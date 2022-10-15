Саудівська Аравія надасть Україні $400 млн гуманітарної допомоги

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман оголосив про виділення Україні гуманітарної допомоги на суму $400 млн

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило офіційне інформаційне агентство SPA у суботу за підсумками його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Наслідний принц наголосив на "позиції Королівства підтримувати все, що сприятиме деескалації, і готовність Королівства продовжувати посередницькі зусилля", зазначає SPA.

У свою чергу Зеленський привітав спадкоємця з призначенням прем'єр-міністром минулого місяця, а також подякував йому за голосування Ер-Ріяду на Генасамблеї ООН разом зі 142 іншими країнами за резолюцію про невизнання псевдореферендумів на окупованих Росією територіях України.

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Ібн Салман наголосив, що голосування за резолюцію випливає з його прихильності до принципів Статуту ООН та міжнародного права, а також його прихильності до поваги державного суверенітету та принципів добросусідства і вирішення конфліктів у мирний спосіб.

Президент України заявив, що два лідери домовилися працювати над визволенням українських військовополонених, яких тримають російські війська.

Як повідомлялося, спадковий принц Саудівської Аравії відіграв важливу роль у посередницьких зусиллях у вересні, які успішно привели до звільнення десяти військовополонених, зокрема двох американців.

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