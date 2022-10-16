Московські парковки почали готувати під бомбосховища, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

В московських підземних паркінгах встановлюють нари, обігрівачі та аптечки на випадок, якщо їх доведеться використовувати як бомбосховища.

Про це пише російське видання "Важные истории", повідомляє Цензор.НЕТ.

Мешканці будинків товариства співвласників житла "Атом" розповіли журналістам, що на дверях їхніх будинків висять оголошення про підготовку бомбосховищ. Москвичів просять до 18 жовтня звільнити паркінг від автомобілів та особистих речей, бо його будуть "приводити до відповідності з прямим призначенням об’єкту цивільної оборони". В оголошенні йдеться, що таке рішення прийняли 11 жовтня на нараді в мерії Москви.

Першу підготовку укриттів на випадок обстрілів в Росії розпочали ще навесні. 27 квітня секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев доручив південним російським регіонам "привести захисні споруди цивільної оборони у належний стан".

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Департамент міського господарства Сочі щонайменше двічі - 6 травня та 11 жовтня - надсилав керівникам управлючих компаній листи щодо перевірки готовності "захисних споруд цивільної оборони" та "протирадіаційних сховищ". В листі від 11 жовтня чиновники просять надіслати їм перелік всіх підземних просторів будинків, які можна використати для переховування населення "в період мобілізації та воєнного стану".

5 жовтня глава Бурятії Олексій Циденов вимагав підготувати укриття до експлуатації. У Волгоградській області муніципальній владі доручили привести до ладу бомбосховища і тримати їх у постійній готовності. У Серпухові влада поінформувала жителів про місцезнаходження укриттів.

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У 2016 році Рахункова палата РФ з'ясувала, що в країні є 16 448 бомбосховищ, але 95% із них не готові для укриття населення в разі НС. Впродовж понад 20 років російська влада не фінансувала утримання укриттів. Багато об'єктів були незаконно приватизовані.



