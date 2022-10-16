В ближайшие дни Путин проведет совещание с членами Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин решил провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение телеканала "Россия 1".

"Путин в ближайшие дни проведет совещание с членами Совета безопасности РФ", – говорится в сообщении.

Впрочем, на сайте Кремля никаких сообщений о предстоящем событии пока нет.

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Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил "РИА Новости", что на следующей неделе Путин проведет еженедельное оперативное совещание с членами Совета безопасности.