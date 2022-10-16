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Совет ЕС рассмотрит девятый пакет санкций против России 17 октября

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

росія,санкції

Совет министров ЕС по иностранным делам на встрече в понедельник, 17 октября, рассмотрит девятый пакет санкций против России.

Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Совет ЕС по иностранным делам призовет к большей поддержке Украины, работе над девятым пакетом санкций против России, а также конфискации замороженных российских государственных активов и созданию специального трибунала за преступления, совершенные РФ", - написал глава МИД Латвии.

Совет ЕС рассмотрит девятый пакет санкций против России 17 октября 01

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Напомним, 6 октября Совет ЕС достиг согласия по восьмому пакету санкций против России. Этот пакет включает ограничение цен на нефть, новые запреты на импорт и экспорт стали, дерева, машин, авиации, пластмасс, химикатов на сумму 7 млрд евро, а также санкции против новых физических и юридических лиц и компаний, вовлеченных в войну с Украиной.
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Топ комментарии
+10
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16.10.2022 20:15
+5
Зростання кількості пакетів починає підозріло нагадувати сакраментальне "1001 останнє китайське попередження".
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16.10.2022 20:10
+2
не пакеты а пакетики какие то....
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16.10.2022 20:08
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не пакеты а пакетики какие то....
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16.10.2022 20:08 Ответить
Зима попереду - бздят, а нічого не вводити теж не камільфо, вобщим серединка на половинку. Але, таки да - хоч і мізер якийсь, а знімати потім їх ооооох як непросто
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16.10.2022 20:12 Ответить
Гіркіна-стрелкова в список санкцій втулять, а якщо він там є, то виключать. Головне для них не результат, а процес.
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16.10.2022 20:38 Ответить
Зростання кількості пакетів починає підозріло нагадувати сакраментальне "1001 останнє китайське попередження".
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16.10.2022 20:10 Ответить
Помало,але санкції приймаються.Москалі дуже розраховували,що 27 важко домовлятимуться,і до певної міри мали рацію,але в довгій перспективі помилилися,
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16.10.2022 20:13 Ответить
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16.10.2022 20:15 Ответить
в 10 пакеті ЄС заборонить поліетиленові пакети
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16.10.2022 20:20 Ответить
Ні, щоб запакувати рашку в один великий пластиковий пакет, так пакують у драні поліетиленові пакетики!
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16.10.2022 20:28 Ответить
Заборонять двоюрідному брату Шойгу вїзджати в Бельгію!
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16.10.2022 20:38 Ответить
А які санкції, може ввести Україна? Наприклад?
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16.10.2022 22:36 Ответить
 
 