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В ближайшие дни Путин проведет совещание с членами Совбеза РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Президент России Владимир Путин решил провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение телеканала "Россия 1".

"Путин в ближайшие дни проведет совещание с членами Совета безопасности РФ", – говорится в сообщении.

Впрочем, на сайте Кремля никаких сообщений о предстоящем событии пока нет.

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Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил "РИА Новости", что на следующей неделе Путин проведет еженедельное оперативное совещание с членами Совета безопасности.
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Топ комментарии
+12
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16.10.2022 17:00
+10
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16.10.2022 16:59
+8
опять страшилки..-Мі нє блєфуєм
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16.10.2022 16:50
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ПТН ПШНХЙ .
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16.10.2022 16:48 Ответить
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16.10.2022 17:00 Ответить
Холопи відказуються дохнути во імя путена
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16.10.2022 16:49 Ответить
опять страшилки..-Мі нє блєфуєм
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16.10.2022 16:50 Ответить
Да, опять пугать будет.
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16.10.2022 16:58 Ответить
Для чого иому наради -- він же сам собі голова .
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16.10.2022 16:50 Ответить
усю ту мразоту, що його оточує, потрібно постійно замазувати у крові українців, щоби не змогли зіскочити з потягу *****. всі вони повинні бути співучасниками, тоді їм вже нікуди діватися, окрім як іти за ****** до кінця.
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16.10.2022 16:57 Ответить
Министерство обороны Республики Беларусь

⚡️Сообщение пресс-службы

В Республику Беларусь из Российской Федерации начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск (сил).

t.me/modmilby/18952
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16.10.2022 16:56 Ответить
Обычная пропаганда и психологическое давление.
Нападающий скроет свои планы для неожиданного нападения.
А бульбофюреры кудахтают про все прибывшие гайки и цюцьки как тетерева на токовище.
Возможный пешое нападаение с бульбостана намного менее опаснее ядерной угрозы - которой в Украине давно готовы.
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16.10.2022 17:06 Ответить
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16.10.2022 16:59 Ответить
Ну да, как в старом анекдоте.
- Доктор, помогите, умираю!
- Сейчас помогу....
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16.10.2022 17:02 Ответить
Здається, у 1945-му, чим блище був травень, тим частіше були наради в бункері попередника цього недопалка.
Сподіваюсь, що вислів про те, що історія завжди повторюється, правдивий і ці симптоми вказують на такий самий результат, як і у попередньому випадку в бункері навесні 1945-го.
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16.10.2022 17:02 Ответить
Тема сходки -1. "Особенности расселения таджицкой диаспори в Белгородской народной республике" (заслушать Володина)
2.Про Гиркина (заслушать Бортникова)
3.Задолженность по предоплате Дон-дону (отв.Набиулина)
4. О назначении лидера гр.Ленинград С.Шнурова министром культ.
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16.10.2022 17:12 Ответить
А что еще у карлика на уме кроме ядерной кнопки?Наверняка будет опять высирать запугивание Украины и всего мира.
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16.10.2022 17:12 Ответить
Tetiana Danylenko

@tdanylenko

·

1 ч

The Washington Post пише, що Іран поставить Росії балістичні ракети «малої дальності» 300 і 700км.
Нам Захід не готовий постачати ракети навіть такої «малої дальності», бо ескалація.
Не ескалація - просто дочекатися, коли РФ розіб'є тут все як в Сирії? У цьому «ключ до миру»?!
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16.10.2022 17:16 Ответить
*****, срущее в чемодан, проведет собрание членов.

Так никто и не сомневается, что дикой лапотной ордой рулят члены и какое-то *****.
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16.10.2022 17:22 Ответить
Сцарёк советоваться будет. ждет гениальных советов от своей челяди .

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16.10.2022 17:41 Ответить
гениальный и вЯликий верховный говнокомандующий и альфа-самец усея рассеи-паРаши, она же

ботоксная бабка путятишна собирает совещание...ур-аааяяяяяяяя

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16.10.2022 17:46 Ответить
От членов.
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16.10.2022 17:56 Ответить
Перевожу - в ближайшее время дедушка пукнет и покакает в чемодан. Ура!
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16.10.2022 17:39 Ответить
дедушка путятишна обосралсИ и сильно воняет

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16.10.2022 17:45 Ответить
Может надо у Ирана ракет купить, и ударных беспилотников, пока этот полуобморочный Байден не мычит, не телится.....
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16.10.2022 17:41 Ответить
не ной кацап на тебя и хаймарсов хватит ..
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16.10.2022 23:38 Ответить
піх...вже .. молі йде кінець ..треба було в Гарвардському диплом здобувать а не з ротернгами в травмаях бздіти
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16.10.2022 17:44 Ответить
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16.10.2022 17:51 Ответить
Путін проведе нараду

От вже нарадується старигань!
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16.10.2022 18:13 Ответить
«Найближчими днями Путін проведе нараду з членами Радбезу РФ»
А тих членів він у сексшопі придбав?
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16.10.2022 18:59 Ответить
Будуть один одному розказувати про свої Херові Сни. І ділити квартирну чергу в бункері в Башкирії.
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16.10.2022 20:49 Ответить
 
 