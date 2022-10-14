99-летнему сотнику УПА Мирославу Симчичу присвоено звание Героя Украины

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины сотнику УПА, политзаключенному Мирославу Симчичу. Соответствующий указ президент подписал в пятницу, 14 октября, в День защитников и защитниц Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно указу, звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено украинскому военному и общественному деятелю, сотенному Украинской повстанческой армии, политзаключенному советских концлагерей Мирославу Симчичу.

Сотник УПА отмечен высшей наградой "за героизм, проявленный в борьбе за независимость Украины, выдающиеся личные заслуги в становлении Украинской государственности, многолетнюю плодотворную общественную деятельность".

99-летний Мирослав Симчич (псевдо "Кривонос") был сотенным УПА, за что отбыл 32 года в советских концлагерях. Самое известное его участие в бою за Космач в январе 1945 года, когда повстанцы уничтожили целый карательный полк НКВД – более 400 человек. Мирослав Симчич также является кавалером орденов "Свободы" и "За заслуги", почетным гражданином Львова и Коломыи.

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