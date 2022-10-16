УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6645 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
9 433 32
війна (56913) путін (21454) росія (47340)

Найближчими днями Путін проведе нараду з членами Радбезу РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Президент Росії Володимир Путін вирішив провести оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення телеканалу "Россия 1".

"Путін найближчими днями проведе нараду з членами Ради безпеки РФ", - йдеться в повідомленні.

Втім, наразі на сайті Кремля жодних повідомлень про майбутню подію поки що немає.

Також читайте: Путін збирає завтра засідання Радбезу РФ

Пізніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков підтвердив "РИА Новости", що наступного тижня Путін проведе щотижневу оперативну нараду з членами Ради безпеки.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+12
показати весь коментар
16.10.2022 17:00
+10
показати весь коментар
16.10.2022 16:59
+8
опять страшилки..-Мі нє блєфуєм
показати весь коментар
16.10.2022 16:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ПТН ПШНХЙ .
показати весь коментар
16.10.2022 16:48 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2022 17:00 Відповісти
Холопи відказуються дохнути во імя путена
показати весь коментар
16.10.2022 16:49 Відповісти
опять страшилки..-Мі нє блєфуєм
показати весь коментар
16.10.2022 16:50 Відповісти
Да, опять пугать будет.
показати весь коментар
16.10.2022 16:58 Відповісти
Для чого иому наради -- він же сам собі голова .
показати весь коментар
16.10.2022 16:50 Відповісти
усю ту мразоту, що його оточує, потрібно постійно замазувати у крові українців, щоби не змогли зіскочити з потягу *****. всі вони повинні бути співучасниками, тоді їм вже нікуди діватися, окрім як іти за ****** до кінця.
показати весь коментар
16.10.2022 16:57 Відповісти
Министерство обороны Республики Беларусь

⚡️Сообщение пресс-службы

В Республику Беларусь из Российской Федерации начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск (сил).

t.me/modmilby/18952
показати весь коментар
16.10.2022 16:56 Відповісти
Обычная пропаганда и психологическое давление.
Нападающий скроет свои планы для неожиданного нападения.
А бульбофюреры кудахтают про все прибывшие гайки и цюцьки как тетерева на токовище.
Возможный пешое нападаение с бульбостана намного менее опаснее ядерной угрозы - которой в Украине давно готовы.
показати весь коментар
16.10.2022 17:06 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2022 16:59 Відповісти
Ну да, как в старом анекдоте.
- Доктор, помогите, умираю!
- Сейчас помогу....
показати весь коментар
16.10.2022 17:02 Відповісти
Здається, у 1945-му, чим блище був травень, тим частіше були наради в бункері попередника цього недопалка.
Сподіваюсь, що вислів про те, що історія завжди повторюється, правдивий і ці симптоми вказують на такий самий результат, як і у попередньому випадку в бункері навесні 1945-го.
показати весь коментар
16.10.2022 17:02 Відповісти
Тема сходки -1. "Особенности расселения таджицкой диаспори в Белгородской народной республике" (заслушать Володина)
2.Про Гиркина (заслушать Бортникова)
3.Задолженность по предоплате Дон-дону (отв.Набиулина)
4. О назначении лидера гр.Ленинград С.Шнурова министром культ.
показати весь коментар
16.10.2022 17:12 Відповісти
А что еще у карлика на уме кроме ядерной кнопки?Наверняка будет опять высирать запугивание Украины и всего мира.
показати весь коментар
16.10.2022 17:12 Відповісти
Tetiana Danylenko

@tdanylenko

·

1 ч

The Washington Post пише, що Іран поставить Росії балістичні ракети «малої дальності» 300 і 700км.
Нам Захід не готовий постачати ракети навіть такої «малої дальності», бо ескалація.
Не ескалація - просто дочекатися, коли РФ розіб'є тут все як в Сирії? У цьому «ключ до миру»?!
показати весь коментар
16.10.2022 17:16 Відповісти
*****, срущее в чемодан, проведет собрание членов.

Так никто и не сомневается, что дикой лапотной ордой рулят члены и какое-то *****.
показати весь коментар
16.10.2022 17:22 Відповісти
Сцарёк советоваться будет. ждет гениальных советов от своей челяди .

показати весь коментар
16.10.2022 17:41 Відповісти
гениальный и вЯликий верховный говнокомандующий и альфа-самец усея рассеи-паРаши, она же

ботоксная бабка путятишна собирает совещание...ур-аааяяяяяяяя

показати весь коментар
16.10.2022 17:46 Відповісти
От членов.
показати весь коментар
16.10.2022 17:56 Відповісти
Перевожу - в ближайшее время дедушка пукнет и покакает в чемодан. Ура!
показати весь коментар
16.10.2022 17:39 Відповісти
дедушка путятишна обосралсИ и сильно воняет

показати весь коментар
16.10.2022 17:45 Відповісти
Может надо у Ирана ракет купить, и ударных беспилотников, пока этот полуобморочный Байден не мычит, не телится.....
показати весь коментар
16.10.2022 17:41 Відповісти
не ной кацап на тебя и хаймарсов хватит ..
показати весь коментар
16.10.2022 23:38 Відповісти
піх...вже .. молі йде кінець ..треба було в Гарвардському диплом здобувать а не з ротернгами в травмаях бздіти
показати весь коментар
16.10.2022 17:44 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2022 17:51 Відповісти
Путін проведе нараду

От вже нарадується старигань!
показати весь коментар
16.10.2022 18:13 Відповісти
«Найближчими днями Путін проведе нараду з членами Радбезу РФ»
А тих членів він у сексшопі придбав?
показати весь коментар
16.10.2022 18:59 Відповісти
Будуть один одному розказувати про свої Херові Сни. І ділити квартирну чергу в бункері в Башкирії.
показати весь коментар
16.10.2022 20:49 Відповісти
 
 