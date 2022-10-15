4 мощных взрыва с последующей детонацией прогремели у аэродрома в Мелитополе, - Федоров

Накануне вечером прогремели 4 мощных взрыва в районе аэродрома в Мелотополе.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Прожарка русни в Мелитополе продолжается. Вчера вечером было громко в районе аэродрома: 4 мощных взрыва с последующей детонацией. По предварительным данным, вражеская военная база, которую оккупанты безуспешно пытаются восстановить, в который раз понесла потери. После серии взрывов россияне вывозили оттуда ликвидированную технику. Пусть не покоится с миром, как и сами рашисты", - отметил Федоров.

Читайте также: С оккупированных территорий захватчики планируют вывозить украинских детей в Крым и Россию, - Федоров