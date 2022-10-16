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Найближчими днями Путін проведе нараду з членами Радбезу РФ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Росії Володимир Путін вирішив провести оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення телеканалу "Россия 1".
"Путін найближчими днями проведе нараду з членами Ради безпеки РФ", - йдеться в повідомленні.
Втім, наразі на сайті Кремля жодних повідомлень про майбутню подію поки що немає.
Пізніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков підтвердив "РИА Новости", що наступного тижня Путін проведе щотижневу оперативну нараду з членами Ради безпеки.
Топ коментарі
+12 Перехватчик
показати весь коментар16.10.2022 17:00
+10 Перехватчик
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+8 Bob Fayn
показати весь коментар16.10.2022 16:50
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⚡️Сообщение пресс-службы
В Республику Беларусь из Российской Федерации начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск (сил).
t.me/modmilby/18952
Нападающий скроет свои планы для неожиданного нападения.
А бульбофюреры кудахтают про все прибывшие гайки и цюцьки как тетерева на токовище.
Возможный пешое нападаение с бульбостана намного менее опаснее ядерной угрозы - которой в Украине давно готовы.
- Доктор, помогите, умираю!
- Сейчас помогу....
Сподіваюсь, що вислів про те, що історія завжди повторюється, правдивий і ці симптоми вказують на такий самий результат, як і у попередньому випадку в бункері навесні 1945-го.
2.Про Гиркина (заслушать Бортникова)
3.Задолженность по предоплате Дон-дону (отв.Набиулина)
4. О назначении лидера гр.Ленинград С.Шнурова министром культ.
@tdanylenko
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1 ч
The Washington Post пише, що Іран поставить Росії балістичні ракети «малої дальності» 300 і 700км.
Нам Захід не готовий постачати ракети навіть такої «малої дальності», бо ескалація.
Не ескалація - просто дочекатися, коли РФ розіб'є тут все як в Сирії? У цьому «ключ до миру»?!
Так никто и не сомневается, что дикой лапотной ордой рулят члены и какое-то *****.
ботоксная бабка путятишна собирает совещание...ур-аааяяяяяяяя
От вже нарадується старигань!
А тих членів він у сексшопі придбав?