РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15642 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
5 826 8
взрыв (6119) война (47249) Мелитополь (598) Федоров Иван (394)

4 мощных взрыва с последующей детонацией прогремели у аэродрома в Мелитополе, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мелітополь

Накануне вечером прогремели 4 мощных взрыва в районе аэродрома в Мелотополе.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Прожарка русни в Мелитополе продолжается. Вчера вечером было громко в районе аэродрома: 4 мощных взрыва с последующей детонацией. По предварительным данным, вражеская военная база, которую оккупанты безуспешно пытаются восстановить, в который раз понесла потери. После серии взрывов россияне вывозили оттуда ликвидированную технику. Пусть не покоится с миром, как и сами рашисты", - отметил Федоров.

Читайте также: С оккупированных территорий захватчики планируют вывозить украинских детей в Крым и Россию, - Федоров
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Утрєнєє курєнєє...
показать весь комментарий
15.10.2022 08:52 Ответить
Мелитополь скоро домой вернётся.
показать весь комментарий
15.10.2022 09:03 Ответить
Токмак, Василівка, Мелітополь, Пологи, Бердянськ... Це всі ті міста з яких буде починатись вивільнення Херсонської області. Бо просто так взяти Каховку та Херсон, просто немає ніякого сенсу.
показать весь комментарий
15.10.2022 09:21 Ответить
а если окружить и ждать пока сдадутся чтобы их технику забрать?
показать весь комментарий
15.10.2022 10:12 Ответить
Дуже довго чекати і вони стільки можуть горя принести українцям в окупації.
показать весь комментарий
15.10.2022 10:29 Ответить
А не фиг было наш паркан прелазить. Добрая, цветущая Украина может сильно ударить, посягнувшего на її свободу на своєму подвррі.
показать весь комментарий
15.10.2022 09:29 Ответить
мертветчук нашептал путлеру что его плешивую морду тут все ждут что-бы высосать его ботокс
показать весь комментарий
15.10.2022 10:13 Ответить
 
 