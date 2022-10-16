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Рада ЄС розгляне дев’ятий пакет санкцій проти Росії 17 жовтня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

росія,санкції

Рада міністрів ЄС із закордонних справ на зустрічі у понеділок, 17 жовтня, розгляне дев’ятий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Рада ЄС із закордонних справ закличе до більшої підтримки України, роботи над дев'ятим пакетом санкцій проти РФ, а також конфіскації заморожених російських державних активів та створення спеціального трибуналу за злочини, вчинені Росією", - написав глава МЗС Латвії.

Рада ЄС розгляне дев’ятий пакет санкцій проти Росії 17 жовтня 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глави МЗС країн Євросоюзу 17 жовтня обговорять поставки Іраном Росії дронів та запровадження санкцій через це, - Reuters

Нагадаємо, 6 жовтня Рада ЄС досягла згоди щодо восьмого пакета санкцій проти Росії. Цей пакет включає обмеження цін на нафту, нові заборони на імпорт та експорт сталі, дерева, машин, авіації, пластмас, хімікатів на суму 7 млрд євро, а також санкції проти нових фізичних та юридичних осіб та компаній, втягнутих у війну з Україною.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+10
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16.10.2022 20:15
+5
Зростання кількості пакетів починає підозріло нагадувати сакраментальне "1001 останнє китайське попередження".
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16.10.2022 20:10
+2
не пакеты а пакетики какие то....
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16.10.2022 20:08
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не пакеты а пакетики какие то....
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16.10.2022 20:08 Відповісти
Зима попереду - бздят, а нічого не вводити теж не камільфо, вобщим серединка на половинку. Але, таки да - хоч і мізер якийсь, а знімати потім їх ооооох як непросто
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16.10.2022 20:12 Відповісти
Гіркіна-стрелкова в список санкцій втулять, а якщо він там є, то виключать. Головне для них не результат, а процес.
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16.10.2022 20:38 Відповісти
Зростання кількості пакетів починає підозріло нагадувати сакраментальне "1001 останнє китайське попередження".
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16.10.2022 20:10 Відповісти
Помало,але санкції приймаються.Москалі дуже розраховували,що 27 важко домовлятимуться,і до певної міри мали рацію,але в довгій перспективі помилилися,
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16.10.2022 20:13 Відповісти
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16.10.2022 20:15 Відповісти
в 10 пакеті ЄС заборонить поліетиленові пакети
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16.10.2022 20:20 Відповісти
Ні, щоб запакувати рашку в один великий пластиковий пакет, так пакують у драні поліетиленові пакетики!
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16.10.2022 20:28 Відповісти
Заборонять двоюрідному брату Шойгу вїзджати в Бельгію!
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16.10.2022 20:38 Відповісти
А які санкції, може ввести Україна? Наприклад?
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16.10.2022 22:36 Відповісти
 
 