.2022 22:02
+28
ЗДОРОВЯ Пану сотнику.
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14.10.2022 22:14
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СЛАВА ГЕРОЮ! СЛАВА УКРАЇНІ!! ЖИВІТЬ ЯК НАЙДОВШЕ ПАНЕ ВОЇНЕ!
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14.10.2022 22:00 Ответить
«За попередньою інформацією, в районі залізничної станції в місті Антрацит Луганської області, наші воїни знищили значну частину озброєння та військової техніки противника, що транспортувалася залізничним транспортом. Кількість та характер ушкоджень уточнюються»,
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14.10.2022 22:02 Ответить
надеюсь там еще сгорело пару вагонов чмобов.
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14.10.2022 22:27 Ответить
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14.10.2022 22:28 Ответить
Тобі "як мед - то й ложкою!" Я сам оце "вичепив" на "Руському Євреї" Він посилається на вечірнє зведення Генштабу
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14.10.2022 22:39 Ответить
не ложку - а полулитровую банку...)\как минимум...)\
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14.10.2022 22:44 Ответить
Лягай спать - тобі присниться! Не забудь під подушку покласти ложку - жменею мед їсти незручно!
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14.10.2022 22:51 Ответить
Я так и не вдуплил, про шо вы вдвоем речь ведешь ... Хотя по случаю такого события причитается не ложкой, а джбаном, если не пиво(вашего рецепта) то медовуху усугублять. Але ж бо тернiвку - краще.
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14.10.2022 23:48 Ответить
Дзбан - це десь літра півтора - не менше Якщо я таку кількість хмільного меду вип"ю - то й з-за столу не встану! (По ногах б"є сильно) Про медовуху - і мови немає!
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15.10.2022 04:32 Ответить
А кста. лицо неустановленной национальности, бывший менто-бизнесмен, как заморить овец голодом, подает о себе знать, хотя бы на менто-гiлцi?
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15.10.2022 00:01 Ответить
ЗЫ... из Каховки...
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15.10.2022 00:06 Ответить
Я на "менто-гілку" не ходжу, тому не знаю Судячи з його поглядів - він або у кацапів "підмітайлом" на якійсь окупантській посаді, або вже прибили люди Бо, як мені написав товариш з Харківщини, перше, що робили кацапи - це розшукували діючих чи колишніх "представників влади" і схиляли до колаборації Їм же "паддержка народа нужна" А з його характером - це "саме те"!!! Від нього в минулі роки аж "перло" невдоволення - що його "не оцінила власть"!
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15.10.2022 04:19 Ответить
Да ничего. Достойный воин награжден достойной наградой. Жаль что четырежды уклонист пытается на этом событии пиарится... Но всё-таки плюс в этом событии что достойный награды воин отмечен. А зеленому кавеэнщику все равно сидеть за госизмену.
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14.10.2022 22:20 Ответить
Слава Герою! маршируємо в одному строю на чолі з батьком Степаном.
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14.10.2022 22:08 Ответить
Це той самий випадок, про які говорять: нарешті нагорода знайшла героя.
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14.10.2022 22:12 Ответить
ЗДОРОВЯ Пану сотнику.
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14.10.2022 22:14 Ответить
Слава Герою України! Многая і щасливая літа і Перемоги над кацапами.
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14.10.2022 22:18 Ответить
99 звісно "тільки початок", але вірю що цей ЧОЛОВІК побаче свою мрію - закопали моск....
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14.10.2022 22:25 Ответить
Интересно, Хасман Мандик жив еще? Если да, то три дня назад ему 93 стукнуло.
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14.10.2022 22:21 Ответить
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14.10.2022 22:30 Ответить
Помер, на жаль, ще у 2013-му році. Але його бойовий досвід теж вражає: воював як проти Армії Крайової, німців, так і проти НКВС. У бою с останніми був важко поранений (було перебито обидві ноги). Попав у в'язницю, але через 9 місяців його через молодий вік відпустили. Після ДСВ був ще мобілізований до радянскої армії, служив на Далекому Сході. В армії ним зацікавилися чекісти, які почали перевіряти його походження. З'ясувалося, що в м. Корець Рівненської області, де він мешкав, немає жодних слідів про народження тут Володимира Дмитренка. Тож довелося Мандику Хасману назвати своє справжнє прізвище (він від час війни його змінив) і походження.

Після служби в армії він повернувся на Волинь, де тридцять п'ять років пропрацював на шахті.
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15.10.2022 08:07 Ответить
Цей Герой заслужив свою нагороду,шкода що з рук зеленського.
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14.10.2022 22:33 Ответить
Герою Слава ‼️❤️🖤💙💛 Слава Нации‼️Смерть рашистскькой федерации‼️
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15.10.2022 00:24 Ответить
Ярослав Симчич.
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14.10.2022 22:35 Ответить
* Мирослав
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14.10.2022 22:51 Ответить
Автомат, как у югославских партизан.
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15.10.2022 00:04 Ответить
Це радянський автомат ППС.
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15.10.2022 00:16 Ответить
Блин, совок как не АКМ у немцев слямзили, так шмайсер звычайный... тока для понту, мол свое, рожок кривым сделали.
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15.10.2022 00:20 Ответить
А мож рожок получился кривым, бо в руках кацапiв навiть лайно iржавiе... В даному випадку, рукодупiсть - налицо.
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15.10.2022 00:23 Ответить
Ровный рожок не получился. Хоть и старались.
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15.10.2022 02:49 Ответить
Оце справжній ветеран!!! А не ряжені покидьки...
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14.10.2022 22:42 Ответить
Ок, а коли відкриють архіви СБУ щоб віддячити тим хто ще в кінці 80-х працював на кгб і судив колишніх десидентів?
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14.10.2022 22:43 Ответить
Дякуємо за все, пан Мирослав!
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14.10.2022 22:49 Ответить
Це кацапота сказиться що нагороджують бандерівців.
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14.10.2022 22:56 Ответить
Добре, що вже не тільки на Заході розуміти починають, що Бандерівець - це круто! Колись всі решта в генетичному коді будуть мати ту ненависть до москалів, що й ми. Я від родичів багато наслухався про ті часи... Зараз ще досить гуманно все відбувається.
Слава Сотнику! Слава УПА і їх наступнику АЗОВУ!
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14.10.2022 23:50 Ответить
👍👍👍👍👍👍👍💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙
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14.10.2022 23:41 Ответить
За 30 лет, с подачи муйла, наконец-то определились в отношении истинных борцов за Украину, если каанечна -это не предвыборный популизм. Дiду з УПА - долгiе лета ! СЛАВА ГЕРОЯМ !!!
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14.10.2022 23:54 Ответить
Слава Богу, слава Україні.
Євреї мають претензії до УПА нібито вона розтрілювала євреїв, НІ - УПА воювала проти комуністів,
і це вже проблеми євреїв що їх було багато серед комуністів яких москва послала на Захід України
Але євреї про це УСІЛЄНО мовчать )
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14.10.2022 23:57 Ответить
Это бред сивой кобылы... А бредни пошли в момент, Когда бандеровцы захватили власть во Львове... Всего пару дней (советы драпонули со Львова, а гитлеровцы еще не зашли. Дык, Гитлер дал приказ СД и гестапо разобраться с бандеровцами, бо в его планах была порабощенная Украина. Ведь з наших теренiв Гитлер выводил готов. Даже планировал сделать в Крыму столицу своего нового рейха... Вот потому во Львове немцы и поусердствовали, мало того, что они разгромили на 70-80% бандеровцев, еще и изничтожили евреев руками простых людей, спровоцировав погром. А списали на бандеровцев... Кремлядь до сих пор спекулирует этим моментом, хотя многие евреи сами сообщали , что служили в УПА и боролись с врагом вместе с бандеровцами.
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15.10.2022 00:18 Ответить
Про нацистів ніхто не сперечається - вони завжди винищували євреїв, але серед комуністів було багато євреїв, дуже багато і це не секрет. В УПА також були євреї і це теж не секрет. Кацапи багато чим спекулюють, Ізраіль преслухається більше до мацкви ніж до Київа, бо прониклись радянською пропагандою яку вбивали у голови людей десятки років. Через десятки років правди люди почнуть розуміти що москва і нацисти то були головні антисеміти.
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15.10.2022 00:22 Ответить
Пане, ваша правда.
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15.10.2022 00:24 Ответить
Пане, на шо натяк(тонкий), мол , серед комуністів було багато євреїв...голодомор... и т.д. А че далеко ходить, пыня-то еврей, получается он кацапов-славян решил изничтожить, погнав их на войну в Украину. Нацист он получается. Разве шо Израиль засудить действия нациста хутина, шобы я не думал про нацистов-евреев.
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15.10.2022 00:32 Ответить
Вітаю українських воїнів із днем захисника Вітчизни!!! Слава Україні!
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15.10.2022 00:02 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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15.10.2022 00:49 Ответить
Интервью Фейгина с Космачем про оккультные zaйобы хйула стоит посмотреть.
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15.10.2022 02:50 Ответить
Десь на російских болотах кацапню така новина коробить та вони крутяться як вужі на пательні)))
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15.10.2022 08:14 Ответить
Многая літа!
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15.10.2022 08:37 Ответить
СЛАВА ГЕРОЮ УКРАИНЫ и здоровья!
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15.10.2022 14:26 Ответить
Наша шана Герою! Низький уклін! І міцного здоров'я на довгі, довгі роки!
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15.10.2022 19:07 Ответить
 
 