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Росіяни хотіли паралізувати енергетику України, але не досягли мети, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

шмигаль

Україна втримала енергетичну стійкість після масових атак Росії.

На цьому наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у фейсбуці, підбиваючи підсумки роботи уряду за тиждень, передає Цензор.НЕТ.

"Лише за перші три дні цього тижня ворог завдав до 130 ракетних ударів та ударів дронів-камікадзе по цивільних та енергетичних об’єктах, зокрема в столиці. Агресор прагнув залякати українців та паралізувати енергетику держави. Своєї мети він не досяг. Україна була готова до такого сценарію. Ми мобілізували зусилля для екстрених ремонтних робіт, відновили електропостачання в 4 тис. населених пунктах.

Українці проявили свідомість, добровільно зменшивши споживання електроенергії в середньому на 10%. 15 жовтня споживачі Києва та області разом зменшили споживання на 7%. Найсвідомішими щодо зменшення споживання стали мешканці Чернігівської області, їхній результат — майже 20%. Це дозволяє збалансувати постачання енергії в пікові години та не застосовувати планові відключення. Розраховуємо, що найближчими днями зранку та ввечері українці також утримаються від надмірного споживання електроенергії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Електропостачання по всій країні вдалося стабілізувати, - Шмигаль

Логічним наслідком російських атак та інших злочинних дій стало перше міжнародне визнання росії державою-терористом. ПАРЄ у своїй резолюції назвала російський режим терористичним та закликала прискорити створення Спеціального Міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії проти України.

Відновлення та фінальний етап підготовки до опалювального сезону.

З резервного фонду держбюджету виділили 357 млн грн на ремонти інфраструктури в постраждалих від ракетних атак регіонах: на Київщині та Сумщині. Ідеться про критично важливі для життя людей об’єкти.

Уряд ухвалив дві постанови щодо врегулювання заборгованостей. 76 млрд грн підуть на виплату боргів суб'єктам газового ринку. Таким чином підприємства ринку будуть працювати стабільно та надаватимуть послуги в повному обсязі.

Ухвалили постанову, якою дозволили застосування проєктів повторного використання в будівництві. Це не лише пришвидшить, але й здешевить будівельні роботи. У результаті люди якнайшвидше зможуть отримати нове або відновлене житло.

Відкрили нову державну кредитну програму, яка допоможе підприємствам відновитися. Це кредит для бізнесу, що втратив виробничі потужності через війну: пільгова кредитна ставка, строк до 5 років на інвестиційні цілі або на фінансування оборотного капіталу, держава забезпечує до 80% тіла кредиту.

Залучення міжнародної підтримки для України.

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Отримали від Європейського інвестиційного банку додаткові 550 млн євро. Ці кошти спрямуємо на ремонт енергомережі та відновлення надання критично важливих послуг мешканцям громад.

Отримали 1,3 млрд доларів додаткового екстреного фінансування від Міжнародного валютного фонду. Ці фінансові ресурси підуть на оборону, підтримку економіки та виконання державою своїх соціальних зобов’язань.

Відбувся позачерговий саміт "Групи семи" за участю Президента Володимира Зеленського. Україна озвучила свою формулу миру. Це оборонна підтримка, територіальна цілісність України, ізоляція та покарання росії, потужні санкції.

Під час Другого міністерського круглого столу МВФ і Світового банку закликав до активізації фінансової допомоги з боку партнерів у наступному році. Зокрема, на 2023 рік нам потрібно 55 млрд доларів для покриття дефіциту бюджету та на швидке відновлення", - розповів Шмигаль.
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Топ коментарі
+14
Та не кажи ГОП! Балаболіще!
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16.10.2022 19:06
+12
Побільше патякайте. Кацапи "Могут павтарить"...
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16.10.2022 19:09
+11
Заткни писок шмаркля недолуга!
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16.10.2022 19:14
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Та не кажи ГОП! Балаболіще!
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16.10.2022 19:06 Відповісти
Нє, тут другоєЮ просто он фсех спас
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16.10.2022 19:09 Відповісти
Побільше патякайте. Кацапи "Могут павтарить"...
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16.10.2022 19:09 Відповісти
Ніколи не сприймав Шмигаля, але дивують коменти тих кто "очкує" за його слова які просто констатують факт: кацапи обісрались...
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16.10.2022 19:14 Відповісти
Ви розкрийте очі, кацапи може і обісрались, але нікуди не ділись, і замість свого нікчмного савєцкава гавна закупили у ірана партію балістичних ракет. Здогадаєтесь, куди ці ракети найближчим часом полетять? Чи підказати? Сміливець ви наш...
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16.10.2022 21:34 Відповісти
ти напруж мізки і прочитай про що я сказав, як прочитаєш -проаналізуй, звісно якщо здатен. А потім задай собі питання: до чого той твій висер
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16.10.2022 23:02 Відповісти
Заткни писок шмаркля недолуга!
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16.10.2022 19:14 Відповісти
Треба працювати над тим як краще відбивати подібні атаки та відповідати кацапсинам аналогічно, а не розповідати як справились з атакою.
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16.10.2022 19:16 Відповісти
Постійно закликають виключати та економити електроенергію, вночі у містах на вулицях - темно, як у лісі! Хіба це справились!
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16.10.2022 19:32 Відповісти
Війна... Слава Богу шо хоть в квартирах все впорядку...
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16.10.2022 19:37 Відповісти
Так я ж не проти, і потерпіти в даній ситуації не гріх. Але заявляти ,,.. ми справились''.... Справились - це якщо не тільки ракети знищили на підльоті, а ще і у відповідь бахнули.
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16.10.2022 19:43 Відповісти
От не звиздів би краще зелений служка . Кацапи он ракети у терористів іранапоназамовляли. Для балакучих довбнів
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16.10.2022 19:22 Відповісти
Та заткнись ти вже!!!
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16.10.2022 19:29 Відповісти
Що ви каркаєте, срані зелені стратєгі! Вже обстріли закінчились? Дебіли, ***...
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16.10.2022 19:31 Відповісти
Накаркаєш чмо шмигливе.
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16.10.2022 19:31 Відповісти
А не рано об этом кукарекать ?
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16.10.2022 19:31 Відповісти
А недавно "плакалися" що українці зменшили на приблизно 40% споживання енергії ахметка почав "недоїдати" натякаючи на збільшення вартості електрики.
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16.10.2022 19:47 Відповісти
Навіщо Росія ! Та щоб нашу енергетіку парализовать достатньо зусиль КМ або одного Гетьманцева.
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16.10.2022 19:50 Відповісти
Та заткнися, придурку!
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16.10.2022 20:01 Відповісти
Ахметовское дерьмо
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16.10.2022 20:09 Відповісти
Ви членограї зелені заїбали вже всю к раїну,піздаболи,брехуни,юбані
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16.10.2022 20:12 Відповісти
Я розумію,що треба підняти дух людей,але краще менше цим хвалитися,бо рашисти зроблять не бажані для нас висновки.
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16.10.2022 20:19 Відповісти
Шмигаль курва ахметовська разом з зеленими підорами нє нагнітайте ситуацію.ви до цього не причепні.це ЗСУ не дало вам розбити енергосистему. Ви падли маланські були би раді,щоб розбили,здати країну та ********* зі своїмі діточкамі маланскімі в маланію.благо бабла хватаєт,напізділі в Україні.
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16.10.2022 20:38 Відповісти
Я щось не зрозуміла. А що ви зробили для того, щоб захистити важливі об'єкти?? он, пишуть, що треба їх бетонними блоками обкладати, інші способи пропонують. це ж дуже важливо!
а ви ні на що не спроможні, тільки з простягнутою рукою стояти і приймати з усіх сторін, як завєщал найвеличніший лідор **********.
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16.10.2022 21:12 Відповісти
Ну може спочатку треба побудувать Титановий купол, а вже потім *******???
*****, нема слів, одні мати!! зелені довбойоби *****, СКРОМНІШЕ ***** СКРОМНІШЕ!
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16.10.2022 21:32 Відповісти
 
 