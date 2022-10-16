Московские парковки начали готовить под бомбоубежища, - СМИ. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В московских подземных паркингах устанавливают нары, обогреватели и аптечки на случай, если их придется использовать в качестве бомбоубежища.
Об этом пишет российское издание "Важные истории", сообщает Цензор.НЕТ.
Жители домов общества совладельцев жилья "Атом" рассказали журналистам, что на дверях их домов висят объявления о подготовке бомбоубежищ. Москвичей просят до 18 октября освободить паркинг от автомобилей и личных вещей, потому что его будут "приводить в соответствие с прямым назначением объекта гражданской обороны". В объявлении говорится, что такое решение было принято 11 октября на совещании в мэрии Москвы.
Первую подготовку укрытий на случай обстрелов в России начали еще весной. 27 апреля секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев поручил южным российским регионам "привести защитные сооружения гражданской обороны в надлежащее состояние".
Департамент городского хозяйства Сочи минимум дважды - 6 мая и 11 октября - посылал руководителям управляющих компаний письма о проверке готовности "защитных сооружений гражданской обороны" и "противорадиационных хранилищ". В письме от 11 октября чиновники просят прислать им перечень всех подземных пространств домов, которые можно использовать для укрытия населения "в период мобилизации и военного положения".
5 октября глава Бурятии Алексей Цыденов потребовал подготовить укрытие к эксплуатации. В Волгоградской области муниципальным властям поручили привести в порядок бомбоубежища и держать их в постоянной готовности. В Серпухове власти проинформировали жителей о местонахождении укрытий.
В 2016 году Счетная палата РФ выяснила, что в стране 16 448 бомбоубежищ, но 95% из них не готовы для укрытия населения в случае ЧС. На протяжении более 20 лет российские власти не финансировали содержание укрытий. Многие объекты были незаконно приватизированы.
Пожалуйста, подождите...
Иначе какой смысл это делать не только в Москве а например в Бурятии
Оказалось что в Москве за месяц 50% "мизерного" плана не собрали
Уже у метро стоят
Це ху@ло бикує і стращає своіх московітів нападом якоісь держави !
Але є одне але , якщо вони почнуть на нас випробовувати ядерну
зброю , то отримають за всю масть і бомбосховища іх не врятують ! 😡
Росію країни НАТО можуть перемогти і не ядерною зброєю
Тож продовжуємо тиснути на московитську гадину, їй вже небагато часу лишилося.
Вектор розвитку міжнародних відносин стрімко схиляється у бік розпаду РФії та чергового параду суверенітетів. Хай буде якесь кончене Московське царство, воно вже не становитиме загрози світовій спільноті.
Ну а потім і "Київ за 3 дні", і "знищимо фашистів" і ще години на дві подібного лайна. Головне, щоб їм насіння соняшнику видавали та сміттєвий пакет необхідного розміру в дупу засунули.
Переименуйте уже в "водород", а лучше в "дейтерий".
Атом- это уже прошлый век, к вам поновее прилетит.
Если у него своей радиоактивной территории будет навалом ?
Жаль що гуманність і правила ведення війни не дозволять кацапам відчути те що було в сховищах Азовсталі.