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Жителей Львовщины призывают не использовать мощные электроприборы в пиковые часы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

електроприлади

Львовщина чудом получает электроэнергию в обход четырех подстанций, разрушенных российскими ракетными ударами 10-11 октября.

На это указал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Специалисты "Львовоблэнерго", "Укрэнерго" и ГСЧС сделали сверхвозможное, чтобы Львовщина получала электроэнергию в обход четырех подстанций, которые из-за ракетных ударов разрушены. Напомню, в понедельник и вторник враг оставил без тока 1,5 млн жителей нашей области. Учитывая то, что заживили область по временной схеме, чтобы электроэнергия не исчезала, необходимо чтобы уровень потребления в энергосистеме не зашкаливал", - написал Козицкий.

Он призвал жителей региона не пользоваться электроприборами с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. "Это те промежутки времени, когда на нашу энергосистему идет самая большая нагрузка", - пояснил глава ОВА.

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Козицкий подчеркнул, что обогревателями, стиральными машинами, бойлерами, посудомойками, утюгами и другими электроприборами с большой энергозатратностью лучше всего пользоваться ночью, поскольку это позволит сделать гражданам все необходимое и не будет влиять на перегрузку системы.

"Помните: каждый прибор, который вы сознательно выключите - это огромная помощь нашим энергетикам, которые 24/7 работают над тем, чтобы все были с электричеством. Даже зарядное, которое вы не оставили в розетке, уже существенная помощь", - отметил он.

Глава ОВА также напомнил, что в перечень наиболее энергозатратных приборов входят: электрообогреватель, бойлер, электроплита, микроволновка, стиральная машина, электрический духовой шкаф, электрочайник, кофеварка, утюг, посудомоечная машина, кондиционер, зарядные устройства, пылесос, компьютер.

"Если нуждаетесь, включайте их с 23:00 до 8:00. В другое время, пожалуйста, воздержитесь", - подчеркнул Козицкий.

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"Да, нам надо немного потерпеть. Должны быть гибкими и несгибаемыми на всех фронтах. Пока вы читаете это сообщение, наши воины, дипломаты и страны-партнеры делают все для того, чтобы это закончилось как можно быстрее. Чтобы оккупант, подло стреляющий по гражданским объектам, больше никогда не пришел в себя", - подытожил он.

Напомним, 10 октября по Львовской области было выпущено 15 ракет, из них семь сбили ПВО. 11 октября произошли три попадания в ТЭЦ, одну ракету сбили над Львовщиной военные Северного командования "Захід".
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Топ комментарии
+7
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16.10.2022 19:44
+2
Голова ОВА також нагадав, що до переліку найбільш енергозатратних приладів входять: електрообігрівач, бойлер, електроплита, мікрохвильова піч, пральна машина, електрична духова шафа, електрочайник, кавоварка, праска, посудомийна машина, кондиціонер, зарядні пристрої, пилосос, комп'ютер, телевізор. - "бийте по лямпах і лягайте спати".А чого ж до списку не ввійшли заводи для приготування асвальтосуміші , і бетону?
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16.10.2022 19:19
+1
Пораджу на бойлери і нагрівачі ставити електронні таймери. Сам так роблю роками, - щоб не перевантажувати проводку. Велика проблема в енергетиці не тільки перевантаження в години пік, але і нічні недовантаження.
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16.10.2022 18:32
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Пораджу на бойлери і нагрівачі ставити електронні таймери. Сам так роблю роками, - щоб не перевантажувати проводку. Велика проблема в енергетиці не тільки перевантаження в години пік, але і нічні недовантаження.
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16.10.2022 18:32 Ответить
хочу запитати,цей таймер робить економію чи ні?
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16.10.2022 19:46 Ответить
Ні, сам таймер звичайно нічого не економить, але економить з двохтарифним електролічильником, і то, при тому якщо у вас великий бойлер, чи електроопалення.
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16.10.2022 21:07 Ответить
Про зарядні пристрої і телевізори трошки перегнули палицю.
Зарядне мобільного телефона - до 20 ватт
Телевізор - до 150 ватт
Не ігровий комп'ютер - до 200 ватт
А ось чайники, духовки, праски, бойлери, пилососи, посудомийки і пральні - це дійсно серйозні навантаження.
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16.10.2022 18:40 Ответить
Щоб окупант, який ницо стріляє... А шо таке ницо? В тлумачному словнику такого слова немає...
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16.10.2022 18:54 Ответить
Нічого не перегнули - зарядка для електромобілів скільки споживає точно не 20 ватт і не пишіть що вони не це мали на увазі, ви написали що компютер до 200ватт а ноутбуки також споживають ці 200ватт? Ноутбуки теж компютери.
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16.10.2022 19:08 Ответить
Голова ОВА також нагадав, що до переліку найбільш енергозатратних приладів входять: електрообігрівач, бойлер, електроплита, мікрохвильова піч, пральна машина, електрична духова шафа, електрочайник, кавоварка, праска, посудомийна машина, кондиціонер, зарядні пристрої, пилосос, комп'ютер, телевізор. - "бийте по лямпах і лягайте спати".А чого ж до списку не ввійшли заводи для приготування асвальтосуміші , і бетону?
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16.10.2022 19:19 Ответить
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16.10.2022 19:44 Ответить
Комп'ютер споживає від покоління до якого належить і від режиму в якому працює. ******* комп'ютери вимикають HDD, якими не користуються і процесор споживає залежно від навантаження як і його система охолодження. Відеокарта починає споживати до 300 Вт при навантаженнях, як обробка відео, ігрові шутери. При веб серфінгу там навіть охолодження не вмикається. І корпус також, швидкість кулерів залежить від температури в середині. Тому старий дуже слабкий і новий потужний комп'ютер будуть споживати десь однаково в режимі офісного користування, перегляді відео.
Стиральна машина споживає більше взимку, бо треба гріти воду, але якщо встановлення режим нагріву води 30 градусів, вона і тоді багато не споживає.
Кавоварка ******* коли меле каву споживає мало, в режимі очікування ще менше, а саме приготування кави займає менше хвилини від запуску, так що в результаті витрати електроенергії малі.
Кондиціонер, якщо інверторний класу А++, то споживає мало, особливо, якщо не вмикати в спеку в 30-40 градусів його на 16 градусів, чи взимку на нагрів до сильного тепла. А от дешевий не інверторний в холодну пору року гріти не вміє, і споживає в рази більше.
І т.д. список складався невігласом, без урахування нюансів, а їх повно.
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16.10.2022 20:55 Ответить
Живу в електрорайоні міста де немає газу

Електроплита основа . Тут не зекономиш. А от пралка , посудомийка все налаштовано на ввімкнення вночі. Тим більше що маю двозонний лічильник років 5 .
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16.10.2022 21:51 Ответить
 
 