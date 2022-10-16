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Московські парковки почали готувати під бомбосховища, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

москва,парковка

В московських підземних паркінгах встановлюють нари, обігрівачі та аптечки на випадок, якщо їх доведеться використовувати як бомбосховища.

Про це пише російське видання "Важные истории", повідомляє Цензор.НЕТ.

Мешканці будинків товариства співвласників житла "Атом" розповіли журналістам, що на дверях їхніх будинків висять оголошення про підготовку бомбосховищ. Москвичів просять до 18 жовтня звільнити паркінг від автомобілів та особистих речей, бо його будуть "приводити до відповідності з прямим призначенням об’єкту цивільної оборони". В оголошенні йдеться, що таке рішення прийняли 11 жовтня на нараді в мерії Москви.

Першу підготовку укриттів на випадок обстрілів в Росії розпочали ще навесні. 27 квітня секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев доручив південним російським регіонам "привести захисні споруди цивільної оборони у належний стан".

Читайте: Офіційно 11 вбитих, 15 поранених, - у військовій частині на Бєлгородщині, де перебували мобілізовані росіяни, сталася стрілянина

Департамент міського господарства Сочі щонайменше двічі - 6 травня та 11 жовтня - надсилав керівникам управлючих компаній листи щодо перевірки готовності "захисних споруд цивільної оборони" та "протирадіаційних сховищ". В листі від 11 жовтня чиновники просять надіслати їм перелік всіх підземних просторів будинків, які можна використати для переховування населення "в період мобілізації та воєнного стану".

5 жовтня глава Бурятії Олексій Циденов вимагав підготувати укриття до експлуатації. У Волгоградській області муніципальній владі доручили привести до ладу бомбосховища і тримати їх у постійній готовності. У Серпухові влада поінформувала жителів про місцезнаходження укриттів.

Також читайте: Ракетними ударами та мобілізацією Росії не вдалося переламати хід війни, - Washington Post

У 2016 році Рахункова палата РФ з'ясувала, що в країні є 16 448 бомбосховищ, але 95% із них не готові для укриття населення в разі НС. Впродовж понад 20 років російська влада не фінансувала утримання укриттів. Багато об'єктів були незаконно приватизовані.

Московські парковки почали готувати під бомбосховища, - ЗМІ 01
Московські парковки почали готувати під бомбосховища, - ЗМІ 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+17
белгород уже готов передавать естафету? а то он бедненький ******** за весь кацапстан отдуваться)
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16.10.2022 09:18
+16
Схоже вони також вірять в ЗСУ!
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16.10.2022 09:24
+10
Джохар Дудаев в 1993 году призывал международное сообщество взять под свой контроль ядерные запасы России. Или передать это оружие Украине как более ответственной стороне. Тогда призывы Джохара воспринимались как фантазия. Сегодня мы видим, что Джохар смотрел на много лет вперед. Запад вместо этого помог уничтожить Чечню и самого Дудаева.
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16.10.2022 10:05
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белгород уже готов передавать естафету? а то он бедненький ******** за весь кацапстан отдуваться)
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16.10.2022 09:18 Відповісти
Готують народонасєлєніє морально, к вставайсранааґромная.
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16.10.2022 09:19 Відповісти
Та вони самі себе з переляку розстріляють, навіть в тих сховищах. Треба лише трохи зачекати і дати поштовх у вигляді "Доброго вечору, ми з України!"
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16.10.2022 09:20 Відповісти
Готуйтесь, бавовнятко прийде і до вас.
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16.10.2022 09:21 Відповісти
Знає кіт, чиє сало з'їв.
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16.10.2022 09:21 Відповісти
Українські війська будуть йти на Москву звільняти Кремль від *****?
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16.10.2022 09:23 Відповісти
Бояться що піля застосування ядерної зброї по нас, НАТО накриє їх звичайними ракетами.
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16.10.2022 09:29 Відповісти
Це якщоб той кремль комусь був потрібен. Із землею дистанційно зрівняють тай усе
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16.10.2022 10:54 Відповісти
Схоже вони також вірять в ЗСУ!
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16.10.2022 09:24 Відповісти
Бояться ядрьоної бімби у відповідь.
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16.10.2022 09:24 Відповісти
Готовятся к ядерке?
Иначе какой смысл это делать не только в Москве а например в Бурятии
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16.10.2022 09:28 Відповісти
Паніку наганяють, що треба укропів бить
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16.10.2022 09:30 Відповісти
Народ уже сдрыснул из высоток, у кого были каналы.
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16.10.2022 09:38 Відповісти
Не поможет

Оказалось что в Москве за месяц 50% "мизерного" плана не собрали

Уже у метро стоят
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16.10.2022 09:50 Відповісти
Московія - ядерна держава , тож хто буде на неї нападати ?
Це ху@ло бикує і стращає своіх московітів нападом якоісь держави !

Але є одне але , якщо вони почнуть на нас випробовувати ядерну
зброю , то отримають за всю масть і бомбосховища іх не врятують ! 😡
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16.10.2022 09:29 Відповісти
Був такий штататівський фільм із Томом Крузом, де він біг, а ззаду вибухав московський кремль (сценарій такий написаний!!). Але я думаю. що ядерними бомбами спочатку #обнуть по білорусі.
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16.10.2022 09:29 Відповісти
Так то і були ядрьоні бомби по сценарію. Просто Круз біг дуже швидко і промені за ним не встигали. Голівуд має право трошки змінювати закони фізики.
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16.10.2022 11:24 Відповісти
очко не железное, сыграло
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16.10.2022 09:31 Відповісти
Війна повинна закінчитись ракетним ударом України по кремлю. Хоча б символічним.
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16.10.2022 09:31 Відповісти
Под высотками хоть парковка есть, а куда ныкаться на Рублёвке ?
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16.10.2022 09:32 Відповісти
Парковка - это не бомбоубежище, это братская могила.
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16.10.2022 09:35 Відповісти
уже эта новость хороша. Хочу чтобы гребанные масквачи в своем метро жили, безвылазно до прихода ВСУ
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16.10.2022 09:40 Відповісти
Напевно дійшло що відповідь буде однозначно але не ядерним ударом.
Росію країни НАТО можуть перемогти і не ядерною зброєю
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16.10.2022 09:41 Відповісти
Немає в цій новині нічого хорошого.Це означає,що пуйло на повному серйозі готується до застосування ЯЗ.
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16.10.2022 09:44 Відповісти
Я впевнений, що в бандитів з його оточення є на це інші плани. Вони, на відміну від хворого старого *****, в путінський рай не поспішають, ліпше його вперед ногами винесуть. Спрацює тваринний інстинкт самозбереження, ***** вб'ють випадково з переляку під час чергового "підняття ставок".
Тож продовжуємо тиснути на московитську гадину, їй вже небагато часу лишилося.
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16.10.2022 11:14 Відповісти
ну то прийдет на его место другой бандит...вам легче станет? там вся страна конченная
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16.10.2022 16:05 Відповісти
Звісно, легше, одним скаженим кацапським виродком менше.
Вектор розвитку міжнародних відносин стрімко схиляється у бік розпаду РФії та чергового параду суверенітетів. Хай буде якесь кончене Московське царство, воно вже не становитиме загрози світовій спільноті.
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16.10.2022 16:46 Відповісти
Розумно. Вмикається повітряна тривога, всі біжать до паркінгу, а співробітники воєнкомату перекривають всі виходи. План могилізації виконано-перевиконано! Ще й строковиків нагребуть.

Ну а потім і "Київ за 3 дні", і "знищимо фашистів" і ще години на дві подібного лайна. Головне, щоб їм насіння соняшнику видавали та сміттєвий пакет необхідного розміру в дупу засунули.
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16.10.2022 09:45 Відповісти
20 лет не финансировали, много приватизировали бомбоубежищ! Ой! Ой, и ещё есть такие шутки. Догадаетесь, в какой стране?
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16.10.2022 09:51 Відповісти
Хотілося б, ще раз перепитати:"-кацапи, у вас , точно все іде за планом?"...
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16.10.2022 09:55 Відповісти
Накачують населення ненавистю. Просто ще один крок на цьому шляху. В кремлі прекрасно розуміють що зараз у нас немає ракет такої дальності, точності і в такій кількості щоб створювати будь яку загрозу для москвичів. Але створені кацапам незручності мають викликати бажання помсти і підвищити градус шовінізму.
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16.10.2022 09:56 Відповісти
нет, могут готовиться к удару НАТО после использования по нам яо....
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16.10.2022 16:06 Відповісти
Думаю що це "понти". Після початку кацапами ядерної війни їх будуть системно винищувати як "світове зло" всюди на планеті звичайними засобами. І навіть тих їх діток які сьогодні вчаться в Кембріджі задушать вночі подушками...
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16.10.2022 18:20 Відповісти
Джохар Дудаев в 1993 году призывал международное сообщество взять под свой контроль ядерные запасы России. Или передать это оружие Украине как более ответственной стороне. Тогда призывы Джохара воспринимались как фантазия. Сегодня мы видим, что Джохар смотрел на много лет вперед. Запад вместо этого помог уничтожить Чечню и самого Дудаева.
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16.10.2022 10:05 Відповісти
Розумна і смілива була людина... Ніхто не дослухався (((
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16.10.2022 10:11 Відповісти
Чомусь відразу згадіється Митець: "Ага, злякався, йо..ний, сцикун!"
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16.10.2022 10:09 Відповісти
крестоносцы сраные...
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16.10.2022 10:13 Відповісти
Готовится к войне между Москвой и Питером.
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16.10.2022 10:13 Відповісти
Убежище под домом не спасет
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16.10.2022 10:16 Відповісти
"Мешканці будинків товариства співвласників житла "Атом"...
Переименуйте уже в "водород", а лучше в "дейтерий".
Атом- это уже прошлый век, к вам поновее прилетит.
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16.10.2022 10:23 Відповісти
Вероятно Пу применит ядерное. Китаезы кинули клич валить из Украины
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16.10.2022 10:26 Відповісти
Зачем хйулу захватывать чужую радиоактивную территорию ?
Если у него своей радиоактивной территории будет навалом ?
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16.10.2022 10:41 Відповісти
вы до сих пор ищите логику в его действиях?
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16.10.2022 16:07 Відповісти
Вірною дорогою йдете таваріщі: коли армію і чмобіків доїдять собаки зі свиньми, то залишиться тільки сидіти в бомбосховищах.
Жаль що гуманність і правила ведення війни не дозволять кацапам відчути те що було в сховищах Азовсталі.
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16.10.2022 10:55 Відповісти
Немцов ошибался. Там не только ***** ***..тый.
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16.10.2022 11:49 Відповісти
Яка сцеклива націй. Ніхто на тних не нападав, а вони вже усралися та ховаються.
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16.10.2022 12:00 Відповісти
 
 