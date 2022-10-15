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Саудівська Аравія надасть Україні $400 млн гуманітарної допомоги

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

аравія,саудівська

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман оголосив про виділення Україні гуманітарної допомоги на суму $400 млн

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило офіційне інформаційне агентство SPA у суботу за підсумками його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Наслідний принц наголосив на "позиції Королівства підтримувати все, що сприятиме деескалації, і готовність Королівства продовжувати посередницькі зусилля", зазначає SPA.

У свою чергу Зеленський привітав спадкоємця з призначенням прем'єр-міністром минулого місяця, а також подякував йому за голосування Ер-Ріяду на Генасамблеї ООН разом зі 142 іншими країнами за резолюцію про невизнання псевдореферендумів на окупованих Росією територіях України.

Також читайте: Зеленський поговорив зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії: "Домовились про надання макрофінансової підтримки Україні"

Ібн Салман наголосив, що голосування за резолюцію випливає з його прихильності до принципів Статуту ООН та міжнародного права, а також його прихильності до поваги державного суверенітету та принципів добросусідства і вирішення конфліктів у мирний спосіб.

Президент України заявив, що два лідери домовилися працювати над визволенням українських військовополонених, яких тримають російські війська.

Як повідомлялося, спадковий принц Саудівської Аравії відіграв важливу роль у посередницьких зусиллях у вересні, які успішно привели до звільнення десяти військовополонених, зокрема двох американців.

Також читайте: За посередництва Саудівської Аравії Росія відпустила з полону десятьох іноземних військовополонених

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Следим за руками. Только жесткий внешний аудит , контролировать каждый цент, каждую вещь иначе растащит зеленая шобла.
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15.10.2022 12:25
+8
Друг путина МБС поможет Украине? Тут явно что-то не чисто. Попахивает ермачатиной и Хамоарией.
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15.10.2022 12:49
+5
Вводить в оману!
)))
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15.10.2022 12:38
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Следим за руками. Только жесткий внешний аудит , контролировать каждый цент, каждую вещь иначе растащит зеленая шобла.
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15.10.2022 12:25 Відповісти
Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман -поможи нам забрати з касабского полну всіх наших...
Аллах цього не забуде .. а Іісус підтримає
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15.10.2022 12:28 Відповісти
А Оман?!
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15.10.2022 12:31 Відповісти
Вводить в оману!
)))
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15.10.2022 12:38 Відповісти
Это на "старлинки" что ли, до конца 23го? Маск получил от нефти затрещину...
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15.10.2022 12:33 Відповісти
Как-то мало верится в безвозмездность.
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15.10.2022 12:36 Відповісти
Відправити разом з конвоєм з мечами для рубки рук, особливо якщо допомога їде в Запоріжжя
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15.10.2022 12:37 Відповісти
Друг путина МБС поможет Украине? Тут явно что-то не чисто. Попахивает ермачатиной и Хамоарией.
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15.10.2022 12:49 Відповісти
Може бути, а може іне бути! Треба слідкувати.
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15.10.2022 13:11 Відповісти
А сколько они получили от ***** взамен на ограничение добычи?
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15.10.2022 13:12 Відповісти
Мабуть набагато більше, ніж витратять на гумдопомогу Україні.
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15.10.2022 14:39 Відповісти
Аутотренінг можновладця:
"Я не крастиму... Я не крастиму... Я не крастиму"

Кажуть, що працює - ні?
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15.10.2022 13:19 Відповісти
а взамен? документацию на шахеды, переданные Израилем УКРАИНЕ?
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15.10.2022 13:28 Відповісти
Чи це не вони зменшували обсяг видобутку нафти для підняття її ціни, і таким чином підігрують росії.
400 млн - це плювок Блазню в обличчя. На скільки розумію йому сподоболась. Прикро що це пльувок і всім нам, але ж всі дивились концерт кварталу на стадіоні.
І якось так виходе, що Зе знову намагається співпрацювати з недругами основних наших союзників у момент кризи між ними.
Ми ж не забули, як він рятував Абрамовича від санкцій. Як він рятує російський бізнес в Україні.
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15.10.2022 14:45 Відповісти
Продажний блазень, який шкодить нашій державі!
Це зрада союзників, в першу чергу Штатів!...
Мерзотно і підло!
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15.10.2022 16:44 Відповісти
Ще 1 бульбомет після Путлера, Зелі та Трампа !
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15.10.2022 15:32 Відповісти
Слава Саудівській Аравії !
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15.10.2022 22:10 Відповісти
 
 