Саудівська Аравія надасть Україні $400 млн гуманітарної допомоги
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Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман оголосив про виділення Україні гуманітарної допомоги на суму $400 млн
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило офіційне інформаційне агентство SPA у суботу за підсумками його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
Наслідний принц наголосив на "позиції Королівства підтримувати все, що сприятиме деескалації, і готовність Королівства продовжувати посередницькі зусилля", зазначає SPA.
У свою чергу Зеленський привітав спадкоємця з призначенням прем'єр-міністром минулого місяця, а також подякував йому за голосування Ер-Ріяду на Генасамблеї ООН разом зі 142 іншими країнами за резолюцію про невизнання псевдореферендумів на окупованих Росією територіях України.
Ібн Салман наголосив, що голосування за резолюцію випливає з його прихильності до принципів Статуту ООН та міжнародного права, а також його прихильності до поваги державного суверенітету та принципів добросусідства і вирішення конфліктів у мирний спосіб.
Президент України заявив, що два лідери домовилися працювати над визволенням українських військовополонених, яких тримають російські війська.
Як повідомлялося, спадковий принц Саудівської Аравії відіграв важливу роль у посередницьких зусиллях у вересні, які успішно привели до звільнення десяти військовополонених, зокрема двох американців.
Будь ласка, зачекайте...
Аллах цього не забуде .. а Іісус підтримає
)))
"Я не крастиму... Я не крастиму... Я не крастиму"
Кажуть, що працює - ні?
400 млн - це плювок Блазню в обличчя. На скільки розумію йому сподоболась. Прикро що це пльувок і всім нам, але ж всі дивились концерт кварталу на стадіоні.
І якось так виходе, що Зе знову намагається співпрацювати з недругами основних наших союзників у момент кризи між ними.
Ми ж не забули, як він рятував Абрамовича від санкцій. Як він рятує російський бізнес в Україні.
Це зрада союзників, в першу чергу Штатів!...
Мерзотно і підло!