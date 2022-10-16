Московські парковки почали готувати під бомбосховища, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
В московських підземних паркінгах встановлюють нари, обігрівачі та аптечки на випадок, якщо їх доведеться використовувати як бомбосховища.
Про це пише російське видання "Важные истории", повідомляє Цензор.НЕТ.
Мешканці будинків товариства співвласників житла "Атом" розповіли журналістам, що на дверях їхніх будинків висять оголошення про підготовку бомбосховищ. Москвичів просять до 18 жовтня звільнити паркінг від автомобілів та особистих речей, бо його будуть "приводити до відповідності з прямим призначенням об’єкту цивільної оборони". В оголошенні йдеться, що таке рішення прийняли 11 жовтня на нараді в мерії Москви.
Першу підготовку укриттів на випадок обстрілів в Росії розпочали ще навесні. 27 квітня секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев доручив південним російським регіонам "привести захисні споруди цивільної оборони у належний стан".
Департамент міського господарства Сочі щонайменше двічі - 6 травня та 11 жовтня - надсилав керівникам управлючих компаній листи щодо перевірки готовності "захисних споруд цивільної оборони" та "протирадіаційних сховищ". В листі від 11 жовтня чиновники просять надіслати їм перелік всіх підземних просторів будинків, які можна використати для переховування населення "в період мобілізації та воєнного стану".
5 жовтня глава Бурятії Олексій Циденов вимагав підготувати укриття до експлуатації. У Волгоградській області муніципальній владі доручили привести до ладу бомбосховища і тримати їх у постійній готовності. У Серпухові влада поінформувала жителів про місцезнаходження укриттів.
У 2016 році Рахункова палата РФ з'ясувала, що в країні є 16 448 бомбосховищ, але 95% із них не готові для укриття населення в разі НС. Впродовж понад 20 років російська влада не фінансувала утримання укриттів. Багато об'єктів були незаконно приватизовані.
Будь ласка, зачекайте...
Иначе какой смысл это делать не только в Москве а например в Бурятии
Оказалось что в Москве за месяц 50% "мизерного" плана не собрали
Уже у метро стоят
Це ху@ло бикує і стращає своіх московітів нападом якоісь держави !
Але є одне але , якщо вони почнуть на нас випробовувати ядерну
зброю , то отримають за всю масть і бомбосховища іх не врятують ! 😡
Росію країни НАТО можуть перемогти і не ядерною зброєю
Тож продовжуємо тиснути на московитську гадину, їй вже небагато часу лишилося.
Вектор розвитку міжнародних відносин стрімко схиляється у бік розпаду РФії та чергового параду суверенітетів. Хай буде якесь кончене Московське царство, воно вже не становитиме загрози світовій спільноті.
Ну а потім і "Київ за 3 дні", і "знищимо фашистів" і ще години на дві подібного лайна. Головне, щоб їм насіння соняшнику видавали та сміттєвий пакет необхідного розміру в дупу засунули.
Переименуйте уже в "водород", а лучше в "дейтерий".
Атом- это уже прошлый век, к вам поновее прилетит.
Если у него своей радиоактивной территории будет навалом ?
Жаль що гуманність і правила ведення війни не дозволять кацапам відчути те що було в сховищах Азовсталі.