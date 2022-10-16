Жителей Львовщины призывают не использовать мощные электроприборы в пиковые часы
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Львовщина чудом получает электроэнергию в обход четырех подстанций, разрушенных российскими ракетными ударами 10-11 октября.
На это указал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Специалисты "Львовоблэнерго", "Укрэнерго" и ГСЧС сделали сверхвозможное, чтобы Львовщина получала электроэнергию в обход четырех подстанций, которые из-за ракетных ударов разрушены. Напомню, в понедельник и вторник враг оставил без тока 1,5 млн жителей нашей области. Учитывая то, что заживили область по временной схеме, чтобы электроэнергия не исчезала, необходимо чтобы уровень потребления в энергосистеме не зашкаливал", - написал Козицкий.
Он призвал жителей региона не пользоваться электроприборами с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. "Это те промежутки времени, когда на нашу энергосистему идет самая большая нагрузка", - пояснил глава ОВА.
Козицкий подчеркнул, что обогревателями, стиральными машинами, бойлерами, посудомойками, утюгами и другими электроприборами с большой энергозатратностью лучше всего пользоваться ночью, поскольку это позволит сделать гражданам все необходимое и не будет влиять на перегрузку системы.
"Помните: каждый прибор, который вы сознательно выключите - это огромная помощь нашим энергетикам, которые 24/7 работают над тем, чтобы все были с электричеством. Даже зарядное, которое вы не оставили в розетке, уже существенная помощь", - отметил он.
Глава ОВА также напомнил, что в перечень наиболее энергозатратных приборов входят: электрообогреватель, бойлер, электроплита, микроволновка, стиральная машина, электрический духовой шкаф, электрочайник, кофеварка, утюг, посудомоечная машина, кондиционер, зарядные устройства, пылесос, компьютер.
"Если нуждаетесь, включайте их с 23:00 до 8:00. В другое время, пожалуйста, воздержитесь", - подчеркнул Козицкий.
"Да, нам надо немного потерпеть. Должны быть гибкими и несгибаемыми на всех фронтах. Пока вы читаете это сообщение, наши воины, дипломаты и страны-партнеры делают все для того, чтобы это закончилось как можно быстрее. Чтобы оккупант, подло стреляющий по гражданским объектам, больше никогда не пришел в себя", - подытожил он.
Напомним, 10 октября по Львовской области было выпущено 15 ракет, из них семь сбили ПВО. 11 октября произошли три попадания в ТЭЦ, одну ракету сбили над Львовщиной военные Северного командования "Захід".
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Зарядне мобільного телефона - до 20 ватт
Телевізор - до 150 ватт
Не ігровий комп'ютер - до 200 ватт
А ось чайники, духовки, праски, бойлери, пилососи, посудомийки і пральні - це дійсно серйозні навантаження.
Стиральна машина споживає більше взимку, бо треба гріти воду, але якщо встановлення режим нагріву води 30 градусів, вона і тоді багато не споживає.
Кавоварка ******* коли меле каву споживає мало, в режимі очікування ще менше, а саме приготування кави займає менше хвилини від запуску, так що в результаті витрати електроенергії малі.
Кондиціонер, якщо інверторний класу А++, то споживає мало, особливо, якщо не вмикати в спеку в 30-40 градусів його на 16 градусів, чи взимку на нагрів до сильного тепла. А от дешевий не інверторний в холодну пору року гріти не вміє, і споживає в рази більше.
І т.д. список складався невігласом, без урахування нюансів, а їх повно.
Електроплита основа . Тут не зекономиш. А от пралка , посудомийка все налаштовано на ввімкнення вночі. Тим більше що маю двозонний лічильник років 5 .