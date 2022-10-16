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Жителів Львівщини закликають не використовувати потужні електроприлади в пікові години

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

електроприлади

Львівщина дивом отримує електроенергію в обхід чотирьох підстанцій, зруйнованих російськими ракетними ударами 10-11 жовтня.

На це вказав голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Фахівці "Львівобленерго", "Укренерго" та ДСНС зробили надможливе, щоб Львівщина отримувала електроенергію – в обхід чотирьох підстанцій, які через ракетні удари зруйновані. Нагадаю, у понеділок та вівторок ворог залишив без струму 1,5 млн жителів нашої області. Зважаючи на те, що заживили область за тимчасовою схемою, щоб електроенергія не зникала, необхідно, щоб рівень споживання в енергосистемі не зашкалював", - написав Козицький.

Він закликав жителів регіону не користуватися електроприладами з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00. "Це ті проміжки часу, коли на нашу енергосистему йде найбільше навантаження", - пояснив голова ОВА.

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Козицький наголосив, що обігрівачами, пральними машинами, бойлерами, посудомийками, прасками та іншими електроприладами з великою енергозатратністю найкраще користуватися вночі, оскільки це дасть змогу зробити громадянам усе необхідне і не впливатиме на перевантаження системи.

"Пам'ятайте: кожен прилад, який ви свідомо вимкнете, - це величезна допомога нашим енергетикам, які 24/7 працюють над тим, щоб усі були з електрикою. Навіть зарядне, яке ви не залишили в розетці, вже суттєва допомога", - зазначив він.

Голова ОВА також нагадав, що до переліку найбільш енергозатратних приладів входять: електрообігрівач, бойлер, електроплита, мікрохвильова піч, пральна машина, електрична духова шафа, електрочайник, кавоварка, праска, посудомийна машина, кондиціонер, зарядні пристрої, пилосос, комп'ютер, телевізор.

"Якщо маєте нагальну потребу, вмикайте їх з 23:00 до 8:00. В інший час, будь ласка, утримайтеся", - наголосив Козицький.

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"Так, нам треба трішки потерпіти. Маємо бути гнучкими та незламними на всіх фронтах. Поки ви читаєте цей допис, наші воїни, дипломати та країни-партнери роблять усе для того, щоб це закінчилося якнайшвидше. Щоб окупант, який ницо стріляє по цивільних об'єктах, більше ніколи не оговтався", - підсумував він.

Нагадаємо, 10 жовтня по Львівській області було випущено 15 ракет, з них сім збили ППО. 11 жовтня відбулося три влучання в ТЕЦ, одну ракету збили над Львівщиною військові Північного командування "Захід".

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+7
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16.10.2022 19:44
+2
Голова ОВА також нагадав, що до переліку найбільш енергозатратних приладів входять: електрообігрівач, бойлер, електроплита, мікрохвильова піч, пральна машина, електрична духова шафа, електрочайник, кавоварка, праска, посудомийна машина, кондиціонер, зарядні пристрої, пилосос, комп'ютер, телевізор. - "бийте по лямпах і лягайте спати".А чого ж до списку не ввійшли заводи для приготування асвальтосуміші , і бетону?
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16.10.2022 19:19
+1
Пораджу на бойлери і нагрівачі ставити електронні таймери. Сам так роблю роками, - щоб не перевантажувати проводку. Велика проблема в енергетиці не тільки перевантаження в години пік, але і нічні недовантаження.
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16.10.2022 18:32
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Пораджу на бойлери і нагрівачі ставити електронні таймери. Сам так роблю роками, - щоб не перевантажувати проводку. Велика проблема в енергетиці не тільки перевантаження в години пік, але і нічні недовантаження.
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16.10.2022 18:32 Відповісти
хочу запитати,цей таймер робить економію чи ні?
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16.10.2022 19:46 Відповісти
Ні, сам таймер звичайно нічого не економить, але економить з двохтарифним електролічильником, і то, при тому якщо у вас великий бойлер, чи електроопалення.
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16.10.2022 21:07 Відповісти
Про зарядні пристрої і телевізори трошки перегнули палицю.
Зарядне мобільного телефона - до 20 ватт
Телевізор - до 150 ватт
Не ігровий комп'ютер - до 200 ватт
А ось чайники, духовки, праски, бойлери, пилососи, посудомийки і пральні - це дійсно серйозні навантаження.
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16.10.2022 18:40 Відповісти
Щоб окупант, який ницо стріляє... А шо таке ницо? В тлумачному словнику такого слова немає...
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16.10.2022 18:54 Відповісти
Нічого не перегнули - зарядка для електромобілів скільки споживає точно не 20 ватт і не пишіть що вони не це мали на увазі, ви написали що компютер до 200ватт а ноутбуки також споживають ці 200ватт? Ноутбуки теж компютери.
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16.10.2022 19:08 Відповісти
Голова ОВА також нагадав, що до переліку найбільш енергозатратних приладів входять: електрообігрівач, бойлер, електроплита, мікрохвильова піч, пральна машина, електрична духова шафа, електрочайник, кавоварка, праска, посудомийна машина, кондиціонер, зарядні пристрої, пилосос, комп'ютер, телевізор. - "бийте по лямпах і лягайте спати".А чого ж до списку не ввійшли заводи для приготування асвальтосуміші , і бетону?
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16.10.2022 19:19 Відповісти
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16.10.2022 19:44 Відповісти
Комп'ютер споживає від покоління до якого належить і від режиму в якому працює. ******* комп'ютери вимикають HDD, якими не користуються і процесор споживає залежно від навантаження як і його система охолодження. Відеокарта починає споживати до 300 Вт при навантаженнях, як обробка відео, ігрові шутери. При веб серфінгу там навіть охолодження не вмикається. І корпус також, швидкість кулерів залежить від температури в середині. Тому старий дуже слабкий і новий потужний комп'ютер будуть споживати десь однаково в режимі офісного користування, перегляді відео.
Стиральна машина споживає більше взимку, бо треба гріти воду, але якщо встановлення режим нагріву води 30 градусів, вона і тоді багато не споживає.
Кавоварка ******* коли меле каву споживає мало, в режимі очікування ще менше, а саме приготування кави займає менше хвилини від запуску, так що в результаті витрати електроенергії малі.
Кондиціонер, якщо інверторний класу А++, то споживає мало, особливо, якщо не вмикати в спеку в 30-40 градусів його на 16 градусів, чи взимку на нагрів до сильного тепла. А от дешевий не інверторний в холодну пору року гріти не вміє, і споживає в рази більше.
І т.д. список складався невігласом, без урахування нюансів, а їх повно.
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16.10.2022 20:55 Відповісти
Живу в електрорайоні міста де немає газу

Електроплита основа . Тут не зекономиш. А от пралка , посудомийка все налаштовано на ввімкнення вночі. Тим більше що маю двозонний лічильник років 5 .
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16.10.2022 21:51 Відповісти
 
 