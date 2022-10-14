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99-річному сотнику УПА Мирославу Симчичу надано звання Героя України

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

симчич

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України сотнику УПА, політв’язню Мирославу Симчичу. Відповідний указ президент підписав у п’ятницю, 14 жовтня, у День захисників і захисниць України.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Відповідно до указу, звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно українському військовому та громадському діячеві, сотенному Української повстанської армії, політв’язню радянських концтаборів Мирославу Симчичу.

Сотника УПА відзначено найвищою нагородою "за героїзм, виявлений у боротьбі за незалежність України, визначні особисті заслуги у становленні Української державності, багаторічну плідну громадську діяльність".

99-річний Мирослав Симчич (псевдо "Кривоніс") був сотенним УПА, за що відбув 32 роки у радянських концтаборах. Найвідомішою є його участь у бою за Космач у січні 1945 року, коли повстанці знищили цілий каральний полк НКВС – понад 400 осіб. Мирослав Симчич є також кавалером орденів "Свободи" та "За заслуги", почесним громадянином Львова та Коломиї.

Також дивіться: Сьогодні святкує 99 років легендарний командир УПА Мирослав Симчич. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+58
СЛАВА ГЕРОЮ! СЛАВА УКРАЇНІ!! ЖИВІТЬ ЯК НАЙДОВШЕ ПАНЕ ВОЇНЕ!
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14.10.2022 22:00
+49
«За попередньою інформацією, в районі залізничної станції в місті Антрацит Луганської області, наші воїни знищили значну частину озброєння та військової техніки противника, що транспортувалася залізничним транспортом. Кількість та характер ушкоджень уточнюються»,
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14.10.2022 22:02
+28
ЗДОРОВЯ Пану сотнику.
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14.10.2022 22:14
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СЛАВА ГЕРОЮ! СЛАВА УКРАЇНІ!! ЖИВІТЬ ЯК НАЙДОВШЕ ПАНЕ ВОЇНЕ!
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14.10.2022 22:00 Відповісти
«За попередньою інформацією, в районі залізничної станції в місті Антрацит Луганської області, наші воїни знищили значну частину озброєння та військової техніки противника, що транспортувалася залізничним транспортом. Кількість та характер ушкоджень уточнюються»,
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14.10.2022 22:02 Відповісти
надеюсь там еще сгорело пару вагонов чмобов.
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14.10.2022 22:27 Відповісти
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14.10.2022 22:28 Відповісти
Тобі "як мед - то й ложкою!" Я сам оце "вичепив" на "Руському Євреї" Він посилається на вечірнє зведення Генштабу
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14.10.2022 22:39 Відповісти
не ложку - а полулитровую банку...)\как минимум...)\
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14.10.2022 22:44 Відповісти
Лягай спать - тобі присниться! Не забудь під подушку покласти ложку - жменею мед їсти незручно!
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14.10.2022 22:51 Відповісти
Я так и не вдуплил, про шо вы вдвоем речь ведешь ... Хотя по случаю такого события причитается не ложкой, а джбаном, если не пиво(вашего рецепта) то медовуху усугублять. Але ж бо тернiвку - краще.
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14.10.2022 23:48 Відповісти
Дзбан - це десь літра півтора - не менше Якщо я таку кількість хмільного меду вип"ю - то й з-за столу не встану! (По ногах б"є сильно) Про медовуху - і мови немає!
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15.10.2022 04:32 Відповісти
А кста. лицо неустановленной национальности, бывший менто-бизнесмен, как заморить овец голодом, подает о себе знать, хотя бы на менто-гiлцi?
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15.10.2022 00:01 Відповісти
ЗЫ... из Каховки...
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15.10.2022 00:06 Відповісти
Я на "менто-гілку" не ходжу, тому не знаю Судячи з його поглядів - він або у кацапів "підмітайлом" на якійсь окупантській посаді, або вже прибили люди Бо, як мені написав товариш з Харківщини, перше, що робили кацапи - це розшукували діючих чи колишніх "представників влади" і схиляли до колаборації Їм же "паддержка народа нужна" А з його характером - це "саме те"!!! Від нього в минулі роки аж "перло" невдоволення - що його "не оцінила власть"!
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15.10.2022 04:19 Відповісти
Да ничего. Достойный воин награжден достойной наградой. Жаль что четырежды уклонист пытается на этом событии пиарится... Но всё-таки плюс в этом событии что достойный награды воин отмечен. А зеленому кавеэнщику все равно сидеть за госизмену.
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14.10.2022 22:20 Відповісти
Слава Герою! маршируємо в одному строю на чолі з батьком Степаном.
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14.10.2022 22:08 Відповісти
Це той самий випадок, про які говорять: нарешті нагорода знайшла героя.
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14.10.2022 22:12 Відповісти
ЗДОРОВЯ Пану сотнику.
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14.10.2022 22:14 Відповісти
Слава Герою України! Многая і щасливая літа і Перемоги над кацапами.
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14.10.2022 22:18 Відповісти
99 звісно "тільки початок", але вірю що цей ЧОЛОВІК побаче свою мрію - закопали моск....
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14.10.2022 22:25 Відповісти
Интересно, Хасман Мандик жив еще? Если да, то три дня назад ему 93 стукнуло.
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14.10.2022 22:21 Відповісти
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14.10.2022 22:30 Відповісти
Помер, на жаль, ще у 2013-му році. Але його бойовий досвід теж вражає: воював як проти Армії Крайової, німців, так і проти НКВС. У бою с останніми був важко поранений (було перебито обидві ноги). Попав у в'язницю, але через 9 місяців його через молодий вік відпустили. Після ДСВ був ще мобілізований до радянскої армії, служив на Далекому Сході. В армії ним зацікавилися чекісти, які почали перевіряти його походження. З'ясувалося, що в м. Корець Рівненської області, де він мешкав, немає жодних слідів про народження тут Володимира Дмитренка. Тож довелося Мандику Хасману назвати своє справжнє прізвище (він від час війни його змінив) і походження.

Після служби в армії він повернувся на Волинь, де тридцять п'ять років пропрацював на шахті.
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15.10.2022 08:07 Відповісти
Цей Герой заслужив свою нагороду,шкода що з рук зеленського.
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14.10.2022 22:33 Відповісти
Герою Слава ‼️❤️🖤💙💛 Слава Нации‼️Смерть рашистскькой федерации‼️
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15.10.2022 00:24 Відповісти
Ярослав Симчич.
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14.10.2022 22:35 Відповісти
* Мирослав
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14.10.2022 22:51 Відповісти
Автомат, как у югославских партизан.
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15.10.2022 00:04 Відповісти
Це радянський автомат ППС.
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15.10.2022 00:16 Відповісти
Блин, совок как не АКМ у немцев слямзили, так шмайсер звычайный... тока для понту, мол свое, рожок кривым сделали.
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15.10.2022 00:20 Відповісти
А мож рожок получился кривым, бо в руках кацапiв навiть лайно iржавiе... В даному випадку, рукодупiсть - налицо.
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15.10.2022 00:23 Відповісти
Ровный рожок не получился. Хоть и старались.
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15.10.2022 02:49 Відповісти
Оце справжній ветеран!!! А не ряжені покидьки...
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14.10.2022 22:42 Відповісти
Ок, а коли відкриють архіви СБУ щоб віддячити тим хто ще в кінці 80-х працював на кгб і судив колишніх десидентів?
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14.10.2022 22:43 Відповісти
Дякуємо за все, пан Мирослав!
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14.10.2022 22:49 Відповісти
Це кацапота сказиться що нагороджують бандерівців.
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14.10.2022 22:56 Відповісти
Добре, що вже не тільки на Заході розуміти починають, що Бандерівець - це круто! Колись всі решта в генетичному коді будуть мати ту ненависть до москалів, що й ми. Я від родичів багато наслухався про ті часи... Зараз ще досить гуманно все відбувається.
Слава Сотнику! Слава УПА і їх наступнику АЗОВУ!
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14.10.2022 23:50 Відповісти
👍👍👍👍👍👍👍💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙
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14.10.2022 23:41 Відповісти
За 30 лет, с подачи муйла, наконец-то определились в отношении истинных борцов за Украину, если каанечна -это не предвыборный популизм. Дiду з УПА - долгiе лета ! СЛАВА ГЕРОЯМ !!!
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14.10.2022 23:54 Відповісти
Слава Богу, слава Україні.
Євреї мають претензії до УПА нібито вона розтрілювала євреїв, НІ - УПА воювала проти комуністів,
і це вже проблеми євреїв що їх було багато серед комуністів яких москва послала на Захід України
Але євреї про це УСІЛЄНО мовчать )
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14.10.2022 23:57 Відповісти
Это бред сивой кобылы... А бредни пошли в момент, Когда бандеровцы захватили власть во Львове... Всего пару дней (советы драпонули со Львова, а гитлеровцы еще не зашли. Дык, Гитлер дал приказ СД и гестапо разобраться с бандеровцами, бо в его планах была порабощенная Украина. Ведь з наших теренiв Гитлер выводил готов. Даже планировал сделать в Крыму столицу своего нового рейха... Вот потому во Львове немцы и поусердствовали, мало того, что они разгромили на 70-80% бандеровцев, еще и изничтожили евреев руками простых людей, спровоцировав погром. А списали на бандеровцев... Кремлядь до сих пор спекулирует этим моментом, хотя многие евреи сами сообщали , что служили в УПА и боролись с врагом вместе с бандеровцами.
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15.10.2022 00:18 Відповісти
Про нацистів ніхто не сперечається - вони завжди винищували євреїв, але серед комуністів було багато євреїв, дуже багато і це не секрет. В УПА також були євреї і це теж не секрет. Кацапи багато чим спекулюють, Ізраіль преслухається більше до мацкви ніж до Київа, бо прониклись радянською пропагандою яку вбивали у голови людей десятки років. Через десятки років правди люди почнуть розуміти що москва і нацисти то були головні антисеміти.
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15.10.2022 00:22 Відповісти
Пане, ваша правда.
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15.10.2022 00:24 Відповісти
Пане, на шо натяк(тонкий), мол , серед комуністів було багато євреїв...голодомор... и т.д. А че далеко ходить, пыня-то еврей, получается он кацапов-славян решил изничтожить, погнав их на войну в Украину. Нацист он получается. Разве шо Израиль засудить действия нациста хутина, шобы я не думал про нацистов-евреев.
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15.10.2022 00:32 Відповісти
Вітаю українських воїнів із днем захисника Вітчизни!!! Слава Україні!
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15.10.2022 00:02 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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15.10.2022 00:49 Відповісти
Интервью Фейгина с Космачем про оккультные zaйобы хйула стоит посмотреть.
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15.10.2022 02:50 Відповісти
Десь на російских болотах кацапню така новина коробить та вони крутяться як вужі на пательні)))
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15.10.2022 08:14 Відповісти
Многая літа!
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15.10.2022 08:37 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЮ УКРАИНЫ и здоровья!
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15.10.2022 14:26 Відповісти
Наша шана Герою! Низький уклін! І міцного здоров'я на довгі, довгі роки!
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15.10.2022 19:07 Відповісти
 
 