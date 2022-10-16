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Московские парковки начали готовить под бомбоубежища, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

москва,парковка

В московских подземных паркингах устанавливают нары, обогреватели и аптечки на случай, если их придется использовать в качестве бомбоубежища.

Об этом пишет российское издание "Важные истории", сообщает Цензор.НЕТ.

Жители домов общества совладельцев жилья "Атом" рассказали журналистам, что на дверях их домов висят объявления о подготовке бомбоубежищ. Москвичей просят до 18 октября освободить паркинг от автомобилей и личных вещей, потому что его будут "приводить в соответствие с прямым назначением объекта гражданской обороны". В объявлении говорится, что такое решение было принято 11 октября на совещании в мэрии Москвы.

Первую подготовку укрытий на случай обстрелов в России начали еще весной. 27 апреля секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев поручил южным российским регионам "привести защитные сооружения гражданской обороны в надлежащее состояние".

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Департамент городского хозяйства Сочи минимум дважды - 6 мая и 11 октября - посылал руководителям управляющих компаний письма о проверке готовности "защитных сооружений гражданской обороны" и "противорадиационных хранилищ". В письме от 11 октября чиновники просят прислать им перечень всех подземных пространств домов, которые можно использовать для укрытия населения "в период мобилизации и военного положения".

5 октября глава Бурятии Алексей Цыденов потребовал подготовить укрытие к эксплуатации. В Волгоградской области муниципальным властям поручили привести в порядок бомбоубежища и держать их в постоянной готовности. В Серпухове власти проинформировали жителей о местонахождении укрытий.

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В 2016 году Счетная палата РФ выяснила, что в стране 16 448 бомбоубежищ, но 95% из них не готовы для укрытия населения в случае ЧС. На протяжении более 20 лет российские власти не финансировали содержание укрытий. Многие объекты были незаконно приватизированы.

Московские парковки начали готовить под бомбоубежища, - СМИ 01
Московские парковки начали готовить под бомбоубежища, - СМИ 02
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Топ комментарии
+17
белгород уже готов передавать естафету? а то он бедненький ******** за весь кацапстан отдуваться)
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16.10.2022 09:18
+16
Схоже вони також вірять в ЗСУ!
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16.10.2022 09:24
+10
Джохар Дудаев в 1993 году призывал международное сообщество взять под свой контроль ядерные запасы России. Или передать это оружие Украине как более ответственной стороне. Тогда призывы Джохара воспринимались как фантазия. Сегодня мы видим, что Джохар смотрел на много лет вперед. Запад вместо этого помог уничтожить Чечню и самого Дудаева.
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16.10.2022 10:05
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белгород уже готов передавать естафету? а то он бедненький ******** за весь кацапстан отдуваться)
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16.10.2022 09:18 Ответить
Готують народонасєлєніє морально, к вставайсранааґромная.
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16.10.2022 09:19 Ответить
Та вони самі себе з переляку розстріляють, навіть в тих сховищах. Треба лише трохи зачекати і дати поштовх у вигляді "Доброго вечору, ми з України!"
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16.10.2022 09:20 Ответить
Готуйтесь, бавовнятко прийде і до вас.
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16.10.2022 09:21 Ответить
Знає кіт, чиє сало з'їв.
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16.10.2022 09:21 Ответить
Українські війська будуть йти на Москву звільняти Кремль від *****?
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16.10.2022 09:23 Ответить
Бояться що піля застосування ядерної зброї по нас, НАТО накриє їх звичайними ракетами.
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16.10.2022 09:29 Ответить
Це якщоб той кремль комусь був потрібен. Із землею дистанційно зрівняють тай усе
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16.10.2022 10:54 Ответить
Схоже вони також вірять в ЗСУ!
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16.10.2022 09:24 Ответить
Бояться ядрьоної бімби у відповідь.
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16.10.2022 09:24 Ответить
Готовятся к ядерке?
Иначе какой смысл это делать не только в Москве а например в Бурятии
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16.10.2022 09:28 Ответить
Паніку наганяють, що треба укропів бить
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16.10.2022 09:30 Ответить
Народ уже сдрыснул из высоток, у кого были каналы.
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16.10.2022 09:38 Ответить
Не поможет

Оказалось что в Москве за месяц 50% "мизерного" плана не собрали

Уже у метро стоят
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16.10.2022 09:50 Ответить
Московія - ядерна держава , тож хто буде на неї нападати ?
Це ху@ло бикує і стращає своіх московітів нападом якоісь держави !

Але є одне але , якщо вони почнуть на нас випробовувати ядерну
зброю , то отримають за всю масть і бомбосховища іх не врятують ! 😡
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16.10.2022 09:29 Ответить
Був такий штататівський фільм із Томом Крузом, де він біг, а ззаду вибухав московський кремль (сценарій такий написаний!!). Але я думаю. що ядерними бомбами спочатку #обнуть по білорусі.
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16.10.2022 09:29 Ответить
Так то і були ядрьоні бомби по сценарію. Просто Круз біг дуже швидко і промені за ним не встигали. Голівуд має право трошки змінювати закони фізики.
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16.10.2022 11:24 Ответить
очко не железное, сыграло
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16.10.2022 09:31 Ответить
Війна повинна закінчитись ракетним ударом України по кремлю. Хоча б символічним.
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16.10.2022 09:31 Ответить
Под высотками хоть парковка есть, а куда ныкаться на Рублёвке ?
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16.10.2022 09:32 Ответить
Парковка - это не бомбоубежище, это братская могила.
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16.10.2022 09:35 Ответить
уже эта новость хороша. Хочу чтобы гребанные масквачи в своем метро жили, безвылазно до прихода ВСУ
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16.10.2022 09:40 Ответить
Напевно дійшло що відповідь буде однозначно але не ядерним ударом.
Росію країни НАТО можуть перемогти і не ядерною зброєю
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16.10.2022 09:41 Ответить
Немає в цій новині нічого хорошого.Це означає,що пуйло на повному серйозі готується до застосування ЯЗ.
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16.10.2022 09:44 Ответить
Я впевнений, що в бандитів з його оточення є на це інші плани. Вони, на відміну від хворого старого *****, в путінський рай не поспішають, ліпше його вперед ногами винесуть. Спрацює тваринний інстинкт самозбереження, ***** вб'ють випадково з переляку під час чергового "підняття ставок".
Тож продовжуємо тиснути на московитську гадину, їй вже небагато часу лишилося.
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16.10.2022 11:14 Ответить
ну то прийдет на его место другой бандит...вам легче станет? там вся страна конченная
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16.10.2022 16:05 Ответить
Звісно, легше, одним скаженим кацапським виродком менше.
Вектор розвитку міжнародних відносин стрімко схиляється у бік розпаду РФії та чергового параду суверенітетів. Хай буде якесь кончене Московське царство, воно вже не становитиме загрози світовій спільноті.
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16.10.2022 16:46 Ответить
Розумно. Вмикається повітряна тривога, всі біжать до паркінгу, а співробітники воєнкомату перекривають всі виходи. План могилізації виконано-перевиконано! Ще й строковиків нагребуть.

Ну а потім і "Київ за 3 дні", і "знищимо фашистів" і ще години на дві подібного лайна. Головне, щоб їм насіння соняшнику видавали та сміттєвий пакет необхідного розміру в дупу засунули.
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16.10.2022 09:45 Ответить
20 лет не финансировали, много приватизировали бомбоубежищ! Ой! Ой, и ещё есть такие шутки. Догадаетесь, в какой стране?
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16.10.2022 09:51 Ответить
Хотілося б, ще раз перепитати:"-кацапи, у вас , точно все іде за планом?"...
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16.10.2022 09:55 Ответить
Накачують населення ненавистю. Просто ще один крок на цьому шляху. В кремлі прекрасно розуміють що зараз у нас немає ракет такої дальності, точності і в такій кількості щоб створювати будь яку загрозу для москвичів. Але створені кацапам незручності мають викликати бажання помсти і підвищити градус шовінізму.
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16.10.2022 09:56 Ответить
нет, могут готовиться к удару НАТО после использования по нам яо....
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16.10.2022 16:06 Ответить
Думаю що це "понти". Після початку кацапами ядерної війни їх будуть системно винищувати як "світове зло" всюди на планеті звичайними засобами. І навіть тих їх діток які сьогодні вчаться в Кембріджі задушать вночі подушками...
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16.10.2022 18:20 Ответить
Джохар Дудаев в 1993 году призывал международное сообщество взять под свой контроль ядерные запасы России. Или передать это оружие Украине как более ответственной стороне. Тогда призывы Джохара воспринимались как фантазия. Сегодня мы видим, что Джохар смотрел на много лет вперед. Запад вместо этого помог уничтожить Чечню и самого Дудаева.
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16.10.2022 10:05 Ответить
Розумна і смілива була людина... Ніхто не дослухався (((
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16.10.2022 10:11 Ответить
Чомусь відразу згадіється Митець: "Ага, злякався, йо..ний, сцикун!"
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16.10.2022 10:09 Ответить
крестоносцы сраные...
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16.10.2022 10:13 Ответить
Готовится к войне между Москвой и Питером.
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16.10.2022 10:13 Ответить
Убежище под домом не спасет
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16.10.2022 10:16 Ответить
"Мешканці будинків товариства співвласників житла "Атом"...
Переименуйте уже в "водород", а лучше в "дейтерий".
Атом- это уже прошлый век, к вам поновее прилетит.
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16.10.2022 10:23 Ответить
Вероятно Пу применит ядерное. Китаезы кинули клич валить из Украины
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16.10.2022 10:26 Ответить
Зачем хйулу захватывать чужую радиоактивную территорию ?
Если у него своей радиоактивной территории будет навалом ?
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16.10.2022 10:41 Ответить
вы до сих пор ищите логику в его действиях?
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16.10.2022 16:07 Ответить
Вірною дорогою йдете таваріщі: коли армію і чмобіків доїдять собаки зі свиньми, то залишиться тільки сидіти в бомбосховищах.
Жаль що гуманність і правила ведення війни не дозволять кацапам відчути те що було в сховищах Азовсталі.
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16.10.2022 10:55 Ответить
Немцов ошибался. Там не только ***** ***..тый.
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16.10.2022 11:49 Ответить
Яка сцеклива націй. Ніхто на тних не нападав, а вони вже усралися та ховаються.
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16.10.2022 12:00 Ответить
 
 