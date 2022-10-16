Московские парковки начали готовить под бомбоубежища, - СМИ. ДОКУМЕНТ

В московских подземных паркингах устанавливают нары, обогреватели и аптечки на случай, если их придется использовать в качестве бомбоубежища.

Об этом пишет российское издание "Важные истории", сообщает Цензор.НЕТ.

Жители домов общества совладельцев жилья "Атом" рассказали журналистам, что на дверях их домов висят объявления о подготовке бомбоубежищ. Москвичей просят до 18 октября освободить паркинг от автомобилей и личных вещей, потому что его будут "приводить в соответствие с прямым назначением объекта гражданской обороны". В объявлении говорится, что такое решение было принято 11 октября на совещании в мэрии Москвы.

Первую подготовку укрытий на случай обстрелов в России начали еще весной. 27 апреля секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев поручил южным российским регионам "привести защитные сооружения гражданской обороны в надлежащее состояние".

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Департамент городского хозяйства Сочи минимум дважды - 6 мая и 11 октября - посылал руководителям управляющих компаний письма о проверке готовности "защитных сооружений гражданской обороны" и "противорадиационных хранилищ". В письме от 11 октября чиновники просят прислать им перечень всех подземных пространств домов, которые можно использовать для укрытия населения "в период мобилизации и военного положения".

5 октября глава Бурятии Алексей Цыденов потребовал подготовить укрытие к эксплуатации. В Волгоградской области муниципальным властям поручили привести в порядок бомбоубежища и держать их в постоянной готовности. В Серпухове власти проинформировали жителей о местонахождении укрытий.

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В 2016 году Счетная палата РФ выяснила, что в стране 16 448 бомбоубежищ, но 95% из них не готовы для укрытия населения в случае ЧС. На протяжении более 20 лет российские власти не финансировали содержание укрытий. Многие объекты были незаконно приватизированы.



