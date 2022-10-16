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В ближайшие дни Путин проведет совещание с членами Совбеза РФ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент России Владимир Путин решил провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение телеканала "Россия 1".
"Путин в ближайшие дни проведет совещание с членами Совета безопасности РФ", – говорится в сообщении.
Впрочем, на сайте Кремля никаких сообщений о предстоящем событии пока нет.
Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил "РИА Новости", что на следующей неделе Путин проведет еженедельное оперативное совещание с членами Совета безопасности.
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показать весь комментарий16.10.2022 17:00
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⚡️Сообщение пресс-службы
В Республику Беларусь из Российской Федерации начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск (сил).
t.me/modmilby/18952
Нападающий скроет свои планы для неожиданного нападения.
А бульбофюреры кудахтают про все прибывшие гайки и цюцьки как тетерева на токовище.
Возможный пешое нападаение с бульбостана намного менее опаснее ядерной угрозы - которой в Украине давно готовы.
- Доктор, помогите, умираю!
- Сейчас помогу....
Сподіваюсь, що вислів про те, що історія завжди повторюється, правдивий і ці симптоми вказують на такий самий результат, як і у попередньому випадку в бункері навесні 1945-го.
2.Про Гиркина (заслушать Бортникова)
3.Задолженность по предоплате Дон-дону (отв.Набиулина)
4. О назначении лидера гр.Ленинград С.Шнурова министром культ.
@tdanylenko
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1 ч
The Washington Post пише, що Іран поставить Росії балістичні ракети «малої дальності» 300 і 700км.
Нам Захід не готовий постачати ракети навіть такої «малої дальності», бо ескалація.
Не ескалація - просто дочекатися, коли РФ розіб'є тут все як в Сирії? У цьому «ключ до миру»?!
Так никто и не сомневается, что дикой лапотной ордой рулят члены и какое-то *****.
ботоксная бабка путятишна собирает совещание...ур-аааяяяяяяяя
От вже нарадується старигань!
А тих членів він у сексшопі придбав?