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Россияне хотели парализовать энергетику Украины, но не достигли цели, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

шмигаль

Украина удержала энергетическую устойчивость после массовых атак России.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в фейсбуке, подводя итоги работы правительства за неделю, передает Цензор.НЕТ.

"Только за первые три дня этой недели враг нанес до 130 ракетных ударов и ударов дронов-камикадзе по гражданским и энергетическим объектам, в частности в столице. Агрессор стремился запугать украинцев и парализовать энергетику государства. Своей цели он не достиг. Украина была готова к такому сценарию. Мы мобилизовали усилия для экстренных ремонтных работ, восстановили электроснабжение в 4 тыс. населенных пунктов.

Украинцы проявили сознательность, добровольно снизив потребление электроэнергии в среднем на 10%. 15 октября потребители Киева и области вместе снизили потребление на 7%. Самыми сознательными по сокращению потребления стали жители Черниговской области, их результат — почти 20%. Это позволяет сбалансировать поставки энергии в пиковые часы и не использовать плановые отключения. Рассчитываем, что в ближайшие дни утром и вечером украинцы также воздержатся от чрезмерного потребления электроэнергии.

Читайте также: Электроснабжение по всей стране удалось стабилизировать, - Шмыгаль

Логичным следствием российских атак и других преступных действий явилось первое международное признание России государством-террористом. ПАСЕ в своей резолюции назвала российский режим террористическим и призвала ускорить создание Специального Международного трибунала для преследования преступления агрессии против Украины.

Восстановление и финальный этап подготовки к отопительному сезону.

Из резервного фонда госбюджета выделили 357 млн грн на ремонты инфраструктуры в пострадавших от ракетных атак регионах: в Киевской и Сумской областях. Речь идет о критически важных для жизни людей объектах.

Правительство приняло два постановления по урегулированию задолженностей. 76 млрд грн пойдут на выплату долгов субъектам газового рынка. Таким образом, предприятия рынка будут работать стабильно и будут предоставлять услуги в полном объеме.

Приняли постановление, которым разрешили применение проектов повторного использования в строительстве. Это не только ускорит, но и удешевит строительные работы. В результате люди как можно быстрее смогут получить новое или восстановленное жилье.

Открыли новую государственную кредитную программу, которая поможет предприятиям восстановиться. Это кредит для бизнеса, потерявшего производственные мощности из-за войны: льготная кредитная ставка, срок до 5 лет на инвестиционные цели или на финансирование оборотного капитала, государство обеспечивает до 80% тела кредита.

Привлечение международной поддержки для Украины.

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Получили от Европейского инвестиционного банка дополнительные 550 млн евро. Эти средства направим на ремонт энергосети и возобновление предоставления критически важных услуг жителям громад.

Получили 1,3 млрд долларов дополнительного экстренного финансирования Международного валютного фонда. Эти финансовые ресурсы пойдут на оборону, поддержку экономики и выполнение государством своих социальных обязательств.

Состоялся внеочередной саммит "Группы семи" с участием президента Владимира Зеленского. Украина озвучила свою формулу мира. Это оборонная поддержка, территориальная целостность Украины, изоляция и наказание России, мощные санкции.

Во время Второго министерского круглого стола МВФ и Всемирного банка призвал к активизации финансовой помощи со стороны партнеров в следующем году. В частности, на 2023 год нам нужно 55 млрд долларов для покрытия дефицита бюджета и быстрого восстановления", - рассказал Шмыгаль.
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Топ комментарии
+14
Та не кажи ГОП! Балаболіще!
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16.10.2022 19:06
+12
Побільше патякайте. Кацапи "Могут павтарить"...
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16.10.2022 19:09
+11
Заткни писок шмаркля недолуга!
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16.10.2022 19:14
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Та не кажи ГОП! Балаболіще!
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16.10.2022 19:06 Ответить
Нє, тут другоєЮ просто он фсех спас
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16.10.2022 19:09 Ответить
Побільше патякайте. Кацапи "Могут павтарить"...
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16.10.2022 19:09 Ответить
Ніколи не сприймав Шмигаля, але дивують коменти тих кто "очкує" за його слова які просто констатують факт: кацапи обісрались...
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16.10.2022 19:14 Ответить
Ви розкрийте очі, кацапи може і обісрались, але нікуди не ділись, і замість свого нікчмного савєцкава гавна закупили у ірана партію балістичних ракет. Здогадаєтесь, куди ці ракети найближчим часом полетять? Чи підказати? Сміливець ви наш...
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16.10.2022 21:34 Ответить
ти напруж мізки і прочитай про що я сказав, як прочитаєш -проаналізуй, звісно якщо здатен. А потім задай собі питання: до чого той твій висер
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16.10.2022 23:02 Ответить
Заткни писок шмаркля недолуга!
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16.10.2022 19:14 Ответить
Треба працювати над тим як краще відбивати подібні атаки та відповідати кацапсинам аналогічно, а не розповідати як справились з атакою.
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16.10.2022 19:16 Ответить
Постійно закликають виключати та економити електроенергію, вночі у містах на вулицях - темно, як у лісі! Хіба це справились!
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16.10.2022 19:32 Ответить
Війна... Слава Богу шо хоть в квартирах все впорядку...
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16.10.2022 19:37 Ответить
Так я ж не проти, і потерпіти в даній ситуації не гріх. Але заявляти ,,.. ми справились''.... Справились - це якщо не тільки ракети знищили на підльоті, а ще і у відповідь бахнули.
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16.10.2022 19:43 Ответить
От не звиздів би краще зелений служка . Кацапи он ракети у терористів іранапоназамовляли. Для балакучих довбнів
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16.10.2022 19:22 Ответить
Та заткнись ти вже!!!
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16.10.2022 19:29 Ответить
Що ви каркаєте, срані зелені стратєгі! Вже обстріли закінчились? Дебіли, ***...
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16.10.2022 19:31 Ответить
Накаркаєш чмо шмигливе.
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16.10.2022 19:31 Ответить
А не рано об этом кукарекать ?
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16.10.2022 19:31 Ответить
А недавно "плакалися" що українці зменшили на приблизно 40% споживання енергії ахметка почав "недоїдати" натякаючи на збільшення вартості електрики.
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16.10.2022 19:47 Ответить
Навіщо Росія ! Та щоб нашу енергетіку парализовать достатньо зусиль КМ або одного Гетьманцева.
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16.10.2022 19:50 Ответить
Та заткнися, придурку!
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16.10.2022 20:01 Ответить
Ахметовское дерьмо
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16.10.2022 20:09 Ответить
Ви членограї зелені заїбали вже всю к раїну,піздаболи,брехуни,юбані
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16.10.2022 20:12 Ответить
Я розумію,що треба підняти дух людей,але краще менше цим хвалитися,бо рашисти зроблять не бажані для нас висновки.
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16.10.2022 20:19 Ответить
Шмигаль курва ахметовська разом з зеленими підорами нє нагнітайте ситуацію.ви до цього не причепні.це ЗСУ не дало вам розбити енергосистему. Ви падли маланські були би раді,щоб розбили,здати країну та ********* зі своїмі діточкамі маланскімі в маланію.благо бабла хватаєт,напізділі в Україні.
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16.10.2022 20:38 Ответить
Я щось не зрозуміла. А що ви зробили для того, щоб захистити важливі об'єкти?? он, пишуть, що треба їх бетонними блоками обкладати, інші способи пропонують. це ж дуже важливо!
а ви ні на що не спроможні, тільки з простягнутою рукою стояти і приймати з усіх сторін, як завєщал найвеличніший лідор **********.
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16.10.2022 21:12 Ответить
Ну може спочатку треба побудувать Титановий купол, а вже потім *******???
*****, нема слів, одні мати!! зелені довбойоби *****, СКРОМНІШЕ ***** СКРОМНІШЕ!
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16.10.2022 21:32 Ответить
 
 