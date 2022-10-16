Росіяни хотіли паралізувати енергетику України, але не досягли мети, - Шмигаль

Україна втримала енергетичну стійкість після масових атак Росії.

На цьому наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у фейсбуці, підбиваючи підсумки роботи уряду за тиждень, передає Цензор.НЕТ.

"Лише за перші три дні цього тижня ворог завдав до 130 ракетних ударів та ударів дронів-камікадзе по цивільних та енергетичних об’єктах, зокрема в столиці. Агресор прагнув залякати українців та паралізувати енергетику держави. Своєї мети він не досяг. Україна була готова до такого сценарію. Ми мобілізували зусилля для екстрених ремонтних робіт, відновили електропостачання в 4 тис. населених пунктах.

Українці проявили свідомість, добровільно зменшивши споживання електроенергії в середньому на 10%. 15 жовтня споживачі Києва та області разом зменшили споживання на 7%. Найсвідомішими щодо зменшення споживання стали мешканці Чернігівської області, їхній результат — майже 20%. Це дозволяє збалансувати постачання енергії в пікові години та не застосовувати планові відключення. Розраховуємо, що найближчими днями зранку та ввечері українці також утримаються від надмірного споживання електроенергії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Електропостачання по всій країні вдалося стабілізувати, - Шмигаль

Логічним наслідком російських атак та інших злочинних дій стало перше міжнародне визнання росії державою-терористом. ПАРЄ у своїй резолюції назвала російський режим терористичним та закликала прискорити створення Спеціального Міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії проти України.

Відновлення та фінальний етап підготовки до опалювального сезону.

З резервного фонду держбюджету виділили 357 млн грн на ремонти інфраструктури в постраждалих від ракетних атак регіонах: на Київщині та Сумщині. Ідеться про критично важливі для життя людей об’єкти.

Уряд ухвалив дві постанови щодо врегулювання заборгованостей. 76 млрд грн підуть на виплату боргів суб'єктам газового ринку. Таким чином підприємства ринку будуть працювати стабільно та надаватимуть послуги в повному обсязі.

Ухвалили постанову, якою дозволили застосування проєктів повторного використання в будівництві. Це не лише пришвидшить, але й здешевить будівельні роботи. У результаті люди якнайшвидше зможуть отримати нове або відновлене житло.

Відкрили нову державну кредитну програму, яка допоможе підприємствам відновитися. Це кредит для бізнесу, що втратив виробничі потужності через війну: пільгова кредитна ставка, строк до 5 років на інвестиційні цілі або на фінансування оборотного капіталу, держава забезпечує до 80% тіла кредиту.

Залучення міжнародної підтримки для України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жителів Львівщини закликають не використовувати потужні електроприлади в пікові години

Отримали від Європейського інвестиційного банку додаткові 550 млн євро. Ці кошти спрямуємо на ремонт енергомережі та відновлення надання критично важливих послуг мешканцям громад.

Отримали 1,3 млрд доларів додаткового екстреного фінансування від Міжнародного валютного фонду. Ці фінансові ресурси підуть на оборону, підтримку економіки та виконання державою своїх соціальних зобов’язань.

Відбувся позачерговий саміт "Групи семи" за участю Президента Володимира Зеленського. Україна озвучила свою формулу миру. Це оборонна підтримка, територіальна цілісність України, ізоляція та покарання росії, потужні санкції.

Під час Другого міністерського круглого столу МВФ і Світового банку закликав до активізації фінансової допомоги з боку партнерів у наступному році. Зокрема, на 2023 рік нам потрібно 55 млрд доларів для покриття дефіциту бюджету та на швидке відновлення", - розповів Шмигаль.