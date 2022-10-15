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Саудовская Аравия (229) Украина (44294) поддержка (517) гуманитарная помощь (1191)

Саудовская Аравия предоставит Украине $400 млн гуманитарной помощи

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

аравія,саудівська

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявил о выделении Украине гуманитарной помощи на сумму $400 млн.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщило официальное информационное агентство SPA в субботу по итогам его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Наследный принц подчеркнул "позицию Королевства поддерживать все, что будет способствовать деэскалации, и готовность Королевства продолжать посреднические усилия", указывает SPA.

В свою очередь Зеленский поздравил наследника с назначением премьер-министром в прошлом месяце, а также поблагодарил его за голосование Эр-Рияда на Генассамблее ООН вместе со 142 другими странами за резолюцию о непризнании псевдореферендумов на оккупированных Россией территориях Украины.

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Бен Салман подчеркнул, что голосование за резолюцию вытекает из его приверженности принципам Устава ООН и международного права, а также его приверженности уважению государственного суверенитета и принципам добрососедства и разрешению конфликтов мирными средствами.

Президент Украины заявил, что два лидера договорились работать над освобождением украинских военнопленных, удерживаемых российскими войсками.

Как сообщалось, наследный принц Саудовской Аравии сыграл важную роль в посреднических усилиях в сентябре, успешно приведших к освобождению десяти военнопленных, в том числе двух американцев.

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Топ комментарии
+12
Следим за руками. Только жесткий внешний аудит , контролировать каждый цент, каждую вещь иначе растащит зеленая шобла.
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15.10.2022 12:25
+8
Друг путина МБС поможет Украине? Тут явно что-то не чисто. Попахивает ермачатиной и Хамоарией.
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15.10.2022 12:49
+5
Вводить в оману!
)))
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15.10.2022 12:38
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Следим за руками. Только жесткий внешний аудит , контролировать каждый цент, каждую вещь иначе растащит зеленая шобла.
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15.10.2022 12:25 Ответить
Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман -поможи нам забрати з касабского полну всіх наших...
Аллах цього не забуде .. а Іісус підтримає
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15.10.2022 12:28 Ответить
А Оман?!
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15.10.2022 12:31 Ответить
Вводить в оману!
)))
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15.10.2022 12:38 Ответить
Это на "старлинки" что ли, до конца 23го? Маск получил от нефти затрещину...
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15.10.2022 12:33 Ответить
Как-то мало верится в безвозмездность.
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15.10.2022 12:36 Ответить
Відправити разом з конвоєм з мечами для рубки рук, особливо якщо допомога їде в Запоріжжя
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15.10.2022 12:37 Ответить
Друг путина МБС поможет Украине? Тут явно что-то не чисто. Попахивает ермачатиной и Хамоарией.
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15.10.2022 12:49 Ответить
Може бути, а може іне бути! Треба слідкувати.
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15.10.2022 13:11 Ответить
А сколько они получили от ***** взамен на ограничение добычи?
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15.10.2022 13:12 Ответить
Мабуть набагато більше, ніж витратять на гумдопомогу Україні.
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15.10.2022 14:39 Ответить
Аутотренінг можновладця:
"Я не крастиму... Я не крастиму... Я не крастиму"

Кажуть, що працює - ні?
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15.10.2022 13:19 Ответить
а взамен? документацию на шахеды, переданные Израилем УКРАИНЕ?
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15.10.2022 13:28 Ответить
Чи це не вони зменшували обсяг видобутку нафти для підняття її ціни, і таким чином підігрують росії.
400 млн - це плювок Блазню в обличчя. На скільки розумію йому сподоболась. Прикро що це пльувок і всім нам, але ж всі дивились концерт кварталу на стадіоні.
І якось так виходе, що Зе знову намагається співпрацювати з недругами основних наших союзників у момент кризи між ними.
Ми ж не забули, як він рятував Абрамовича від санкцій. Як він рятує російський бізнес в Україні.
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15.10.2022 14:45 Ответить
Продажний блазень, який шкодить нашій державі!
Це зрада союзників, в першу чергу Штатів!...
Мерзотно і підло!
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15.10.2022 16:44 Ответить
Ще 1 бульбомет після Путлера, Зелі та Трампа !
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15.10.2022 15:32 Ответить
Слава Саудівській Аравії !
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15.10.2022 22:10 Ответить
 
 