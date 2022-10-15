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4 потужні вибухи з подальшою детонацією прогриміли біля аеродрому в Мелітополі, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мелітополь

Напередодні увечері прогриміло 4 потужні вибухи в районі аеродрому в Мелітополі.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Просмажування русні у Мелітополі триває. Вчора ввечері було гучно в районі аеродрому: 4 потужні вибухи з подальшою детонацією. За попередніми даними, ворожа військова база, яку окупанти безуспішно намагаються відновити, вкотре понесла втрати. Після черги вибухів росвійськові вивозили звідти ліквідовану техніку. Нехай не покоїться з миром, як і самі рашисти", - зазначив Федоров.

Також читайте: В окупованому Мелітополі - сильний вибух, авто злетіло в повітря, - мер Федоров

Автор: Ірина Дашківська
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15.10.2022 08:52 Відповісти
Мелитополь скоро домой вернётся.
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15.10.2022 09:03 Відповісти
Токмак, Василівка, Мелітополь, Пологи, Бердянськ... Це всі ті міста з яких буде починатись вивільнення Херсонської області. Бо просто так взяти Каховку та Херсон, просто немає ніякого сенсу.
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15.10.2022 09:21 Відповісти
а если окружить и ждать пока сдадутся чтобы их технику забрать?
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15.10.2022 10:12 Відповісти
Дуже довго чекати і вони стільки можуть горя принести українцям в окупації.
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15.10.2022 10:29 Відповісти
А не фиг было наш паркан прелазить. Добрая, цветущая Украина может сильно ударить, посягнувшего на її свободу на своєму подвррі.
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15.10.2022 09:29 Відповісти
мертветчук нашептал путлеру что его плешивую морду тут все ждут что-бы высосать его ботокс
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15.10.2022 10:13 Відповісти
 
 